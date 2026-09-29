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Нинова: Що за безотговорност и непукизъм към реалните проблеми? Има ли премиер в държавата?

Нинова: Що за безотговорност и непукизъм към реалните проблеми? Има ли премиер в държавата?

29 Септември, 2026 22:15 546 16

  • корнелия нинова-
  • премиер-
  • държава-
  • проблеми-
  • безотговорност

 Не може един генерал да се крие зад редниците. Време е да излезе отпред и да понесе отговорност за хаоса, който предизвика в държавата, коментира лидерът на "Непокорна България"

Нинова: Що за безотговорност и непукизъм към реалните проблеми? Има ли премиер в държавата? - 1
Снимка: НБ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Радев оглушително мълчи! За всички скандали в държавата.
Нито дума за безумния закон за ракията, за разрухата на паметника Шипка. Пълна тишина за мракобесните данъчни закони, с които облагат дори ваучерите за храна. Не коментира галопиращите цени, въпреки "грандиозните" мерки, които взе. Никаква позиция за позора на Йотова с декларацията в ООН. Нищо. Нищо. Нищо.
Оглушителна тишина. Що за безотговорност и непукизъм към реалните проблеми? Има ли премиер в държавата? Мнозинството гласува за него лично.
Никой не е избирал Гълъб Донев за финансов министър или Владо Николов за международен говорител на президентството.
Не може един генерал да се крие зад редниците. Време е да излезе отпред и да понесе отговорност за хаоса, който предизвика в държавата.

Този коментар публикува на страницата си във фейсбук лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Не точно

    5 4 Отговор
    Има празноглава и зависима фуражка.

    22:18 29.09.2026

  • 2 РЕАЛИСТ

    7 7 Отговор
    Нинова, ама ти си била много злобна, ма. Ката ден бълваш змии и гущери по Радев. Сопри се вече. Нали щеше срещу Бойко да се бориш. Забрави ли?

    22:19 29.09.2026

  • 3 Европеец

    8 2 Отговор
    Е какво да кажа.... Понеже на Петрохан хижата изгоряла, та ходи чак на Пампорово за гуляй и разврат....

    22:19 29.09.2026

  • 4 Овчар

    6 5 Отговор
    Дамата като политик не и се получават нещата .! Може да стане рекламно лице на спални чували.

    22:19 29.09.2026

  • 5 Много Известен Съветски Актьор

    5 6 Отговор
    Няма, Кака Корнела! А ти навремето, защо дрема и остави Решетников да ни го нанресе този гламар?

    22:21 29.09.2026

  • 6 Уйнело

    4 4 Отговор
    Много от твоите хора отидоха при Радев. Да го съботират.

    22:22 29.09.2026

  • 7 Дзак

    6 0 Отговор
    Ракията се оказа фишек. Но си заслужава дребните производители да могат да продават легално! Никога не сме ползвали ваучери. Близко до ума е, че върху номинала им се плаща данък! Шипка е проблем. Ако някой си мисли, да причини щети, НС ще бъде затрупано с камъни!

    22:25 29.09.2026

  • 8 ДрайвингПлежър

    3 5 Отговор
    Вярно е, че другарката Нинова е по-мъж от мъжете в тая държава!
    Сравнено с буци и радев е направо титан на мисълта!

    22:26 29.09.2026

  • 9 ?????

    5 2 Отговор
    Корни вземи се сопри бре.
    Поизчисти си скелетите в гардероба па тогава се пени.
    А докато не се колаборира с Кикитата я имах за свястна.

    22:27 29.09.2026

  • 10 Мдаа

    3 1 Отговор
    Учудващо как всички компрометирани с отпаднала необходимост, започнаха да пеят в един хор против правителството. Гладни, скимтящи и гладни.

    Този коментар, отговарящ на ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ за публикуване, изразява лично мнение и може да не съвпада с позицията на „Факти“ или с мнението на читателската аудитория като цяло.

    22:28 29.09.2026

  • 11 5678

    1 0 Отговор
    Спри да се обаждаш от КОБИЛОВРЪЗА

    22:31 29.09.2026

  • 12 Ти да видиш

    3 0 Отговор
    Тази седесарка дали помни че беше ортак на дебилите и педофилите от ПП и ДБ и заедно с тях свърши куп безобразия против интересите на България и българските граждани.

    22:33 29.09.2026

  • 13 Пилот няма

    0 0 Отговор
    гълъбите си летят както искат, по априлската линия на партията, защото така са програмирани.

    22:34 29.09.2026

  • 14 маке

    2 1 Отговор
    Дъртата кифла и мнение дава...Тая е най големия позор за БСП и държавата

    22:37 29.09.2026

  • 15 Тц тц

    1 0 Отговор
    Мунчо строши паметника на Шипка и какъв ремонт ще прави зимаска в снега и студа ще се напука цимента.

    22:38 29.09.2026

  • 16 Васил

    0 0 Отговор
    По скоро има ли пилот в самолета????

    22:41 29.09.2026

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