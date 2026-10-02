Новини
България »
София »
Премиерът и 8 министри ще отговарят в парламента

Премиерът и 8 министри ще отговарят в парламента

2 Октомври, 2026 06:11 330 2

  • парламентарен контрол-
  • румен радев-
  • гълъб донев-
  • иван шишков

Румен Радев ще бъде питан за мерките срещу ръста на цените и отражението им върху домакинствата и бизнеса. Най-много въпроси има към регионалния министър Иван Шишков.

Премиерът и 8 министри ще отговарят в парламента - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Премиерът Румен Радев ще отговаря на въпроси на депутатите по време на традиционния петъчен парламентарен контрол. Сред питанията към министър-председателя са въпроси за мерките на правителството срещу ръста на цените и отражението му върху домакинствата и бизнеса.

На депутатски въпроси ще отговаря и вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев. В парламента ще бъдат изслушани още седем министри, което означава, че освен премиера на питанията ще отговарят общо осем членове на правителството.

Най-много въпроси са отправени към министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Към него има шест депутатски питания.

Източници: БНТ


София / България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Напускане на НАТО и референдум

    1 0 Отговор
    Това трябва да е първа точка

    06:19 02.10.2026

  • 2 Арести, законност и съд трябва да е

    1 0 Отговор
    Втора точка !... Атлантиците трябва да знаят че
    призивите и пропагандата за война са изрично криминализирани в България. Те са класифицирани като тежки престъпления против мира в Глава четиринадесета от българския Наказателен кодекс. Пропаганда за война (Чл. 407 от НК): Всеки, който по какъвто и да е начин извършва пропаганда за водене на война, се наказва с лишаване от свобода до 8 години. Подстрекателство към война (Чл. 408 от НК): Който пряко или косвено (чрез печат, устно слово, радио, интернет или по друг начин) се стреми да предизвика въоръжено нападение от една държава върху друга, се наказва с лишаване от свобода от 3 до 10 години. Време е мисля най после да почне прокуратурата дела да завежда на атлантици в България. За какво въобще им плащаме заплати да ги питам щом закона не спазват ?

    06:22 02.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове