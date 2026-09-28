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Нинова: За две шишета ракия - 1000 евро глоба. За 5 кг. кокаин - помилване

Нинова: За две шишета ракия - 1000 евро глоба. За 5 кг. кокаин - помилване

28 Септември, 2026 13:49 2 298 88

  • корнелия нинова-
  • шишета ракия-
  • глоба-
  • кокаин-
  • помилване

Това казва всичко за Радевата партия и кандидата им за президент Йотова, коментира лидерът на "Непокорна България"

Нинова: За две шишета ракия - 1000 евро глоба. За 5 кг. кокаин - помилване - 1
Снимка: Фейсбук
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

За две шишета ракия - 1000 евро глоба.
За 5 кг. кокаин - помилване.
Това казва всичко за Радевата партия и кандидата им за президент Йотова.

Този коментар публикува на страницата си във фейсбук лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова. Повод за нейните думи стана информацията, че Министерството на финансите подготвя промени в Закона за акцизите и данъчните складове, които драстично затягат контрола върху домашния алкохол. Според новите текстове съхранението на чужда домашна ракия, както и внасянето ѝ в търговски обекти и офиси, ще се наказва със сериозни глоби.
Припомняме, че по закон в момента всяко семейство има право да извари до 30 литра ракия годишно за лично потребление. Акцизът за нея е преференциален – 281,21 евро за един хектолитър чист алкохол, което се равнява на 1,12 евро за литър 40-градусова напитка. С планираните промени самото притежание на ракия, варена от лице извън семейството, става нарушение. Предвидената глоба е в двоен размер на дължимия акциз, но не по-малко от 1000 евро. При повторно нарушение санкцията скача на минимум 2000 евро.
Абсолютна забрана се въвежда и за съхранението на домашна ракия в търговски обекти, ресторанти, офиси и производствени помещения, дори тя да е предназначена за лична консумация на собственика. При откриване на нелегален алкохол в подобни обекти, митничарите ще налагат глоби от минимум 2000 евро, които при рецидив ще достигат до 4000 евро.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    69 4 Отговор
    Скоро автомобил с пълен резервоар ще се разменя за АК-47 с пълнител.

    13:50 28.09.2026

  • 2 и по твое време беше така

    71 14 Отговор
    За кокошка няма прошка!

    Коментиран от #13

    13:50 28.09.2026

  • 3 Малиии

    50 8 Отговор
    Кака Кури бърка надълбоко ... 😁

    13:51 28.09.2026

  • 4 Дзак

    27 5 Отговор
    Трябва да има износ за фронта!

    13:51 28.09.2026

  • 5 Прогресивен агент

    30 3 Отговор
    По време на Втората световна война алкохолът (спиртът и водка) играе важна и строго регламентирана роля в Червената армия, известна като „наркомовские 100 грамм“ (наричани още фронтови или народнокомисарски 100 грама).

    Предназначение на фронтовия алкохол:

    Психическо напрежение: Използван е за намаляване на страха, стреса и шока преди атака.

    Физически условия: Помага за сгряване при тежки зимни условия и студове в окопите.

    Дезинфекция и болка: В критични ситуации спиртът служи за първа помощ, дезинфекция на рани или облекчаване на болката при липса на медикаменти.

    13:53 28.09.2026

  • 6 Стенли

    73 12 Отговор
    Радев лъжеца , доста хорица подведе , особено от по бедните ,и за благодарност , оряза МРЗ и сложи данък върху ваучерите за храна , така бори Радев лъжеца олигархията , и за капак посегна и на ракийката на българина. , което го нямало ни през така нареченото турско робство , нои през така наречения социализма, бнай големия борец с олигархията , браво Радев , браво лъжецо,😡👎

    Коментиран от #12, #17, #79

    13:55 28.09.2026

  • 7 како корни

    22 44 Отговор
    споко, ще се задавиш от злоба!

    13:55 28.09.2026

  • 8 ШЕФА

    56 9 Отговор
    Нинова,ти да не мислиш че е евтино да си купиш поста Президент с доживотна хранилка ? Идиотова събира и плаща отдавна,хитра ще излезе тая номенклатурна мишка !

    13:56 28.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Пецата

    19 2 Отговор
    Мене ме интересува ракиата разбираш ли за другото вобще не ме е еня 🤣

    13:57 28.09.2026

  • 11 Бре!

    52 9 Отговор
    Антикомунист съм, но за втори път се съгласявам с Нинова по въпроса за ракийката!

    Коментиран от #76

    13:57 28.09.2026

  • 12 не върху

    9 13 Отговор

    До коментар #6 от "Стенли":

    ракийката на българина, а върху ракията за контрабанда и безакцизната ракия, което и сега си е престъпление!

    Коментиран от #22

    13:58 28.09.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Кйхфьжж

    41 1 Отговор
    Тая работа не отива на добре,ама с тоя робски народ и това ще мине

    14:01 28.09.2026

  • 15 Хе хе

    15 31 Отговор
    Внушенията и изопачаването на реалността няма да помогнат на кака Корни да влезе отново в парламента хе хе хе

    14:02 28.09.2026

  • 16 Петрова

    53 8 Отговор
    Минавам само да напомня, че Йотова е помилвала петима наркотрафиканти, а сега се опитва да се скрие зад комисии и да не поеме отговорност за собствените си действия.
    И още нещо, като гледаме как изпълнява безропотно всичко на Радев, дали Радев не е активен участник в помилването на престъпници рецидивисти ? Как мислите ?

    Коментиран от #23, #29, #50

    14:02 28.09.2026

  • 17 Европеец

    20 8 Отговор

    До коментар #6 от "Стенли":

    Прав си, разбира се..... Затова на изборите за президент ще гласувам с номер 11, па дано на територията отново да имаме държава и държавност.....

    Коментиран от #19, #24

    14:02 28.09.2026

  • 18 Реалност

    37 4 Отговор
    Ама естествено, че глобата за шише домашна ракия е димка. Още утре ще го оттеглят. По-важното е да не забележим, че има една компания, която се освобождава от новия данък за свръх-печалба.
    Да, Лукойл. Единствената компания в момента с истинска свръх-печалба от кризата с горивата няма да плаща повече.
    Да си припомним ли как Радев открито обяви руския олигарх на тази компания за Български Национален Интерес?
    Апропо, този данък свръх-печалба е точно като малоумните повишавания на митата от страна на чичо ви Тръмп - това ще рефлектира пряко върху обикновения потребител - лихви, комисионни, крайна цена на продукта, всичко ще платим ние. Така работи пазарната икономика, нищо лично…
    Налейте си чаша дизел, драги колеги българи. Олигархията черпи.

    Коментиран от #27, #41, #63

    14:04 28.09.2026

  • 19 ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡

    13 21 Отговор

    До коментар #17 от "Европеец":

    Време е някой да изкряска "Време е за BrъZpaждани" 🤣🤣🤣

    Коментиран от #45

    14:05 28.09.2026

  • 20 Кажи честно ... 🤣

    34 2 Отговор
    За домашните яйца ще има дерогация, но ако сте си ги снесли сами.

    Коментиран от #44

    14:06 28.09.2026

  • 21 Перо

    15 9 Отговор
    Кадрите решават всичко, а ръководството на президентството са кадри на Нинова и е срамота да се оплаква от тях, а други да носят кръста!

    14:08 28.09.2026

  • 22 Стенли

    35 2 Отговор

    До коментар #12 от "не върху":

    Айде нема нужда,а данък върху ваучерите за храна , до там ли стигна да къса от мизерното коматче на работещите хора , и друго да кажа и в Албания и в Сърбия и в така наречената държава Северна Македония , МРЗ е по висока от България , Радев лъжеца , дето мислел за работещите хора , и на всичкото отгоре , не и никакъв русофил , също като онази биволица представяща се за бг президент , която се оплете като пате в калчища подписвала ли е за Украйна или не подписвала ,банан от двуличници , за съжаление , доста хорица им повярваха

    Коментиран от #34

    14:09 28.09.2026

  • 23 абе петрова

    6 22 Отговор

    До коментар #16 от "Петрова":

    Никъде в Конституцията, където е уредено помилването не се определя кой може да бъде, а кой не може да бъде помилван, има и определена процедура, която е спазена! Пак там е упоменато, че президентът и вицепрезидентът не носят отговорност за постъпките си, изключая държавна измяна и нарушаване на конституцията! Анадънму на чист ингилизки!

    14:12 28.09.2026

  • 24 Стенли

    13 8 Отговор

    До коментар #17 от "Европеец":

    Аз също , от нито тази биволица представяща се за бг президент става , още по малко този индивид Гюро , а за останалите дори не ми се и говори ,единствено Възраждане , се бори искрено за запазване на българския лев, а не като Радев лъжеца един път каже не може да има референдум за клуба на рогатите , друг път може 🤯🤨

    14:14 28.09.2026

  • 25 уау

    24 6 Отговор
    Другарката Нинова е абсолютно права !

    Коментиран от #30

    14:14 28.09.2026

  • 26 Румен

    24 0 Отговор
    Да пращат бирници без семейства и деца. Щото никой няма да реве за тях. Селата останаха без училища и попове, Но казани има. Бръкнат ли в ракията, ще ги покрие копривата

    14:15 28.09.2026

  • 27 и кой каза,

    18 11 Отговор

    До коментар #18 от "Реалност":

    че Лукойл е със свръхпечалба?!? Лама Мирчев ли?!? 🤣🤣🤣
    А знае ли ламата, че гориво от Лукойл заминава за Украйна на безценица, за разлика от суровината, която се купува на високите цени?!?

    14:16 28.09.2026

  • 28 тамагочи

    14 0 Отговор
    шефчетата в мвр защитават наркоманите - попич и цигарите без бандероли

    14:16 28.09.2026

  • 29 хахаха

    11 11 Отговор

    До коментар #16 от "Петрова":

    Забрави да напомниш, че са помилвани по искане на ПП/ДБ и благодарение на тяхната медицинска експертиза:)

    14:16 28.09.2026

  • 30 тази, която съсипа цяла партия

    8 5 Отговор

    До коментар #25 от "уау":

    като е права защо не е в парламента?

    Коментиран от #83

    14:18 28.09.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 редник

    30 0 Отговор
    Все по-малко разбирам управляващите - значи приятел прави хубава ракия, идва с две шишета на гости да се похвали, а аз вече съм престъпник?!...
    АМАН - вчера 12 убити по пътищата, те за ракията на народа се замислили! 🤥

    14:19 28.09.2026

  • 33 Николай Василев

    4 19 Отговор
    Како Корни, много се излагаш!
    Давиш се в злоба и завист.
    Не ти прави чест.

    Коментиран от #37

    14:20 28.09.2026

  • 34 тц тц

    7 7 Отговор

    До коментар #22 от "Стенли":

    "в Албания и в Сърбия и в така наречената държава Северна Македония , МРЗ е по висока от България"...доколкото помня не Радев, а едни други твърдяха, че ще станем супер богати като приемем еврото. Ти помниш ли или тогава си бил на гости на Ламата да ти намества чакрите?

    Коментиран от #52, #82

    14:20 28.09.2026

  • 35 Джибри и още нещо...

    19 1 Отговор
    В квартала в който живея (бивше село до Бургас), няма двор с по-малко от четири 120л бидона, които в момента са на различна фаза на ферментация. Много поздрави на Миризливите Зелени Чорапки, скоро започват славните времена през Октомври.

    14:21 28.09.2026

  • 36 поглед

    7 5 Отговор
    Не е важно, че за 30 л. акциза е 40 €. Важно е, че санкциите за неплатения акциз са огромни. И големия проблем идва не просто защото битовия алкохолизъм е национален спорт, а че с това се правят политически спекулации. Не са проблем 2-те шишета ракия.

    Коментиран от #40

    14:21 28.09.2026

  • 37 Забравил си нещо

    12 0 Отговор

    До коментар #33 от "Николай Василев":

    Забрави да добавиш "близ, близ, дупенцето на Крадефф".

    14:23 28.09.2026

  • 38 НАЛИ

    6 2 Отговор
    Да попита Рафаил Рафаилов- син си , как стои въпроса с алкохола в щатите !?

    Коментиран от #49

    14:24 28.09.2026

  • 39 Факт е, че Нинова

    11 2 Отговор
    много рано се усети, какво представлява Радев и започна първа да вие, но никой не я чу. Е, дерзайте.

    14:25 28.09.2026

  • 40 Да, ама не

    9 2 Отговор

    До коментар #36 от "поглед":

    Българите дори не са в топ 10 на най-големите пиянки по света. И да, две шишета стават проблем (на теория) според прогресивните петроханци.

    14:25 28.09.2026

  • 41 УжасТ

    8 6 Отговор

    До коментар #18 от "Реалност":

    Под една от статиите пишеш, че Русия фалирала защото никой не и купувал петрола, сега пък викаш, че Лукойл имали свръх печалба:)
    Защо не се събереш с другарите си петроханци и не измъдрите само една версия, че иначе ставате за смях:)

    14:25 28.09.2026

  • 42 бай Ставри

    14 1 Отговор
    Не пипайте ракията, че ще има революция !

    14:27 28.09.2026

  • 43 Това

    7 2 Отговор
    Е либерална справедливост и да намалите потреблението на електроенергия.

    14:28 28.09.2026

  • 44 Фют

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Кажи честно ... 🤣":

    Никакви рога не си давам, нито рудолфските, нито дяволските, нито говедските заради някакви яйца, че и после да ми викат, че за кокошка няма прошка.
    Щото как да си взема 10-те милиона, без да кажа: "Ще прощавате, ама тези пари са мои."

    14:32 28.09.2026

  • 45 Не ти ли стига

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡":

    Че Мелания се изкрещя с ренесансовия си тоалет на вечерята организирана от Тръмп.

    14:36 28.09.2026

  • 46 Разбрахме

    2 0 Отговор
    Посланието, няма да си раздаваме домашната ракийка под път и над път, по офиси и търговски обекти.

    14:37 28.09.2026

  • 47 Офффффффф

    2 7 Отговор
    Скрий се, чу мо!

    14:38 28.09.2026

  • 48 Ако знаеш нещо

    6 0 Отговор
    от рундьовата "кухня" сезирай прокуратурата вместо да подлайваш. Например как атент Гоце и пловдивският олигарх те убедиха да промотираш масона и секретарката. Другото е бля-, бля! Домашната ракия е "бял кахър" за хората

    14:40 28.09.2026

  • 49 На казана

    5 0 Отговор

    До коментар #38 от "НАЛИ":

    Казвам ти от първа ръка - на 26 Април 2026 съд в Тексас обяви федералната забрана за варене на алкохол в домашни условия за противоконституционна. Тове влиза в сила автоматично в три щата. В други щати досега това се тълкуваше по различин начин и се разрешаваше варене, но сега с това решение започва лавинообразно премахване на забраната навсякъде. Дори досега, в някои щати можеше да вариш между 50-100 галона (200-400 литра) за собствени нужди. САЩ са най-регулираната държава в света, не сравнявай автоматично с други страни.

    14:40 28.09.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Коста

    2 1 Отговор
    Мислим, да си го начешеш на парапета.

    14:42 28.09.2026

  • 52 Стенли

    2 4 Отговор

    До коментар #34 от "тц тц":

    Приятелю , аз винаги съм гласувал за , Възраждане и пак за тях ще гласувам , ни си напомня как Костадинов поиска от Радев лъжеца , да инициира , референдум за клуба на рогатите , и той му отказа , с аргумента , че договори не могат да се променят , и тогава от Възраждане тръгнаха в студ и пек да събират подписи и над шестотин хиляди подписи се събраха , но бою циганина и шиши с любезното съдействие на ппдб и бсп ново начало се подиграха с хората , и за капак на всичко онзи ден излиза оскубания гълъб и най нагло заявява , че за инфлацията не били виновно еврото 😕, айде стига сте ни правили на простаци😡👎

    14:43 28.09.2026

  • 53 Пенчо Владиславов

    9 2 Отговор
    За пръв път да чуя нещо смислено от корнелия. Явно госпожа Техноимпексова най-накрая се е вразумила. Когато я изхвърлиха от политиката и вече не е никаква, започна да разсъждава рационално.

    14:44 28.09.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Когато си...

    10 0 Отговор
    И как ще влязат в къщи да открият шишетата? Или в офиса? И как ще доказват след това, че е моя, че знам за нея или че не съм пресипал купешка ракия в друг съд? Или ще има патрил от милиционери пред всяка врата които да снимат предаване на ракия в небрандирани шишета? Така става, когато си по-проС, по-крадлив, по-некадърен и по-грозен дори от Банkянckата., Да Рундьо, за теб говоря.

    Коментиран от #69

    14:45 28.09.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Който гласува

    13 2 Отговор
    За Йотова е дърт Комунист.

    Коментиран от #70, #74

    14:48 28.09.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 редев срещу НАРОДА пореден рунд

    5 3 Отговор
    Шпицкомандите на радевския режим полудя за събиране на пари за Украйна.

    14:50 28.09.2026

  • 61 Еврослон

    1 2 Отговор
    Тав минд>l

    14:50 28.09.2026

  • 62 Еврослон

    1 2 Отговор
    Тая минд>l

    14:52 28.09.2026

  • 63 Питане

    4 4 Отговор

    До коментар #18 от "Реалност":

    Какъв "реалист" си те бе, комуняго ???
    Ти си в някое подразделение на УТОПИСТИТЕ, в което според Господа ви Ленин, всичко е общо, най-вече жените.. Затова с Крупская - оргии до забрава.

    14:52 28.09.2026

  • 64 Мотю Джибрата

    5 0 Отговор
    Тогава ше мина на домашна водка.Самагон ше варя, не ракия.
    И ше мъ фанат за....

    14:52 28.09.2026

  • 65 ЕДГАР КЕЙСИ

    6 1 Отговор
    НЕ СЪМ КОМУНИСТ, НО ПИГИ ЙОТОВА МАФИОТ ...................... КАТО КРЪСТНИКА НА МАФИЯТА И РЕZИДЕНТ НА КГБ, ВЕЩЕСТВОТО РУМЕН РАДЕВ ..................... ПОИГИ ЙОТОВА Е СЪЩАТА КАТО ЧОРАПА .................... ФАКТ !

    Коментиран от #71

    14:52 28.09.2026

  • 66 Еврослон

    3 1 Отговор
    Тая минджжа дали се сеща по времето на бесепе какво закони и данъци се налагаха? Ако партията и наистина беше социална и мислеше за доброто на страната и народа, още щяха да са не само на владт, но и уважавани и обичани от хората.

    14:53 28.09.2026

  • 67 тъпи поредни червени политичари

    4 0 Отговор
    Нинова: За две шишета ракия - 1000 евро глоба. За 5 кг. кокаин - помилване

    Това казва всичко за Радевата партия и кандидата им за президент Йотова, коментира лидерът на "Непокорна България"
    -;-
    Това показва корлко са пропаднали комунистите във всяко следващо измислено нещо!
    Едно време хората са криели виното и ракията по дворове, къра и където им роди главата- сега тези червените кхмери ще ни правят на луди.
    ще им еем майката пропаднала на разните политичари!

    14:56 28.09.2026

  • 68 !!!?

    1 0 Отговор
    Страст за Власт...!!!?

    14:56 28.09.2026

  • 69 Всичките 4-5-6- власти са пропаднали

    3 0 Отговор

    До коментар #56 от "Когато си...":

    56 Когато си...
    20ОТГОВОР
    И как ще влязат в къщи да открият шишетата? Или в офиса?
    -;-
    Как пък няма да влязат!!!!!!!!
    Пропаднала дължава, с демографска криза и тъпи властници от всичките 4-5-6- не знам колко си власти

    14:58 28.09.2026

  • 70 Да си комунист не е укоримо

    2 0 Отговор

    До коментар #58 от "Който гласува":

    Идеите на комунизма са в защита на хората, но тези които ги изродиха в полза на алчността и мракобесието са за въжето! Пример: Бойко Методиев Борисов.

    Коментиран от #75

    15:00 28.09.2026

  • 71 Пропадналите 4-5-6- власти ни дерат

    0 1 Отговор

    До коментар #65 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    Домашната ракия е "бял кахър" за хората
    -;-
    значи пърцуцата била бял кахър

    15:01 28.09.2026

  • 72 Соросоид презираш червените кхмери

    2 0 Отговор
    65 ЕДГАР КЕЙСИ
    20ОТГОВОР
    НЕ СЪМ КОМУНИСТ, НО ПИГИ ЙОТОВА МАФИОТ .
    -;-
    Не сме комунисти , ама сме тъпи и търпим комунистите!

    15:02 28.09.2026

  • 73 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 0 Отговор
    ПОВЕЧЕ КОМУНИСТИ МИСЛЯТ КАТО КОРНИ....................... ДАЖЕ Д-р ЦВЕТОСЛАВА ГЪЛЪБОВА ...................... ЧОРАПА И ПИГИ СА ЕДНИ ПРОПАДНАЛИ ЕЛЕМЕНТИ ..................... ФАКТ !

    15:03 28.09.2026

  • 74 АЗ МЛАД КОМУНИСТ СЪМ

    0 4 Отговор

    До коментар #58 от "Който гласува":

    Може ли да гласувам за Йотова?!!??. Пък и ще те попитам за едни мои млади демон кратни но са във възторг от Петрохан приятели могат ли да гласуват за Йотова?!??. А и дъртите шиша и тулупа що гласуват за Йотова и казват че ще ги помилва след година две от присъдите на Радев. Абе дъртьо всяка коза за свои крак. А ЗА НИНЧЕТО ЗЛОБИЯТА ДА НЕ ПЛАЧЕ НА ЧУЖД ЗАЩОТО НЕ ЗНАЕ ДЕ Е ГЛАВАТА ДЕ СА КРАКАТАТИ СИ ГО ИЗБРА..

    Коментиран от #77

    15:03 28.09.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 12345

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "Бре!":

    Този път е права.Адмирации

    15:04 28.09.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 А тъй , точно тъй

    2 0 Отговор
    Права е Жената ! И няма акциз за Пица с кристали даже

    15:08 28.09.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 За 5 кг. кокаин е помилване

    1 1 Отговор
    Щото после го носят на Козяк ! И следващият месец трябва пак

    15:10 28.09.2026

  • 81 Кгфцбй

    2 0 Отговор
    Ракия е имало преди нас,ракия ще има и след нас!

    15:10 28.09.2026

  • 82 Евроцените изведнъж станаха х2

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "тц тц":

    34 тц тц
    66ОТГОВОР
    До коментар 22 от "Стенли":

    "в Албания и в Сърбия и в така наречената държава Северна Македония , МРЗ е по висока от България"...доколкото помня не Радев, а едни други твърдяха, че ще станем супер богати като приемем еврото
    ..
    -;-
    С Еврото не като въвеждане , а като дране на хората се усрахме.(как пък така цените отидоха х2?!!?)

    15:10 28.09.2026

  • 83 Мунчо обра левите наивници

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "тази, която съсипа цяла партия":

    30 тази, която съсипа цяла партия
    74ОТГОВОР
    До коментар 25 от "уау":

    като е права защо не е в парламента?
    -;-
    Тая не е в парламента защото Мунчо обра наивния електорат където можа.(
    сега Копейката и Лупи на какъв ляв електорат ще разчитат

    15:11 28.09.2026

  • 84 кака

    0 1 Отговор
    корни разбира много от популизъм...!

    15:13 28.09.2026

  • 85 Как се променят времената само

    2 0 Отговор
    Прадядо ми родом от Елена забогатява в Търново като аптекар и основен вносител на опиум от Румъния и Франция за България. За там пък е изкарвал билки от Македонско и Петрич за производство на абсент във Франция. Повечето революционери след освобождението с подобен законен тогава бизнес са се занимавали впрочем и повечето 3-етажни къщи в Търново с такива пари са построени а не с яйца, зърно и тютюн

    15:16 28.09.2026

  • 86 Жорко

    1 0 Отговор
    Даааа, добре дошли в страната на небивалиците и неограничените възможности!

    15:19 28.09.2026

  • 87 Повече е даже г-жо Нинова !

    1 0 Отговор
    Глобата за нелегално производство или държане на акцизни стоки без лиценз или регистрация (като ракия извън законните норми или с цел разпространение) може да достигне до 100 000 лв. и лишаване от свобода от 1 до 10 години съгласно Наказателния кодекс, а за собственици на нерегистрирани казани санкциите варират от 500 до 5000 лв. Във връзка с актуалните законопроекти и обществени дискусии от септември 2026 г., предложението за нови санкции предвижда глоба в двоен размер на дължимия акциз, но не по-малко от 1000 евро (при повторно нарушение – минимум 2000 евро) за притежание на домашна ракия без документ или от чужд източник извън семейството, макар текстовете да са подложени на преразглеждане и остри реакции. По закон всяко домакинство има право да изварява до 30 литра ракия годишно с преференциален акциз за лична употреба....но и това се иска от ЕК да бъде ограничено

    15:20 28.09.2026

  • 88 Никакъв акциз

    0 0 Отговор
    Не трябва да има при варене на ракия за лична домашна консумация. Родните ни правителства обаче винаги са били и са продажни долни нищожества

    15:24 28.09.2026

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