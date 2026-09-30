Променя се регионалната карта на България: Новото пренареждане - четири района и отделна София

Новото райониране на България вече се предлага да бъде записано в Закона за регионалното развитие.

От 1 януари 2027 г. страната ще има четири района за планиране вместо досегашните шест, а Столична община ще бъде самостоятелен Столичен район., информират от Dariknews.bg

Промяната се предлага от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) с промени в Закона за регионалното развитие. Причината е новата европейска класификация NUTS, която влиза в сила от началото на 2027 г. и определя как териториите се групират за статистически цели.

Важно уточнение е, че това няма да променя административната карта на България. Няма да се създават или закриват области и общини, нито ще се променят техните граници.

Ще се промени начинът, по който областите се обединяват в по-големи райони за статистика и регионално планиране.

Как ще изглежда новата карта?

Северният район ще включва Видин, Монтана, Враца, Ловеч, Плевен, Габрово, Велико Търново, Търговище, Русе, Разград и Силистра.

Източният район ще обхваща Добрич, Варна, Шумен, Бургас, Сливен и Ямбол.

Южният район ще включва София-област, Перник, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Смолян, Пловдив, Стара Загора, Хасково и Кърджали.

А Столичният район ще бъде само територията на Столична община.

Така досегашните Северозападен, Северен централен, Североизточен, Югоизточен, Южен централен и Югозападен райони ще бъдат заменени от четирите нови района за планиране.

А какво става с районите от най-високо ниво?

Промяна ще има и при статистическото ниво NUTS 1. В момента България е разделена на два района от това ниво – Северна и Югоизточна България и Югозападна и Южна централна България.

От 1 януари 2027 г. те ще бъдат обединени в един район NUTS 1, който ще обхваща цялата страна.

София ще има специален план

Заради отделянето на Столичния район се предвижда и различен подход при стратегическото планиране.

За Северния, Източния и Южния район ще се разработват интегрирани териториални стратегии за развитие. За Столичния район ще има план за интегрирано развитие, който ще изпълнява и функциите на интегрирана териториална стратегия.

Промяна ще има и в регионалните съвети за развитие - вместо шест те ще станат четири.

Според МРРБ целта е системата за регионално развитие да бъде приведена в съответствие с новата европейска класификация и да се подобри стратегическото планиране на територията.

Законопроектът предвижда промените да влязат в сила от 1 януари 2027 г.