Асен Василев: Отмяната на досегашната формула за определяне на МРЗ създават риск от по-ниски доходи

Отмяната на досегашната формула за определяне на минималната работна заплата и липсата на нова ясна формула създават риск от по-ниски доходи за работещите.
Това каза пред журналисти в Добрич лидерът на „Продължаваме промяната" Асен Василев. Той е в града по повод празника на Добрич и поднесе венец пред паметника на генерал Иван Колев.
Василев посочи, че според него проблемът произтича от това, че се отменя досегашната формула, която е давала размер от 690 евро, без да бъде въведена нова формула.
По думите му в Кодекса на труда се предвиждат четири общи критерия, а конкретното им прилагане ще бъде определено допълнително с наредба на правителството.
„Това, което обясниха в комисия на едно хвърчащо листче на 24 септември, беше, че в най-добрия случай ще бъде 670 евро, в най-лошия случай ще бъде 620 евро, колкото е сега“, каза Асен Василев.
Той изрази несъгласие с възможността минималната работна заплата да бъде по-ниска от размера, който би се получил по досегашната формула, и свърза това с нарастващите цени и инфлацията.
По темата за ваучерите за храна Василев заяви, че предложението за облагането им с данък обезсмисля социалната придобивка. Той припомни, че размерът на ваучерите е бил увеличен през 2022 г. от 60 на 200 лева. Според него, ако върху ваучерите се начислява данък, по-подходящо би било средствата да се предоставят като част от трудовото възнаграждение.
Втората тема, която Асен Василев коментира пред медиите, беше свързана с мерките за горивата. Той определи като „абсолютно неадекватно решение“ предложението за премахване на акциза върху пропан-бутана, като посочи, че основният проблем според него е свързан с цените на бензина и дизела.
Василев припомни мярката от 2022 г. за директна отстъпка от 25 стотинки за литър гориво за личните автомобили и я определи като по-ефективна за българските семейства.
Той даде за пример Германия, където по думите му е въведена подобна отстъпка, и изрази мнение, че предвидената помощ от 50 евро само за социално слаби няма да бъде достатъчна.
Според Асен Василев високите цени на електроенергията и горивата оказват натиск върху печалбите на предприятията и ограничават възможностите им за увеличаване на заплатите, като същевременно създават предпоставки за повишаване на цените.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дреми
16:07 25.09.2026
2 hh88
16:12 25.09.2026
3 сюндюк
16:12 25.09.2026
4 Николай Бареков пиар отдел радев
Какво точно е бутнал учиндолският шут? Един бутафорен паметник, какъвто е и самият шут на политическата сцена.,
Същият лидер на партия с име “Има такъв народ” прати при президента продавач на плавници и шнорхели от квартала с гробището Орландовци да вземе премиерския мандат за съставяне на правителство. Ако се чудите все още защо и как Румен Радев създаде това недоносче “Продължаваме Промяната” – тогава го създаде от отчаяние колко проЗт е Дългия.
Като се вземе предвид, че същият лидер на партия от години живее като вампир на спуснати щори в имението си в Бояна и не контактува с останалите хора, да не го убие някой фен, освен чрез Фейсбук, може да се направи обосновано предположение, че самият Слави има обсесия от гробища, надгробни плочи и други вампирски атрибути.
В ежедневието си този лидер живее като интернет трол, а нощем се превръща в политическо зомби и започва да броди из Петроханските хижи и гори.
Самият Слави се превърна от бард на мутрите и шут на мафията в политически вожд. Като политически вожд Дългия също си имаше своите индианци, шутове и маймунки в лицето на Тошко Африкански и Станислав Балабанов. Интересно е дали е пратил двете си маймуни да трошат плочата на Лама
Коментиран от #6
16:14 25.09.2026
5 Николай Бареков пиар отдел радев
Въобще, народ, чийто бивш премиер подпали цяло село, докато вари лютеница и компоти за зимнина и народ, който е избрал шута на мутрите славуца за първа политическа сила, този народ не може да бъде сломен!
Николай Бареков
16:15 25.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 мунчо
16:16 25.09.2026
8 Трябва
16:17 25.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
НАРОДНАТА ГОВОРИЛНЯ
.....
ОБАЧЕ НЕ СЪМ ГО ЧУЛ ДОСЕГА ДА КАЖЕ ЗА КОРУПЦИЯТА В РОДНИЯ МУ ГРАД ХАСКОВО - ЕДИН ОТ НАЙ - КОРУМПИРАНИТЕ ГРАДОВЕ В БЪЛГАРИЯ
...
ИЛИ ДА СКОЧИ НА СЪУЧЕНИКА СИ ОТ ЕЗИКОВАТА ДЕЛЯН ДОБРЕВ ЗАТОВА ЧЕ КРАДЕ
16:18 25.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 цените двойно тройно
Коментиран от #14
16:19 25.09.2026
13 ген Радев американски
16:21 25.09.2026
14 рундьо
До коментар #12 от "цените двойно тройно":имайте търпение българи ако удържите на този геноцид да изкарам два три мандата мед ше потече по улиците!!
16:23 25.09.2026
15 Счетоводител
Коментиран от #17, #20
16:26 25.09.2026
16 ......-
16:28 25.09.2026
17 газо
До коментар #15 от "Счетоводител":Ти па сигурно си завършил Иейл
16:31 25.09.2026
18 миме
16:32 25.09.2026
19 Троянец
16:51 25.09.2026
20 оня с коня
До коментар #15 от "Счетоводител":Асан е учил в Харвард колкото Аз в АОНСУ......хахаха.
16:53 25.09.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Троянец
16:56 25.09.2026
23 Горски
17:00 25.09.2026
24 Нали Това Иска Радев !
Крепостни !
17:05 25.09.2026