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Макулеви нарушиха мълчанието, искат ексхумация на сина си

Макулеви нарушиха мълчанието, искат ексхумация на сина си

28 Септември, 2026 12:50 2 202 74

  • яни макулев-
  • петрохан-
  • околчица-
  • ивайло калушев-
  • александър

Изключително възмутени и дълбоко наранени сме от интимните подробности, които експертите си позволиха публично да обсъждат по отношение на нашия син, пише в профила си Яни Макулев

Макулеви нарушиха мълчанието, искат ексхумация на сина си - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Яни Макулев, бащата на Александър, който бе открит мъртъв в кемпер под връх Околчица, заедно с телата на Ивайло Калушев и Николай Златков, наруши мълчанието си. Той и семейството му излязоха с ново становище по отношение на брифинга на прокуратурата от 14 септември.

От изказването става ясно, че семейството ще поиска ексхумация на тялото и ново взимане на проби.

Ето го цялото становище на Яни Макулев, без редакционна намеса:

"Дълго мълчахме, понеже се надявахме с мълчанието си да дадем възможност на прокурорите от Софийска Окръжна Прокуратура да работят без натиск и без излишен медиен шум.

Брифингът на Софийска Апелативна Прокуратура, и особено публикуването на изнесената експертиза ни накара да променим мнението си.
Израдяваме нашето мнение отдолу, като то е юридически съгласувано с представителите на роднините на останалите загинали.
Не приемаме изложеното по време на брифинга на Прокуратурата от 14 септември като обективно установена истина.
Изключително възмутени и дълбоко наранени сме от интимните подробности, които експертите си позволиха публично да обсъждат по отношение на нашия син. За нас подобно публично разгласяване е напълно недопустимо и поставя сериозни въпроси относно неговата законосъобразност и необходимост, особено когато става дума за починал човек, който няма възможност да отговори или да защити името и достойнството си.

Наред с това част от публично изнесеното, според информацията, с която разполагаме, не съответства на констатациите от първичните експертизи и аутопсиите на телата.

Конкретно следните изявления на служебните лица будят у нас недоумение и сериозни съмнения в целите на брифинга, на апелативното наблюдение на досъдебното производство и на самите служебни лица:

- беше казано че по-голяма част от исканията ни са уважени. Това не отговаря на истината. Предстои да публикуваме пълния списък на нашите искания , с техния статус, откъдето ще се види, че по-малко то 5% от исканията ни са взети предвид.

- в първаначлата съдебно-медицинска експертиза и последващата тройна експертиза се приема че смъртта е настъпила 24 до 48 часа преди намирането на телата. На брифинга беше казано,че смъртта е настъпила 5-7 денонощия преди намирането

- въпреки многобройните експертизи, до момента разследващите и прокурорите говорят за вероятност изстрелът да е произведен от Калушев. Задаваме си въпроса защо осем месеца се работи, а базови неща са още вероятни, а не потвърдени.

- изказа се твърдение, че наличието на сперма не може да се докаже, което не отговаря на истината. Сллед консултация с криминолози и разследващи, твърдим, че наличието на сперма може д абъде доказано до 2 седмици след акт, както и с днк експертизи. Поставяме под съмнение твърденията на сужебното лице, още повече че в наличните съдебно-медицински експертизи специално е написано за липсата на такъв материал.

-изказа се твърдение за находка- зеещ анален сфинктер с изглаждане на гънките на места. Подобно твърдение няма в медицинските експертизи, нито в разпитите на поемните лица.

Ще искаме разпит на абсолютно всички, присъствали на аутопсиите, както и ексхумация за изследване на останал ДНК материал.
- изказа се твърдение, че лицата са взимали упойващи вещества, но в медицинските документи се твърди обратното.

Проби с тампон са били взети в края на месец февруари, което дава достатъчно време за да се направи пълен токсикологичен профил, като такава информация не ни е предоставяна.

- изказа се мнение, че няма барутни частици по дясната ръка на Калушев, защото е стрелал с две ръце. Според криминолози, даже и в такава позиция на ръцете, по долната ще има поне микрочастици. Не се обясни наличието на барутни частици по ръцете на Златков.
Все още балистичната енспертиза не ни е предоставена.

- обясни се , че ситуационната ескпертиза не се занимава с наличието на външни следи и/или лица. Това не е верно, според дефиницията за такава експертиза в учебницине на МВР.

Или служебното лице е с липсващи знания, или си позволи да заблуди присъстващите представители на медиите.

- обясни се за намерени три гилзи, но те са в барабана на револвера, тоест, те не са търсени, за да бъдат намерени, но до момена не се дават обяснения за проентилите , намерени извън кемпера.

- не се обясни произхода на следите от забърсване по външната врата

- според снимките от предоставения ни албум, течността под вратата и по тревата е в течно състояние, не се даде убедително обяснение за този факт

- испанска паралелка същуствува във Френската гимназия от 1977 година - лесно проверим факт, което ни кара да поставим под съмнение цялата психологична експертица, кояно, очевидно е с нагласени факти, неотговарящи на истината.

- твърденията по отношение на нашия по-голям син са абсолютно недопустими, и ще търсим правата си по съдебен път

- изнесе се ствърдение че Теа е била насилвана, но в нейните и на баща ѝ първаначални показания няма нищо подобно. Трябва да се изясни с нов разпит как твърденията на девойката и баща ѝ де променят, както и да ъде разпитана майката на девойката

- изнесе се тврдение, че ГДБОП пе разполага с квалифицирани кадри, които да пренят и оценят сигнала за педофилия подаден от Валери Андреев. В контекста на изнесеното за мрежа , това е тобно в правомощията на ГДБ


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    55 34 Отговор
    Тези как не ги е срам въобще да се появяват.

    Дали детето си на един .... и имат очи да имат претенции.

    Нещастници.

    Коментиран от #22, #28, #44

    12:54 28.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Мизерни безделници

    47 20 Отговор
    Тези сводници на сина си, да му бяха прпвериши телефончето, щяха да видят снимките със старото богато гадже ламя.
    Това щеше да е, ако им пукаше. Имали дете за даване на едни чичаци - дали. Вече е грозно да търсят вината в извънземните, мафията и златото. Виновния ги гледа в огледалото.

    Коментиран от #30

    12:56 28.09.2026

  • 4 Яни Макушев

    39 16 Отговор
    Яни Макулев е рядко т.ъпо същество.
    Казва му се че в кемпера и около него е нямало никой в периметър от километри, той пак си знае неговата

    Коментиран от #8, #10, #20

    12:57 28.09.2026

  • 5 БеГемот

    35 18 Отговор
    Изроди.....докога ще им се дава трибуна...тия хора са за съд...

    Коментиран от #24, #42

    12:58 28.09.2026

  • 6 педоЛама

    39 13 Отговор
    Той гурюту нарочно е подбирал такива " капацитетни" родители. За това му се е получило. До опита с момичето, където родителя е бил на място.

    12:58 28.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 очевидно е

    10 11 Отговор
    че от комитета на партията -"дъ Уан"
    са им финансирали претоплянето
    на манджата, за да отклони
    напрежението около
    Ескобар гейт

    13:00 28.09.2026

  • 10 Изтриха ме

    17 6 Отговор

    До коментар #4 от "Яни Макушев":

    Написах, че са в етапа на отричането, имат дълъг път.

    13:00 28.09.2026

  • 11 мдаа

    40 14 Отговор
    Нахвърлиха се върху психолога, сякаш той им е убил и изнасилил децата и сякаш той ги е предоставил на Калушев да им ги отглежда.

    Коментиран от #46

    13:01 28.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Яне

    29 9 Отговор
    Мястото на децата е при родителите им. Сети ли се?

    Коментиран от #18, #49

    13:02 28.09.2026

  • 14 Точно така трябва

    23 29 Отговор
    Не бива да се отказват тези хора, в никакъв случай не трябва да се задоволят с бутафорни те данни, изнесени на още по-бутафорния брифинг на 14.09. Не им стига мъката, ами сега и подобни гаври с близките им трябва да търпят! А за онези, които непрекъснато врещят, че не е трябвало родителите да оставят децата си при Калушев, ще кажа само, че нещата трябва да се разграничават - може би не е било правилно да ги оставят там, но това е изместване на фокуса кой и защо ги уби. Едното няма нищо общо с другото.

    Коментиран от #55

    13:02 28.09.2026

  • 15 Защо

    28 6 Отговор
    Досега никой не разследва каква стопанска дейност е кипяла в стопанските сгради,на 100 метра от хижа Петрохан.....да попитаме охран. фирма Дел..та Гард,която от няколко години е превърнала района в охраняем,и е поела функциите на МВР.....дори и вГинци,и целия район..т.е частна собственост на кой ли....интересно.

    13:02 28.09.2026

  • 16 Редно е

    23 8 Отговор
    Тези " родители" да потърсят помощ, вече е неудобно за всички.

    13:03 28.09.2026

  • 17 И ШЕСТИМАТА

    19 21 Отговор
    СА РАЗСТРЕЛЯНИ БЕЗ СЪМНЕНИЕ...ЛОШОТО Е, ЧЕ Е СТАНАЛО С УЧАСТИЕТО НА ДЪРЖАВАТА...НЯМА ИЗМЪКВАНЕ НА ДЪРЖАВАТА...ЛЕКА ИМ ПРЪСТ...

    Коментиран от #64

    13:03 28.09.2026

  • 18 Уфффф

    13 9 Отговор

    До коментар #13 от "Яне":

    Това е така, има и изключения от това правило. Обаче не отговаря на въпросите защо са убити и от кого. Смесвате нещата, а не трябва.

    Коментиран от #21

    13:04 28.09.2026

  • 19 Кирилов

    16 18 Отговор
    Що така наскочиха "прогресивните" тролчета ? Искате да клепате кой ви хареса без значение
    истина ли е или не ! Още първата експертиза /най-точна обикновено/ е категорична ,че не е
    имало полови контакти!! Или викаш дали има сестра е без значение.

    13:04 28.09.2026

  • 20 Така ще да е

    14 18 Отговор

    До коментар #4 от "Яни Макушев":

    От кого се казва ?
    От тези, които прикриват екзекуциите, от тези които от татово време са участници в каналите на дрога. Ти ако вярваш безкритично на пробитите ни от всякъде съветски служби, някои мислят преди това.

    Коментиран от #23

    13:04 28.09.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Срам за вас

    16 20 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    А от кой достоверен източник давате мнение кой и защо родителите са постъпили така и ги обругавате?
    Срамно и обидно е, че сте паднали на нивото на на един псевдо психолог и един шоумен !

    13:05 28.09.2026

  • 23 Няма

    10 1 Отговор

    До коментар #20 от "Така ще да е":

    Налипие на чуждо ДНК, жълто пиле.

    Коментиран от #26

    13:06 28.09.2026

  • 24 Киро-Росене

    13 8 Отговор

    До коментар #5 от "БеГемот":

    Колко ви платиха да ръсите лъжи,като има още 12 експертизи ,които не са готови......или ви хванаха по бели гащи преди изборите......

    13:06 28.09.2026

  • 25 Не само

    11 6 Отговор
    Замимават обществото с безхаберието и сводночесъвото со, ами и оправдание чакат
    Болни хорица.

    13:07 28.09.2026

  • 26 Така ще да е

    7 12 Отговор

    До коментар #23 от "Няма":

    Ти ли видя, че няма чуждо ДНК или ти го казаха по телевизора ?

    Коментиран от #31

    13:08 28.09.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Истина

    12 15 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Нещастници са тези дето вярват на лъжеексперти и, съчинители

    13:09 28.09.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Запомнете

    8 7 Отговор

    До коментар #3 от "Мизерни безделници":

    Всички плюнки се връщат като бумеранг.
    Злобата им се връща върху тях.

    Коментиран от #33

    13:09 28.09.2026

  • 31 Ами иди

    14 6 Отговор

    До коментар #26 от "Така ще да е":

    И виж, то не става, само със цветни знамена и удобно облъчване. Дали си децата, а търсят виновни. Няма,мафията да се занимава с изплискали пилета и педифили.

    13:10 28.09.2026

  • 32 Киро-Росене

    6 10 Отговор
    Колко ви платиха да ръсите лъжи,като има още 12 експертизи ,които не са готови......или ви хванаха по бели гащи преди изборите......

    13:10 28.09.2026

  • 33 Истински

    13 6 Отговор

    До коментар #30 от "Запомнете":

    Колкото по - бързичко разберат истината и им се повдигне обвинение за сводничество, толкова пон- добре.

    13:11 28.09.2026

  • 34 Изключително възмутен и дълбоко наранен

    15 10 Отговор
    съм от такива родители, дали детето си на преференциален педофил-убиец. По-добре да се скрият от срам и да оставят в покой дететнцето. Мир на праха му.

    13:12 28.09.2026

  • 35 супернейчър

    9 3 Отговор

    До коментар #12 от "Задачата":

    марсианците шамани са имали теологичен спор с лама мамата

    13:12 28.09.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Яне Мрънкулев

    14 10 Отговор
    Дадохме хо, защото ни е 3 дете и майка му е заета. Край на цитата

    13:12 28.09.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Крайно време

    8 5 Отговор
    Е вече медиите да не ни облъчват с този случай, който има нужда да потърси помощ.

    13:14 28.09.2026

  • 40 Никакви

    7 12 Отговор
    експерти няма , има лъжци , продажници , жалки манипулатори , решили , че могат да заблудят гражданите относно екзекуцията и че те нямат мозък в главите си да мислят и биха повярвали на този им най - безскрупулно поднесен отврат .

    13:16 28.09.2026

  • 41 Психодиспансер

    8 4 Отговор
    Хапчетата да си взимат и да не ни занимават с родителството си.

    13:17 28.09.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Изобщо не се учудвам

    10 1 Отговор
    Преди много години, всички родители са знаели, че Майкъл Джаксън не иска чужди деца в неговата огромна къща за да се радва само на тези деца, а за нещо повече, но тези родители сами са пускали техните деца защото са знаели, че ще имат изгода от това.

    Същото нещо се получава сега. Някой от любителите на конспиративните теории може ли да каже колко пъти лама Калушев е пускал сигнали в МВР и ДАНС за наркотрафик, за дървена мафия или за марсианци както те се опитват да ни убедят. Нещо повече - родителите, които са пускали своите деца за да бъдат обекти на незаконни действия трябва да бъдат съдени и да отидат в затвора за поне 10 години за участване в ООП с трафик на деца.

    Поведението на Калушев много ми прилича на поведението на болните русофоби - те искат не те самите да отидат на украинския фронт и да загинат за Украйна, а подобно на Калушев, болните русофоби искат ние и цялата България заедно с невръстните деца и старци да загинем заедно с тях като ни вкарат в украинската война, те нямат милост към нашите деца.

    13:22 28.09.2026

  • 44 Мата Хари

    3 8 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Да ти се връща по 2. А иначе не вярвам на изнесената версия на брифинга

    13:22 28.09.2026

  • 45 Тъпото

    7 3 Отговор
    яне, чак сега разбрало и се обидило от това, което ламата правил с детето му.

    13:22 28.09.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Мдаа

    2 6 Отговор
    Пак прокуратурата и България ще бъдат осъдени. Ама тоя път Росен Йорданов да продава часовника си и да плаща глобите, а не българския данъкоплатец.

    13:24 28.09.2026

  • 48 Срамно

    8 3 Отговор
    Тези милите с капацитет на членестоноги, се обидили от казаното за на сина им. А това тях не ги е притеснявали, те са го виждали 2 годишно и са го дарилинс пълномощно като стар форд.

    13:24 28.09.2026

  • 49 Всичко е ясно

    1 5 Отговор

    До коментар #13 от "Яне":

    Всичко е ясно. Лъжат и мажат на брифинга. Никой не им вярва

    Коментиран от #51

    13:24 28.09.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Не им вярват

    5 0 Отговор

    До коментар #49 от "Всичко е ясно":

    Милите загрижени родители. След като им е необходимо.

    13:26 28.09.2026

  • 52 Какво да, направят

    5 0 Отговор

    До коментар #50 от "Зеления":

    Явно няма да потърсят вината в огледалото - знсчи са извънземните, мафията, аватарите и златото.

    13:27 28.09.2026

  • 53 Анонимен

    7 0 Отговор
    Кой нормален си изоставя момчето ва група мъжища ТИЯ така наречени родители са за затвора

    13:27 28.09.2026

  • 54 Моите

    1 9 Отговор
    Почитания към семейство Макулеви! В памет на Сашко трябва да излезе истината. За всички, които пишат врели некипели по-долу от очевидни лъжи на прокуратурата, мога да им кажа само-и идея си нямате как могат да се фабрикуват измислици, които да се поднасят като истина. Казвам го като човек срещу който се води 9 месеца досъдебно производство за самоуправство за имот, по който имам влязло в сила решение на граждански съд в моя полза. През това време влизаха в имота ми с криминалистична лаборатория??? В законно притежаван имот, в който няма как да бъде упражнения самоуправство над несобственици на същия. Успех на семейството!!!

    13:28 28.09.2026

  • 55 Анонимен

    7 0 Отговор

    До коментар #14 от "Точно така трябва":

    Тези ги наричаш ХОРА това са престъпници захвърлили децата си

    13:29 28.09.2026

  • 56 Факти

    8 1 Отговор
    Този и оная с жълтия пуловер са нарушили 3 закона (Закон за закрила на детето, Семеен кодекс и Наказателен кодекс) и трябва да бъдат вкарани в затвора.

    Коментиран от #57

    13:30 28.09.2026

  • 57 Също

    6 0 Отговор

    До коментар #56 от "Факти":

    И за скломяване на малолетна да стане нова жертва в педофилския клан

    13:31 28.09.2026

  • 58 007 лиценз ту кил

    4 1 Отговор
    Искат да видят дали сф инк тера още зее.

    13:31 28.09.2026

  • 59 Гост

    5 0 Отговор
    Крайно време е тези "родители", дали децата си на педо.ил да бъдат подведени под съдебна отговорност, а не да им се дава трибуна в медиите! Имат достатъчно какво да кажат и разкажат, ама на разследващите!
    Помня само част от глупостите на този "родител" щом се разба за трагедията - дали го на Ламата, щото било трето дете и той и с майка му "нямали време" да се занимават с него! Имал "огромно доверие" на Ламата!
    После дадоха потресаващи кадри как в хижата тримата мъже посрещат джипа с Ламата и младежите, като блъскат чела в снега и асфалта все едно е Божество - живи сектанти само правят това!
    След това майката на едно дете писа по фейсбук, че Ламата си "изстрелва чакрите през фонтанелата"!
    Убеден съм, че всички тия веднага биха тръгнали да посрещат "извънземни" в русенско, като през 1995 г., убедени че ще "кацнат"! Ако между другото не са ги "посрещали" тогава...

    13:32 28.09.2026

  • 60 За всеки

    0 6 Отговор
    що годе безпристрастен човек е ясно, че т. н. брифинг е гнусна постановка, с цел да се оневини една кандидатка за првзидент от помилванията, които е правила. Това не е без нейно знание, което прави кампанията и сега още по-противна. Дано имате сили, близките, да продължите борбата. Но с правосъдието у нас няма надежда, след като и министърът им каза, че делото няма да влезе в съда. За изявлението малоумно на Мунчо-без коментар.

    Коментиран от #72

    13:32 28.09.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 007 лиценз ту кил

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "И ШЕСТИМАТА":

    Ако тези из ро до действително са разстреляни с участието на държавата това ми вдъхва надежда, че все още не всичко е загубено и на територията има остатъци от дуржавност. Но едва ли.

    13:36 28.09.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Абе

    1 0 Отговор
    не им е лесно да се примирят с истината. Отрицанието ще продължи дълго във времето. Но пък и разследващите няма какво да им предложат. Няма никакви следи от външно вмешателство. Простреляни са с техните собствени оръжия. Какви други изводи да направят разследващите? Няма как да обобщят в докладите си, че "политическата мафия" е убила тези хора и децата, нали?

    13:38 28.09.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Дарение

    2 0 Отговор
    Пише " родител" , дарил детето си с пълномощно.

    13:39 28.09.2026

  • 69 Зеления

    1 0 Отговор

    До коментар #65 от "По - страшния":

    Отдавна не съм много удобен коментиращ ....

    Коментиран от #71

    13:39 28.09.2026

  • 70 Или пък

    2 0 Отговор

    До коментар #67 от "Троловете":

    Не са позволени простичките въпроси, които е задал. Важното е да се строят паметници на педоофили.

    Коментиран от #73

    13:40 28.09.2026

  • 71 И аз

    2 0 Отговор

    До коментар #69 от "Зеления":

    Така, на въпрос - защо тези родители си подаряват децата на едни чичета в планината? Става страшно.

    13:41 28.09.2026

  • 72 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #60 от "За всеки":

    "Но с правосъдието у нас няма надежда, след като и министърът им каза, че делото няма да влезе в съда"

    Демонстрираш крещяща правна неграмотност! Няма как едно дело да влезе в съд, щом няма жив обвиняем за престъпление! Всичко приключва във фаза досъдебно производство със съответното постановление за прекратяване!
    Ако някое обвинение влезе в съд, то би било за оделни повдигнати обвинения - срещу тези "родители", ръководството на училището Космос, срещу спонсори, като Терзиев и леля Саша, даващия разрешителни Сандов, но не и за убийства....

    13:41 28.09.2026

  • 73 Троловете

    0 1 Отговор

    До коментар #70 от "Или пък":

    да не са ти построили паметник, та е важно?

    Коментиран от #74

    13:41 28.09.2026

  • 74 Важното

    1 0 Отговор

    До коментар #73 от "Троловете":

    Е, че този на убиеца педофил е разрушен.

    13:43 28.09.2026

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