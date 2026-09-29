Министър Демерджиев: Амбицията ни е да имаме и наши хеликоптери за гасене на пожари

„По-добрата подготовка, взаимодействието между институциите и по-доброто техническо оборудване са начинът, по който можем да реагираме на климатичните промени и екстремните явления". Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев, цитиран от Нова телевизия. Той коментира работата на новия учебно-тренировъчен център за подготовка на пожарникари и спасители в благоевградското село Покровник, който ще даде възможност на български, гръцки и сръбски служители да обменят опит и да подобрят взаимодействието си.

По думите му резултатите от работата на пожарните служби през тази година показват, че страната ни се движи в правилната посока. Демерджиев посочи, че са положени много усилия за по-бързото откриване и потушаване на пожарите. „Много бързо бяха поставени задачи и професионалното ръководство на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ реагира адекватно“, каза вътрешният министър. Той изтъкна, че през тази година активно са използвани и дронове, с които огнищата могат да бъдат открити още в началния им етап.

- Ще има ли български пожарни хеликоптери?

„Има планове България да разполага със собствени хеликоптери за гасене на пожари", каза още министърът. Той благодари на Министерството на отбраната за оказаната помощ през тази година. Военни хеликоптери, оборудвани за гасене на пожари, са участвали в редица операции. „Амбицията ни е да имаме и наши хеликоптери и да ги използваме редовно“, заяви Демерджиев.

- МВР следи за купуване на гласове

Вътрешният министър коментира и подготовката за предстоящите избори. По думите му към момента няма сериозен брой сигнали или данни за купуване на гласове.

Специално внимание се отделя на киберсредата и на прояви, свързани с изборния процес, които преминават границите на закона. По думите на вътрешния министър част от престъпната дейност все повече се пренася в интернет пространството, което налага наблюдението и противодействието да обхващат и тази среда. „Част от престъпността се пренася в интернет, включително и тази, свързана с избори“, посочи той.

На състоялата се днес координационна среща с участието на прокуратурата, МВР, ДАНС и ЦИК са обсъдени предприетите мерки и организацията за законосъобразното протичане на изборния процес.

- Мощите на цар Самуил се връщат в България

„Ставаме свидетели на нещо безпрецедентно. Нещо, което трудно може да бъде оценено", коментира Демерджиев по повод постигнатото споразумение с Гърция за връщане в България на тленните останки на цар Самуил.

„От години се правят усилия в тази посока. За щастие, вече са успешни благодарение на доброто взаимодействие между България и Гърция, благодарение на личните усилия както на премиера, така и на посланика ни в Гърция, които трябва също да бъдат оценени. Можем само в събота да посрещнем мощите на този изключително известен и драматичен български цар", каза вътрешният министър. Той призова гражданите да участват на събитието в София на 3 октомври, като подчерта, че са взети мерки за сигурност.

На въпрос дали вече се поставя точка на претенциите на Скопие Демерджиев заяви, че когато на саркофага на царя пише „Цар на българите“, споровете са излишни.