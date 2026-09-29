Нинова: Що за безотговорност и непукизъм към реалните проблеми? Има ли премиер в държавата?

Радев оглушително мълчи! За всички скандали в държавата.

Нито дума за безумния закон за ракията, за разрухата на паметника Шипка. Пълна тишина за мракобесните данъчни закони, с които облагат дори ваучерите за храна. Не коментира галопиращите цени, въпреки "грандиозните" мерки, които взе. Никаква позиция за позора на Йотова с декларацията в ООН. Нищо. Нищо. Нищо.

Оглушителна тишина. Що за безотговорност и непукизъм към реалните проблеми? Има ли премиер в държавата? Мнозинството гласува за него лично.

Никой не е избирал Гълъб Донев за финансов министър или Владо Николов за международен говорител на президентството.

Не може един генерал да се крие зад редниците. Време е да излезе отпред и да понесе отговорност за хаоса, който предизвика в държавата.

Този коментар публикува на страницата си във фейсбук лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова.