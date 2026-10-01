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Възстановено е движението в Прохода на Републиката
  Тема: Войната на пътя

Възстановено е движението в Прохода на Републиката

1 Октомври, 2026 03:55 718 0

  • проходът на републиката-
  • гурково-
  • катастрофа-
  • пътна инфраструктура

Трафикът беше спрян след катастрофа между лек и товарен автомобил край Гурково, при която загинаха мъж и жена.

Възстановено е движението в Прохода на Републиката - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Възстановено е движението през Прохода на Републиката след тежката катастрофа край Гурково, при която загинаха мъж и жена. Това съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Инцидентът е станал около 14:00 часа на приблизително километър след излизането от Гурково в посока Велико Търново. Ударили са се лек и товарен автомобил.

„Възстановено е движението през Прохода на Републиката“, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Докато пътят беше затворен, леките автомобили са преминавали по обходен маршрут през прохода Шипка. Тежкотоварните автомобили са изчаквали на място, като след спирането на движението се е образувала колона.

В наличната информация не са посочени допълнителни данни за причините за катастрофата или за предприетите действия по разследването.

Източници: БТА


Стара Загора / България
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