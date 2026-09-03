Мъж издъхна в коридора на болница в Стара Загора

Органите на реда разследват внезапната смърт на 64-годишен мъж в болница в Стара Загора. Официалният сигнал за фаталния инцидент е подаден в късните часове на 2 септември във Второ районно управление в областния град.

По първоначални данни от разследването починалият е бил настанен като пациент в лечебното заведение. Около 20:50 часа той е издъхнал, докато се е намирал на една от пейките, разположени в коридора на болничното отделение.

На мястото веднага е изпратен дежурен полицейски екип, който е извършил щателен оглед на местопроизшествието. По случая вече е образувано досъдебно производство.

Предстои разследването и назначените съдебномедицински експертизи изцяло да изяснят точните причини и обстоятелствата, довели до смъртта на мъжа.