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Почина българският шофьор от сблъсъка на ТИР-овете от тази сутрин
  Тема: Войната на пътя

Почина българският шофьор от сблъсъка на ТИР-овете от тази сутрин

26 Август, 2026 13:18 1 396 12

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Тежката катастрофа затвори главния път Русе – София край село Петревене, движението е пренасочено по обходни маршрути

Почина българският шофьор от сблъсъка на ТИР-овете от тази сутрин - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

62-годишен български шофьор почина в болница в Плевен след тежък челен сблъсък между два камиона на пътя Русе – София.

Инцидентът е станал сутринта на 26 август 2026 г. в участъка между селата Румянцево и Петревене. Към 13:00 часа движението в района остава напълно блокирано, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Ловеч.

Причини за тежката катастрофа

По първоначални данни на разследващите, румънски ТИР е изгубил контрол над управлението на мокър участък и десен завой. Тежкотоварното превозно средство е навлязло в насрещната лента и се е ударило челно в правилно движещ се камион с българска регистрация.

Кабините и на двете превозни средства са деформирани до неузнаваемост.

Двамата водачи бяха транспортирани в лечебно заведение в град Плевен, където по-късно българският шофьор е издъхнал от тежките си наранявания.

Въведени обходни маршрути за шофьорите

Пътната полиция регулира трафика на място и пренасочва автомобилите.

Официалните обходни трасета са:Посока Русе: Трафикът преминава през село Златна Панега (край циментовия завод), село Брестница и се включва в път 305.

Посока София: Автомобилите се насочват през град Луковит и село Дерманци, откъдето шофьорите могат да излязат на автомагистрала „Хемус“.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бою циганина

    17 3 Отговор
    още една жертва на грабежа на дпс-гроб

    13:23 26.08.2026

  • 2 как бързо става

    12 4 Отговор
    изгоре му пенсията

    и за кво................

    Коментиран от #3

    13:23 26.08.2026

  • 3 пенцията му

    13 1 Отговор

    До коментар #2 от "как бързо става":

    отива при чаветата на паразитите

    13:29 26.08.2026

  • 4 За румънеца

    13 0 Отговор
    затвор до живот...

    13:31 26.08.2026

  • 5 оня с коня

    16 2 Отговор
    ако беше станал милиционер щяха го пенсионират още на 55 и 7 години само щешеш да лежи на дивана и да пише у форума

    13:31 26.08.2026

  • 6 Как Пък Можаха !

    4 2 Отговор
    Да Се нацелят !

    Коментиран от #7

    13:34 26.08.2026

  • 7 телефона...

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Как Пък Можаха !":

    там е връзката

    13:43 26.08.2026

  • 8 БЕЗ ДУМИ

    7 1 Отговор
    Бог да го Прости! ....... като чета коментарите и ми се отвръщава. Хората в България са тотал щета

    Коментиран от #11

    13:46 26.08.2026

  • 9 ПУБЛИКА

    5 0 Отговор
    Лошо. Много лошо. На всеки може да се случи. Без вина да си отиди.

    13:48 26.08.2026

  • 10 САНДОКАН

    4 0 Отговор
    Бою крадеца с " хубавите" пътища. Или както казваше ПРОСТАТА КЪРДЖАЛИИСКА УТКА ходете пеша БЕ.

    13:53 26.08.2026

  • 11 затова

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "БЕЗ ДУМИ":

    Радев спечели.
    Прочети Иречек, още през 19 век го е казал

    13:53 26.08.2026

  • 12 Да, да

    2 0 Отговор
    За съжаление е българският.

    13:58 26.08.2026

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