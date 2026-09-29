Доклад на спецкомисия към Съдийската колегия на ВСС за Нотариуса отива в НС

Събраното от специалната комисия към Съдийската колегия на ВСС, която изследва евентуални връзки на магистрати с разстреляния миналата година Мартин Божанов, по прякор Нотариуса, отива в Народното събрание. Това съобщават от БНР.
Това става по искане на депутатите от "Демократична България" Надежда Йорданова и Божидар Божанов, като съдебните кадровици решиха да публикуват документите и доклада по случая, но със заличени лични данни, и на сайта на Висшия съдебен съвет.
До решението се стигна след близо двучасов спор за това трябва ли да бъдат заличени имената на съдиите, цитирани в материалите, и защо няма финален аналитичен доклад с изводите от специалната комисия.
Членовете на Съдийската колегия Атанаска Дишева и Галина Захарова, председател на Върховния касационен съд, коментираха:
"Аз това решение няма да го подкрепя, защото то е формално. Такова говорене в пространството размива отговорността и на практика се опитваме да свалим отговорността от нас. И ще кажа, че не сме събрали кой знае колко ценна информация, обаче от тази, която сме събрали, биха могли да бъдат направени определени изводи".
"Ние дължим на обществото поне формален доклад какво е налично като резултат от дейността на тази комисия. Действително имаше много говорене и пред камери, и помежду ни – като резултат от това говорене произтече нулева дейност по създаване на аналитичната част от тоя доклад".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сталин
22:37 29.09.2026
2 Кина
22:41 29.09.2026
3 Обективен
22:50 29.09.2026
4 фАНТОМасс
Всички много добре знаете кой/кои стоят на това най-високо ниво ?
Нещо ставаше ли без съгласието на ДВЕ прасета с прякори Тиква , Тулуп , Шиши , Шопар , Мутрата , Магнита ?
22:54 29.09.2026