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Пламен Димитров: За нас целта на тази "Кошница с грижа" на практика не се реализира

Пламен Димитров: За нас целта на тази "Кошница с грижа" на практика не се реализира

30 Септември, 2026 13:36 683 11

  • пламен димитров-
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  • цел-
  • цени на храните

Инфлацията на малката кошница е почти два пъти по-голяма от голямата кошница и това дава усещането, че всичките тези цени бъркат здраво в джоба на българина и няма успокояване, каза президентът на КНСБ

Пламен Димитров: За нас целта на тази "Кошница с грижа" на практика не се реализира - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

През септември се наблюдава относително задържане на ценовите равнища на стоките от малката потребителска кошница, която включва 20 хранителни продукта и един нехранителен. В сравнение с август е отчетено увеличение от 0,7%, което се дължи основно на поскъпването на бензина с 3,2%, както и на започналия сезонен ръст на цените на плодовете и зеленчуците. Това обявиха от Конфедерацията на независимите синдикати в България на пресконференция, на която представят данни от наблюдението на цените на стоките от малката потребителска кошница за септември, цитирани от novini.bg.

Към септември общата стойност на малката потребителска кошница е 62,02 евро. Към август тя е била 61,63 евро, каза зам.-директорът на Института за социални и синдикални изследвания и обучение Виолета Иванова.

Цените продължават да нарастват, някои от домакинствата не могат да покриват разходите, заяви тя.

Спрямо август най-съществено е поскъпването при краставиците, доматите, картофите и ябълките. Ръст има и при основните хранителни продукти, съобщи Иванова.
От КНСБ допълниха, че средно за ЕС разходите за храна са 16%, увеличението на цените се усеща, но не толкова силно, както при българските домакинства, особено тези с ниски доходи.

Инфлацията на малката кошница е почти два пъти по-голяма от голямата кошница и това дава усещането, че всичките тези цени бъркат здраво в джоба на българина и няма успокояване, каза президентът на КНСБ Пламен Димитров.

По думите му доматите и краставиците са поскъпнали с "небивал процент" - 130-140%.
Президентът на КНСБ посочи, че 20% е разликата между цените в регионите у нас, като даде пример с Видин, където са две основните вериги магазини, които определят цените.

За нас целта на тази "Кошница с грижа" на практика не се реализира. Наблюдаваме 600 обекта, нещата изглеждат доста странни, отбеляза Димитров.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А бе

    6 3 Отговор
    виж в лидъл - 2 кг.Българска ябълка - 2.26 евро кнсб-патки да пасе

    13:47 30.09.2026

  • 2 12...34

    10 0 Отговор
    Цените просто се покачват,па те си приказват да лъжат хората па и някой и вярват,ми и тия управници ни имат за много тъпи

    Коментиран от #3

    13:54 30.09.2026

  • 3 78291

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "12...34":

    Изобщо не са тъпи всичко им е ясно и за минимална заплата и за цените и за поръчки, Радев Боко всички им е ясно ние сме тъпите че им даваме да ни манипулират

    14:26 30.09.2026

  • 4 Подкрепихте

    6 0 Отговор
    загрижената кошница, откачалки

    14:34 30.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Цвете

    9 0 Отговор
    А ТИ СЕ ОКАЗА ЕДИН ЛАЛАДЖИЯ. ЗА ВСИЧКИТЕ ГОДИНИ, КОИТО ЗАЕМАШ ТОЗИ ПОСТ, КАКВО ДОБРО ДОПРИНЕСЕ ЗА БГ.РАБОТЕЩИТЕ ? ДО ПЕНСИЯ ЛИ ЩЕ СЕДИШ? ИМА ПО КАДЪРНИ МЛАДИ ХОРА, КОИТО СА ГОТОВИ ДА ПОМАГАТ НАИСТИНА, А ТИ? 🤫🤔🤫

    14:49 30.09.2026

  • 7 Гост

    4 0 Отговор
    Специално на вас целта никой не я знае. Добре е да кажете каква е целта на дружества и хора, като вас

    14:53 30.09.2026

  • 8 активен потребител

    5 0 Отговор
    Тази кошница не съм я виждал. Или не е за показване, или е празна. А може и да е пробита. Едва ли някой я е откраднал.

    14:58 30.09.2026

  • 9 Този няма срам

    4 1 Отговор
    Отявлен защитник на еврото, господинът, показа неприличен жест с ръката на възрастен пенсионер, който го укори, че иска да съсипе България с еврото. А сега има наглостта да говори за цените. Нали той заедно с другите евроеничари ни докараха тези цени.

    15:00 30.09.2026

  • 10 Пламене,

    5 1 Отговор
    Може и да си прав. Всички любимци на предишните режими станахте много критични към сегашното правителство, избрано с голямо мнозинство.Сигурно ще има още грешки и удари в гредата, а също и попадения.

    НО ИЗПОЛЗВАМ случая да ти кажа - ти ми подаваш толката - че цялото КНСБ нНА ПРАКТИКА не прави нищо. За вас, началниците, това е удобно и си трайкате, докато не ви засегнат интересите.

    15:05 30.09.2026

  • 11 раз

    1 0 Отговор
    "С тази Кошница ще ви подстрижа!".

    15:07 30.09.2026

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