Макулеви нарушиха мълчанието, искат ексхумация на сина си

Яни Макулев, бащата на Александър, който бе открит мъртъв в кемпер под връх Околчица, заедно с телата на Ивайло Калушев и Николай Златков, наруши мълчанието си. Той и семейството му излязоха с ново становище по отношение на брифинга на прокуратурата от 14 септември.
От изказването става ясно, че семейството ще поиска ексхумация на тялото и ново взимане на проби.
Ето го цялото становище на Яни Макулев, без редакционна намеса:
"Дълго мълчахме, понеже се надявахме с мълчанието си да дадем възможност на прокурорите от Софийска Окръжна Прокуратура да работят без натиск и без излишен медиен шум.
Брифингът на Софийска Апелативна Прокуратура, и особено публикуването на изнесената експертиза ни накара да променим мнението си.
Израдяваме нашето мнение отдолу, като то е юридически съгласувано с представителите на роднините на останалите загинали.
Не приемаме изложеното по време на брифинга на Прокуратурата от 14 септември като обективно установена истина.
Изключително възмутени и дълбоко наранени сме от интимните подробности, които експертите си позволиха публично да обсъждат по отношение на нашия син. За нас подобно публично разгласяване е напълно недопустимо и поставя сериозни въпроси относно неговата законосъобразност и необходимост, особено когато става дума за починал човек, който няма възможност да отговори или да защити името и достойнството си.
Наред с това част от публично изнесеното, според информацията, с която разполагаме, не съответства на констатациите от първичните експертизи и аутопсиите на телата.
Конкретно следните изявления на служебните лица будят у нас недоумение и сериозни съмнения в целите на брифинга, на апелативното наблюдение на досъдебното производство и на самите служебни лица:
- беше казано че по-голяма част от исканията ни са уважени. Това не отговаря на истината. Предстои да публикуваме пълния списък на нашите искания , с техния статус, откъдето ще се види, че по-малко то 5% от исканията ни са взети предвид.
- в първаначлата съдебно-медицинска експертиза и последващата тройна експертиза се приема че смъртта е настъпила 24 до 48 часа преди намирането на телата. На брифинга беше казано,че смъртта е настъпила 5-7 денонощия преди намирането
- въпреки многобройните експертизи, до момента разследващите и прокурорите говорят за вероятност изстрелът да е произведен от Калушев. Задаваме си въпроса защо осем месеца се работи, а базови неща са още вероятни, а не потвърдени.
- изказа се твърдение, че наличието на сперма не може да се докаже, което не отговаря на истината. Сллед консултация с криминолози и разследващи, твърдим, че наличието на сперма може д абъде доказано до 2 седмици след акт, както и с днк експертизи. Поставяме под съмнение твърденията на сужебното лице, още повече че в наличните съдебно-медицински експертизи специално е написано за липсата на такъв материал.
-изказа се твърдение за находка- зеещ анален сфинктер с изглаждане на гънките на места. Подобно твърдение няма в медицинските експертизи, нито в разпитите на поемните лица.
Ще искаме разпит на абсолютно всички, присъствали на аутопсиите, както и ексхумация за изследване на останал ДНК материал.
- изказа се твърдение, че лицата са взимали упойващи вещества, но в медицинските документи се твърди обратното.
Проби с тампон са били взети в края на месец февруари, което дава достатъчно време за да се направи пълен токсикологичен профил, като такава информация не ни е предоставяна.
- изказа се мнение, че няма барутни частици по дясната ръка на Калушев, защото е стрелал с две ръце. Според криминолози, даже и в такава позиция на ръцете, по долната ще има поне микрочастици. Не се обясни наличието на барутни частици по ръцете на Златков.
Все още балистичната енспертиза не ни е предоставена.
- обясни се , че ситуационната ескпертиза не се занимава с наличието на външни следи и/или лица. Това не е верно, според дефиницията за такава експертиза в учебницине на МВР.
Или служебното лице е с липсващи знания, или си позволи да заблуди присъстващите представители на медиите.
- обясни се за намерени три гилзи, но те са в барабана на револвера, тоест, те не са търсени, за да бъдат намерени, но до момена не се дават обяснения за проентилите , намерени извън кемпера.
- не се обясни произхода на следите от забърсване по външната врата
- според снимките от предоставения ни албум, течността под вратата и по тревата е в течно състояние, не се даде убедително обяснение за този факт
- испанска паралелка същуствува във Френската гимназия от 1977 година - лесно проверим факт, което ни кара да поставим под съмнение цялата психологична експертица, кояно, очевидно е с нагласени факти, неотговарящи на истината.
- твърденията по отношение на нашия по-голям син са абсолютно недопустими, и ще търсим правата си по съдебен път
- изнесе се ствърдение че Теа е била насилвана, но в нейните и на баща ѝ първаначални показания няма нищо подобно. Трябва да се изясни с нов разпит как твърденията на девойката и баща ѝ де променят, както и да ъде разпитана майката на девойката
- изнесе се тврдение, че ГДБОП пе разполага с квалифицирани кадри, които да пренят и оценят сигнала за педофилия подаден от Валери Андреев. В контекста на изнесеното за мрежа , това е тобно в правомощията на ГДБ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
Дали детето си на един .... и имат очи да имат претенции.
Нещастници.
Коментиран от #22, #28, #44
12:54 28.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Мизерни безделници
Това щеше да е, ако им пукаше. Имали дете за даване на едни чичаци - дали. Вече е грозно да търсят вината в извънземните, мафията и златото. Виновния ги гледа в огледалото.
Коментиран от #30
12:56 28.09.2026
4 Яни Макушев
Казва му се че в кемпера и около него е нямало никой в периметър от километри, той пак си знае неговата
Коментиран от #8, #10, #20
12:57 28.09.2026
5 БеГемот
Коментиран от #24, #42
12:58 28.09.2026
6 педоЛама
12:58 28.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 очевидно е
са им финансирали претоплянето
на манджата, за да отклони
напрежението около
Ескобар гейт
13:00 28.09.2026
10 Изтриха ме
До коментар #4 от "Яни Макушев":Написах, че са в етапа на отричането, имат дълъг път.
13:00 28.09.2026
11 мдаа
Коментиран от #46
13:01 28.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Яне
Коментиран от #18, #49
13:02 28.09.2026
14 Точно така трябва
Коментиран от #55
13:02 28.09.2026
15 Защо
13:02 28.09.2026
16 Редно е
13:03 28.09.2026
17 И ШЕСТИМАТА
Коментиран от #64
13:03 28.09.2026
18 Уфффф
До коментар #13 от "Яне":Това е така, има и изключения от това правило. Обаче не отговаря на въпросите защо са убити и от кого. Смесвате нещата, а не трябва.
Коментиран от #21
13:04 28.09.2026
19 Кирилов
истина ли е или не ! Още първата експертиза /най-точна обикновено/ е категорична ,че не е
имало полови контакти!! Или викаш дали има сестра е без значение.
13:04 28.09.2026
20 Така ще да е
До коментар #4 от "Яни Макушев":От кого се казва ?
От тези, които прикриват екзекуциите, от тези които от татово време са участници в каналите на дрога. Ти ако вярваш безкритично на пробитите ни от всякъде съветски служби, някои мислят преди това.
Коментиран от #23
13:04 28.09.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Срам за вас
До коментар #1 от "Гост":А от кой достоверен източник давате мнение кой и защо родителите са постъпили така и ги обругавате?
Срамно и обидно е, че сте паднали на нивото на на един псевдо психолог и един шоумен !
13:05 28.09.2026
23 Няма
До коментар #20 от "Така ще да е":Налипие на чуждо ДНК, жълто пиле.
Коментиран от #26
13:06 28.09.2026
24 Киро-Росене
До коментар #5 от "БеГемот":Колко ви платиха да ръсите лъжи,като има още 12 експертизи ,които не са готови......или ви хванаха по бели гащи преди изборите......
13:06 28.09.2026
25 Не само
Болни хорица.
13:07 28.09.2026
26 Така ще да е
До коментар #23 от "Няма":Ти ли видя, че няма чуждо ДНК или ти го казаха по телевизора ?
Коментиран от #31
13:08 28.09.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Истина
До коментар #1 от "Гост":Нещастници са тези дето вярват на лъжеексперти и, съчинители
13:09 28.09.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Запомнете
До коментар #3 от "Мизерни безделници":Всички плюнки се връщат като бумеранг.
Злобата им се връща върху тях.
Коментиран от #33
13:09 28.09.2026
31 Ами иди
До коментар #26 от "Така ще да е":И виж, то не става, само със цветни знамена и удобно облъчване. Дали си децата, а търсят виновни. Няма,мафията да се занимава с изплискали пилета и педифили.
13:10 28.09.2026
32 Киро-Росене
13:10 28.09.2026
33 Истински
До коментар #30 от "Запомнете":Колкото по - бързичко разберат истината и им се повдигне обвинение за сводничество, толкова пон- добре.
13:11 28.09.2026
34 Изключително възмутен и дълбоко наранен
13:12 28.09.2026
35 супернейчър
До коментар #12 от "Задачата":марсианците шамани са имали теологичен спор с лама мамата
13:12 28.09.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Яне Мрънкулев
13:12 28.09.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Крайно време
13:14 28.09.2026
40 Никакви
13:16 28.09.2026
41 Психодиспансер
13:17 28.09.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Изобщо не се учудвам
Същото нещо се получава сега. Някой от любителите на конспиративните теории може ли да каже колко пъти лама Калушев е пускал сигнали в МВР и ДАНС за наркотрафик, за дървена мафия или за марсианци както те се опитват да ни убедят. Нещо повече - родителите, които са пускали своите деца за да бъдат обекти на незаконни действия трябва да бъдат съдени и да отидат в затвора за поне 10 години за участване в ООП с трафик на деца.
Поведението на Калушев много ми прилича на поведението на болните русофоби - те искат не те самите да отидат на украинския фронт и да загинат за Украйна, а подобно на Калушев, болните русофоби искат ние и цялата България заедно с невръстните деца и старци да загинем заедно с тях като ни вкарат в украинската война, те нямат милост към нашите деца.
13:22 28.09.2026
44 Мата Хари
До коментар #1 от "Гост":Да ти се връща по 2. А иначе не вярвам на изнесената версия на брифинга
13:22 28.09.2026
45 Тъпото
13:22 28.09.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Мдаа
13:24 28.09.2026
48 Срамно
13:24 28.09.2026
49 Всичко е ясно
До коментар #13 от "Яне":Всичко е ясно. Лъжат и мажат на брифинга. Никой не им вярва
Коментиран от #51
13:24 28.09.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Не им вярват
До коментар #49 от "Всичко е ясно":Милите загрижени родители. След като им е необходимо.
13:26 28.09.2026
52 Какво да, направят
До коментар #50 от "Зеления":Явно няма да потърсят вината в огледалото - знсчи са извънземните, мафията, аватарите и златото.
13:27 28.09.2026
53 Анонимен
13:27 28.09.2026
54 Моите
13:28 28.09.2026
55 Анонимен
До коментар #14 от "Точно така трябва":Тези ги наричаш ХОРА това са престъпници захвърлили децата си
13:29 28.09.2026
56 Факти
Коментиран от #57
13:30 28.09.2026
57 Също
До коментар #56 от "Факти":И за скломяване на малолетна да стане нова жертва в педофилския клан
13:31 28.09.2026
58 007 лиценз ту кил
13:31 28.09.2026
59 Гост
Помня само част от глупостите на този "родител" щом се разба за трагедията - дали го на Ламата, щото било трето дете и той и с майка му "нямали време" да се занимават с него! Имал "огромно доверие" на Ламата!
После дадоха потресаващи кадри как в хижата тримата мъже посрещат джипа с Ламата и младежите, като блъскат чела в снега и асфалта все едно е Божество - живи сектанти само правят това!
След това майката на едно дете писа по фейсбук, че Ламата си "изстрелва чакрите през фонтанелата"!
Убеден съм, че всички тия веднага биха тръгнали да посрещат "извънземни" в русенско, като през 1995 г., убедени че ще "кацнат"! Ако между другото не са ги "посрещали" тогава...
13:32 28.09.2026
60 За всеки
Коментиран от #72
13:32 28.09.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 007 лиценз ту кил
До коментар #17 от "И ШЕСТИМАТА":Ако тези из ро до действително са разстреляни с участието на държавата това ми вдъхва надежда, че все още не всичко е загубено и на територията има остатъци от дуржавност. Но едва ли.
13:36 28.09.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Абе
13:38 28.09.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Дарение
13:39 28.09.2026
69 Зеления
До коментар #65 от "По - страшния":Отдавна не съм много удобен коментиращ ....
Коментиран от #71
13:39 28.09.2026
70 Или пък
До коментар #67 от "Троловете":Не са позволени простичките въпроси, които е задал. Важното е да се строят паметници на педоофили.
Коментиран от #73
13:40 28.09.2026
71 И аз
До коментар #69 от "Зеления":Така, на въпрос - защо тези родители си подаряват децата на едни чичета в планината? Става страшно.
13:41 28.09.2026
72 Гост
До коментар #60 от "За всеки":"Но с правосъдието у нас няма надежда, след като и министърът им каза, че делото няма да влезе в съда"
Демонстрираш крещяща правна неграмотност! Няма как едно дело да влезе в съд, щом няма жив обвиняем за престъпление! Всичко приключва във фаза досъдебно производство със съответното постановление за прекратяване!
Ако някое обвинение влезе в съд, то би било за оделни повдигнати обвинения - срещу тези "родители", ръководството на училището Космос, срещу спонсори, като Терзиев и леля Саша, даващия разрешителни Сандов, но не и за убийства....
13:41 28.09.2026
73 Троловете
До коментар #70 от "Или пък":да не са ти построили паметник, та е важно?
Коментиран от #74
13:41 28.09.2026
74 Важното
До коментар #73 от "Троловете":Е, че този на убиеца педофил е разрушен.
13:43 28.09.2026