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Разбиха организирана група за трафик на мигранти, 22-ма са задържани

Разбиха организирана група за трафик на мигранти, 22-ма са задържани

2 Октомври, 2026 16:38 647 7

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До момента са документирани 10 отделни случая, по които са образувани досъдебни производства

Разбиха организирана група за трафик на мигранти, 22-ма са задържани - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Организирана престъпна група за незаконен трафик на мигранти през България е разбита при съвместна операция на Главна дирекция „Гранична полиция“ и Главна дирекция „Национална полиция“. При акцията на 1 октомври на множество адреси в София са задържани общо 22 души, основно сирийски граждани. Седем души са обвинени за участие в схемата.

Това съобщиха на брифинг директорът на ГД „Гранична полиция“ главен комисар Антон Златанов и директорът на ГД „Национална полиция“ главен комисар Емил Пармаков.

По думите на Златанов разследващите са установили ясно структурирана престъпна група, която е организирала незаконното преминаване на мигранти както през т.нар. зелена граница, така и през граничните контролно-пропускателни пунктове. За целта са използвани и автомобили със специално изградени тайници.

До момента са документирани 10 отделни случая, по които са образувани досъдебни производства. При тях мигрантите не са успели да преминат незаконно през страната, тъй като са били заловени от властите.

Златанов свърза разследването и със случай от 24 май в Бургас. Тогава шофьор на автомобил не се подчинил на полицейско разпореждане и последвала гонка. Колата паднала от надлез в центъра на града, а вътре били открити трима нелегални мигранти от Мароко.

Водачът успял да избяга и с влак стигнал до Пловдив, но впоследствие бил установен при съвместна работа на полицията в Пловдив и Бургас. „Тогава стигнахме до самия водач. А вчера достигнахме до организаторите на цялата група“, заяви Златанов.

По думите му разследването показало, че същата структура стои зад редица подобни случаи.

Първоначално групата организирала преминаването на мигранти през зелената граница, след което те били посрещани на предварително определени места. След засилването на контрола каналджиите променили схемата и започнали да използват специално изградени тайници в различни превозни средства, с които преминавали през граничните пунктове. Този начин бил и значително по-скъп.

По данни на разследващите през канала са били прекарвани хора от Иран, Ирак, Сирия, Алжир, Мароко и Тунис. Групата имала ясно разпределени функции. Едни от участниците се занимавали с транспорта, други осигурявали квартири и храна, а трети организирали извеждането на мигрантите от България.

Мигрантите от Азия били насочвани основно към Румъния, докато тези от Северна Африка се опитвали да напуснат страната предимно през границата със Сърбия.

Част от хората вече имали предоставен статут на бежанци, но въпреки това многократно правели опити да бъдат изведени нелегално от България. По думите на Златанов някои от тях са били залавяни по няколко пъти при опити да преминат през Румъния.

Установено е, че престъпната група е събирала мигрантите в квартири в различни части на София - както в центъра, така и в крайните квартали.

При операцията полицията е влязла едновременно в четири такива жилища. По думите на Емил Пармаков те са били наблюдавани в продължение на няколко месеца, за да бъдат установени всички хора, свързани с престъпната дейност и логистиката на групата.

В някои от квартирите са открити мигранти, които вече били подготвени да бъдат изведени от България и чакали транспорт. „Само в последните два месеца четири или пет пъти ги задържаме на Дунав мост при Русе или на Дунав мост при Видин при опити скрити да излязат извън страната“, заяви Златанов.

Операцията е проведена под надзора на Софийската градска прокуратура. На шест от проверените адреси са извършени процесуално-следствени действия. След акцията прокуратурата е повдигнала обвинения на общо седем души - предполагаемия лидер на групата и негови помагачи.

Петима от обвиняемите са сред задържаните при операцията на 1 октомври. Шести вече се намира в ареста след предишна полицейска акция, а седмият е обвинен задочно. Според разследващите той се намира извън България и от чужбина е контролирал част от дейността на групата. Останалите задържани са разпитани като свидетели.

Във финалната фаза на акцията са участвали около 140 служители на „Гранична полиция“ и „Национална полиция“. Сформирани са 22 екипа, включващи униформени полицаи, оперативни служители, разследващи и специализирани полицейски сили.

По думите на Златанов мащабната организация е била необходима, за да могат действията на различните адреси да бъдат извършени едновременно и да бъдат събрани необходимите доказателства. При претърсванията са открити и предмети, които тепърва ще бъдат анализирани. Разследващите разполагат и с данни, че плащанията за незаконното превеждане на мигрантите са извършвани чрез системата „хавала“.

От МВР не посочиха конкретна сума, която мигрантите са плащали на каналджиите. Златанов обясни, че тарифата се определяла според маршрута, условията и предоставяните услуги. Преминаването през зелената граница, укриването в гористи местности и транспортът при лоши условия стрували по-малко. Значително по-висока била цената, когато мигрантите преминавали в специални тайници, получавали квартира, храна и допълнителна логистика.

Сумите се различавали и според националността и финансовите възможности на мигрантите. Според разследващите именно различните цени и услуги са помогнали да бъде установена йерархията в престъпната група и конкретните задачи на отделните ѝ членове.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    10 1 Отговор
    Какво ще правим с украинските бежанци през зимата които ще плъзнат в България и Румъния.? Кой ще плати сметката...,?

    Коментиран от #3, #5

    16:41 02.10.2026

  • 2 Сатана Z

    8 1 Отговор
    А организаторите на Украинските мигранти,кога?

    16:43 02.10.2026

  • 3 Офгг

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Овчар":

    Франкфурт на Майн ще я плати😂🤣

    16:45 02.10.2026

  • 4 Не виждам нищо лошо в това

    7 0 Отговор
    да се помага на мигрантите да напуснат България в посока зпадна европа. Виждам лошо в това да остават тук и да се внасят чужди работници само защото на българския капиталист му се плащат ниски заплати

    16:46 02.10.2026

  • 5 Как мислиш

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Овчар":

    Кой ще я плати. ...

    16:48 02.10.2026

  • 6 Днеска

    3 0 Отговор
    Тука цял ден курбан байрам. А тя каква била работата.

    16:50 02.10.2026

  • 7 Ххх

    0 0 Отговор
    Гнусна уродлива арабска сган,дано БИБИ ви избие всички

    17:28 02.10.2026

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