Христо Гаджев: Искате да почерпите за сватбата? Не и в "Прогресивна България"! Гълъб Донев бди!

"Искате да почерпите за сватбата? Не и в "Прогресивна България"! А Гълъб Донев бди! След като оправиха държавата, управляващите въвеждат драконови глоби за притежание на домашна ракия". Това написа депутатът от ПГ на ГЕРБ-СДС Христо Гаджев по отношение на предвидените промени от Министерството на финансите за съхранението на спиртната напитка, съобщават от "Фокус".
Новите текстове въвеждат ограничения за това къде може да се съхранява ракията, произведена в регистрирани специализирани малки обекти за дестилиране, както и кой може да я съхранява.
"Ако искате да подарите на приятели, да почерпите или са ви подарявали, управляващите ще ви глобят с 1000 до 2000 евро. А ако решите да вкарате в ресторант (за сватба, кръщене и т.н.) глобата скача между 2000 и 4000 евро. В Северозапада ще се стигне и до кръвопролития", написа още Гаджев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #12
12:13 28.09.2026
2 Стига с това цинично съмосазнание
Само с лъкардии се занимавате
Направете нещо по съвест ако имате поне наченки
Анадъму ?
12:16 28.09.2026
3 Вие се "бракосъчетахте" с тях!
12:17 28.09.2026
4 Няма да го направят.
12:18 28.09.2026
5 Всичко е За Отклоняване На Вниманието !
Няма Да Видите !
Но Високи Кражби !
На Весоко ниво !
Да !
12:21 28.09.2026
6 Нострадамус
12:22 28.09.2026
7 Редник Мунчо
12:24 28.09.2026
8 Прогресивни съветски шарлатани !
12:25 28.09.2026
9 Кина
12:25 28.09.2026
10 мдааааа
12:27 28.09.2026
11 ППДБ и ГЕРБ и особено ДПС
12:28 28.09.2026
12 да питам
До коментар #1 от "честен ционист":Кво каза ?! 🤔
12:29 28.09.2026
13 АБРЕ САМОЛЕТ
12:33 28.09.2026
14 Сър Пичук
- Ние нашето си го изпихме. Да му мислят младите!
12:34 28.09.2026
15 ППДБ ГЕРБ ДПС и ПБ са едно и също
12:36 28.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 ГОСПОДИН РАДЕВ
12:40 28.09.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Гост
12:57 28.09.2026
21 Опа
13:05 28.09.2026
22 Марс
Всички на улицата
13:06 28.09.2026
23 Наздраве
13:07 28.09.2026
24 Хаха
Коментиран от #29
13:10 28.09.2026
25 ха ха
13:16 28.09.2026
26 СЯ РАЗБРАЛУ ЧИ КРАДЕВ Е
До коментар #19 от "АЗ СЪМ ГЛАСУВАЛ ЗА РАДЕВ":ЕДНО НИЩО......ТОЙ Е ПОРЕДНОТО ЧУПЕЛО МУХОЛОВКА ЗА ТАКИВА КЪТ ВАС. КАПАНИТЕ ГИ ЗАЛАГА ЕДНО ПОСОЛСТВО АМА НЕ ОТ КЪМ МОРЕТО А ОТ КЪМ АТЛАНТИКА...
13:18 28.09.2026
27 ЧЛЕН НА ПАРТИЯ ДОМАШНА РАКИЯ
13:19 28.09.2026
28 Майора
13:21 28.09.2026
29 Стенли
До коментар #24 от "Хаха":А и де не се и забравя данъка върху ваучерите за храна , така Радев лъжеца , нито олигархията , с орязването на МРЗ и данък върху ваучерите за храна , 😮💨🤯😡👎
13:21 28.09.2026
30 Факт
13:21 28.09.2026
31 Стенли
13:29 28.09.2026
32 Дзак
13:30 28.09.2026
33 Стенли
13:32 28.09.2026
34 Нострадамус
13:36 28.09.2026
35 Стенли
13:37 28.09.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.