ВСС публикува проверката за съдиите около „Мартин Божанов – Нотариуса“

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) ще предостави на народните представители Надежда Йорданова и Божидар Божанов цялата събрана информация за евентуалната връзка на магистрати с убития лобист Мартин Божанов - Нотариуса. Документите ще бъдат предадени при стриктно спазване на законите за защита на класифицираната информация и на личните данни, съобщават от пресцентъра на кадровия орган.

Депутатски запитвания

Решението от този вторник идва в отговор на официални искания от страна на двамата депутати от парламентарната група на „Демократична България“. Те са поискали достъп до пълния обем документи на два пъти през тази година – с писма, регистрирани в деловодството на съвета на 16 юни и на 17 септември 2026 година.

Материалите са резултат от работата на специалната Временна комисия към съвета, която имаше за задача да провери съпричастността на съдии към мрежата за влияние в съдебната система, свързвана с името на Божанов.

Докладът става публичен

Освен че ще отговори на народните представители, Съдийската колегия реши да извади на светло резултатите от своето вътрешно разследване. Отчетният доклад за дейността на Временната комисия, заедно с всички събрани материали по казуса, ще бъде официално публикуван. Условията за достъп до тази документация ще бъдат същите – със заличени лични данни и защитена класифицирана информация.

Сянката на лобиста

Казусът с Мартин Божанов - Нотариуса избухна с пълна сила след разстрела му в началото на 2024 година, когато стана ясно, че той е управлявал затворения клуб „SS“, посещаван от магистрати. Разкритията за мащабна търговия с влияние, натиск върху съдии и прокурори и решаване на дела по втория начин принудиха както Народното събрание, така и Висшия съдебен съвет да създадат нарочни комисии.

Досега институциите бяха критикувани за мудните си действия и нежеланието да осветлят напълно имената на магистратите, които са били част от кръга на влияние на убития лобист. Очаква се публикуването на пълния доклад на ВСС да хвърли повече светлина върху реалните мащаби на проблема в родното правосъдие.