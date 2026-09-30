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ВСС публикува проверката за съдиите около „Мартин Божанов – Нотариуса“

ВСС публикува проверката за съдиите около „Мартин Божанов – Нотариуса“

30 Септември, 2026 16:47 1 286 9

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  • мартин божанов-
  • нотариуса

Докладът за мрежата на убития лобист става публичен

ВСС публикува проверката за съдиите около „Мартин Божанов – Нотариуса“ - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) ще предостави на народните представители Надежда Йорданова и Божидар Божанов цялата събрана информация за евентуалната връзка на магистрати с убития лобист Мартин Божанов - Нотариуса. Документите ще бъдат предадени при стриктно спазване на законите за защита на класифицираната информация и на личните данни, съобщават от пресцентъра на кадровия орган.

Депутатски запитвания

Решението от този вторник идва в отговор на официални искания от страна на двамата депутати от парламентарната група на „Демократична България“. Те са поискали достъп до пълния обем документи на два пъти през тази година – с писма, регистрирани в деловодството на съвета на 16 юни и на 17 септември 2026 година.

Материалите са резултат от работата на специалната Временна комисия към съвета, която имаше за задача да провери съпричастността на съдии към мрежата за влияние в съдебната система, свързвана с името на Божанов.

Докладът става публичен

Освен че ще отговори на народните представители, Съдийската колегия реши да извади на светло резултатите от своето вътрешно разследване. Отчетният доклад за дейността на Временната комисия, заедно с всички събрани материали по казуса, ще бъде официално публикуван. Условията за достъп до тази документация ще бъдат същите – със заличени лични данни и защитена класифицирана информация.

Сянката на лобиста

Казусът с Мартин Божанов - Нотариуса избухна с пълна сила след разстрела му в началото на 2024 година, когато стана ясно, че той е управлявал затворения клуб „SS“, посещаван от магистрати. Разкритията за мащабна търговия с влияние, натиск върху съдии и прокурори и решаване на дела по втория начин принудиха както Народното събрание, така и Висшия съдебен съвет да създадат нарочни комисии.

Досега институциите бяха критикувани за мудните си действия и нежеланието да осветлят напълно имената на магистратите, които са били част от кръга на влияние на убития лобист. Очаква се публикуването на пълния доклад на ВСС да хвърли повече светлина върху реалните мащаби на проблема в родното правосъдие.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    2 0 Отговор
    „Мартин Божанов – Нотариуса“ защо цялото е в кавички? Верно, че има 2 снимки на кръст на тоя, ама все пак.

    16:49 30.09.2026

  • 2 Овчар

    3 0 Отговор
    По справедливо би било след като се установи дейността на някой приспан кърлеж разследването да се прекратява или въобще да не започва..!

    16:51 30.09.2026

  • 3 Зевс

    7 0 Отговор
    "със заличени лични данни и защитена класифицирана информация"
    С една дума няма да пише нито кой, нито какво :)

    16:54 30.09.2026

  • 4 Ганимир Попов

    8 0 Отговор
    Да няма да го вкарат посмъртно в колегията на нотариусите като признание за активната му кариера?

    16:59 30.09.2026

  • 5 Мдаа

    6 0 Отговор
    И каква е ползата от този доклад? Има ли обвинения и подвеждане под отговорност? Приключените дела в които се смята, че има намеса ще се разглеждат ли на ново? Това са въпросите които интересуват не малка част от населението според мен.

    Този коментар, отговарящ на ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ за публикуване, изразява лично мнение и може да не съвпада с позицията на „Факти“ или с мнението на читателската аудитория като цяло.

    17:04 30.09.2026

  • 6 Е, има движение

    5 1 Отговор
    До преди няколко месеца подобно нещо беше почти немислимо. Божанката няма от какво да се оплаква. Каквото и да приказват от ППДБ, от смяната на властта има ефект. По тяхно време такива неща не се случваха. Всъщност, това, което се случи беше толкова неграмотно направено, че в момента някой от лидерите им ги съдят. Пълни въздухари и неможачи.

    Коментиран от #7

    17:08 30.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Горски

    1 1 Отговор
    След управлението на герберските престъпници всички бюджетни институции заедно със служителите си (без армията), трябва да бъдат премахнати и създадени наново. Държавността е разградена от Тиквата Борисов и крадливите му депутати, министри и кметове. Този "нотариус", не беше ли от сектата на жужетата самоубийци? Докъде стигнаха с разследването от МВР и прокуратурата? Някой предизборен брифинг няма ли да изкарат пак? Коментира се съдебната система и необходимостта й от промяна,но не се коментира въведеният функционален имунитет на бг магистратите!!!От там трябва да се почне - тези,които търсят отговорност от всички е повече от редно и сами да носят такава.Това не се променя за да могат да пазят кукловодите си и самите себе си от наказателна отговорност,оправдавайки решенията и издените си актове с абсурдната "юридическа" формула - вътрешно убеждение.

    17:30 30.09.2026

  • 9 9689

    2 0 Отговор
    Този мутренско-шопарски ВСС е скрил цялата истина.

    17:45 30.09.2026

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