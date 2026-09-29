Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Всички градове »
Министър Демерджиев: Амбицията ни е да имаме и наши хеликоптери за гасене на пожари

Министър Демерджиев: Амбицията ни е да имаме и наши хеликоптери за гасене на пожари

29 Септември, 2026 21:15 660 17

  • иван демерджиев-
  • амбиция-
  • собствени хеликоптери-
  • гасене на пожари

„По-добрата подготовка, взаимодействието между институциите и по-доброто техническо оборудване са начинът, по който можем да реагираме на климатичните промени и екстремните явления", каза още вътрешният министър

Министър Демерджиев: Амбицията ни е да имаме и наши хеликоптери за гасене на пожари - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

„По-добрата подготовка, взаимодействието между институциите и по-доброто техническо оборудване са начинът, по който можем да реагираме на климатичните промени и екстремните явления". Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев, цитиран от Нова телевизия. Той коментира работата на новия учебно-тренировъчен център за подготовка на пожарникари и спасители в благоевградското село Покровник, който ще даде възможност на български, гръцки и сръбски служители да обменят опит и да подобрят взаимодействието си.
По думите му резултатите от работата на пожарните служби през тази година показват, че страната ни се движи в правилната посока. Демерджиев посочи, че са положени много усилия за по-бързото откриване и потушаване на пожарите. „Много бързо бяха поставени задачи и професионалното ръководство на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ реагира адекватно“, каза вътрешният министър. Той изтъкна, че през тази година активно са използвани и дронове, с които огнищата могат да бъдат открити още в началния им етап.

- Ще има ли български пожарни хеликоптери?

„Има планове България да разполага със собствени хеликоптери за гасене на пожари", каза още министърът. Той благодари на Министерството на отбраната за оказаната помощ през тази година. Военни хеликоптери, оборудвани за гасене на пожари, са участвали в редица операции. „Амбицията ни е да имаме и наши хеликоптери и да ги използваме редовно“, заяви Демерджиев.
- МВР следи за купуване на гласове

Вътрешният министър коментира и подготовката за предстоящите избори. По думите му към момента няма сериозен брой сигнали или данни за купуване на гласове.

Специално внимание се отделя на киберсредата и на прояви, свързани с изборния процес, които преминават границите на закона. По думите на вътрешния министър част от престъпната дейност все повече се пренася в интернет пространството, което налага наблюдението и противодействието да обхващат и тази среда. „Част от престъпността се пренася в интернет, включително и тази, свързана с избори“, посочи той.

На състоялата се днес координационна среща с участието на прокуратурата, МВР, ДАНС и ЦИК са обсъдени предприетите мерки и организацията за законосъобразното протичане на изборния процес.
- Мощите на цар Самуил се връщат в България

„Ставаме свидетели на нещо безпрецедентно. Нещо, което трудно може да бъде оценено", коментира Демерджиев по повод постигнатото споразумение с Гърция за връщане в България на тленните останки на цар Самуил.

„От години се правят усилия в тази посока. За щастие, вече са успешни благодарение на доброто взаимодействие между България и Гърция, благодарение на личните усилия както на премиера, така и на посланика ни в Гърция, които трябва също да бъдат оценени. Можем само в събота да посрещнем мощите на този изключително известен и драматичен български цар", каза вътрешният министър. Той призова гражданите да участват на събитието в София на 3 октомври, като подчерта, че са взети мерки за сигурност.

На въпрос дали вече се поставя точка на претенциите на Скопие Демерджиев заяви, че когато на саркофага на царя пише „Цар на българите“, споровете са излишни.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дамаджано

    2 1 Отговор
    И кой ще ги кара тия хеликоптери бе някой пожарникар среднист 🙉

    21:17 29.09.2026

  • 2 АМБИЦИОЗНО МИ Е

    0 0 Отговор
    Демерджиев , без нови ЛИНЕЙКИ ПРЕДИ GTA 6

    21:22 29.09.2026

  • 3 ДрайвингПлежър

    5 0 Отговор
    А що не самолети, които са много по-ефективни?

    Види ми се, че единствената ви амбиция е да правите глупост след глупост и най-голямата амбиция е да върви далаверата!

    21:24 29.09.2026

  • 4 Мдааа

    0 0 Отговор
    БАЦЕ 🤦🤦🤦 КВО ЩЕ ГАСИШ С ТОЗИ ХЕЛИКОПТЕР?
    СИГУРНО ЩЕ СТРУВА КОЛКОТО ЦЯЛ САМОЛЕТ ЗА ГАСЕНЕ

    21:26 29.09.2026

  • 5 безимотниия масон

    6 0 Отговор
    Еми продай имотите и ще купиш много хеликоптери.

    21:34 29.09.2026

  • 6 Абе, Деемрджията!

    1 0 Отговор
    Стига си се паривл на тапа бе, нищожество "прогресивно"! Какъв климат, какви пет лева бълнува облото ти мозъче? Защо вече цял месец не отговаряш на хилядите въпроси за чудовищното, зверско, садистично и брутално престъпление на товите милиционери в село Димча до Павликени?! Защо бе, Демерджията? Че тези твои милиционели, изроди, изверги и садисти са пребили почти до смърт 12 невинни жители , които просто са празнували празника на селото! Дрехите на нещастинците са били целите в кръв, изродите на Демерджиеята ги съблекли голи и ги измили с маркуч! Днес Георги Георгиев от "Боец" занесеп в МВР подарък на Демерджията окървавените дрехи на пребитите хора! Да си ги сложи под възглавницата и да сънува розови сънища! Мерзавец, лъжец, корумпиран наглец, абе, с две думи - "прогресивен" лакей на Фатмака от село Славяново! Абе, тия толкова ли са тъпи? Не виждат ли, не проумяват ли, че омразата на целия български народ към тях вече премина всякакви граници? Ами, освен да грабваме паветата, да да се усетят, че са мразени, презираин, ненавигдани и много гадни!

    21:38 29.09.2026

  • 7 Нищо не става от вас

    8 0 Отговор
    безродни некадърници. Излъгахте и смачкахте хората. Не изпълнихте нито едно от обещанията си и водите България към катастрофа. Оставка!

    21:45 29.09.2026

  • 8 Васо

    4 0 Отговор
    Също и дронове- камикадзета, които да взривяват скапаните ракиджийници и хората, вътре, които наблюдават как капе ракийката...Също и роботи с детектори, които надушваткой има кило ракия в дома си.

    21:51 29.09.2026

  • 9 Хората масово силно не те харесват!

    2 0 Отговор
    Решенията ти са безумни а действията нищожни!

    22:00 29.09.2026

  • 10 И що пък не

    1 0 Отговор
    един Бериев примерно.

    22:01 29.09.2026

  • 11 Васил

    0 0 Отговор
    Явно лудостта на Тръмп е заразна и се е пренесла на Дерменджиев.

    22:08 29.09.2026

  • 12 Бях точен с парите

    1 0 Отговор
    Верваме ти.

    22:13 29.09.2026

  • 13 Опа

    2 0 Отговор
    Този хартиен тигър само излага олигархията зад генерал Радев.

    22:14 29.09.2026

  • 14 Хмм

    1 0 Отговор
    Готвят ни пак някоя далавера с тези хеликоптери. Да не стане така да платим за стар хеликоптер на цената на самолет. И после гълъбарника пак да мрънка, че нямало пари и трябва да се теглят нови заеми.

    Коментиран от #17

    22:16 29.09.2026

  • 15 14/88

    1 0 Отговор
    Амбицията на РЕЖИМА ЧОРАП е да си имат ТЕХНИ хеликоптери

    22:27 29.09.2026

  • 16 Какво става

    0 0 Отговор
    Да не са намерили заглушителя на батериите?

    22:30 29.09.2026

  • 17 Честито гълъбета

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Хмм":

    Днес още два милярда и половина кредити!

    22:31 29.09.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол