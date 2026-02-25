Новини
България »
София »
Кандидатът за районен прокурор на София е питан за "Нотариуса"

Кандидатът за районен прокурор на София е питан за "Нотариуса"

25 Февруари, 2026 08:33 1 169 10

  • марин малчев-
  • нотариуса-
  • софия-
  • прокурор-
  • мартин божанов - нотариуса

По принцип заседанията се излъчват онлайн и има възможност да бъдат проследени отвсякъде

Кандидатът за районен прокурор на София е питан за "Нотариуса" - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Към единствения кандидат за шеф на Софийската районна прокуратура - Марин Малчев, има два въпроса, свързани с Мартин Божанов - Нотариуса, както и питане дали Борислав Сарафов е легитимен главен прокурор.

Изслушването на Малчев е насрочено за днес от Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. А въпросите по горещата тема за Нотариуса и неразкритите му мрежи за влияние върху съдебната власт и в частност - в прокуратурата, са зададени от Българския институт за правни инициативи (БИПИ), а в понеделник кандидатът е депозирал писмени отговори.

Първият въпрос е дали след скандалите след убийството на Божанов прокуратурата е направила достатъчно, за да изясни истината - имало ли е чадър над групата на Божанов и дали е била накърнена репутацията на Софийската районна прокуратура. Има свидетелства, че Нотариуса е бил чест гост там, включително и на ведомствени тържества, припомни novini.bg.

Прокурорът отговаря, че са предприети всички действия, предвидени от закона и той не приема внушения за "чадър" над групата на Божанов. "Легитимен отговор на въпроса за "чадър" могат да дадат единствено приключилите разследвания и съдебни решения", пише той до БИПИ. Разследването за мрежите на Нотариуса се води от Софийската градска прокуратура, която се сдоби с нов шеф миналата седмица. По това дело информационното затъмнение е пълно.

Следващият въпрос към Малчев е дали е бил разпитван от прокурор Йордан Петров по делото "Нотариуса" и свидетелствал ли е за близки отношения с него на кандидата за европейски прокурор Пламен Петков, както и за собственото си познанство с Божанов.

"Не съм разпитван от прокурор Йордан Петров по делото "Нотариуса" и намирам за напълно неприемливо да се правят каквито и да било внушения относно предполагаеми мои показания, дадени пред него", пише той. Преди малко повече от година Петков беше изслушан от Прокурорската колегия на ВСС по проверката за връзки на магистрати с убития Мартин Божанов - Нотариуса. Тогава той потвърди, че Божанов и адвокат Велимир Атанасов са присъствали на коледно парти на Софийската районна прокуратура през 2021 г.

Колкото на въпроса за Сарафов и неговата легитимност, съвсем очаквано, Малчев пише, че Сарафов заема поста си по силата на решение на Прокурорската колегия на ВСС, която е легитимен орган. Докато това решение не бъде отменено по съдебен ред, "институционалната легитимност е налице според буквата на закона". Той изобщо не отваря дума за редицата актове на Върховния касационен съд, според които след 21 юли м.г. Сарафов няма легитимност на поста.

В момента Малчев е изпълняващ функциите районен прокурор. Преди това беше зам.-окръжен прокурор на София. Интересна подробност е, че е в Управителния съвет на Асоциацията на прокурорите в България, която в момента брани Сарафов. Наскоро и шефката на асоциацията - Елица Калпачка, стана районен прокурор на Благоевград.

КВОРУМ

Вчерашното заседание на Съдийската колегия на ВСС пропадна заради липса на кворум. Оказа се, че Боян Магдалинчев, Боян Новански, Севдалин Мавров и Стефан Гроздев са си взели отпуск само за деня. Присъстваха само седем от членовете на колегията, а за да има кворум, са трябват поне осем.

На заседанието обаче се появи служебният правосъден министър Андрей Янкулов, който няма право на глас. Очаква се той да присъства и днес.

ПУБЛИЧНОСТ

Междувременно, в навечерието на свиканото от Янкулов в четвъртък заседание на Пленума на съвета (съдийската плюс прокурорската колегия), от Висшия съдебен съвет предупредиха медиите, че място за тях в сградата му вече няма. Преди време за журналистите имаше отделна зала с работни места, както и с пространство за пресконференции. Залата беше оборудвана с екрани, на които можеше да се следи заседанието и гласуванията. После обаче, заради постоянно набъбващата администрация на съвета, залата беше взета от журналистите, за да се превърне в чиновнически кабинети.

По принцип заседанията се излъчват онлайн и има възможност да бъдат проследени отвсякъде. Такова е изискването на Закона за съдебната власт. Но ако някой журналист иска да присъства на място, за да зададе въпроси, например, или по друга причина, той вече няма къде да работи нормално в сградата на съвета. Въпросите, които "Сега" прати за това как ще бъде осигурен достъп на журналистите до заседанията в реално време в сградата на съвета, останаха без отговор.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Eдин

    8 0 Отговор
    Там СЛУЧАЙНИ хора НЯМА !!!

    Коментиран от #4

    08:35 25.02.2026

  • 2 Сзо

    5 0 Отговор
    Къде е Пиночет?!

    08:43 25.02.2026

  • 3 Снежанка

    6 0 Отговор
    Този "нотариус", не беше ли от сектата на жужетата самоубийци? Докъде стигнаха с разследването от МВР и прокуратурата? Някой предизборен брифинг няма ли да изкарат пак?

    08:46 25.02.2026

  • 4 И не само

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "Eдин":

    След управлението на герберските престъпници всички бюджетни институции заедно със служителите си (без армията), трябва да бъдат премахнати и създадени наново. Държавността е разградена от Тиквата Борисов и крадливите му депутати, министри и кметове.

    08:46 25.02.2026

  • 5 Питан е занещо

    5 0 Отговор
    Като отговорът му е даден предварително!

    09:12 25.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Верно ли

    3 0 Отговор
    Пак един кандидат... Толкова ли нема прокурори в тая държава, че няма кандидати за тази службица...

    09:31 25.02.2026

  • 8 Наивник на средна възраст

    3 0 Отговор
    Коментира се съдебната система и необходимостта й от промяна,но не се коментира въведеният функционален имунитет на бг магистратите!!!От там трябва да се почне - тези,които търсят отговорност от всички е повече от редно и сами да носят такава.Това не се променя за да могат да пазят кукловодите си и самите себе си от наказателна отговорност,оправдавайки решенията и издените си актове с абсурдната "юридическа" формула - вътрешно убеждение......Не по-малко необходимо е и преминаването към съд с жури,което също би пречило на престъпни договорки както и би изпълнило със смисъл духът на закона(Конституцията) и би гарантирало правилното приложение на материалният закон и човешкият елемент в прилагането му.....Някъде това да сте чели или видели да се коментира?????? Нашите наемни работници - бг магистратите,наместо радетели и пазители на закоността,се взимат за владетели на джунглата......Какво стана с председателят на апелативен софийски съд купил имение за милиони с/у 10 хил.лева????Май темата отдавна изчезна.......

    09:43 25.02.2026

  • 9 божанов е осъден и реабилитиран

    1 0 Отговор
    а текла проверка до преди да го очистят . подслухвали го . спрели . и на паркинга от засада го разстрелват с точен изтрел в главата . после убиеца бяга . почва едно очерняне на убития . как окрал 250 имоти, къщи, коли, сгради . как не учил за нотариус . едни снимки . за лобисти за дела . имаше си полит намеса . разпити . бил агент . бил защитен свидетел . в америка по друг начин се действа . бързо и грешно . после се нагаждат нещата . така свидетеля се опазва от бандитите . затова и у нас много партиици са с охрана .

    09:50 25.02.2026

  • 10 да бе

    0 0 Отговор
    какво значение има дали е питан или не? нали се оказа че всички съдии и прокурори работели с божанов не го познават какво очаквате още един нямаше свален от длъжност и осъден а той е работил с десетки такива!!! това не е държава нещо мажду цирк и картел …

    10:05 25.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове