Прокуратурата оспори оправдаването на Лена Бориславова, настоява да бъде призната за виновна

Прокуратурата поиска Лена Бориславова да бъде призната за виновна, като оспори оправдателната ѝ присъда пред Софийския градски съд.

Защитата на Бориславова настоя решението на първата инстанция да бъде потвърдено.

Софийският градски съд разгледа протеста на държавното обвинение срещу оправдателната присъда и ще обяви решението си в законовия срок.

Бориславова беше оправдана от Софийския районен съд на 18 ноември 2025 г. по делото за използване на неистински частни документи.

Според обвинението в периода 13-14 май 2021 г. в София тя съзнателно се възползвала от два документа, на които бил придаден вид, че са подписани от членове на сдружение, въпреки че подписите в действителност не били положени от тях.

Първоинстанционният съд обаче я призна за невинна. Именно срещу това решение прокуратурата е внесла протест, по който сега трябва да се произнесе Софийският градски съд.

Производството срещу Бориславова се разглежда по административнонаказателен ред. Това означава, че по делото не се търси наказателна отговорност, а евентуално налагане на административно наказание, пише БТА.