Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Агенция „Митници“ отчете рекордни приходи от близо 1 млрд. евро през август

Агенция „Митници“ отчете рекордни приходи от близо 1 млрд. евро през август

1 Септември, 2026 16:49 354 5

  • агенция „митници“-
  • приходи

През 2026 г. всеки от летните месеци показва по-добри резултати от съответния месец през предходните години, показват данните

Агенция „Митници“ отчете рекордни приходи от близо 1 млрд. евро през август - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Най-високите месечни приходи за бюджета от близо 1 милиард евро реализира Агенция „Митници“ през август 2026 г. Това показват предварителните данни за приходите от акцизи, ДДС при внос и мита.

Рекордните приходи през август идват, след като през юни и юли бяха отчетени най-високите приходи, недостигани за съответните месеци. През 2026 г. всеки от летните месеци показва по-добри резултати от съответния месец през предходните години, показват данните.

През август Агенция „Митници“ е постигнала резултат от 965,6 млн. евро – най-високият месечен приход в историята на Агенцията. Достигнатите приходи са с 211 млн. евро (28%) повече от събраните през юли и с 372,2 млн. евро (62,7%) по-високи от отчетените през август 2025 година.

За периода от 1 януари до 31 август 2026 г. по текущи данни Агенция „Митници“ е събрала 5 518,2 млн. евро, което е с 839,0 млн. евро (17,9%) над аналогичния период за 2025 г.

89,7% от реализирания ръст от началото на годината до момента се дължи на по-високите постъпления през последните три и половина месеца – от встъпването на редовното правителство и промяната в ръководството на Агенция „Митници“ в средата на май до момента.

За периода 18 май – 31 август 2026 г. са събрани 2 583,7 млн. евро, със 752,9 млн. евро (41,1%) повече спрямо същия период на 2025 година. По-добро е изпълнението по всички видове приходи, като най-значим в абсолютна стойност е ръстът при постъпленията от акцизи, следвани от ДДС при внос и мита.

Наблюдава се и положителната тенденция от последните три месеца за намаляване на размера на непогасените в срок задължения за акциз, като към края на август погасените задължения за предходен период надвишават установените такива с 3,5 млн. евро.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    0 2 Отговор
    „ДРОНОВЕТЕ ВЕЧЕ ПРЕХВЪРЛЯТ СТОКИ ПО ВЪЗДУХА БЕЗ ДА ПЛАЩАТ МИТО, ТАКСИ ИЛИ ДАНЪЦИ. ТОВА НЕ Е ТЕОРИЯ – ТОВА Е РЕАЛНОСТ. В ПОЛША НАМЕРИХА ДРОН, ПЪЛЕН С 400 ПАКЕТА ЦИГАРИ, ПРЕХВЪРЛЕНИ ОТ БЕЛАРУС, А В БЪЛГАРИЯ МИТНИЦИТЕ РАЗБИХА КАНАЛ ЗА НАРКОТИЦИ, КОЙТО ИЗПОЛЗВАШЕ АВТОНОМЕН ПОДВОДЕН ДРОН ДИРЕКТНО ДО ТУРЦИЯ. ТОВА СЕ СЛУЧВА ВСЕКИ ДЕН, А МЕДИИТЕ ГО КАЗВАТ ПРОСТО „НОВИНИ“.“

    16:57 01.09.2026

  • 2 1 млрд. се раздадоха на народа благодат

    2 3 Отговор
    На последните парламентарни избори активността беше 51% и гласуваха 3 млн.360 хил.човека ( избиратели -6 575 151 гласували -3 360 330 активност -51.11%)
    На изборите за президент октомври 2026 г. от тях ще гласуват за Йотова всички удовлетворени че за 4 месеца и половина Радев им вдигна винетки с 30 % ,от 1 юли ток, вода и парно ,цигари от 1 август ,хранителни продукти с 20% ,застраховки и социално осигуряване. Ще гласуват щастливите от това че взе веднага 6.3 млрд евро заеми и планира още 10.5 млрд.които не се водят на Радев или Йотова а на държавата България, тоест на всички нас. Ще гласуват за Йотова всички щастливци като гледат снимките на сватбата на сина й Марин Йотов в Правец за 1.6 млн.на който на една маса празнуват Георги Гергов ,ген. Сотир Ушев от ДС съден за кражби в особено големи размери и съпруг на Весела Лечева с имотите и островите в Гърция ,а Марин Йотов е в Лондон с влогове в Лондонското сити за 79 млн.евро и тази година дари Илияна Йотова с внук на име Максим с подаръчен влог 11 млн.евро. Всички тези ще гласуват защото са реализирани като тях. Народното веселие е на макс и хвърчат калпаци във въздуха от щастие.

    16:57 01.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Кой?

    4 1 Отговор
    Изглежда, че разликата се е вливала в гърлата на Боко и Шиши, а оттам в тухли, бетон и офшорни сметки.

    17:01 01.09.2026

  • 5 Цвете

    2 0 Отговор
    С ПАРИТЕ НА ТАКИ И АМИ ЛИ? 🤫🤔😉

    17:08 01.09.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове