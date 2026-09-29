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Кабинетът решава за отзоваването на посланика ни в ОАЕ

Кабинетът решава за отзоваването на посланика ни в ОАЕ

29 Септември, 2026 04:47 448 0

  • иван йорданов-
  • оае-
  • мвнр-
  • министерски съвет-
  • велислава петрова

Процедурата беше започната от външния министър Велислава Петрова.

Кабинетът решава за отзоваването на посланика ни в ОАЕ - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Министерският съвет се очаква да обсъди предложението за освобождаване на посланика на България в Обединените арабски емирства Иван Йорданов. Ако кабинетът одобри проекта, той ще бъде изпратен на президента за издаване на указ.

Проектът е внесен от министъра на външните работи Велислава Петрова. Министерството на външните работи започна процедурата на 24 септември, когато министърът подписа доклад с предложение до Министерския съвет за освобождаването на дипломата.

Посланикът беше извикан обратно в София

Иван Йорданов беше извикан обратно в София от външния министър по настояване на премиера. Това стана след съобщение на МВР за предполагаема схема за отклоняване на държавни средства, с които са били плащани частни полети на лидера на ДПС Делян Пеевски.

В информацията е посочена фирма на бащата на българския дипломат. Йорданов е определил твърденията като неверни. МВнР е разпоредило и проверка на работата на българското посолство в ОАЕ.

На 23 септември премиерът Румен Радев заяви, че очаква процедурата да приключи „по възможно най-бързия начин“. Той посочи, че институциите продължават да събират информация и да изясняват обстоятелствата около случая.

Посочен е в дневния ред на новината, но не и в публикувания списък

БНР съобщава, че на заседанието на 29 септември кабинетът се очаква да разгледа предложението за отзоваването. В публикувания от Министерския съвет предварителен дневен ред обаче отделна точка за освобождаването на посланика не е изписана. Списъкът съдържа 22 точки, сред които план за продажба на държавни ценни книжа на физически лица, наредба за регистрация на индивидуалните електрически превозни средства и допълнителни трансфери за общините.

Окончателното решение по процедурата предстои. При одобрение от Министерския съвет следва президентът да издаде указ за освобождаването на Иван Йорданов.

Източници: БНР


София / България
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