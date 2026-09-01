Агенция „Митници“ отчете рекордни приходи от близо 1 млрд. евро през август

Най-високите месечни приходи за бюджета от близо 1 милиард евро реализира Агенция „Митници“ през август 2026 г. Това показват предварителните данни за приходите от акцизи, ДДС при внос и мита.

Рекордните приходи през август идват, след като през юни и юли бяха отчетени най-високите приходи, недостигани за съответните месеци. През 2026 г. всеки от летните месеци показва по-добри резултати от съответния месец през предходните години, показват данните.

През август Агенция „Митници“ е постигнала резултат от 965,6 млн. евро – най-високият месечен приход в историята на Агенцията. Достигнатите приходи са с 211 млн. евро (28%) повече от събраните през юли и с 372,2 млн. евро (62,7%) по-високи от отчетените през август 2025 година.

За периода от 1 януари до 31 август 2026 г. по текущи данни Агенция „Митници“ е събрала 5 518,2 млн. евро, което е с 839,0 млн. евро (17,9%) над аналогичния период за 2025 г.

89,7% от реализирания ръст от началото на годината до момента се дължи на по-високите постъпления през последните три и половина месеца – от встъпването на редовното правителство и промяната в ръководството на Агенция „Митници“ в средата на май до момента.

За периода 18 май – 31 август 2026 г. са събрани 2 583,7 млн. евро, със 752,9 млн. евро (41,1%) повече спрямо същия период на 2025 година. По-добро е изпълнението по всички видове приходи, като най-значим в абсолютна стойност е ръстът при постъпленията от акцизи, следвани от ДДС при внос и мита.

Наблюдава се и положителната тенденция от последните три месеца за намаляване на размера на непогасените в срок задължения за акциз, като към края на август погасените задължения за предходен период надвишават установените такива с 3,5 млн. евро.