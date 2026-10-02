Внесен е законопроект за забрана на фермите за кожи

В Народното събрание е внесен законопроект, който предвижда забрана на отглеждането, развъждането и умъртвяването на животни с цел добив на ценни кожи в България. Проектът е внесен на 1 октомври, но към момента забраната все още не е приета и не е в сила.

Предложението идва на фона на Световния ден на селскостопанските животни и Международния ден на ненасилието, които се отбелязват на 2 октомври. Датата е избрана и заради рождения ден на Махатма Ганди, свързван с идеите за ненасилствена съпротива.

Подкрепа от всички парламентарни групи

„Има нещо наистина значимо зад този законопроект, защото зад него стоят депутати от всички парламентарни групи“, заяви пред БНР Петя Алтимирска, председател на сдружение КАЖИ.

По думите ѝ в България в момента няма действащи ферми за ценни кожи, но без изрична законова забрана те могат да бъдат възстановени или да се появят отново. Сдружението работи за подобна промяна от 2017 г.

„Тези ферми причиняват страдание на животните, създават рискове за природата и рискове за човешкото здраве“, каза Алтимирска.

Европейски инициативи за защита на животните

Темата за условията, в които се отглеждат животни, е част от по-широк европейски дебат. През 2020 г. Еврогрупата за животните е предала на Европейската комисия близо 1,4 милиона подписа с искане постепенно да бъде прекратено използването на клетки в животновъдството.

През 2023 г. над 1,5 милиона европейски граждани са подкрепили инициатива за забрана на отглеждането и умъртвяването на животни с цел добив на ценни кожи.

Изчисления, цитирани от БНР и свързвани с Организацията по прехрана и земеделие на ООН и платформата „Нашият свят в данни“, сочат, че всяка година за храна се убиват най-малко 83 милиарда сухоземни животни и птици.

Следващата стъпка за българския законопроект е разглеждането му в парламентарната процедура. До окончателното му приемане, обнародване и влизане в сила в България няма действаща обща забрана на фермите за ценни кожи.

Източници: БНР