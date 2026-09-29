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Доклад на спецкомисия към Съдийската колегия на ВСС за Нотариуса отива в НС

Доклад на спецкомисия към Съдийската колегия на ВСС за Нотариуса отива в НС

29 Септември, 2026 22:34 410 4

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  • съдийска колегия-
  • всс-
  • мартин божанов - нотариуса-
  • народно събрание

Това става по искане на депутатите от "Демократична България" Надежда Йорданова и Божидар Божанов, като съдебните кадровици решиха да публикуват документите и доклада по случая, но със заличени лични данни, и на сайта на Висшия съдебен съвет.

Доклад на спецкомисия към Съдийската колегия на ВСС за Нотариуса отива в НС - 1
Снимка: Антикорупционен фонд
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Събраното от специалната комисия към Съдийската колегия на ВСС, която изследва евентуални връзки на магистрати с разстреляния миналата година Мартин Божанов, по прякор Нотариуса, отива в Народното събрание. Това съобщават от БНР.

Това става по искане на депутатите от "Демократична България" Надежда Йорданова и Божидар Божанов, като съдебните кадровици решиха да публикуват документите и доклада по случая, но със заличени лични данни, и на сайта на Висшия съдебен съвет.

До решението се стигна след близо двучасов спор за това трябва ли да бъдат заличени имената на съдиите, цитирани в материалите, и защо няма финален аналитичен доклад с изводите от специалната комисия.

Членовете на Съдийската колегия Атанаска Дишева и Галина Захарова, председател на Върховния касационен съд, коментираха:

"Аз това решение няма да го подкрепя, защото то е формално. Такова говорене в пространството размива отговорността и на практика се опитваме да свалим отговорността от нас. И ще кажа, че не сме събрали кой знае колко ценна информация, обаче от тази, която сме събрали, биха могли да бъдат направени определени изводи".

"Ние дължим на обществото поне формален доклад какво е налично като резултат от дейността на тази комисия. Действително имаше много говорене и пред камери, и помежду ни – като резултат от това говорене произтече нулева дейност по създаване на аналитичната част от тоя доклад".


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    4 0 Отговор
    Аз мисля, че резултат ще има ако целият ВСС и въобще Съдебната Система отиде на бригада в Сибир на БАМ за поне 5 години!

    22:37 29.09.2026

  • 2 Кина

    5 0 Отговор
    България е клозета на ЕС. .! Докато Челопеч дава злато , с.Църква манган и горите се изсичат по план всичко е ок..После вече няма да сме актуални..!

    22:41 29.09.2026

  • 3 Обективен

    4 0 Отговор
    Няма член на ВСС който да не е за затвора поне за 10 г. , защото мафията и политиците ги направиха мултимилионери

    22:50 29.09.2026

  • 4 фАНТОМасс

    2 0 Отговор
    Въпрос - мислите ли , че хора като Нотариуса и Еврото са съществували самостоятелно , без одобрението и защита от най-високо ниво ?
    Всички много добре знаете кой/кои стоят на това най-високо ниво ?
    Нещо ставаше ли без съгласието на ДВЕ прасета с прякори Тиква , Тулуп , Шиши , Шопар , Мутрата , Магнита ?

    22:54 29.09.2026

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