Важните новини във ФАКТИ на 20.06.2026 г.

Ивайло Мирчев: Национално унижение - Румен Радев влезе в Брюксел като премиер на България, а излезе като адвокат на "Лукойл“

След скандалната защита на Гундяев, имаме нов епизод на национално унижение - Румен Радев влезе в Брюксел като премиер на България, а излезе като адвокат на "Лукойл“, обявявайки, че България щяла да блокира 21-вия пакет санкции срещу Русия, ако в него остане Вагит Алекперов - основателят и дългогодишен ръководител на "Лукойл“, част от руската олигархия, натрупала влияние и богатство в сянката на Кремъл.

Криза за кадри: Спасители по морето работят без почивка за 600 евро

Стотици позиции за водни спасители остават незаети по българското Черноморие в самото начало на активния туристически сезон, съобщават от NOVA. Според официални данни на Водноспасителната служба към Българския Червен кръст, за нормалното обезопасяване на морските плажове в страната са крайно необходими между 1300 и 1400 спасители, но тежките условия на труд и ниските възнаграждения отказват подготвените кадри.

Блъснатият работник от АПИ е с две фрактури и опасност за живота

Единият от тримата работници от АПИ, които по-рано днес бяха пометени докато чистят пътя, е с опасност за живота. Пострадалият е на 50 години и е настанен в УМБАЛ “Света Анна” в София, съобщава БТА.

Архимандрит Никанор разкри от Библията: Няма такова нещо като “сатанински Запад” и “свещена война”

Архимандрит Никанор, игумен на Църногорския манастир „Св. св. Козма и Дамян“, се разграничи категорично от действията на руския патриарх Кирил в ефира на NOVA NEWS. В предаването „Офанзива“ българският духовник заяви, че наложените международни санкции срещу главата на Руската православна църква са изцяло персонални и изрази възмущение от руската военна пропаганда, която противоречи на християнските ценности и руши доверието в храма.

БАБХ затяга контрола върху вносното мляко

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) въвежда промяна в режима на засилен мониторинг на входящите пратки мляко и млечни суровини от държави членки на Европейския съюз (ЕС) и трети държави, съобщиха от Агенцията.

Само 18 евро за дюнер в курорта "Албена"! Да хапнем на крак по морето

Летният сезон по българското Черноморие едва започна, а ценовите рекорди вече падат един след друг. След Аналгина за 12 евро в Созопол и „златните“ редени салати, нов кулинарен абсурд взриви социалните мрежи. Нашенец, отмаращ в курортния комплекс Албена, сподели снимка, която остави без думи хиляди потребители във Facebook и TikTok.

Откриха тялото на мъж в язовир край Дупница

Тялото на мъж на 72 години, жител на Дупница, е било намерено тази сутрин в язовир "Дяково", потвърдиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР в Кюстендил, цитирани от БТА.

Трагедия край Ботевград: Кола помете трима служители на АПИ

Трима работници от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) са били блъснати от 69-годишен шофьор, докато почистват храсти при пети километър на околовръстния път на Ботевград в посока София, съобщиха за БТА от МВР.

Проф. Стоянович: Казвам го с дълбоко свито сърце - българите не ни бива да сме търговци. Всеки втори таксиджия се има за руски граф

Казвам го с дълбоко свито сърце - българите не ни бива да сме търговци. Това сподели в предаването „Тази събота“ историкът проф. Петър Стоянович.

18-годишен загина при жестока катастрофа между Сопот и Карлово

18-годишен младеж е загинал след тежка катастрофа в участъка между Сопот и Карлово, съобщи БНТ.

Теодор Ушев: Концесионер и полски туристи чистеха плажа на Синеморец от мазута, а правителството на Румен Радев не си мръдна пръста

Снощи, докато съм писал поста си за чистия, красив Синеморец, за грижата на хората в него да го опазят от алчни и безскрупулни типове, до плажовете е стигнал разлива от мазут.

Забраниха къпането на плаж във Варна заради чревни ентерококи и ешерихия коли

Резултатите от проведения мониторинг на проба от води за къпане, взета на 16.06.2026 г. от зона за къпане „гр. Варна – Офицерски плаж“ показват значителни превишения от допуска за задоволително качество на крайбрежните морски води по показатели: чревни ентерококи и ешерихия коли.

Ето колко оръжие за стотици милиони евро България е изнесла за Украйна

България е изнесла оръжия и боеприпаси за Украйна на стойност 156 365 717 евро през 2024 г., показва официален отговор на Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията (МИИИ) до БГНЕС.

Едно огромно репутационно петно по българския туризъм: Мазут замърси плажната ивица на Южното Черноморие

Мазут има по плажната ивица на Южното Черноморие. Министърът на туризма Илин Димитров изиска незабавна информация от компетентните институции.

АПИ ще строи магистрали и мегапроекти само на концесия

"Не само АМ "Черно море", а конкретните обекти, които ще бъдат дадени на концесия са няколко. Преди 2028 г. няма да има магистрали на концесия в България".

Румен Миланов: Руският патриарх не е тръгнал да стреля с калашник, за да бъде санкциониран

Руският патриарх не е тръгнал да стреля с калашник и да прави дронове, за да бъде санкциониран. Това каза в предаването „Тази събота“ по бТВ проф. Румен Миланов, депутат от „Прогресивна България“. В четвъртък, преди редовното заседание на Европейския съвет в Брюксел, премиерът Румен Радев каза, че България ще поиска руският патриарх Кирил да бъде изваден от 21-вия пакет санкции срещу Русия. Изказването му беше посрещнато с критики от останалите партии в Народното събрание.

Посланикът на Германия към Румен Радев: Как ще накарате Путин да преговаря, ако не защитавате Украйна срещу руския агресор?

Г ермания обясни на българския министър-председател Румен Радев защо е важно да се помага на Украйна, предаде агенция БГНЕС. В позиция, публикувана от германското посолство в София, посланикът на Германия Ирене Планк защити военната помощ за Киев и подчерта, че прекратяването на подкрепата за Украйна би отслабило шансовете за постигане на мир чрез преговори.

Бойко Борисов: Не видяхме големия успех на Румен Радев

Л идерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че министър-председателят Румен Радев е отклонил общественото внимание с темата за руския патриарх Кирил и евентуално отпадане на санкции, докато България е подкрепила значително по-важно решение – удължаването на европейските санкции срещу Русия от шест месеца на една година, предаде агенция БГНЕС.

Инициативен комитет издига Андрей Гюров за президент

"Андрей Гюров ще е кандидат за президент на инициативния комитет, който ще го издигне. Но ние трябва да се мобилизираме с общи усилия да го подкрепим и да изпратим на балотаж тази двойка. Не съм наясно дали Георги Кандев ще е кандидат за вицепрезидент, това си е решение на Гюров. Но знам, че се събира инициативен комитет."

Делян Добрев напуска парламента! Отстъпва място на младите в политиката

Острието на ГЕРБ Делян Добрев обяви, че се оттегля на заден план, за да даде път на новите кадри в партийните редици. Промяната в политическото му позициониране бе обявена по време на среща с младежката организация на ГЕРБ в град Раковски. По информация на NOVA, дългогодишният депутат е благодарил за гласуваното доверие през последните две десетилетия, определяйки рокадата като напълно естествен процес на обновление в партийната структура.

Медийни илюзии срещу кървава реалност по пътищата

Министърът на вътрешните работи публично заяви, че „МВР не е приходна агенция“. Само дни по-късно обаче ангажира безпрецедентно практически целия ресурс на МВР – жандармерия, Охранителна и Пътна полиция – основно за проверки, актове и глоби.

Почина внезапно собственикът на известната русенска верига хранителни магазини „Пацони“

Собственикът на известната русенска верига хранителни магазини „Пацони“ Пламен Здравков е починал внезапно на 54-годишна възраст. Тъжната вест бе обявена днес, 20 юни 2026 година, от негови близки на страницата му във "Фейсбук". През следващия месец бизнесменът трябваше да навърши 55 години, но внезапната му кончина остава огромна празнота в местната общност и бизнес средите.

Ружа Райчева:Кога последно управляващ политик да постави интересите на България на първо място, а не да скача с ентусиазъм на всяко директива на ЕС!

С частичния си отказ да подкрепи поредния пакет санкции срещу Русия премиерът Радев отново каза нещо, което казва от 2022 г. като президент: войната в Украйна няма да се реши по този начин - начинът на лутащите се като мухи без глави европейски лидери. Ще се реши само с дипломация. Каза го много категорично и на ЕС, когато те очакваха нашето вечно раболепно съгласие - налично още преди да са ни попитали.

Възрастни хора от дом в Дреновец създадоха собствена зеленчукова градина

Възрастни хора, настанени в Дома за стари хора във видинското село Дреновец, община Ружинци, създадоха собствена зеленчукова градина. С много желание, труд и грижа те отглеждат домати, чушки, краставици, тикви и праз лук, а работата сред лехите им носи не само свежа реколта, но и добро настроение.

Каракачанов: Прозрачност относно притежателите на българско гражданство, заемащи висши публични постове в РСМ

През последните години ставаме свидетели на тревожен парадокс. Десетки представители на политическия, административния и обществения елит на Република Северна Македония са придобили българско гражданство въз основа на деклариран български произход, а в същото време част от тях активно участват в кампании на омраза, исторически фалшификации и политическа пропаганда срещу България и българския народ.