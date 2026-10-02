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Ивайло Мирчев: Румен Радев позволява някой да печели на гърба на българите десетки милиони евро на месец от цените на горивата

Ивайло Мирчев: Румен Радев позволява някой да печели на гърба на българите десетки милиони евро на месец от цените на горивата

2 Октомври, 2026 07:12 811 32

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  • горива-
  • цени-
  • спекула

Но рафинерията е на наша територия и ние трябва да се грижим за нашия си интерес, не за руския

Ивайло Мирчев: Румен Радев позволява някой да печели на гърба на българите десетки милиони евро на месец от цените на горивата - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

“Лукойл Нефтохим” е на печалба и преди отпадането на забраната за износ на дизел. Сега ще печели още повече при отпадането на забраната, защо тогава да не бъде обложена с данък свръхпечалба като останалите? “Лукойл” е златна мина при тези цени и дефицит на дизел. Държавата освен това и досега помага много на “Лукойл”, държейки най-ниския акциз на горивата в ЕС, което ѝ позволява да продава горивата на най-ниски цени в ЕС. Сега обаче ще печели още повече и тази печалба ще отива в Русия. Но рафинерията е на наша територия и ние трябва да се грижим за нашия си интерес, не за руския.

За това призова съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев в предаването “Денят on air” по България on air.

Пазарът на горива е овладян от хора в сивия сектор. Ако Румен Радев иска да промени нещо, има истински шанс да го направи със своите 131 депутати. Но една от тези фирми, която сега “жъне” на пазара на горива, а “жънеше” и при Пеевски, е близка до “Прогресивна България”. Докога ще продължава това?

“Лукойл” продава на нисък марж, защото рафинерията се източва. Парите се обират от посредници. Цената на дизела у нас, без акциз и ДДС, е с най-голям ръст в цяла Европа. Значи някой прибира и тези пари не влизат в бюджета.

Нашето предложение е да се връщат 20 евроцента на литър на потребителите на горива. Новият особен управител на Нефтохима прави единствено каквото му каже руският мениджмънт, той се е превърнал в пионка. Цената на дизела у нас без акциз и ДДС е над средната в Европа. А ние имаме рафинерия, тя има достъп с танкери до различен тип нефт. Няма отговор защо тези цени са такива. Категоричен съм, че управляващите позволяват някой да печели на гърба на българина. Това са десетки милиони евро на месец. Митниците и НАП могат да го установят с проверка.

Не чухме нищо от вътрешния министър Иван Демерджиев днес в парламента, включително за убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов. Разбрахме единствено, че МВР е убедено, че задържаният е убиецът. Не бяха разкрити евентуалните политически поръчители. Защото убийството на бизнесмен от такъв мащаб много рядко е свързано с лични и битови причини. Още повече, че е ясна свадата му с друг пловдивски бизнесмен, свързан с Таки и ДПС.

“Прогресивна България” гласуваха в изслушването да отпаднат темите за мантинелите и полетите на Делян Пеевски. На изборите хората дадоха доверието си на Румен Радев със 131 депутати. С този брой депутати той можеше да ликвидира модела Борисов-Пеевски. Вместо това управляващите се оправдават с прокуратурата. Усещането сред хората е, че нищо не се е променило, сменят се кукловодите на същите задкулисни мрежи.

Правителството се лута, не знае какво да прави и прави грешка след грешка. Доверието към него се изпарява. Министър Демерджиев имаше няколко правилни стъпки, но изглежда сам по отношение полетите на Пеевски и мантинелите, най-малкото - няма голям ентусиазъм от съпартийците му. Иван Костов дойде на власт преди три десетилетия със 137 депутати. Имаше акция “Комар”, спираха автомобилите, отбиваха ги и им проверява доходите. Сега има все повече коли с тъмни стъкла из София. Вече пети месец това управление не постига особен резултат.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А ПОСЛЕ ИВАЙЛО МИРЧЕВ

    23 9 Отговор
    Се опитва да ги даде на Зеленски.

    07:18 02.10.2026

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    22 5 Отговор
    А НА МИРЧЕВ ПОДОБНО НА МИЛИОН СОФИЯНЦИ
    .....
    ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ МУ ПЛАЩА ПАРНОТО И ТОПЛАТА ВОДА
    .....
    НЕЩО ДА КАЖЕ ЗА ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ?

    07:19 02.10.2026

  • 3 мирчо

    29 5 Отговор
    що не сети за печалбите, когато кирцата, денков заедно с вас управлявахте!

    Коментиран от #10

    07:20 02.10.2026

  • 4 Пич

    25 8 Отговор
    Ц ц ц ц...!!! Какъв глупак!!!
    Мирчев!!! Всички сте виновни че продадохте България и българите на тъпите Урсулианци, и обрекохте народа на бедност!!! Това не е, щото рафинерията е руска!!! А защото всички сте алчни, крадливи и безродни идиоти!!! А най големия лъжец, Радев - най много!!!

    07:22 02.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Някой може ли да ми каже

    18 6 Отговор
    От какво семейство произлиза Мирчев?
    Какво е работил баща му и бил ли е доносник на ДС?
    Според вас Мирчев дали знае таблицата за умножение?
    Верно ли е, че Мирчев плащал на група от хора да пишат по сайтовете за 10 евроцента на коментар?

    Коментиран от #12

    07:28 02.10.2026

  • 7 ДОБРО МОМЧЕ Е МИРЧЕВ

    12 4 Отговор
    Лично е одобрен от Петроханския гуру за инсталиране във властта.

    07:31 02.10.2026

  • 8 Някой

    14 4 Отговор
    Мирчев, а по ваше време, някой печелеше стотици милиони на ден от неизгодни за страната сделки за природен газ. Нали? Ама то сега е друго, а?

    Коментиран от #14

    07:31 02.10.2026

  • 9 име

    14 4 Отговор
    Ганчо мирчев с двата прэста чело да каже къде е евтиния американски газ и петрол, който ни обещаваше когато гласува да се откажем от руския?!

    07:33 02.10.2026

  • 10 койдазнай

    10 5 Отговор

    До коментар #3 от "мирчо":

    Абе когато кирчо управляваше, цената на петрола беше с 30% по-висока, а по бензиностанциите на бензин 100 октана беше 3.20. Сега е 2 евро.
    Къде отива разликата, никой не може да се сети!

    07:33 02.10.2026

  • 11 тоя ли бие разносвачите на пици

    8 3 Отговор
    нискочелия с двата пръста чело


    оня с пиците те търси


    иска да те бие

    07:36 02.10.2026

  • 12 голям смях

    7 4 Отговор

    До коментар #6 от "Някой може ли да ми каже":

    много ясно че два пръста чело плаща по 10 цента на коментарче

    това са евтините тролове на мирчев

    07:38 02.10.2026

  • 13 Фен

    6 5 Отговор
    Е Тръмп печели. По-скоро фирмите на семейството му. Ама Радев едва ли може да му помогне много. А Мирчев, там, да си търси някой куриер. По ще му е в категорията.

    07:38 02.10.2026

  • 14 Хм...

    4 2 Отговор

    До коментар #8 от "Някой":

    Да не си го объркал с Радев Боташ?

    Коментиран от #19

    07:53 02.10.2026

  • 15 Мухлю

    3 5 Отговор
    Заради скапанат ви партия сме в това положение.

    Коментиран от #16

    07:53 02.10.2026

  • 16 Ахъм

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "Мухлю":

    Която партия е имала самостоятелно правителство и мнозинство? 20 години ви управляват дебелите момчета, а сега дадохте пълно мнозинство на руснаците.

    07:55 02.10.2026

  • 17 Иванов

    2 4 Отговор
    Нискочел парапитек. В тази кратуна няма нищо. Търси известност и гони свои интереси.
    Не може да бъде наречен и политик

    Коментиран от #24

    07:55 02.10.2026

  • 18 Алекс

    6 1 Отговор
    Заради прекалено високите цени потреблението на горива е спаднало с цели 35%. Това води до спад в продажбите на авточасти, консумативи, масла, гуми, акумулатори и всичко останало по веригата. Съответно, по-малко пари влизат в хазната.

    07:59 02.10.2026

  • 19 Някой

    3 3 Отговор

    До коментар #14 от "Хм...":

    Никак даже!
    По времето на Кирчо Острия имаше такива яки далавери! Не си мислете, че ръбовете от ДБ не са участвали.

    Коментиран от #26

    07:59 02.10.2026

  • 20 Факти

    4 2 Отговор
    По времето на Кирил Петков петролът достигна връх от над 120 долара на барел през юли 2022 г. На бензиностанциите дизелът достигна 3,50 лв., но имаше 25 ст. отстъпка за ВСИЧКИ, значи крайна цена 3,25 лв.
    Днес петролът е около 100 долара за барел, а дизелът е 4 лв.
    Как така при Кирил Петков петролът беше с 20% по-скъп, а ние плащахме с 20% по-малко.
    Народе, защо даде на Петков само 25%, а на Крадев пълно мнозинство? Плащай му сега на Крадев историческите цени на горива, храни, винетки, данъци и всичко останало.

    08:03 02.10.2026

  • 21 усс.ран русофил

    1 2 Отговор
    Аз съм силно възмутен!

    Коментиран от #28

    08:03 02.10.2026

  • 22 Никакво значение няма че

    2 0 Отговор
    рафинерията е на наша територия. Тя си има собственици а на Мирчев нищо не му е ясно. (Споразумението за продажбата на чуждестранните активи на Лукойл на американската инвестиционна компания Carlyle е „изгубено“ в бюрокрация между американските агенции от почти 10 месеца, в очакване на окончателно одобрение от администрацията на президента Доналд Тръмп, съобщава Financial Times (FT), позовавайки се на източници.
    Според тях напредъкът по сделката е в застой, заседнал в междуведомствен процес, включващ Съвета за национална сигурност, Държавния департамент и Министерството на енергетиката на САЩ. „Изгубихме нишката на този проблем. Той просто не се движи напред. Лежи си там, линее, чака кой знае какво“, каза един от източниците на изданието.)...

    08:06 02.10.2026

  • 23 Бойко Борисов - КРАДЕЦЪТ НА 500 МИЛИАРДА

    2 2 Отговор
    МИРЧЕВ КАТО СТАНЕ ПРЕМИЕР , ЩЕ КРАДЕ ПОВЕЧЕ И ОТ МЕН !

    Коментиран от #27

    08:08 02.10.2026

  • 24 Ахъм

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "Иванов":

    Кое от казаното от него не е вярно? Давай с аргументи, не с обиди.

    08:09 02.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Хм...

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "Някой":

    И сега ли са в далаверата с горивата? Много силно тези бе, въпреки пълното мнозинство на Радев?

    08:10 02.10.2026

  • 27 БайБоцимир

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Бойко Борисов - КРАДЕЦЪТ НА 500 МИЛИАРДА":

    За горивата и руските кражби от нас иде реч, а не за Мирчев дали щял да става премиер. Няма да стане, ясно е. Нямаш притеснения, че ще те краде.

    08:12 02.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Антипедал

    0 0 Отговор
    Нискочелият оземпик от село Крушари,отново се е възпалил.

    08:16 02.10.2026

  • 30 УВАЖАЕМИ ФАКТИ

    1 1 Отговор
    ТРУПАТА ОТ ...ЕТРОХАН НЕ Я ПОКАЗВАЙТЕ СНОЩИ ЛЮБИЦА КОЗАТА ИНТЕРВЮЙРА САНДИТО ПЛЮЙ ДУПЕТО МУ НАСРАНО НО ЕВРОДЖЕНДЪР КАПАЦИТЕТ.

    08:19 02.10.2026

  • 31 Бг гражданин

    1 0 Отговор
    Ако прочетете разказа на Алеко Константинов-"Пази боже, сляпо да прогледа" и бихте исколи да си представите гл.герой,достатъчно да му видите на тоя мазната физиономия..

    08:20 02.10.2026

  • 32 Търновец

    0 0 Отговор
    Тъй като гражданин Мирчев манипулира история икономика политика да поясня отново - сега декар земя с инвестиционен потенциал около Бургас достига 30000 евра - цена в близост до пътища ВК енерго. Земята от 24000 декара под Нефтохим Бургас е много повече защото е с вече изградена структура пътища енерго жепе В$К. А около година 2000 декар земя с ИП край Бургас е около 6000$ а Лукойл 1999 за 59% от акциите на Нефтохима плаща мижавите 81 милиона долара и това което плаща до 2004 за целия Нефтохим едва ли стига само да плати тези 24000 земя с вече изградена инфраструктура. Литовците продадоха тяхната рафинерия не на Лукойл а на Полска фирма за около 2.4 милиарда долара тоест България е плетене с около 2 милиарда долара. Лукойл вън.

    08:23 02.10.2026

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