Нинова: За две шишета ракия - 1000 евро глоба. За 5 кг. кокаин - помилване

За две шишета ракия - 1000 евро глоба.
За 5 кг. кокаин - помилване.
Това казва всичко за Радевата партия и кандидата им за президент Йотова.
Този коментар публикува на страницата си във фейсбук лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова. Повод за нейните думи стана информацията, че Министерството на финансите подготвя промени в Закона за акцизите и данъчните складове, които драстично затягат контрола върху домашния алкохол. Според новите текстове съхранението на чужда домашна ракия, както и внасянето ѝ в търговски обекти и офиси, ще се наказва със сериозни глоби.
Припомняме, че по закон в момента всяко семейство има право да извари до 30 литра ракия годишно за лично потребление. Акцизът за нея е преференциален – 281,21 евро за един хектолитър чист алкохол, което се равнява на 1,12 евро за литър 40-градусова напитка. С планираните промени самото притежание на ракия, варена от лице извън семейството, става нарушение. Предвидената глоба е в двоен размер на дължимия акциз, но не по-малко от 1000 евро. При повторно нарушение санкцията скача на минимум 2000 евро.
Абсолютна забрана се въвежда и за съхранението на домашна ракия в търговски обекти, ресторанти, офиси и производствени помещения, дори тя да е предназначена за лична консумация на собственика. При откриване на нелегален алкохол в подобни обекти, митничарите ще налагат глоби от минимум 2000 евро, които при рецидив ще достигат до 4000 евро.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
13:50 28.09.2026
2 и по твое време беше така
Коментиран от #13
13:50 28.09.2026
3 Малиии
13:51 28.09.2026
4 Дзак
13:51 28.09.2026
5 Прогресивен агент
Предназначение на фронтовия алкохол:
Психическо напрежение: Използван е за намаляване на страха, стреса и шока преди атака.
Физически условия: Помага за сгряване при тежки зимни условия и студове в окопите.
Дезинфекция и болка: В критични ситуации спиртът служи за първа помощ, дезинфекция на рани или облекчаване на болката при липса на медикаменти.
13:53 28.09.2026
6 Стенли
Коментиран от #12, #17, #79
13:55 28.09.2026
7 како корни
13:55 28.09.2026
8 ШЕФА
13:56 28.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Пецата
13:57 28.09.2026
11 Бре!
Коментиран от #76
13:57 28.09.2026
12 не върху
До коментар #6 от "Стенли":ракийката на българина, а върху ракията за контрабанда и безакцизната ракия, което и сега си е престъпление!
Коментиран от #22
13:58 28.09.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Кйхфьжж
14:01 28.09.2026
15 Хе хе
14:02 28.09.2026
16 Петрова
И още нещо, като гледаме как изпълнява безропотно всичко на Радев, дали Радев не е активен участник в помилването на престъпници рецидивисти ? Как мислите ?
Коментиран от #23, #29, #50
14:02 28.09.2026
17 Европеец
До коментар #6 от "Стенли":Прав си, разбира се..... Затова на изборите за президент ще гласувам с номер 11, па дано на територията отново да имаме държава и държавност.....
Коментиран от #19, #24
14:02 28.09.2026
18 Реалност
Да, Лукойл. Единствената компания в момента с истинска свръх-печалба от кризата с горивата няма да плаща повече.
Да си припомним ли как Радев открито обяви руския олигарх на тази компания за Български Национален Интерес?
Апропо, този данък свръх-печалба е точно като малоумните повишавания на митата от страна на чичо ви Тръмп - това ще рефлектира пряко върху обикновения потребител - лихви, комисионни, крайна цена на продукта, всичко ще платим ние. Така работи пазарната икономика, нищо лично…
Налейте си чаша дизел, драги колеги българи. Олигархията черпи.
Коментиран от #27, #41, #63
14:04 28.09.2026
19 ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡
До коментар #17 от "Европеец":Време е някой да изкряска "Време е за BrъZpaждани" 🤣🤣🤣
Коментиран от #45
14:05 28.09.2026
20 Кажи честно ... 🤣
Коментиран от #44
14:06 28.09.2026
21 Перо
14:08 28.09.2026
22 Стенли
До коментар #12 от "не върху":Айде нема нужда,а данък върху ваучерите за храна , до там ли стигна да къса от мизерното коматче на работещите хора , и друго да кажа и в Албания и в Сърбия и в така наречената държава Северна Македония , МРЗ е по висока от България , Радев лъжеца , дето мислел за работещите хора , и на всичкото отгоре , не и никакъв русофил , също като онази биволица представяща се за бг президент , която се оплете като пате в калчища подписвала ли е за Украйна или не подписвала ,банан от двуличници , за съжаление , доста хорица им повярваха
Коментиран от #34
14:09 28.09.2026
23 абе петрова
До коментар #16 от "Петрова":Никъде в Конституцията, където е уредено помилването не се определя кой може да бъде, а кой не може да бъде помилван, има и определена процедура, която е спазена! Пак там е упоменато, че президентът и вицепрезидентът не носят отговорност за постъпките си, изключая държавна измяна и нарушаване на конституцията! Анадънму на чист ингилизки!
14:12 28.09.2026
24 Стенли
До коментар #17 от "Европеец":Аз също , от нито тази биволица представяща се за бг президент става , още по малко този индивид Гюро , а за останалите дори не ми се и говори ,единствено Възраждане , се бори искрено за запазване на българския лев, а не като Радев лъжеца един път каже не може да има референдум за клуба на рогатите , друг път може 🤯🤨
14:14 28.09.2026
25 уау
Коментиран от #30
14:14 28.09.2026
26 Румен
14:15 28.09.2026
27 и кой каза,
До коментар #18 от "Реалност":че Лукойл е със свръхпечалба?!? Лама Мирчев ли?!? 🤣🤣🤣
А знае ли ламата, че гориво от Лукойл заминава за Украйна на безценица, за разлика от суровината, която се купува на високите цени?!?
14:16 28.09.2026
28 тамагочи
14:16 28.09.2026
29 хахаха
До коментар #16 от "Петрова":Забрави да напомниш, че са помилвани по искане на ПП/ДБ и благодарение на тяхната медицинска експертиза:)
14:16 28.09.2026
30 тази, която съсипа цяла партия
До коментар #25 от "уау":като е права защо не е в парламента?
Коментиран от #83
14:18 28.09.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 редник
АМАН - вчера 12 убити по пътищата, те за ракията на народа се замислили! 🤥
14:19 28.09.2026
33 Николай Василев
Давиш се в злоба и завист.
Не ти прави чест.
Коментиран от #37
14:20 28.09.2026
34 тц тц
До коментар #22 от "Стенли":"в Албания и в Сърбия и в така наречената държава Северна Македония , МРЗ е по висока от България"...доколкото помня не Радев, а едни други твърдяха, че ще станем супер богати като приемем еврото. Ти помниш ли или тогава си бил на гости на Ламата да ти намества чакрите?
Коментиран от #52, #82
14:20 28.09.2026
35 Джибри и още нещо...
14:21 28.09.2026
36 поглед
Коментиран от #40
14:21 28.09.2026
37 Забравил си нещо
До коментар #33 от "Николай Василев":Забрави да добавиш "близ, близ, дупенцето на Крадефф".
14:23 28.09.2026
38 НАЛИ
Коментиран от #49
14:24 28.09.2026
39 Факт е, че Нинова
14:25 28.09.2026
40 Да, ама не
До коментар #36 от "поглед":Българите дори не са в топ 10 на най-големите пиянки по света. И да, две шишета стават проблем (на теория) според прогресивните петроханци.
14:25 28.09.2026
41 УжасТ
До коментар #18 от "Реалност":Под една от статиите пишеш, че Русия фалирала защото никой не и купувал петрола, сега пък викаш, че Лукойл имали свръх печалба:)
Защо не се събереш с другарите си петроханци и не измъдрите само една версия, че иначе ставате за смях:)
14:25 28.09.2026
42 бай Ставри
14:27 28.09.2026
43 Това
14:28 28.09.2026
44 Фют
До коментар #20 от "Кажи честно ... 🤣":Никакви рога не си давам, нито рудолфските, нито дяволските, нито говедските заради някакви яйца, че и после да ми викат, че за кокошка няма прошка.
Щото как да си взема 10-те милиона, без да кажа: "Ще прощавате, ама тези пари са мои."
14:32 28.09.2026
45 Не ти ли стига
До коментар #19 от "ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡":Че Мелания се изкрещя с ренесансовия си тоалет на вечерята организирана от Тръмп.
14:36 28.09.2026
46 Разбрахме
14:37 28.09.2026
47 Офффффффф
14:38 28.09.2026
48 Ако знаеш нещо
14:40 28.09.2026
49 На казана
До коментар #38 от "НАЛИ":Казвам ти от първа ръка - на 26 Април 2026 съд в Тексас обяви федералната забрана за варене на алкохол в домашни условия за противоконституционна. Тове влиза в сила автоматично в три щата. В други щати досега това се тълкуваше по различин начин и се разрешаваше варене, но сега с това решение започва лавинообразно премахване на забраната навсякъде. Дори досега, в някои щати можеше да вариш между 50-100 галона (200-400 литра) за собствени нужди. САЩ са най-регулираната държава в света, не сравнявай автоматично с други страни.
14:40 28.09.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Коста
14:42 28.09.2026
52 Стенли
До коментар #34 от "тц тц":Приятелю , аз винаги съм гласувал за , Възраждане и пак за тях ще гласувам , ни си напомня как Костадинов поиска от Радев лъжеца , да инициира , референдум за клуба на рогатите , и той му отказа , с аргумента , че договори не могат да се променят , и тогава от Възраждане тръгнаха в студ и пек да събират подписи и над шестотин хиляди подписи се събраха , но бою циганина и шиши с любезното съдействие на ппдб и бсп ново начало се подиграха с хората , и за капак на всичко онзи ден излиза оскубания гълъб и най нагло заявява , че за инфлацията не били виновно еврото 😕, айде стига сте ни правили на простаци😡👎
14:43 28.09.2026
53 Пенчо Владиславов
14:44 28.09.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Когато си...
Коментиран от #69
14:45 28.09.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Който гласува
Коментиран от #70, #74
14:48 28.09.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 редев срещу НАРОДА пореден рунд
14:50 28.09.2026
61 Еврослон
14:50 28.09.2026
62 Еврослон
14:52 28.09.2026
63 Питане
До коментар #18 от "Реалност":Какъв "реалист" си те бе, комуняго ???
Ти си в някое подразделение на УТОПИСТИТЕ, в което според Господа ви Ленин, всичко е общо, най-вече жените.. Затова с Крупская - оргии до забрава.
14:52 28.09.2026
64 Мотю Джибрата
И ше мъ фанат за....
14:52 28.09.2026
65 ЕДГАР КЕЙСИ
Коментиран от #71
14:52 28.09.2026
66 Еврослон
14:53 28.09.2026
67 тъпи поредни червени политичари
Това казва всичко за Радевата партия и кандидата им за президент Йотова, коментира лидерът на "Непокорна България"
-;-
Това показва корлко са пропаднали комунистите във всяко следващо измислено нещо!
Едно време хората са криели виното и ракията по дворове, къра и където им роди главата- сега тези червените кхмери ще ни правят на луди.
ще им еем майката пропаднала на разните политичари!
14:56 28.09.2026
68 !!!?
14:56 28.09.2026
69 Всичките 4-5-6- власти са пропаднали
До коментар #56 от "Когато си...":56 Когато си...
20ОТГОВОР
И как ще влязат в къщи да открият шишетата? Или в офиса?
-;-
Как пък няма да влязат!!!!!!!!
Пропаднала дължава, с демографска криза и тъпи властници от всичките 4-5-6- не знам колко си власти
14:58 28.09.2026
70 Да си комунист не е укоримо
До коментар #58 от "Който гласува":Идеите на комунизма са в защита на хората, но тези които ги изродиха в полза на алчността и мракобесието са за въжето! Пример: Бойко Методиев Борисов.
Коментиран от #75
15:00 28.09.2026
71 Пропадналите 4-5-6- власти ни дерат
До коментар #65 от "ЕДГАР КЕЙСИ":Домашната ракия е "бял кахър" за хората
-;-
значи пърцуцата била бял кахър
15:01 28.09.2026
72 Соросоид презираш червените кхмери
20ОТГОВОР
НЕ СЪМ КОМУНИСТ, НО ПИГИ ЙОТОВА МАФИОТ .
-;-
Не сме комунисти , ама сме тъпи и търпим комунистите!
15:02 28.09.2026
73 ЕДГАР КЕЙСИ
15:03 28.09.2026
74 АЗ МЛАД КОМУНИСТ СЪМ
До коментар #58 от "Който гласува":Може ли да гласувам за Йотова?!!??. Пък и ще те попитам за едни мои млади демон кратни но са във възторг от Петрохан приятели могат ли да гласуват за Йотова?!??. А и дъртите шиша и тулупа що гласуват за Йотова и казват че ще ги помилва след година две от присъдите на Радев. Абе дъртьо всяка коза за свои крак. А ЗА НИНЧЕТО ЗЛОБИЯТА ДА НЕ ПЛАЧЕ НА ЧУЖД ЗАЩОТО НЕ ЗНАЕ ДЕ Е ГЛАВАТА ДЕ СА КРАКАТАТИ СИ ГО ИЗБРА..
Коментиран от #77
15:03 28.09.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 12345
До коментар #11 от "Бре!":Този път е права.Адмирации
15:04 28.09.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 А тъй , точно тъй
15:08 28.09.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 За 5 кг. кокаин е помилване
15:10 28.09.2026
81 Кгфцбй
15:10 28.09.2026
82 Евроцените изведнъж станаха х2
До коментар #34 от "тц тц":34 тц тц
66ОТГОВОР
До коментар 22 от "Стенли":
"в Албания и в Сърбия и в така наречената държава Северна Македония , МРЗ е по висока от България"...доколкото помня не Радев, а едни други твърдяха, че ще станем супер богати като приемем еврото
..
-;-
С Еврото не като въвеждане , а като дране на хората се усрахме.(как пък така цените отидоха х2?!!?)
15:10 28.09.2026
83 Мунчо обра левите наивници
До коментар #30 от "тази, която съсипа цяла партия":30 тази, която съсипа цяла партия
74ОТГОВОР
До коментар 25 от "уау":
като е права защо не е в парламента?
-;-
Тая не е в парламента защото Мунчо обра наивния електорат където можа.(
сега Копейката и Лупи на какъв ляв електорат ще разчитат
15:11 28.09.2026
84 кака
15:13 28.09.2026
85 Как се променят времената само
15:16 28.09.2026
86 Жорко
15:19 28.09.2026
87 Повече е даже г-жо Нинова !
15:20 28.09.2026
88 Никакъв акциз
15:24 28.09.2026