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Променя се регионалната карта на България: Новото пренареждане - четири района и отделна София

Променя се регионалната карта на България: Новото пренареждане - четири района и отделна София

30 Септември, 2026 14:20 1 106 10

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  • регионална карта-
  • българия-
  • четири района-
  • софия

Промяната се предлага от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) с промени в Закона за регионалното развитие. Причината е новата европейска класификация NUTS, която влиза в сила от началото на 2027 г. и определя как териториите се групират за статистически цели.

Променя се регионалната карта на България: Новото пренареждане - четири района и отделна София - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Новото райониране на България вече се предлага да бъде записано в Закона за регионалното развитие.

От 1 януари 2027 г. страната ще има четири района за планиране вместо досегашните шест, а Столична община ще бъде самостоятелен Столичен район., информират от Dariknews.bg
Промяната се предлага от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) с промени в Закона за регионалното развитие. Причината е новата европейска класификация NUTS, която влиза в сила от началото на 2027 г. и определя как териториите се групират за статистически цели.
Важно уточнение е, че това няма да променя административната карта на България. Няма да се създават или закриват области и общини, нито ще се променят техните граници.

Ще се промени начинът, по който областите се обединяват в по-големи райони за статистика и регионално планиране.

Как ще изглежда новата карта?

Северният район ще включва Видин, Монтана, Враца, Ловеч, Плевен, Габрово, Велико Търново, Търговище, Русе, Разград и Силистра.

Източният район ще обхваща Добрич, Варна, Шумен, Бургас, Сливен и Ямбол.

Южният район ще включва София-област, Перник, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Смолян, Пловдив, Стара Загора, Хасково и Кърджали.

А Столичният район ще бъде само територията на Столична община.

Така досегашните Северозападен, Северен централен, Североизточен, Югоизточен, Южен централен и Югозападен райони ще бъдат заменени от четирите нови района за планиране.

А какво става с районите от най-високо ниво?

Промяна ще има и при статистическото ниво NUTS 1. В момента България е разделена на два района от това ниво – Северна и Югоизточна България и Югозападна и Южна централна България.

От 1 януари 2027 г. те ще бъдат обединени в един район NUTS 1, който ще обхваща цялата страна.

София ще има специален план

Заради отделянето на Столичния район се предвижда и различен подход при стратегическото планиране.

За Северния, Източния и Южния район ще се разработват интегрирани териториални стратегии за развитие. За Столичния район ще има план за интегрирано развитие, който ще изпълнява и функциите на интегрирана териториална стратегия.

Промяна ще има и в регионалните съвети за развитие - вместо шест те ще станат четири.

Според МРРБ целта е системата за регионално развитие да бъде приведена в съответствие с новата европейска класификация и да се подобри стратегическото планиране на територията.

Законопроектът предвижда промените да влязат в сила от 1 януари 2027 г.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АГАТ а Кристи

    10 0 Отговор
    Естествено, че нищо не вършещите търтей трябва да отчитат дейност

    14:34 30.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Факт

    6 3 Отговор
    Щото София е по България нали !!!

    14:41 30.09.2026

  • 4 клиниката

    8 0 Отговор
    Ало умниците , затова ли сте в НС и взимате баснословни заплати? Където сме се запътили и както вървят нещата , скоро време няма да остане нищо за райониране. Каквото е нивото на нац. ни отбор по футбол , такова е и вашето. Държава отдавна НЯМА и хората го виждат много добре , само една територия , която яно ще се прерайонира , за да се отчете пред ЕС някаква дейност. Тц ,тц ,тц , пълна трагедия отвсякъде.

    14:45 30.09.2026

  • 5 Нещо

    2 0 Отговор
    Не ми харесва това разделянето на България на княжество България на източна Румелия Македония Тракия и беломорието. Нещо ме съмняват.

    14:58 30.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 трясъ

    2 0 Отговор
    Ще районират територия,която ще дадем на Греция,ще я подарим ей така,простичко.

    15:03 30.09.2026

  • 8 Как

    0 0 Отговор
    Как "се променя" сама ли се променя ?

    Коментиран от #10

    15:12 30.09.2026

  • 9 Съсипването !

    1 0 Отговор
    На Страната !

    15:14 30.09.2026

  • 10 Така ги учат вече

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Как":

    Да говорят в свършено време като
    променя се , реставрира се и т.н.

    15:14 30.09.2026

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