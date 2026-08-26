Почина българският шофьор от сблъсъка на ТИР-овете от тази сутрин

62-годишен български шофьор почина в болница в Плевен след тежък челен сблъсък между два камиона на пътя Русе – София.

Инцидентът е станал сутринта на 26 август 2026 г. в участъка между селата Румянцево и Петревене. Към 13:00 часа движението в района остава напълно блокирано, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Ловеч.

Причини за тежката катастрофа

По първоначални данни на разследващите, румънски ТИР е изгубил контрол над управлението на мокър участък и десен завой. Тежкотоварното превозно средство е навлязло в насрещната лента и се е ударило челно в правилно движещ се камион с българска регистрация.

Кабините и на двете превозни средства са деформирани до неузнаваемост.

Двамата водачи бяха транспортирани в лечебно заведение в град Плевен, където по-късно българският шофьор е издъхнал от тежките си наранявания.

Въведени обходни маршрути за шофьорите

Пътната полиция регулира трафика на място и пренасочва автомобилите.

Официалните обходни трасета са:Посока Русе: Трафикът преминава през село Златна Панега (край циментовия завод), село Брестница и се включва в път 305.

Посока София: Автомобилите се насочват през град Луковит и село Дерманци, откъдето шофьорите могат да излязат на автомагистрала „Хемус“.