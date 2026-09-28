Новини
България »
Всички градове »
Христо Гаджев: Искате да почерпите за сватбата? Не и в "Прогресивна България"! Гълъб Донев бди!

Христо Гаджев: Искате да почерпите за сватбата? Не и в "Прогресивна България"! Гълъб Донев бди!

28 Септември, 2026 12:09 1 325 36

  • христо гаджев-
  • почерпка-
  • сватба-
  • ракия-
  • гълъб донев

"Ако искате да подарите на приятели, да почерпите или са ви подарявали, управляващите ще ви глобят с 1000 до 2000 евро. А ако решите да вкарате в ресторант (за сватба, кръщене и т.н.) глобата скача между 2000 и 4000 евро. В Северозапада ще се стигне и до кръвопролития", написа още депутатът от ГЕРБ

Христо Гаджев: Искате да почерпите за сватбата? Не и в "Прогресивна България"! Гълъб Донев бди! - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"Искате да почерпите за сватбата? Не и в "Прогресивна България"! А Гълъб Донев бди! След като оправиха държавата, управляващите въвеждат драконови глоби за притежание на домашна ракия". Това написа депутатът от ПГ на ГЕРБ-СДС Христо Гаджев по отношение на предвидените промени от Министерството на финансите за съхранението на спиртната напитка, съобщават от "Фокус".

Новите текстове въвеждат ограничения за това къде може да се съхранява ракията, произведена в регистрирани специализирани малки обекти за дестилиране, както и кой може да я съхранява.

"Ако искате да подарите на приятели, да почерпите или са ви подарявали, управляващите ще ви глобят с 1000 до 2000 евро. А ако решите да вкарате в ресторант (за сватба, кръщене и т.н.) глобата скача между 2000 и 4000 евро. В Северозапада ще се стигне и до кръвопролития", написа още Гаджев.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 21 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    15 4 Отговор
    Не бре, Гаджев, скоро алкохолът, горивото и пушкалото ще са цатя в тази държава.

    Коментиран от #12

    12:13 28.09.2026

  • 2 Стига с това цинично съмосазнание

    12 5 Отговор
    Трябва всеки от вас да бди
    Само с лъкардии се занимавате
    Направете нещо по съвест ако имате поне наченки
    Анадъму ?

    12:16 28.09.2026

  • 3 Вие се "бракосъчетахте" с тях!

    19 6 Отговор
    Ако си падате по домашна ракия, пийте си я на някое усамотено място, например в тоалетната. Радките успешно ви надцакват по дивотии!

    12:17 28.09.2026

  • 4 Няма да го направят.

    23 4 Отговор
    То всичко друго е наред та с ракията на народа ли ще се занимават.

    12:18 28.09.2026

  • 5 Всичко е За Отклоняване На Вниманието !

    15 3 Отговор
    Високи Технологии !

    Няма Да Видите !

    Но Високи Кражби !

    На Весоко ниво !

    Да !

    12:21 28.09.2026

  • 6 Нострадамус

    18 3 Отговор
    Е твое....,прогресивни тъпунгери!

    12:22 28.09.2026

  • 7 Редник Мунчо

    35 4 Отговор
    Това са великите постоижения на Радев и комунистическия му гълъбарник.

    12:24 28.09.2026

  • 8 Прогресивни съветски шарлатани !

    20 3 Отговор
    Скоро ще въведат и данък ако вдишвате повече от 25 пъти в минута. Ако ще спортуваш или се отдадеш на креватна гимнастика - ще си плащаш !

    12:25 28.09.2026

  • 9 Кина

    8 2 Отговор
    Докато такива новини се показват ежедневно по едни от големите в кавички медии ..гневът на хората с технически умения ще се увеличава..! Тумора на планетата не са хората с монетарните правила а тези които ги държат.... МЕДИИТЕ.! Вие сте хора ката нас ...но вече не сте недосегаеми.

    12:25 28.09.2026

  • 10 мдааааа

    6 0 Отговор
    За самагона не важи ..

    12:27 28.09.2026

  • 11 ППДБ и ГЕРБ и особено ДПС

    12 7 Отговор
    Почти винаги гласуват заедно с ПБ. Не разбирам защо излизат и плюят след като непрекъснато гласуват заедно с ПБ без това да ги притеснява. Имам чувството че ги използват когато им удобно тоест в повечето случаи.

    12:28 28.09.2026

  • 12 да питам

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Кво каза ?! 🤔

    12:29 28.09.2026

  • 13 АБРЕ САМОЛЕТ

    10 6 Отговор
    ПОКАЖИ ЧЕРНО НА БЯЛО ЧЕ Е ПРИЕТО И ЩЕ СИ ПОНЕСЪТ ПОСЛЕДСТВИЯТА НЕ БИЙ ТЪПАНА БЕЗ ЧЕРНО НА БЯЛО. ТИ ЗАБРАВИЛИ ТВОЯ БАНКЕНСКИЯ ТИКВИНИК КОЛКО ПРОСТОТИЙ НСПРАВИ СПРАВКА МАБУТА НИ ЕВРОТО ЗАЩО НЕ ПИТА НАРОДА.

    12:33 28.09.2026

  • 14 Сър Пичук

    17 0 Отговор
    Пореден удар по най-бедните в България. Богатите така или иначе не варят ракия, а социално слабите нямат парици за марков алкохол. Еми, както се казва, като си се събрал с кучето ще му търпиш и бълхите. Както казваше един руски алкохолик от времето на Горбачов:
    - Ние нашето си го изпихме. Да му мислят младите!

    12:34 28.09.2026

  • 15 ППДБ ГЕРБ ДПС и ПБ са едно и също

    8 6 Отговор
    Не виждам никаква разлика. Всички те са срещу народа и държавността за съжаление. Либерална демокрадция .

    12:36 28.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 ГОСПОДИН РАДЕВ

    18 0 Отговор
    СЪВЕТВАМ ВИ НЕ ПИПАЙТЕ ДОМАШНАТА РАКИЯ ВСИКИ КОЙТО ГЛАСУВАХА В МОЕТО СЕЛО ЗА ВАС ЩЕ ВИ НАКАЖАТ ЩЕ БРЪКНИШ В СЪРЦЕТО НА ЛЮБИМИЯ БЪЛГАРСКИ НАРОД.

    12:40 28.09.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Гост

    10 0 Отговор
    Защо не го питат този лицемер, кой въведе забраната за казаните и домашната ракия.

    12:57 28.09.2026

  • 21 Опа

    14 0 Отговор
    Пещерска гроздова да кихнали доволно на Румен Радев за този закон.

    13:05 28.09.2026

  • 22 Марс

    11 0 Отговор
    Да свалим от власт опг радев копринков узунов
    Всички на улицата

    13:06 28.09.2026

  • 23 Наздраве

    11 2 Отговор
    Вместо да декриминализират марихуаната и да позволят домашно отглеждана на няколко растения за лична консумация, както е в много европейски държави, САЩ и Канада, те се чудят каква простотия да измислят.

    13:07 28.09.2026

  • 24 Хаха

    10 1 Отговор
    Вдигнаха винетките, замразиха минималната работна заплата и майчинството, изтеглиха няколко милиарда евро заеми, сега забраняват и домашната ракия. Но важното е да се броят частните полети на Пеевски и така да се успива материала.

    Коментиран от #29

    13:10 28.09.2026

  • 25 ха ха

    6 0 Отговор
    за българия като за умрял , или хубаво или нищо , щото дс боклуците дебнат дори собствената си сянка

    13:16 28.09.2026

  • 26 СЯ РАЗБРАЛУ ЧИ КРАДЕВ Е

    7 1 Отговор

    До коментар #19 от "АЗ СЪМ ГЛАСУВАЛ ЗА РАДЕВ":

    ЕДНО НИЩО......ТОЙ Е ПОРЕДНОТО ЧУПЕЛО МУХОЛОВКА ЗА ТАКИВА КЪТ ВАС. КАПАНИТЕ ГИ ЗАЛАГА ЕДНО ПОСОЛСТВО АМА НЕ ОТ КЪМ МОРЕТО А ОТ КЪМ АТЛАНТИКА...

    13:18 28.09.2026

  • 27 ЧЛЕН НА ПАРТИЯ ДОМАШНА РАКИЯ

    6 1 Отговор
    АКО ГО НАПРАВЯТ ЩЕ ИМА ПАРТИЗАНСКО ДВИЖЕНИЕ ДОМАШНА РАКИЯ ПЪРВИ ЩЕ ОТНЕСЕ ПЛУВКАТА ВАЛ СИМИОНОВ СШЕД НЕГО ОСТАНАЛИТЕ СМЪРТ НА ...АШИЗМА СВОБОДА НА НАРОДА

    13:19 28.09.2026

  • 28 Майора

    7 1 Отговор
    Най голямата грешка на кабинета Радев , която ще го свали от власт! Не посягайте на единственото нещо останало на народа!

    13:21 28.09.2026

  • 29 Стенли

    4 1 Отговор

    До коментар #24 от "Хаха":

    А и де не се и забравя данъка върху ваучерите за храна , така Радев лъжеца , нито олигархията , с орязването на МРЗ и данък върху ваучерите за храна , 😮‍💨🤯😡👎

    13:21 28.09.2026

  • 30 Факт

    4 1 Отговор
    За свещи да ги дадат глобите Радевци

    13:21 28.09.2026

  • 31 Стенли

    0 1 Отговор
    Ха ха , Радев лъжеца казва ,много им са олигарсите 690 МРЗ и казва на оскубания гълъб , режи , друго , до преди няколко,месеца преди изборите Радев лъжеца казваше хората обедняха заради еврото ,онзи ден излиза оскубания гълъб и казва , еврото , не виновно за поскъпването ,и на кого да вярваме сега , на Радев лъжеца или на оскубания гълъб😕🤯😡👎

    13:29 28.09.2026

  • 32 Дзак

    3 1 Отговор
    Предизборни фишеци. Но е добре МФ да помисли: след като Производител си е платил акциза, какво му пречи да раздава? Пуска си разписки и толкова?

    13:30 28.09.2026

  • 33 Стенли

    2 1 Отговор
    Убий гълъб , направи добро

    13:32 28.09.2026

  • 34 Нострадамус

    2 0 Отговор
    Както е по тръгнало с алчната си простотия,прогресистите като нищо ще ни наложат данък замърсен въздух.По един газоанализатор изотзаде и кой колкото толкова.Ще ни отучат от боба тия изедници.

    13:36 28.09.2026

  • 35 Стенли

    0 1 Отговор
    Ха ха той кокорчо го каза , а Радев лъжеца го направи да го дууат бедните 😁, много наивни хорица повярваха на Радев лъжеца , то се оказа че не бил и русофил , като онази биволица която се представя за бг президент и се оплете като пате в кълчища , подписвала ли е за Украйна или не подписвала😁😁

    13:37 28.09.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол