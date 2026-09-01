Агенция „Митници“ отчете рекордни приходи от близо 1 млрд. евро през август

Най-високите месечни приходи за бюджета от близо 1 милиард евро реализира Агенция „Митници“ през август 2026 г. Това показват предварителните данни за приходите от акцизи, ДДС при внос и мита.
Рекордните приходи през август идват, след като през юни и юли бяха отчетени най-високите приходи, недостигани за съответните месеци. През 2026 г. всеки от летните месеци показва по-добри резултати от съответния месец през предходните години, показват данните.
През август Агенция „Митници“ е постигнала резултат от 965,6 млн. евро – най-високият месечен приход в историята на Агенцията. Достигнатите приходи са с 211 млн. евро (28%) повече от събраните през юли и с 372,2 млн. евро (62,7%) по-високи от отчетените през август 2025 година.
За периода от 1 януари до 31 август 2026 г. по текущи данни Агенция „Митници“ е събрала 5 518,2 млн. евро, което е с 839,0 млн. евро (17,9%) над аналогичния период за 2025 г.
89,7% от реализирания ръст от началото на годината до момента се дължи на по-високите постъпления през последните три и половина месеца – от встъпването на редовното правителство и промяната в ръководството на Агенция „Митници“ в средата на май до момента.
За периода 18 май – 31 август 2026 г. са събрани 2 583,7 млн. евро, със 752,9 млн. евро (41,1%) повече спрямо същия период на 2025 година. По-добро е изпълнението по всички видове приходи, като най-значим в абсолютна стойност е ръстът при постъпленията от акцизи, следвани от ДДС при внос и мита.
Наблюдава се и положителната тенденция от последните три месеца за намаляване на размера на непогасените в срок задължения за акциз, като към края на август погасените задължения за предходен период надвишават установените такива с 3,5 млн. евро.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Овчар
16:57 01.09.2026
2 1 млрд. се раздадоха на народа благодат
На изборите за президент октомври 2026 г. от тях ще гласуват за Йотова всички удовлетворени че за 4 месеца и половина Радев им вдигна винетки с 30 % ,от 1 юли ток, вода и парно ,цигари от 1 август ,хранителни продукти с 20% ,застраховки и социално осигуряване. Ще гласуват щастливите от това че взе веднага 6.3 млрд евро заеми и планира още 10.5 млрд.които не се водят на Радев или Йотова а на държавата България, тоест на всички нас. Ще гласуват за Йотова всички щастливци като гледат снимките на сватбата на сина й Марин Йотов в Правец за 1.6 млн.на който на една маса празнуват Георги Гергов ,ген. Сотир Ушев от ДС съден за кражби в особено големи размери и съпруг на Весела Лечева с имотите и островите в Гърция ,а Марин Йотов е в Лондон с влогове в Лондонското сити за 79 млн.евро и тази година дари Илияна Йотова с внук на име Максим с подаръчен влог 11 млн.евро. Всички тези ще гласуват защото са реализирани като тях. Народното веселие е на макс и хвърчат калпаци във въздуха от щастие.
16:57 01.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Кой?
17:01 01.09.2026
5 Цвете
17:08 01.09.2026