Мъж издъхна в коридора на болница в Стара Загора

Органите на реда разследват внезапната смърт на 64-годишен мъж в болница в Стара Загора. Официалният сигнал за фаталния инцидент е подаден в късните часове на 2 септември във Второ районно управление в областния град.
По първоначални данни от разследването починалият е бил настанен като пациент в лечебното заведение. Около 20:50 часа той е издъхнал, докато се е намирал на една от пейките, разположени в коридора на болничното отделение.
На мястото веднага е изпратен дежурен полицейски екип, който е извършил щателен оглед на местопроизшествието. По случая вече е образувано досъдебно производство.
Предстои разследването и назначените съдебномедицински експертизи изцяло да изяснят точните причини и обстоятелствата, довели до смъртта на мъжа.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
Коментиран от #4, #7, #15
13:54 03.09.2026
2 Разбирач
Коментиран от #18
13:54 03.09.2026
3 Отвратен
13:57 03.09.2026
4 Ама
До коментар #1 от "Гост":голям кът са.... особено кога стане да се усвоява от НЗОкАцата, хич ги нЕма. Един, не може да найдеш.
14:01 03.09.2026
5 Чума
Коментиран от #8
14:02 03.09.2026
6 др Гей Билтс
14:03 03.09.2026
7 Гост
До коментар #1 от "Гост":Измисли си собствен никнейм 🖕
14:07 03.09.2026
8 Шефчето
До коментар #5 от "Чума":Те много плюят на запад ,че се чакало по два месеца за лекар ама тука като им дадат час още преди да влезнат трябва да идва траурната агенция та толкова за великото българско здравеопазване..
14:10 03.09.2026
9 Анонимен
14:16 03.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Мутрофанова
Коментиран от #16
14:23 03.09.2026
12 Олеся Зеленска
А обикновения балХарин- геноцид и мор
14:24 03.09.2026
13 Тик-Ток
14:24 03.09.2026
14 Закривай
14:26 03.09.2026
15 За сметка на това
До коментар #1 от "Гост":Хората мислят че по кабинетите работят лекари и медицински лица но това не винаги е така. Събуваш си гащите пред жена от улицата често е така защото тя не е медицинска сестра..... Второ в опит да спасят репутацията на медицинските сестри медиите разпространяват откровени лъжи. За медицинска сестра се учи в медицински колеж под шапката на МУ но не в Медицински университет а това е съществена разлика. В МУ учат лекари стоматолози и магистър фармацевтите. Медицинските сестри учат в колежа което е по друго !!!
14:26 03.09.2026
16 Тик-Ток
До коментар #11 от "Мутрофанова":Ами Мистър точен с парите е спестявал от закуски ,ако и ти спестяваш от закуски ще имаш милиони
14:27 03.09.2026
17 Цвете
14:27 03.09.2026
18 Мнение
До коментар #2 от "Разбирач":Да се евакуираш от жилището ти (за което предците ти буквално са давали животите си), е меко казано м.лоумно!!!
Колкото до неправдата в България!
Това което е необходимо е масово обединение да народа, оформяне на национално-освободителни отряди, а след като народа си върне обратно властта, тогава:
- Здравеопазване, здравна каса, оставени хора да загинат чакайки в болниците, и всичко останало свързано със здравето ще бъде разследвано под лупа! А за виновните тежко и горко!!!
- Нпо-та, и всички които получават кинти да работят срещу народа, тежко и горко им!
- Разни ф-шизирани младежи с промити мозъци (като тия в Пловдив) и всекви дето ги подкрепят, разследване и ....!!!
- Чужди самолети водещи война с трета страна от нашата територия, моментално затваряне на разрешилите това...
Само народа да си върне властта!
Справедливостта ще се върне и в нашата страна!!!
14:28 03.09.2026
19 Цвете
14:30 03.09.2026
20 Може да са го отровили
14:31 03.09.2026