Нинова: Що за безотговорност и непукизъм към реалните проблеми? Има ли премиер в държавата?

Радев оглушително мълчи! За всички скандали в държавата.
Нито дума за безумния закон за ракията, за разрухата на паметника Шипка. Пълна тишина за мракобесните данъчни закони, с които облагат дори ваучерите за храна. Не коментира галопиращите цени, въпреки "грандиозните" мерки, които взе. Никаква позиция за позора на Йотова с декларацията в ООН. Нищо. Нищо. Нищо.
Оглушителна тишина. Що за безотговорност и непукизъм към реалните проблеми? Има ли премиер в държавата? Мнозинството гласува за него лично.
Никой не е избирал Гълъб Донев за финансов министър или Владо Николов за международен говорител на президентството.
Не може един генерал да се крие зад редниците. Време е да излезе отпред и да понесе отговорност за хаоса, който предизвика в държавата.
Този коментар публикува на страницата си във фейсбук лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Не точно
22:18 29.09.2026
2 РЕАЛИСТ
22:19 29.09.2026
3 Европеец
22:19 29.09.2026
4 Овчар
22:19 29.09.2026
5 Много Известен Съветски Актьор
22:21 29.09.2026
6 Уйнело
22:22 29.09.2026
7 Дзак
22:25 29.09.2026
8 ДрайвингПлежър
Сравнено с буци и радев е направо титан на мисълта!
22:26 29.09.2026
9 ?????
Поизчисти си скелетите в гардероба па тогава се пени.
А докато не се колаборира с Кикитата я имах за свястна.
22:27 29.09.2026
10 Мдаа
Този коментар, отговарящ на ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ за публикуване, изразява лично мнение и може да не съвпада с позицията на „Факти“ или с мнението на читателската аудитория като цяло.
22:28 29.09.2026
11 5678
22:31 29.09.2026
12 Ти да видиш
22:33 29.09.2026
13 Пилот няма
22:34 29.09.2026
14 маке
22:37 29.09.2026
15 Тц тц
22:38 29.09.2026
16 Васил
22:41 29.09.2026