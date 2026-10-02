България: Интеграцията на Западните Балкани е ключова за сигурността

Европейската интеграция на Западните Балкани остава стратегически външнополитически приоритет за България и ключов фактор за сигурността и устойчивостта на Европа. Това заяви заместник-министърът на външните работи Иванка Ташева на Министерската среща на Берлинския процес, домакинствана от Черна гора в Пржно. За участието ѝ съобщиха от Министерството на външните работи.

„Европейската интеграция на Западните Балкани остава стратегически външнополитически приоритет и ключов фактор за сигурността и устойчивостта на Европа“, каза Ташева. Тя потвърди последователната подкрепа на България за европейската перспектива на държавите от региона.

Заместник-министърът подчерта, че напредъкът към членство в Европейския съюз трябва да продължи да се основава на принципа на собствените заслуги, надеждността и изпълнението на поетите ангажименти. По думите ѝ този подход е необходим за устойчивостта на процеса на разширяване.

Свързаността и икономиката са сред акцентите

Ташева открои ролята на Берлинския процес за насърчаване на транспортната и друга свързаност, икономическата интеграция и сътрудничеството между младите хора. Според нея тези направления допринасят за конкурентоспособността и за създаването на реални възможности за гражданите на Западните Балкани.

Тя посочи укрепването на институциите, върховенството на закона и защитата на критичната инфраструктура като съществени условия за изграждането на устойчиви общества в Югоизточна Европа.

Акцент върху младите хора

Иванка Ташева постави специален акцент върху задържането на младото поколение в региона. Тя призова за ускоряване на икономическото сближаване, инвестиции в образованието, развитие на дигиталната свързаност и повече възможности за младежка мобилност.

Сред поставените цели е и изграждането на предвидима правна среда, така че младите хора да виждат реална перспектива и европейски стандарти в собствените си държави. Ташева призова още за засилване на регионалната ангажираност, доверието и сътрудничеството, за да водят общите усилия до устойчиви резултати за гражданите.

Ден по-рано министърът на външните работи Велислава Петрова заяви, че „България трябва да допринася за сигурността на съюзите, в които членува и да показва своята добавена стойност“.

Източници: БТА