Трима души загинаха при жестока катастрофа с камион и кола край Айтос

Тежка катастрофа с трима загинали е станала на главния път Айтос-Руен.

Инцидентът е станал около 13.00 ч., като по първоначална информация са се ударили тежкотоварен автомобил и лека кола.

На място са изпратени полицейски екипи.

Заради катастрофата е ограничено движението по пътя Айтос – Дългопол при разклона за Зетьово, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Трафикът в посока Бургас се осъществява по обходен маршрут: Ябълчево – Просеник – Оризаре – Тънково – Слънчев бряг – Бургас и обратно.

Преминаването в посока Сливен се отклонява по маршрута: Вресово – Люляково – Съединение – Прилеп – Карнобат – Сливен и обратно.

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, съветват от пътната агенция.