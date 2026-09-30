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Трима души загинаха при жестока катастрофа с камион и кола край Айтос
  Тема: Войната на пътя

Трима души загинаха при жестока катастрофа с камион и кола край Айтос

30 Септември, 2026 16:13, обновена 30 Септември, 2026 16:16 1 014 16

  • айтос-
  • катастрофа-
  • камион

Преминаването в посока Сливен се отклонява по маршрута: Вресово – Люляково – Съединение – Прилеп – Карнобат – Сливен и обратно

Трима души загинаха при жестока катастрофа с камион и кола край Айтос - 1
Снимка: МВР
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тежка катастрофа с трима загинали е станала на главния път Айтос-Руен.

Инцидентът е станал около 13.00 ч., като по първоначална информация са се ударили тежкотоварен автомобил и лека кола.

На място са изпратени полицейски екипи.

Заради катастрофата е ограничено движението по пътя Айтос – Дългопол при разклона за Зетьово, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Трафикът в посока Бургас се осъществява по обходен маршрут: Ябълчево – Просеник – Оризаре – Тънково – Слънчев бряг – Бургас и обратно.

Преминаването в посока Сливен се отклонява по маршрута: Вресово – Люляково – Съединение – Прилеп – Карнобат – Сливен и обратно.

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, съветват от пътната агенция.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Факт

    14 4 Отговор
    Фаровете светеха ли

    Коментиран от #15

    16:20 30.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Тц тц

    10 2 Отговор
    Катаджиите постоянно повтарят, че броят на загиналите и ранените намалявал 🙉

    16:24 30.09.2026

  • 5 Говеда

    6 3 Отговор
    Избихте се беее

    16:25 30.09.2026

  • 6 ДрайвингПлежър

    8 5 Отговор
    Важно е милицията да бие арестуваните на Шипка!

    Камерките снимаха ли? Мегаагенцийката завъртя ли далаверките за милиони?
    Още дълго ще мрете по пътищата! Докато не си вземете държавата, тя не стане истинска държава от което да започне да печели и да осигурява благосъстояние на обществото... а който на допринася за неговото благо да свърши където му е мястото!

    Коментиран от #16

    16:25 30.09.2026

  • 7 Пак без фарове денем

    6 2 Отговор
    И отново челен удар😅😅😅😅

    16:26 30.09.2026

  • 8 Гост

    12 2 Отговор
    Завой и пътя няма хоризонтална маркировка. Другото е божа работа - някой или е сякъл завоя, или изпреварвал. Съболезнования на близките на загиналите.

    16:27 30.09.2026

  • 9 Гост

    4 3 Отговор
    Нафтата стана 4 лв и не слизат от колите камо ли да карат икономично.

    16:34 30.09.2026

  • 10 Тити

    8 1 Отговор
    В Украйна загиватжпо малко дневно от колкото по нашите теснолинейки.

    16:34 30.09.2026

  • 11 Байрам Цури

    8 1 Отговор
    Камиона убиец в Айтос е на ПИМК
    като в случая с ПИМК камиона убил Сияна защото бързал натоварен с ПАКЕТИ с БЯЛО за ГКПП пункта във ВИДИН

    16:37 30.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Съвсем скоро

    2 0 Отговор
    на същия път стана друга тежка катастрофа, на разклона за с.Билка.
    С жертви.
    Пътят е идеален , но много натоварен. Има завои, трябва много да се внимава.

    16:53 30.09.2026

  • 14 коментар

    3 0 Отговор
    Движението през Айтоския проход (път III-208 Айтос – Провадия) е забранено за товарни автомобили с общо тегло над 10 тона, какво прави този тежкотоварен автомобил?

    16:58 30.09.2026

  • 15 Фактите говорят

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Факт":

    Вижте само храсталаците край пътя
    То не само банкети не се виждат,ами дори и мантинелите,вероятно за да има къде да се крият ,,триногите" с двама ,,двуноги" лежащи в новите коли на сянка...
    За 100 еврака надник за смяна и ранно пенсиониране...ТОЛКОВА!

    17:01 30.09.2026

  • 16 важно е да си сменяш батериите

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "ДрайвингПлежър":

    на мъжо че си нервно

    17:02 30.09.2026

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