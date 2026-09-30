Трима души загинаха при жестока катастрофа с камион и кола край Айтос

Тежка катастрофа с трима загинали е станала на главния път Айтос-Руен.
Инцидентът е станал около 13.00 ч., като по първоначална информация са се ударили тежкотоварен автомобил и лека кола.
На място са изпратени полицейски екипи.
Заради катастрофата е ограничено движението по пътя Айтос – Дългопол при разклона за Зетьово, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.
Трафикът в посока Бургас се осъществява по обходен маршрут: Ябълчево – Просеник – Оризаре – Тънково – Слънчев бряг – Бургас и обратно.
Преминаването в посока Сливен се отклонява по маршрута: Вресово – Люляково – Съединение – Прилеп – Карнобат – Сливен и обратно.
Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, съветват от пътната агенция.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Факт
Коментиран от #15
16:20 30.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Тц тц
16:24 30.09.2026
5 Говеда
16:25 30.09.2026
6 ДрайвингПлежър
Камерките снимаха ли? Мегаагенцийката завъртя ли далаверките за милиони?
Още дълго ще мрете по пътищата! Докато не си вземете държавата, тя не стане истинска държава от което да започне да печели и да осигурява благосъстояние на обществото... а който на допринася за неговото благо да свърши където му е мястото!
Коментиран от #16
16:25 30.09.2026
7 Пак без фарове денем
16:26 30.09.2026
8 Гост
16:27 30.09.2026
9 Гост
16:34 30.09.2026
10 Тити
16:34 30.09.2026
11 Байрам Цури
като в случая с ПИМК камиона убил Сияна защото бързал натоварен с ПАКЕТИ с БЯЛО за ГКПП пункта във ВИДИН
16:37 30.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Съвсем скоро
С жертви.
Пътят е идеален , но много натоварен. Има завои, трябва много да се внимава.
16:53 30.09.2026
14 коментар
16:58 30.09.2026
15 Фактите говорят
До коментар #2 от "Факт":Вижте само храсталаците край пътя
То не само банкети не се виждат,ами дори и мантинелите,вероятно за да има къде да се крият ,,триногите" с двама ,,двуноги" лежащи в новите коли на сянка...
За 100 еврака надник за смяна и ранно пенсиониране...ТОЛКОВА!
17:01 30.09.2026
16 важно е да си сменяш батериите
До коментар #6 от "ДрайвингПлежър":на мъжо че си нервно
17:02 30.09.2026