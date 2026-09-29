Пеевски: Много скоро трябва да има отговори - цялата истина за моите полети. Цялата истина за мантинелите

Иван Демерджиев се закани, че много скоро ще има отговори. Точно така, г-н Демерджиев! И аз това казвам - много скоро трябва да има отговори - цялата истина за моите полети, която е ясна и категорична! Цялата истина за мантинелите! Кой, какво и с кого е правил, откраднал и злоупотребил.
Това се казва в позиция на лидера на ДПС Делян Пеевски, изпратена до медиите. Ето и още от думите на Пеевски:
Но искаме и цялата истина за паспортите, за 411 имота на Демерджиев - сигнали, които сме подали към прокуратурата от месеци, по които цари оглушителна тишина! За тази тишина обясненията са ясни - или има политически чадър, или страх. Или и от двете. Което не е никак добър атестат за една европейска, демократична държава, в която институциите трябва да си вършат работата спокойно и свободно. А не да бъдат притискани и заплашвани или пък употребени за лична разправа с политически опоненти.
Впрочем, напоследък Демерджиев коментирал на софра и на по чашка корупционни схеми от върховете на ПБ елита. Въпросът е дали ще има куража и доблестта да работи по тези сигнали, за да бъде разкрита цялата истина, или ще остане безопасен хартиен тигър.
Затова, за да се гарантира пълна прозрачност и възможност за осветяване на фактите и обстоятелствата, ПГ на ДПС ще внесе в Народното събрание предложение за изслушване на Иван Демерджиев, министър на МВР във връзка с досъдебното производство, по което той е привлечен в качеството на обвиняем, заради анекс по договора за изработването на личните документи и за притежаваните или контролирани от Иван Демерджиев и съпругата му дружества, чрез които притежават общо 411 имота (7 апартамента и над 400 земеделски земи в Пловдивска област) на стойност около 16,3 млн. лв., за които има внесени сигнали до прокуратурата, по които няма движение.
Второто предложение, което ще бъде внесено от ПГ на ДПС в деловодството на Народното събрание е предложение да се проведе изслушване на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев относно изнесените данни за порочни практики, свързани с обществени поръчки за монтиране на мантинели, както и наличната информация, която касае насочването на средства, заплатени по такива поръчки за финансиране на полети на Делян Пеевски, размера на разходите, заплатени за тези полети, тяхното фактуриране, лицата, платили разходите и данни за свързани с тях лица.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Петър Пламенов
Коментиран от #34
15:58 29.09.2026
3 грухчо белята
Коментиран от #24
15:58 29.09.2026
4 Скрий си зурлата, бе
15:59 29.09.2026
5 Мистър пиги ман
15:59 29.09.2026
6 очевидец
От тогава вдигна:
- Осигуровки
- Винетки
- Акциз на цигари
- Данък сгради 100%
- Акциз на коли
- Данък свръхпечалби (без Лукойл😉)
- Данък "уикенд"
Коментиран от #30
16:00 29.09.2026
7 нещо взе да заслабва
16:01 29.09.2026
8 Този
или по-добре ... 6 feet under
16:04 29.09.2026
9 Последния Софиянец
16:04 29.09.2026
10 вехтия
16:05 29.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Димитър Проданов
16:07 29.09.2026
13 Ами дай ги ти
16:07 29.09.2026
14 Господин никой
16:07 29.09.2026
15 Ти да видиш
16:08 29.09.2026
16 Последния Софиянец
16:08 29.09.2026
17 ту-туу
16:09 29.09.2026
18 Шишич
Как обяви половин милион лева дивиденти миналата година?
Простолюдието има ли грам идея каква маса пари трябва да си инвестирал, да имаш толкова дивиденти?
16:09 29.09.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Стрицшжи овцете
16:11 29.09.2026
21 Нищо ново
16:12 29.09.2026
22 Без майтап
16:13 29.09.2026
23 И за
16:13 29.09.2026
24 СЗО
До коментар #3 от "грухчо белята":Това си е чисто предупреждение: ако не спрете да ме атакувате, ще ви изкарам кирливите ризи. Нищо няма да излезе наяве.
16:13 29.09.2026
25 И ТИ КАЖИ ДЕБЕЛО
16:13 29.09.2026
26 Като трябва да има,
16:16 29.09.2026
27 Стивън Дарси...
Явно голям трън в задника на еврЕоатлантическите ни управляващи и техните западни господари е националния ни празник 3 март и поклонението на българите на Шипка пред подвига на българските опълченци и руските войници срещу башибозука на Сюлейман паша и затова точно в навечерието на 150 годишнината от шипченската епопея правителството на Радев реши да започне разрушаването на монумента и затваряне за посещение мемориална през следващите 3-4 години.
16:17 29.09.2026
28 хартиен тигър от ДъПъСъ
16:23 29.09.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 кокорушка ефекта УАуу
До коментар #6 от "очевидец":Това е заради на предишната сглобка мушенгиите - ГЕРБ-ДПС-ПП...тъй че, трайте за хубост пеперушки..
16:25 29.09.2026
31 Емигрант
16:26 29.09.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Емигрант
До коментар #2 от "Петър Пламенов":Това което си написал доказва единствено, че не познаваш чистотата, къпи се човек не е никак трудно, така ще изчистиш и умствената си мръсотия !
16:29 29.09.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Горски
16:30 29.09.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 нннн
16:53 29.09.2026
40 дядо гатю
17:05 29.09.2026
41 Ей Шопар,
17:25 29.09.2026
42 дядо Петър
17:43 29.09.2026