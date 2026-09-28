Христо Гаджев: Искате да почерпите за сватбата? Не и в "Прогресивна България"! Гълъб Донев бди!

"Искате да почерпите за сватбата? Не и в "Прогресивна България"! А Гълъб Донев бди! След като оправиха държавата, управляващите въвеждат драконови глоби за притежание на домашна ракия". Това написа депутатът от ПГ на ГЕРБ-СДС Христо Гаджев по отношение на предвидените промени от Министерството на финансите за съхранението на спиртната напитка, съобщават от "Фокус".

Новите текстове въвеждат ограничения за това къде може да се съхранява ракията, произведена в регистрирани специализирани малки обекти за дестилиране, както и кой може да я съхранява.

"Ако искате да подарите на приятели, да почерпите или са ви подарявали, управляващите ще ви глобят с 1000 до 2000 евро. А ако решите да вкарате в ресторант (за сватба, кръщене и т.н.) глобата скача между 2000 и 4000 евро. В Северозапада ще се стигне и до кръвопролития", написа още Гаджев.