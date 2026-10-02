Ивайло Мирчев: Румен Радев позволява някой да печели на гърба на българите десетки милиони евро на месец от цените на горивата

“Лукойл Нефтохим” е на печалба и преди отпадането на забраната за износ на дизел. Сега ще печели още повече при отпадането на забраната, защо тогава да не бъде обложена с данък свръхпечалба като останалите? “Лукойл” е златна мина при тези цени и дефицит на дизел. Държавата освен това и досега помага много на “Лукойл”, държейки най-ниския акциз на горивата в ЕС, което ѝ позволява да продава горивата на най-ниски цени в ЕС. Сега обаче ще печели още повече и тази печалба ще отива в Русия. Но рафинерията е на наша територия и ние трябва да се грижим за нашия си интерес, не за руския.
За това призова съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев в предаването “Денят on air” по България on air.
Пазарът на горива е овладян от хора в сивия сектор. Ако Румен Радев иска да промени нещо, има истински шанс да го направи със своите 131 депутати. Но една от тези фирми, която сега “жъне” на пазара на горива, а “жънеше” и при Пеевски, е близка до “Прогресивна България”. Докога ще продължава това?
“Лукойл” продава на нисък марж, защото рафинерията се източва. Парите се обират от посредници. Цената на дизела у нас, без акциз и ДДС, е с най-голям ръст в цяла Европа. Значи някой прибира и тези пари не влизат в бюджета.
Нашето предложение е да се връщат 20 евроцента на литър на потребителите на горива. Новият особен управител на Нефтохима прави единствено каквото му каже руският мениджмънт, той се е превърнал в пионка. Цената на дизела у нас без акциз и ДДС е над средната в Европа. А ние имаме рафинерия, тя има достъп с танкери до различен тип нефт. Няма отговор защо тези цени са такива. Категоричен съм, че управляващите позволяват някой да печели на гърба на българина. Това са десетки милиони евро на месец. Митниците и НАП могат да го установят с проверка.
Не чухме нищо от вътрешния министър Иван Демерджиев днес в парламента, включително за убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов. Разбрахме единствено, че МВР е убедено, че задържаният е убиецът. Не бяха разкрити евентуалните политически поръчители. Защото убийството на бизнесмен от такъв мащаб много рядко е свързано с лични и битови причини. Още повече, че е ясна свадата му с друг пловдивски бизнесмен, свързан с Таки и ДПС.
“Прогресивна България” гласуваха в изслушването да отпаднат темите за мантинелите и полетите на Делян Пеевски. На изборите хората дадоха доверието си на Румен Радев със 131 депутати. С този брой депутати той можеше да ликвидира модела Борисов-Пеевски. Вместо това управляващите се оправдават с прокуратурата. Усещането сред хората е, че нищо не се е променило, сменят се кукловодите на същите задкулисни мрежи.
Правителството се лута, не знае какво да прави и прави грешка след грешка. Доверието към него се изпарява. Министър Демерджиев имаше няколко правилни стъпки, но изглежда сам по отношение полетите на Пеевски и мантинелите, най-малкото - няма голям ентусиазъм от съпартийците му. Иван Костов дойде на власт преди три десетилетия със 137 депутати. Имаше акция “Комар”, спираха автомобилите, отбиваха ги и им проверява доходите. Сега има все повече коли с тъмни стъкла из София. Вече пети месец това управление не постига особен резултат.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 А ПОСЛЕ ИВАЙЛО МИРЧЕВ
07:18 02.10.2026
2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ МУ ПЛАЩА ПАРНОТО И ТОПЛАТА ВОДА
.....
НЕЩО ДА КАЖЕ ЗА ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ?
07:19 02.10.2026
3 мирчо
Коментиран от #10
07:20 02.10.2026
4 Пич
Мирчев!!! Всички сте виновни че продадохте България и българите на тъпите Урсулианци, и обрекохте народа на бедност!!! Това не е, щото рафинерията е руска!!! А защото всички сте алчни, крадливи и безродни идиоти!!! А най големия лъжец, Радев - най много!!!
07:22 02.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Някой може ли да ми каже
Какво е работил баща му и бил ли е доносник на ДС?
Според вас Мирчев дали знае таблицата за умножение?
Верно ли е, че Мирчев плащал на група от хора да пишат по сайтовете за 10 евроцента на коментар?
Коментиран от #12
07:28 02.10.2026
7 ДОБРО МОМЧЕ Е МИРЧЕВ
07:31 02.10.2026
8 Някой
Коментиран от #14
07:31 02.10.2026
9 име
07:33 02.10.2026
10 койдазнай
До коментар #3 от "мирчо":Абе когато кирчо управляваше, цената на петрола беше с 30% по-висока, а по бензиностанциите на бензин 100 октана беше 3.20. Сега е 2 евро.
Къде отива разликата, никой не може да се сети!
07:33 02.10.2026
11 тоя ли бие разносвачите на пици
оня с пиците те търси
иска да те бие
07:36 02.10.2026
12 голям смях
До коментар #6 от "Някой може ли да ми каже":много ясно че два пръста чело плаща по 10 цента на коментарче
това са евтините тролове на мирчев
07:38 02.10.2026
13 Фен
07:38 02.10.2026
14 Хм...
До коментар #8 от "Някой":Да не си го объркал с Радев Боташ?
Коментиран от #19
07:53 02.10.2026
15 Мухлю
Коментиран от #16
07:53 02.10.2026
16 Ахъм
До коментар #15 от "Мухлю":Която партия е имала самостоятелно правителство и мнозинство? 20 години ви управляват дебелите момчета, а сега дадохте пълно мнозинство на руснаците.
07:55 02.10.2026
17 Иванов
Не може да бъде наречен и политик
Коментиран от #24
07:55 02.10.2026
18 Алекс
07:59 02.10.2026
19 Някой
До коментар #14 от "Хм...":Никак даже!
По времето на Кирчо Острия имаше такива яки далавери! Не си мислете, че ръбовете от ДБ не са участвали.
Коментиран от #26
07:59 02.10.2026
20 Факти
Днес петролът е около 100 долара за барел, а дизелът е 4 лв.
Как така при Кирил Петков петролът беше с 20% по-скъп, а ние плащахме с 20% по-малко.
Народе, защо даде на Петков само 25%, а на Крадев пълно мнозинство? Плащай му сега на Крадев историческите цени на горива, храни, винетки, данъци и всичко останало.
08:03 02.10.2026
21 усс.ран русофил
Коментиран от #28
08:03 02.10.2026
22 Никакво значение няма че
Според тях напредъкът по сделката е в застой, заседнал в междуведомствен процес, включващ Съвета за национална сигурност, Държавния департамент и Министерството на енергетиката на САЩ. „Изгубихме нишката на този проблем. Той просто не се движи напред. Лежи си там, линее, чака кой знае какво“, каза един от източниците на изданието.)...
08:06 02.10.2026
23 Бойко Борисов - КРАДЕЦЪТ НА 500 МИЛИАРДА
Коментиран от #27
08:08 02.10.2026
24 Ахъм
До коментар #17 от "Иванов":Кое от казаното от него не е вярно? Давай с аргументи, не с обиди.
08:09 02.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Хм...
До коментар #19 от "Някой":И сега ли са в далаверата с горивата? Много силно тези бе, въпреки пълното мнозинство на Радев?
08:10 02.10.2026
27 БайБоцимир
До коментар #23 от "Бойко Борисов - КРАДЕЦЪТ НА 500 МИЛИАРДА":За горивата и руските кражби от нас иде реч, а не за Мирчев дали щял да става премиер. Няма да стане, ясно е. Нямаш притеснения, че ще те краде.
08:12 02.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Антипедал
08:16 02.10.2026
30 УВАЖАЕМИ ФАКТИ
08:19 02.10.2026
31 Бг гражданин
08:20 02.10.2026
32 Търновец
08:23 02.10.2026