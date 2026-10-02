Премиерът и 8 министри ще отговарят в парламента

Премиерът Румен Радев ще отговаря на въпроси на депутатите по време на традиционния петъчен парламентарен контрол. Сред питанията към министър-председателя са въпроси за мерките на правителството срещу ръста на цените и отражението му върху домакинствата и бизнеса.
На депутатски въпроси ще отговаря и вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев. В парламента ще бъдат изслушани още седем министри, което означава, че освен премиера на питанията ще отговарят общо осем членове на правителството.
Най-много въпроси са отправени към министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Към него има шест депутатски питания.
Източници: БНТ
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1 Напускане на НАТО и референдум
06:19 02.10.2026
2 Арести, законност и съд трябва да е
призивите и пропагандата за война са изрично криминализирани в България. Те са класифицирани като тежки престъпления против мира в Глава четиринадесета от българския Наказателен кодекс. Пропаганда за война (Чл. 407 от НК): Всеки, който по какъвто и да е начин извършва пропаганда за водене на война, се наказва с лишаване от свобода до 8 години. Подстрекателство към война (Чл. 408 от НК): Който пряко или косвено (чрез печат, устно слово, радио, интернет или по друг начин) се стреми да предизвика въоръжено нападение от една държава върху друга, се наказва с лишаване от свобода от 3 до 10 години. Време е мисля най после да почне прокуратурата дела да завежда на атлантици в България. За какво въобще им плащаме заплати да ги питам щом закона не спазват ?
06:22 02.10.2026