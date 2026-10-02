БДЖ осигурява безплатни билети до София за 3 октомври

БДЖ осигурява безплатно двупосочно пътуване до София на 3 октомври за гражданите, които искат да присъстват на посрещането на тленните останки на цар Самуил. Билетите ще се издават от всички гари в страната и ще бъдат валидни задължително за отиване и връщане в рамките на същия ден.

Пътуването ще бъде със запазено седящо място. Пътниците ще заплащат единствено резервацията, която струва 0,51 евро в посока. Билетите ще важат до Централна гара София, Подуяне, Искър, Захарна фабрика, Горна баня, София-север, Искърско шосе и спирка Горна баня.

Десет влака ще превозват пътници до София

Безплатният транспорт ще бъде осигурен с 10 бързи влака. От Бургас влак № 3620 тръгва в 05:25 часа и пристига в София в 11:25 часа, а обратният № 3625 потегля в 16:45 часа и пристига в 22:40 часа.

От Пловдив влак № 1612 тръгва в 08:10 часа и пристига в София в 10:55 часа. Връщането е с влак № 1621 в 16:25 часа, който пристига в Пловдив в 19:05 часа.

От Горна Оряховица е предвиден влак № 2640 с тръгване в 05:20 часа и пристигане на гара София-север в 09:12 часа. Обратният влак № 2641 потегля в 16:50 часа.

По маршрута от Петрич влак № 5610 тръгва в 06:00 часа и пристига в София в 10:19 часа, а № 5615 се отправя обратно в 16:30 часа. От Видин влак № 7621 тръгва в 04:50 часа и пристига в София в 10:01 часа. Обратният № 7624 потегля в 17:15 часа и пристига във Видин в 22:31 часа.

За всички останали дестинации по маршрутите на тези влакове билетите ще се продават по редовните цени.

Онлайн продажбата временно се спира

Заради организацията по издаването на безплатните билети онлайн продажбата за посочените влакове е преустановена от 1 до 3 октомври включително. Ограничението важи и за пътувания с тези влакове на други дати.

Билети по редовната тарифа ще могат да се купуват от билетните каси. „БДЖ – Пътнически превози“ се извинява на клиентите си за временното ограничение при онлайн продажбата и причиненото неудобство.

Посрещането на тленните останки на цар Самуил в София е насрочено за 3 октомври от 12:30 часа на площад „Батенберг“. Премиерът Румен Радев покани гражданите да присъстват на церемонията, след която е предвидено шествие до църквата „Света София“.

Източници: Дарик