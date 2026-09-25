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Асен Василев: Отмяната на досегашната формула за определяне на МРЗ създават риск от по-ниски доходи

Асен Василев: Отмяната на досегашната формула за определяне на МРЗ създават риск от по-ниски доходи

25 Септември, 2026 16:06 607 24

  • асен василев-
  • определяне-
  • мрз

По думите му в Кодекса на труда се предвиждат четири общи критерия, а конкретното им прилагане ще бъде определено допълнително с наредба на правителството

Асен Василев: Отмяната на досегашната формула за определяне на МРЗ създават риск от по-ниски доходи - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Отмяната на досегашната формула за определяне на минималната работна заплата и липсата на нова ясна формула създават риск от по-ниски доходи за работещите.

Това каза пред журналисти в Добрич лидерът на „Продължаваме промяната" Асен Василев. Той е в града по повод празника на Добрич и поднесе венец пред паметника на генерал Иван Колев.

Василев посочи, че според него проблемът произтича от това, че се отменя досегашната формула, която е давала размер от 690 евро, без да бъде въведена нова формула.

По думите му в Кодекса на труда се предвиждат четири общи критерия, а конкретното им прилагане ще бъде определено допълнително с наредба на правителството.

„Това, което обясниха в комисия на едно хвърчащо листче на 24 септември, беше, че в най-добрия случай ще бъде 670 евро, в най-лошия случай ще бъде 620 евро, колкото е сега“, каза Асен Василев.

Той изрази несъгласие с възможността минималната работна заплата да бъде по-ниска от размера, който би се получил по досегашната формула, и свърза това с нарастващите цени и инфлацията.

По темата за ваучерите за храна Василев заяви, че предложението за облагането им с данък обезсмисля социалната придобивка. Той припомни, че размерът на ваучерите е бил увеличен през 2022 г. от 60 на 200 лева. Според него, ако върху ваучерите се начислява данък, по-подходящо би било средствата да се предоставят като част от трудовото възнаграждение.

Втората тема, която Асен Василев коментира пред медиите, беше свързана с мерките за горивата. Той определи като „абсолютно неадекватно решение“ предложението за премахване на акциза върху пропан-бутана, като посочи, че основният проблем според него е свързан с цените на бензина и дизела.

Василев припомни мярката от 2022 г. за директна отстъпка от 25 стотинки за литър гориво за личните автомобили и я определи като по-ефективна за българските семейства.

Той даде за пример Германия, където по думите му е въведена подобна отстъпка, и изрази мнение, че предвидената помощ от 50 евро само за социално слаби няма да бъде достатъчна.

Според Асен Василев високите цени на електроенергията и горивата оказват натиск върху печалбите на предприятията и ограничават възможностите им за увеличаване на заплатите, като същевременно създават предпоставки за повишаване на цените.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дреми

    10 2 Отговор
    им на мунчувците.

    16:07 25.09.2026

  • 2 hh88

    4 10 Отговор
    По-ниски доходи от кои? Ако предишното определяне на МРЗ грешно е завишавало сумата, трябва ли да продължава така. Или Асанчо си иска комунизма?

    16:12 25.09.2026

  • 3 сюндюк

    5 12 Отговор
    Този гей дърпа държавата към дъното..! Политическата физика доказва че който тръгне срещу власта , власта го смачква..!

    16:12 25.09.2026

  • 4 Николай Бареков пиар отдел радев

    8 3 Отговор
    Това е народ, който живее в държава, в която лидерът на победилата само преди 5 години партия на парламентарни избори троши пунтамара паметници и надгробни плочи нощно време из Петроханските гори, докато лежи вкъщи на диванчето под климатика и цъка статуси по айфончето си.
    Какво точно е бутнал учиндолският шут? Един бутафорен паметник, какъвто е и самият шут на политическата сцена.,

    Същият лидер на партия с име “Има такъв народ” прати при президента продавач на плавници и шнорхели от квартала с гробището Орландовци да вземе премиерския мандат за съставяне на правителство. Ако се чудите все още защо и как Румен Радев създаде това недоносче “Продължаваме Промяната” – тогава го създаде от отчаяние колко проЗт е Дългия.
    Като се вземе предвид, че същият лидер на партия от години живее като вампир на спуснати щори в имението си в Бояна и не контактува с останалите хора, да не го убие някой фен, освен чрез Фейсбук, може да се направи обосновано предположение, че самият Слави има обсесия от гробища, надгробни плочи и други вампирски атрибути.
    В ежедневието си този лидер живее като интернет трол, а нощем се превръща в политическо зомби и започва да броди из Петроханските хижи и гори.
    Самият Слави се превърна от бард на мутрите и шут на мафията в политически вожд. Като политически вожд Дългия също си имаше своите индианци, шутове и маймунки в лицето на Тошко Африкански и Станислав Балабанов. Интересно е дали е пратил двете си маймуни да трошат плочата на Лама

    Коментиран от #6

    16:14 25.09.2026

  • 5 Николай Бареков пиар отдел радев

    7 3 Отговор
    Интересно е дали е пратил двете си маймуни да трошат плочата на Ламата и неговите жертви или е платил на някои туземец от Северозападната лумпениада?
    Въобще, народ, чийто бивш премиер подпали цяло село, докато вари лютеница и компоти за зимнина и народ, който е избрал шута на мутрите славуца за първа политическа сила, този народ не може да бъде сломен!

    Николай Бареков

    16:15 25.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 мунчо

    8 0 Отговор
    затягайте коланите хазната е опоскана!!!

    16:16 25.09.2026

  • 8 Трябва

    11 2 Отговор
    Да се свалят Мунчовците още преди зимата!

    16:17 25.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 8 Отговор
    КОКОРЧО ЧУПИ ЕДНИ КРАСИВИ ДУМИЧКИ В
    НАРОДНАТА ГОВОРИЛНЯ
    .....
    ОБАЧЕ НЕ СЪМ ГО ЧУЛ ДОСЕГА ДА КАЖЕ ЗА КОРУПЦИЯТА В РОДНИЯ МУ ГРАД ХАСКОВО - ЕДИН ОТ НАЙ - КОРУМПИРАНИТЕ ГРАДОВЕ В БЪЛГАРИЯ
    ...
    ИЛИ ДА СКОЧИ НА СЪУЧЕНИКА СИ ОТ ЕЗИКОВАТА ДЕЛЯН ДОБРЕВ ЗАТОВА ЧЕ КРАДЕ

    16:18 25.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 цените двойно тройно

    10 0 Отговор
    намаляване на заплати и пенсии това е пътя към прогреса

    Коментиран от #14

    16:19 25.09.2026

  • 13 ген Радев американски

    6 1 Отговор
    Борбата ми с олигархията е като ударя най-бедните и те плащат всички разходи на държавата.

    16:21 25.09.2026

  • 14 рундьо

    4 1 Отговор

    До коментар #12 от "цените двойно тройно":

    имайте търпение българи ако удържите на този геноцид да изкарам два три мандата мед ше потече по улиците!!

    16:23 25.09.2026

  • 15 Счетоводител

    4 8 Отговор
    Срам за харвард ако асенчо го е завършил. Той нищо не разбира от мин. заплата и как се определя. Учи асенчо

    Коментиран от #17, #20

    16:26 25.09.2026

  • 16 ......-

    2 5 Отговор
    Опитите за забременяването на Кокорчик продължават.

    16:28 25.09.2026

  • 17 газо

    5 0 Отговор

    До коментар #15 от "Счетоводител":

    Ти па сигурно си завършил Иейл

    16:31 25.09.2026

  • 18 миме

    1 2 Отговор
    ейййй веднъж през скапания си животец и гнусния кокорес НЕгей да каже две верни приказки

    16:32 25.09.2026

  • 19 Троянец

    1 1 Отговор
    Изчезни Педроханецо!Патерици на Бойко!Видяхме колко можете и колко струвате!Шарлатани!

    16:51 25.09.2026

  • 20 оня с коня

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Счетоводител":

    Асан е учил в Харвард колкото Аз в АОНСУ......хахаха.

    16:53 25.09.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Троянец

    1 0 Отговор
    Това,което говориш съгласувано ли е с Поссолството?

    16:56 25.09.2026

  • 23 Горски

    4 0 Отговор
    Нали искахте зеления чорапогащник . Сега от какво сте недоволни ? Като стъкмят инфлацията с МРЗ и клечки за зъби няма да си купувате, щото няма да има какво да остане по зъбите ви. Проверка на всички фирми в България за укриване на данъци. Яко се укриват данъци, хазната може да се напълни още два пъти. Не смеят да съкратят и един държавен служител. Пълни мишки. Тройно по-голяма администрация при 5 милиона население, отколкото при 9 милиона българи, а сега има компютри и автоматизация. С още пари в хазната, ще има за много по-висока минимална. Премахнете тавана на пенсиите! Не крадете парите на хората, за да давате добавки с тях . Затова хората се осигуряват на минимума и останалото под масата . Защото виждат , че накрая ще им откраднат парите. Каква е разликата между времето преди и след 10.11.1989? Разликата е, че преди заплатите се определяха от ЦК на БКП а сега от децата и внуците на управлявалите преди това! Това административно определяне на заплати с решение на МС или НС касае само и единствено тези които ги получават от държавния и общинския бюджет и няма нищо общо с пазара на труда.

    17:00 25.09.2026

  • 24 Нали Това Иска Радев !

    3 0 Отговор
    Работещи !

    Крепостни !

    17:05 25.09.2026

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