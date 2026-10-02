Прокуратурата оспори оправдаването на Лена Бориславова, настоява да бъде призната за виновна

Прокуратурата поиска Лена Бориславова да бъде призната за виновна, като оспори оправдателната ѝ присъда пред Софийския градски съд.
Защитата на Бориславова настоя решението на първата инстанция да бъде потвърдено.
Софийският градски съд разгледа протеста на държавното обвинение срещу оправдателната присъда и ще обяви решението си в законовия срок.
Бориславова беше оправдана от Софийския районен съд на 18 ноември 2025 г. по делото за използване на неистински частни документи.
Според обвинението в периода 13-14 май 2021 г. в София тя съзнателно се възползвала от два документа, на които бил придаден вид, че са подписани от членове на сдружение, въпреки че подписите в действителност не били положени от тях.
Първоинстанционният съд обаче я призна за невинна. Именно срещу това решение прокуратурата е внесла протест, по който сега трябва да се произнесе Софийският градски съд.
Производството срещу Бориславова се разглежда по административнонаказателен ред. Това означава, че по делото не се търси наказателна отговорност, а евентуално налагане на административно наказание, пише БТА.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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2 Анонимен
15:34 02.10.2026
3 Виновна
15:35 02.10.2026
4 Чудя се
15:38 02.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Дончо Цончев
15:40 02.10.2026
7 Свидетел
15:41 02.10.2026
8 звездичка
15:43 02.10.2026
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10 Цвете
15:46 02.10.2026
11 Трол
15:50 02.10.2026