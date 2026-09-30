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Изпратено е последното пето искане за плащане по НПВУ

Изпратено е последното пето искане за плащане по НПВУ

30 Септември, 2026 16:14 467 7

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Европейската комисия ще извърши оценка на искането за плащане до два месеца

Изпратено е последното пето искане за плащане по НПВУ - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Днес, 30 септември 2026 г., България изпрати на Европейската комисия петото, последно искане за плащане по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), възлизащо на 1 823 млн. евро.

Страната ни финализира успешно изпълнението му, като отчете последните 59 етапа и цели от знакови реформи и инвестиции по ПВУ като конструирането на новата Комисия за противодействие на корупцията, въвеждането на тестове за почтеност на държавните служители, подобряване на системата за обществени поръчки, въвеждането на мерки за постигането на по-високо качество на услугата за водоснабдяване и канализация и др.

Правителството положи сериозни усилия за наваксване на забавянията в изпълнението и за успешно приключване на инвестиции с висока икономическа и обществена значимост във всички сфери на икономическия и социален живот, подкрепяни от държавата.

Сред успешно приключилите инвестиции, постигнали изцяло заложените цели договорени с ЕК са изграждането на материалната база на цялостната STEM среда в страната – изграден Националния STEM център и три регионални и успешно завършени над 2000 STEM лаборатории във всички действащи училища – държавни и общински; модернизирането на над 174 образователни институции, сред които университетски кампуси, професионални училища и училищни общежития, включително новоизградени детски градини и училища; закупуването на оборудване за над 50 болници – онкологии, педиатрии и изграждане на центрове за мозъчно-съдови заболявания с високо функционално оборудване, както и реновиране на 25 психиатрични заведения в цялата страна; оборудване на 100 амбулатории в населени места с ограничен достъп до медицински услуги; обновяването на близо 250 домове за възрастни хора и заведения за грижа за лица с увреждания; предоставянето на над 2000 помощни средства на лица с трайни увреждания; подобряване на ЖП услугите чрез 32 електрически мотрисни влака; изграждането на 3 нови метростанции и закупуването на 8 нови мотриси за метрото в София. Над 600 000 души от райони с недостатъчно обслужване (включително селски и слабо населени райони) са получили достъп до интернет мрежи с много голям капацитет. Реализирани са мерки за енергийна ефективност на над 2 млрд. m² площ жилищни сгради, както и над 500 нежилищни и търговски сгради. Обновено с енергийно ефективно е уличното осветление на над 100 общини. Свързани към електроенергийната мрежа са над 5000 MWh батерии и са присъединени близо 1500 MW ВЕИ с батерии. С реализирането на тези инвестиции България увеличи значително дела на възобновяемата енергия в енергийния си микс и се позиционира като регионален лидер в съхранението ѝ.

Европейската комисия ще извърши оценка на искането за плащане до два месеца.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    3 1 Отговор
    След като го изплатат почва стригането.

    16:18 30.09.2026

  • 2 Тц тц

    3 0 Отговор
    Мунчо няма инвестиции и само чака по ПВУ.

    16:30 30.09.2026

  • 3 Искане

    3 3 Отговор
    Това искане - към Путин. Нали на него се кланя Радев и вярно му служи,
    торпилирайки ЕС.

    16:34 30.09.2026

  • 4 Факт

    2 0 Отговор
    Пак ще има закрадене

    16:37 30.09.2026

  • 5 ПРОГРЕСИВНО ДЕПУТАТЧЕ

    1 0 Отговор
    Сметнах си вече КОМИСИОННАТА

    Коментиран от #6

    16:49 30.09.2026

  • 6 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "ПРОГРЕСИВНО ДЕПУТАТЧЕ":

    Опаааа, пак ша са облажим

    16:50 30.09.2026

  • 7 STEM- що е то????

    0 0 Отговор
    Нито възстановяване, нито устойчивост съм усетил! Не ме напуска чувството, че ме лъжат и крадат!☹️

    16:54 30.09.2026

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