Премиерът и 8 министри ще отговарят в парламента

Премиерът Румен Радев ще отговаря на въпроси на депутатите по време на традиционния петъчен парламентарен контрол. Сред питанията към министър-председателя са въпроси за мерките на правителството срещу ръста на цените и отражението му върху домакинствата и бизнеса.

На депутатски въпроси ще отговаря и вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев. В парламента ще бъдат изслушани още седем министри, което означава, че освен премиера на питанията ще отговарят общо осем членове на правителството.

Най-много въпроси са отправени към министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Към него има шест депутатски питания.

Източници: БНТ