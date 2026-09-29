ИСС обсъжда промени в социалните плащания

Икономическият и социален съвет организира обществен форум за бъдещето на социалните плащания и законодателството в областта на социалната подкрепа. В дискусията ще участват представители на бизнеса, синдикатите, неправителствени организации и правителството.

Сред основните теми са размерът и адекватността на плащанията, които се финансират с публични средства, както и координацията между различните форми на подкрепа за уязвимите групи. Ще бъде обсъдена и необходимостта от промени в нормативната уредба, така че системата да отговаря по-добре на социално-икономическите промени и кризите.

Предлага се общ Кодекс за социална подкрепа

Участниците ще разгледат предложението разпокъсаната уредба на социалните плащания да бъде обединена в Кодекс за социална подкрепа. Като възможен следващ ход ще се обсъжда и изработването на ясна пътна карта към създаването му.

Дебатът ще се основава на вече приети становища и анализи на ИСС. В тях са изведени необходимостта от по-добра координация между отделните сегменти на системата и прилагането на общи принципи като адекватност, целенасоченост, навременност, прозрачност и устойчивост.

ИСС е подкрепил необходимостта от разработване на Кодекс за социална подкрепа и в свое становище от 2022 г., в което се предлага да бъдат обединени и осъвременени правилата за различните елементи на социалното подпомагане.

Над 60 вида плащания по различни закони

Пред БНР председателят на ИСС Зорница Русинова заяви, че в момента социалните плащания по различни закони са над 60. Тя посочи, че има значителни средства и голям брой обхванати лица, но според цитирани от нея данни на НСИ 29 процента от населението са в риск от бедност.

„Време е да помислим дали не трябва по-широка промяна“, заяви Зорница Русинова.

По думите ѝ целта на подобна промяна би била да се изгради по-цялостен модел на социална подкрепа, който да помогне на хората, изпаднали в бедност, да получат необходимата помощ и да излязат от това състояние.

Форумът предстои да очертае позициите на участващите страни и възможните законодателни стъпки. Предварително решение за приемане на Кодекс за социална подкрепа не е обявено.

Източници: БНР, Икономически и социален съвет