Нинова: За две шишета ракия - 1000 евро глоба. За 5 кг. кокаин - помилване

За две шишета ракия - 1000 евро глоба.

За 5 кг. кокаин - помилване.

Това казва всичко за Радевата партия и кандидата им за президент Йотова.

Този коментар публикува на страницата си във фейсбук лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова. Повод за нейните думи стана информацията, че Министерството на финансите подготвя промени в Закона за акцизите и данъчните складове, които драстично затягат контрола върху домашния алкохол. Според новите текстове съхранението на чужда домашна ракия, както и внасянето ѝ в търговски обекти и офиси, ще се наказва със сериозни глоби.

Припомняме, че по закон в момента всяко семейство има право да извари до 30 литра ракия годишно за лично потребление. Акцизът за нея е преференциален – 281,21 евро за един хектолитър чист алкохол, което се равнява на 1,12 евро за литър 40-градусова напитка. С планираните промени самото притежание на ракия, варена от лице извън семейството, става нарушение. Предвидената глоба е в двоен размер на дължимия акциз, но не по-малко от 1000 евро. При повторно нарушение санкцията скача на минимум 2000 евро.

Абсолютна забрана се въвежда и за съхранението на домашна ракия в търговски обекти, ресторанти, офиси и производствени помещения, дори тя да е предназначена за лична консумация на собственика. При откриване на нелегален алкохол в подобни обекти, митничарите ще налагат глоби от минимум 2000 евро, които при рецидив ще достигат до 4000 евро.