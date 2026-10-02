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Прокуратурата оспори оправдаването на Лена Бориславова, настоява да бъде призната за виновна

Прокуратурата оспори оправдаването на Лена Бориславова, настоява да бъде призната за виновна

2 Октомври, 2026 15:25 692 11

  • лена бориславова-
  • прокуратура-
  • съд

Софийският градски съд разгледа протеста на държавното обвинение срещу оправдателната присъда и ще обяви решението си в законовия срок

Прокуратурата оспори оправдаването на Лена Бориславова, настоява да бъде призната за виновна - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Прокуратурата поиска Лена Бориславова да бъде призната за виновна, като оспори оправдателната ѝ присъда пред Софийския градски съд.

Защитата на Бориславова настоя решението на първата инстанция да бъде потвърдено.

Софийският градски съд разгледа протеста на държавното обвинение срещу оправдателната присъда и ще обяви решението си в законовия срок.

Бориславова беше оправдана от Софийския районен съд на 18 ноември 2025 г. по делото за използване на неистински частни документи.

Според обвинението в периода 13-14 май 2021 г. в София тя съзнателно се възползвала от два документа, на които бил придаден вид, че са подписани от членове на сдружение, въпреки че подписите в действителност не били положени от тях.

Първоинстанционният съд обаче я призна за невинна. Именно срещу това решение прокуратурата е внесла протест, по който сега трябва да се произнесе Софийският градски съд.

Производството срещу Бориславова се разглежда по административнонаказателен ред. Това означава, че по делото не се търси наказателна отговорност, а евентуално налагане на административно наказание, пише БТА.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Анонимен

    8 7 Отговор
    Снимката е подходяща директно за сливенския, няма що да я бавите!

    15:34 02.10.2026

  • 3 Виновна

    1 3 Отговор
    Каза цар Самуил!

    15:35 02.10.2026

  • 4 Чудя се

    1 4 Отговор
    Дали има мъх или са си косми под носа

    15:38 02.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Дончо Цончев

    3 4 Отговор
    В сливенския няма да й е чак толкова зле. Ще бъде близо до Ямбул и нейния къун ще й носи храна в затвора.

    15:40 02.10.2026

  • 7 Свидетел

    5 6 Отговор
    Младите от Продължаваме промяната се върнаха от чужбина и вложиха цялата си енергия за спасяването на България от лапите на Бойко и Пеевски. Получиха за благодарност цялата пяна и мръсотия на която са способни ПИК и мафиотските тролове.

    15:41 02.10.2026

  • 8 звездичка

    0 2 Отговор
    Ще плачат всички за Борисов

    15:43 02.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Цвете

    2 0 Отговор
    А ВИЕ ГЛУПЕНДЕРИТЕ ПРОКУРОРИ ,АКО СЕ РАЗРОВИМ ,КАКВИ ИМОТИ ИМАТЕ С ФАЛШИВИ ПОДПИСИ ? КОЛКО ОТ ВАС ТАМ В ПРОКУРАТУРАТА СА МИЛИОНЕРИ И КАК СТАНАХА ТАКИВА? КОГА ЩЕ ОСЪДИТЕ ПЕЕВСКИ ЗА НАЙ ГОЛЯМАТА КРАЖБА В БЪЛГАРИЯ КТБ ЛАФКА БУЛГАРТАБАК И ВИВАКОМ??????? ЗАЩО МЪЛЧИТЕ ? НАЛИ СТЕ НАЯСНО ,ЧЕ НЯМА ДА СТЕ ВЕЧНО ТАМ .ИЗКЛЮЧИТЕЛНО МНОГО ДОКАЗАТЕЛСТВА ИМА ЗА КОРУПЦИЯ В ПРОКУРАТУРАТА, НАЯСНО ЛИ СТЕ? 🤦‍♂️🔎🇧🇬

    15:46 02.10.2026

  • 11 Трол

    0 0 Отговор
    Това честно и невинно момиче трябва да бъде оправдано по всички дела.

    15:50 02.10.2026

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