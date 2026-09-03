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Мъж издъхна в коридора на болница в Стара Загора

Мъж издъхна в коридора на болница в Стара Загора

3 Септември, 2026 13:51 1 119 20

  • починал-
  • коридор-
  • болница-
  • стара загора

По първоначални данни от разследването починалият е бил настанен като пациент в лечебното заведение

Мъж издъхна в коридора на болница в Стара Загора - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Органите на реда разследват внезапната смърт на 64-годишен мъж в болница в Стара Загора. Официалният сигнал за фаталния инцидент е подаден в късните часове на 2 септември във Второ районно управление в областния град.

По първоначални данни от разследването починалият е бил настанен като пациент в лечебното заведение. Около 20:50 часа той е издъхнал, докато се е намирал на една от пейките, разположени в коридора на болничното отделение.

На мястото веднага е изпратен дежурен полицейски екип, който е извършил щателен оглед на местопроизшествието. По случая вече е образувано досъдебно производство.

Предстои разследването и назначените съдебномедицински експертизи изцяло да изяснят точните причини и обстоятелствата, довели до смъртта на мъжа.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    11 6 Отговор
    В държава в която лекарите са кът .. няма как да има наказани дори и да са виновни …

    Коментиран от #4, #7, #15

    13:54 03.09.2026

  • 2 Разбирач

    3 13 Отговор
    Кой му е виновен че е избрал да остане, а не се е евакуирал като милионите с акъл в главата???

    Коментиран от #18

    13:54 03.09.2026

  • 3 Отвратен

    15 2 Отговор
    64 г . Тъкмо за пенсия , Добро новини за НОИ, !

    13:57 03.09.2026

  • 4 Ама

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    голям кът са.... особено кога стане да се усвоява от НЗОкАцата, хич ги нЕма. Един, не може да найдеш.

    14:01 03.09.2026

  • 5 Чума

    8 3 Отговор
    А Вие къде мислите, че трябва да отдъхне - в театъра ли!? Точно на точното място си е заминал човекът! И какво срамно има да посочите коя е болницата! Напротив! Поклон, болнице, че си приела този човек, а не си го върнала както много други, които имат интерес да излекуват здрав и да се хвалят!

    Коментиран от #8

    14:02 03.09.2026

  • 6 др Гей Билтс

    8 2 Отговор
    До болницата а припариш, си вече пътник. Само да ти щракнат ЕГН-то и в системата им изписва дали да живееш, или да умреш. От пенсионери никой няма нужда, още повече в дикатурите.

    14:03 03.09.2026

  • 7 Гост

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Измисли си собствен никнейм 🖕

    14:07 03.09.2026

  • 8 Шефчето

    7 1 Отговор

    До коментар #5 от "Чума":

    Те много плюят на запад ,че се чакало по два месеца за лекар ама тука като им дадат час още преди да влезнат трябва да идва траурната агенция та толкова за великото българско здравеопазване..

    14:10 03.09.2026

  • 9 Анонимен

    3 0 Отговор
    Държавата на лъжливото чорапче

    14:16 03.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Мутрофанова

    5 0 Отговор
    В държавата на Чорапа Мунчо и БотаШистите всичко е възможно. Тук за всичко е виновен Бойко и Пеевски. Виновни са дори затова, че Точния с парите мазник има 411 имота 3 000 000 евра кеш и 6 апартамента.

    Коментиран от #16

    14:23 03.09.2026

  • 12 Олеся Зеленска

    3 1 Отговор
    Ама онуй" македонско девойче" се пънем и ревем да го докараме с наш транспорт и безплатно лечение у нас.
    А обикновения балХарин- геноцид и мор

    14:24 03.09.2026

  • 13 Тик-Ток

    6 0 Отговор
    В България няма здравеопазване,има търговия със здравето

    14:24 03.09.2026

  • 14 Закривай

    2 0 Отговор
    всички търговски дружества, така де, болници... Да бъдат уволнени всички търговци, искам да кажа "доктори"...Сума народ умориха от кромида насам. Човека на крака им отишъл и не е дочакал да го "приемат". А иначе сигурно е плащал "здравни осигуровки". Затова не трябва да се плаща предварително. Кой ще иска да работи след като вече са му платили. На докторите да се плаща само за живи и здрави паценти, за да имат стимул да работят.

    14:26 03.09.2026

  • 15 За сметка на това

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Хората мислят че по кабинетите работят лекари и медицински лица но това не винаги е така. Събуваш си гащите пред жена от улицата често е така защото тя не е медицинска сестра..... Второ в опит да спасят репутацията на медицинските сестри медиите разпространяват откровени лъжи. За медицинска сестра се учи в медицински колеж под шапката на МУ но не в Медицински университет а това е съществена разлика. В МУ учат лекари стоматолози и магистър фармацевтите. Медицинските сестри учат в колежа което е по друго !!!

    14:26 03.09.2026

  • 16 Тик-Ток

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от "Мутрофанова":

    Ами Мистър точен с парите е спестявал от закуски ,ако и ти спестяваш от закуски ще имаш милиони

    14:27 03.09.2026

  • 17 Цвете

    2 1 Отговор
    " БИЛ НАСТАНЕН В БОЛНИЦАТА " ,А ИЗДЪХНАЛ НА ПЕЙКАТА ИЗВЪН ЗАВЕДЕНИЕТО? КОЯ Е ИСТИНАТА? 👀🤔🚑🛌🤦‍♂️

    14:27 03.09.2026

  • 18 Мнение

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Разбирач":

    Да се евакуираш от жилището ти (за което предците ти буквално са давали животите си), е меко казано м.лоумно!!!

    Колкото до неправдата в България!
    Това което е необходимо е масово обединение да народа, оформяне на национално-освободителни отряди, а след като народа си върне обратно властта, тогава:

    - Здравеопазване, здравна каса, оставени хора да загинат чакайки в болниците, и всичко останало свързано със здравето ще бъде разследвано под лупа! А за виновните тежко и горко!!!

    - Нпо-та, и всички които получават кинти да работят срещу народа, тежко и горко им!

    - Разни ф-шизирани младежи с промити мозъци (като тия в Пловдив) и всекви дето ги подкрепят, разследване и ....!!!

    - Чужди самолети водещи война с трета страна от нашата територия, моментално затваряне на разрешилите това...

    Само народа да си върне властта!
    Справедливостта ще се върне и в нашата страна!!!

    14:28 03.09.2026

  • 19 Цвете

    1 0 Отговор
    " БИЛ НАСТАНЕН В БОЛНИЦАТА " ,А ИЗДЪХНАЛ НА ПЕЙКАТА ИЗВЪН ЗАВЕДЕНИЕТО? КОЯ Е ИСТИНАТА? 👀🤔🚑🛌🤦‍♂️

    14:30 03.09.2026

  • 20 Може да са го отровили

    1 0 Отговор
    Украинците с новичок

    14:31 03.09.2026

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