Доклад на спецкомисия към Съдийската колегия на ВСС за Нотариуса отива в НС

Събраното от специалната комисия към Съдийската колегия на ВСС, която изследва евентуални връзки на магистрати с разстреляния миналата година Мартин Божанов, по прякор Нотариуса, отива в Народното събрание. Това съобщават от БНР.

Това става по искане на депутатите от "Демократична България" Надежда Йорданова и Божидар Божанов, като съдебните кадровици решиха да публикуват документите и доклада по случая, но със заличени лични данни, и на сайта на Висшия съдебен съвет.

До решението се стигна след близо двучасов спор за това трябва ли да бъдат заличени имената на съдиите, цитирани в материалите, и защо няма финален аналитичен доклад с изводите от специалната комисия.

Членовете на Съдийската колегия Атанаска Дишева и Галина Захарова, председател на Върховния касационен съд, коментираха:

"Аз това решение няма да го подкрепя, защото то е формално. Такова говорене в пространството размива отговорността и на практика се опитваме да свалим отговорността от нас. И ще кажа, че не сме събрали кой знае колко ценна информация, обаче от тази, която сме събрали, биха могли да бъдат направени определени изводи".

"Ние дължим на обществото поне формален доклад какво е налично като резултат от дейността на тази комисия. Действително имаше много говорене и пред камери, и помежду ни – като резултат от това говорене произтече нулева дейност по създаване на аналитичната част от тоя доклад".