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България: Интеграцията на Западните Балкани е ключова за сигурността

България: Интеграцията на Западните Балкани е ключова за сигурността

2 Октомври, 2026 04:52, обновена 2 Октомври, 2026 04:54 278 0

  • западни балкани-
  • европейска интеграция-
  • берлински процес-
  • иванка ташева-
  • мвнр

Заместник-министър Иванка Ташева потвърди подкрепата на София за европейската перспектива на региона и призова за ускоряване на икономическото сближаване.

България: Интеграцията на Западните Балкани е ключова за сигурността - 1
Снимка: МВнР
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Европейската интеграция на Западните Балкани остава стратегически външнополитически приоритет за България и ключов фактор за сигурността и устойчивостта на Европа. Това заяви заместник-министърът на външните работи Иванка Ташева на Министерската среща на Берлинския процес, домакинствана от Черна гора в Пржно. За участието ѝ съобщиха от Министерството на външните работи.

„Европейската интеграция на Западните Балкани остава стратегически външнополитически приоритет и ключов фактор за сигурността и устойчивостта на Европа“, каза Ташева. Тя потвърди последователната подкрепа на България за европейската перспектива на държавите от региона.

Заместник-министърът подчерта, че напредъкът към членство в Европейския съюз трябва да продължи да се основава на принципа на собствените заслуги, надеждността и изпълнението на поетите ангажименти. По думите ѝ този подход е необходим за устойчивостта на процеса на разширяване.

Свързаността и икономиката са сред акцентите

Ташева открои ролята на Берлинския процес за насърчаване на транспортната и друга свързаност, икономическата интеграция и сътрудничеството между младите хора. Според нея тези направления допринасят за конкурентоспособността и за създаването на реални възможности за гражданите на Западните Балкани.

Тя посочи укрепването на институциите, върховенството на закона и защитата на критичната инфраструктура като съществени условия за изграждането на устойчиви общества в Югоизточна Европа.

Акцент върху младите хора

Иванка Ташева постави специален акцент върху задържането на младото поколение в региона. Тя призова за ускоряване на икономическото сближаване, инвестиции в образованието, развитие на дигиталната свързаност и повече възможности за младежка мобилност.

Сред поставените цели е и изграждането на предвидима правна среда, така че младите хора да виждат реална перспектива и европейски стандарти в собствените си държави. Ташева призова още за засилване на регионалната ангажираност, доверието и сътрудничеството, за да водят общите усилия до устойчиви резултати за гражданите.

Ден по-рано министърът на външните работи Велислава Петрова заяви, че „България трябва да допринася за сигурността на съюзите, в които членува и да показва своята добавена стойност“.

Източници: БТА


София / България
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