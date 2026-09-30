Пламен Димитров: За нас целта на тази "Кошница с грижа" на практика не се реализира

През септември се наблюдава относително задържане на ценовите равнища на стоките от малката потребителска кошница, която включва 20 хранителни продукта и един нехранителен. В сравнение с август е отчетено увеличение от 0,7%, което се дължи основно на поскъпването на бензина с 3,2%, както и на започналия сезонен ръст на цените на плодовете и зеленчуците. Това обявиха от Конфедерацията на независимите синдикати в България на пресконференция, на която представят данни от наблюдението на цените на стоките от малката потребителска кошница за септември, цитирани от novini.bg.

Към септември общата стойност на малката потребителска кошница е 62,02 евро. Към август тя е била 61,63 евро, каза зам.-директорът на Института за социални и синдикални изследвания и обучение Виолета Иванова.

Цените продължават да нарастват, някои от домакинствата не могат да покриват разходите, заяви тя.

Спрямо август най-съществено е поскъпването при краставиците, доматите, картофите и ябълките. Ръст има и при основните хранителни продукти, съобщи Иванова.

От КНСБ допълниха, че средно за ЕС разходите за храна са 16%, увеличението на цените се усеща, но не толкова силно, както при българските домакинства, особено тези с ниски доходи.

Инфлацията на малката кошница е почти два пъти по-голяма от голямата кошница и това дава усещането, че всичките тези цени бъркат здраво в джоба на българина и няма успокояване, каза президентът на КНСБ Пламен Димитров.

По думите му доматите и краставиците са поскъпнали с "небивал процент" - 130-140%.

Президентът на КНСБ посочи, че 20% е разликата между цените в регионите у нас, като даде пример с Видин, където са две основните вериги магазини, които определят цените.

За нас целта на тази "Кошница с грижа" на практика не се реализира. Наблюдаваме 600 обекта, нещата изглеждат доста странни, отбеляза Димитров.