Почина българският шофьор от сблъсъка на ТИР-овете от тази сутрин

62-годишен български шофьор почина в болница в Плевен след тежък челен сблъсък между два камиона на пътя Русе – София.
Инцидентът е станал сутринта на 26 август 2026 г. в участъка между селата Румянцево и Петревене. Към 13:00 часа движението в района остава напълно блокирано, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Ловеч.
Причини за тежката катастрофа
По първоначални данни на разследващите, румънски ТИР е изгубил контрол над управлението на мокър участък и десен завой. Тежкотоварното превозно средство е навлязло в насрещната лента и се е ударило челно в правилно движещ се камион с българска регистрация.
Кабините и на двете превозни средства са деформирани до неузнаваемост.
Двамата водачи бяха транспортирани в лечебно заведение в град Плевен, където по-късно българският шофьор е издъхнал от тежките си наранявания.
Въведени обходни маршрути за шофьорите
Пътната полиция регулира трафика на място и пренасочва автомобилите.
Официалните обходни трасета са:Посока Русе: Трафикът преминава през село Златна Панега (край циментовия завод), село Брестница и се включва в път 305.
Посока София: Автомобилите се насочват през град Луковит и село Дерманци, откъдето шофьорите могат да излязат на автомагистрала „Хемус“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 бою циганина
13:23 26.08.2026
2 как бързо става
и за кво................
Коментиран от #3
13:23 26.08.2026
3 пенцията му
До коментар #2 от "как бързо става":отива при чаветата на паразитите
13:29 26.08.2026
4 За румънеца
13:31 26.08.2026
5 оня с коня
13:31 26.08.2026
6 Как Пък Можаха !
Коментиран от #7
13:34 26.08.2026
7 телефона...
До коментар #6 от "Как Пък Можаха !":там е връзката
13:43 26.08.2026
8 БЕЗ ДУМИ
Коментиран от #11
13:46 26.08.2026
9 ПУБЛИКА
13:48 26.08.2026
10 САНДОКАН
13:53 26.08.2026
11 затова
До коментар #8 от "БЕЗ ДУМИ":Радев спечели.
Прочети Иречек, още през 19 век го е казал
13:53 26.08.2026
12 Да, да
13:58 26.08.2026