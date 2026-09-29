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Пеевски: Много скоро трябва да има отговори - цялата истина за моите полети. Цялата истина за мантинелите

Пеевски: Много скоро трябва да има отговори - цялата истина за моите полети. Цялата истина за мантинелите

29 Септември, 2026 15:55 1 349 42

  • делян пеевски-
  • отговори-
  • истина-
  • полети-
  • мантинели

Впрочем, напоследък Демерджиев коментирал на софра и на по чашка корупционни схеми от върховете на ПБ елита. Въпросът е дали ще има куража и доблестта да работи по тези сигнали, за да бъде разкрита цялата истина, или ще остане безопасен хартиен тигър, коментира още лидерът на ДПС

Пеевски: Много скоро трябва да има отговори - цялата истина за моите полети. Цялата истина за мантинелите - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Иван Демерджиев се закани, че много скоро ще има отговори. Точно така, г-н Демерджиев! И аз това казвам - много скоро трябва да има отговори - цялата истина за моите полети, която е ясна и категорична! Цялата истина за мантинелите! Кой, какво и с кого е правил, откраднал и злоупотребил.

Това се казва в позиция на лидера на ДПС Делян Пеевски, изпратена до медиите. Ето и още от думите на Пеевски:

Но искаме и цялата истина за паспортите, за 411 имота на Демерджиев - сигнали, които сме подали към прокуратурата от месеци, по които цари оглушителна тишина! За тази тишина обясненията са ясни - или има политически чадър, или страх. Или и от двете. Което не е никак добър атестат за една европейска, демократична държава, в която институциите трябва да си вършат работата спокойно и свободно. А не да бъдат притискани и заплашвани или пък употребени за лична разправа с политически опоненти.
Впрочем, напоследък Демерджиев коментирал на софра и на по чашка корупционни схеми от върховете на ПБ елита. Въпросът е дали ще има куража и доблестта да работи по тези сигнали, за да бъде разкрита цялата истина, или ще остане безопасен хартиен тигър.
Затова, за да се гарантира пълна прозрачност и възможност за осветяване на фактите и обстоятелствата, ПГ на ДПС ще внесе в Народното събрание предложение за изслушване на Иван Демерджиев, министър на МВР във връзка с досъдебното производство, по което той е привлечен в качеството на обвиняем, заради анекс по договора за изработването на личните документи и за притежаваните или контролирани от Иван Демерджиев и съпругата му дружества, чрез които притежават общо 411 имота (7 апартамента и над 400 земеделски земи в Пловдивска област) на стойност около 16,3 млн. лв., за които има внесени сигнали до прокуратурата, по които няма движение.
Второто предложение, което ще бъде внесено от ПГ на ДПС в деловодството на Народното събрание е предложение да се проведе изслушване на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев относно изнесените данни за порочни практики, свързани с обществени поръчки за монтиране на мантинели, както и наличната информация, която касае насочването на средства, заплатени по такива поръчки за финансиране на полети на Делян Пеевски, размера на разходите, заплатени за тези полети, тяхното фактуриране, лицата, платили разходите и данни за свързани с тях лица.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Петър Пламенов

    6 35 Отговор
    За мен Делян е чист, набеден е.

    Коментиран от #34

    15:58 29.09.2026

  • 3 грухчо белята

    14 5 Отговор
    Само да донапишат сценария правдоподобно.

    Коментиран от #24

    15:58 29.09.2026

  • 4 Скрий си зурлата, бе

    41 3 Отговор
    Престъпнико!

    15:59 29.09.2026

  • 5 Мистър пиги ман

    29 3 Отговор
    а Папазки ли ти плащаше полетите???

    15:59 29.09.2026

  • 6 очевидец

    12 22 Отговор
    Как сте, прогресивни 1.4 мил. българи? Помните ли, като руския фатмак Радев ви обеща да не вдига данъците и вие гласувахте за него?

    От тогава вдигна:
    - Осигуровки
    - Винетки
    - Акциз на цигари
    - Данък сгради 100%
    - Акциз на коли
    - Данък свръхпечалби (без Лукойл😉)
    - Данък "уикенд"

    Коментиран от #30

    16:00 29.09.2026

  • 7 нещо взе да заслабва

    29 4 Отговор
    Отбили са го от държавната софра!

    16:01 29.09.2026

  • 8 Този

    28 3 Отговор
    Защо не е зад решетките?

    или по-добре ... 6 feet under

    16:04 29.09.2026

  • 9 Последния Софиянец

    21 2 Отговор
    Мамут. Връщай кетъринга. Ще те слагат на диета

    16:04 29.09.2026

  • 10 вехтия

    18 3 Отговор
    коледа идва,време му е вече

    16:05 29.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Димитър Проданов

    1 1 Отговор
    Коуръ ми се надърви.

    16:07 29.09.2026

  • 13 Ами дай ги ти

    8 0 Отговор
    Знаеш как е било

    16:07 29.09.2026

  • 14 Господин никой

    13 2 Отговор
    Боли ли? Гладен ли си? Летиш ли до Дубай? С какво?

    16:07 29.09.2026

  • 15 Ти да видиш

    19 2 Отговор
    Този трябваше да чука камъни вече за новите участъци на магистралата!

    16:08 29.09.2026

  • 16 Последния Софиянец

    2 5 Отговор
    Направи протест. Ще събереш 100 000

    16:08 29.09.2026

  • 17 ту-туу

    12 1 Отговор
    магнитски с-и-чуг в Белене ти е мястото

    16:09 29.09.2026

  • 18 Шишич

    15 2 Отговор
    Ти от кво забогатя? Продава зарзават на пазара?
    Как обяви половин милион лева дивиденти миналата година?
    Простолюдието има ли грам идея каква маса пари трябва да си инвестирал, да имаш толкова дивиденти?

    16:09 29.09.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Стрицшжи овцете

    6 0 Отговор
    Всичко е театър за пред раята

    16:11 29.09.2026

  • 21 Нищо ново

    0 1 Отговор
    Ин вино из Верита

    16:12 29.09.2026

  • 22 Без майтап

    8 2 Отговор
    Демерджиев и това което ще ти случва в България не го мисли. Мисли като нямаш достъп до народната пара как ще се откупваш пред чужденците.

    16:13 29.09.2026

  • 23 И за

    4 0 Отговор
    колко бяха, 401 или 411нимота?

    16:13 29.09.2026

  • 24 СЗО

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "грухчо белята":

    Това си е чисто предупреждение: ако не спрете да ме атакувате, ще ви изкарам кирливите ризи. Нищо няма да излезе наяве.

    16:13 29.09.2026

  • 25 И ТИ КАЖИ ДЕБЕЛО

    5 1 Отговор
    Шишче какво ще каже. А може би както и до сега всичко ще бъде само една забава. Ще го купиш и него тях. А ние чакаме със пуканките не отворени що ще стане. Дали ти и тууулупа ще одите при бай Ставри. АКО НЕ ПАК ПУКАНКИТЕ ЩЕ ОСТАНАТ ЗА ПОСЛЕ. И ТАКА ДО КАТО НЕ ВЗЕМЕМ ТОЯГАТА.

    16:13 29.09.2026

  • 26 Като трябва да има,

    4 1 Отговор
    защо не ги направиш бе свинчо?

    16:16 29.09.2026

  • 27 Стивън Дарси...

    4 3 Отговор
    Румен Радев който уж щеше да бори модела Борисов -Пеевски го(пребори)като даде милиони на фирма на ДПС която в момента под предлог (ремонт)на паметника на връх Шипка го разрушава и извозва с камиони гранитните блокове незнайно къде..
    Явно голям трън в задника на еврЕоатлантическите ни управляващи и техните западни господари е националния ни празник 3 март и поклонението на българите на Шипка пред подвига на българските опълченци и руските войници срещу башибозука на Сюлейман паша и затова точно в навечерието на 150 годишнината от шипченската епопея правителството на Радев реши да започне разрушаването на монумента и затваряне за посещение мемориална през следващите 3-4 години.

    16:17 29.09.2026

  • 28 хартиен тигър от ДъПъСъ

    4 0 Отговор
    Скоро за Коледа ще се коля Шопоренко укрофилчето Делянча.

    16:23 29.09.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 кокорушка ефекта УАуу

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "очевидец":

    Това е заради на предишната сглобка мушенгиите - ГЕРБ-ДПС-ПП...тъй че, трайте за хубост пеперушки..

    16:25 29.09.2026

  • 31 Емигрант

    3 2 Отговор
    То това "много скоро" никога не идва бе "матнитски", нали и много скоро щеше да изясняваш защо си в списъкът "Магнитски", нали "много скоро" щеше да изясняваш доходите си, излизаш повтаряш думите "много скоро" и речникът приключва с това ! Страшното вече в България не си ТИ, а това ново болшевишко управление което нагло посегна на битът и нравите на българите с данъци и глоби !

    16:26 29.09.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Емигрант

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Петър Пламенов":

    Това което си написал доказва единствено, че не познаваш чистотата, къпи се човек не е никак трудно, така ще изчистиш и умствената си мръсотия !

    16:29 29.09.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Горски

    2 2 Отговор
    Няма какво да говорят пред който и да е , говорят ДОКУМЕНТИТЕ ! Фирмата ,която уж плащала полетите на Шиши е сключила договор с Гълъб Донев и Иван Шишков през 2022г за мантинели . Под документите стоят на тия двамата мушмороци подписите. От изкуствения интелект нищо не може да избяга. Преди 1 месец реши една 200 г задача за няколко часа. Какво остава да реши задачата% Кой е платил 200 полети до Дубай на делянчо. Да закарат този велик дипломат направо на ГМ Димитров и да пише показания за парите на Борисов и за парите на Пеевски, които лично транспортира и крие в ОАЕ.

    16:30 29.09.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 нннн

    4 0 Отговор
    Истината е, че Шиши е платил полетите с джобни пари.

    16:53 29.09.2026

  • 40 дядо гатю

    0 0 Отговор
    ех демерджиев стана 5 месеца проглушихте ни ушите с тоя пеевски това ли е наи важното има толкова проблеми за решаване вие пеевски та пеевски стига вече с това име втръсна ни от това

    17:05 29.09.2026

  • 41 Ей Шопар,

    3 0 Отговор
    Съсипа държавата бе,мутро.

    17:25 29.09.2026

  • 42 дядо Петър

    1 0 Отговор
    Глей ся, дедовото. Щом твоите полети струват 5 милиона, хората искат да знаят произхода на паричките ти. Всичко трябва да е ясно и бизнесът и приходите ти. Ако можеш да докажеш произхода на милионите, никой копче няма да ти каже.

    17:43 29.09.2026

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