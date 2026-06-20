Архимандрит Никанор разкри от Библията: Няма такова нещо като “сатанински Запад” и “свещена война”

Архимандрит Никанор, игумен на Църногорския манастир „Св. св. Козма и Дамян“, се разграничи категорично от действията на руския патриарх Кирил в ефира на NOVA NEWS. В предаването „Офанзива“ българският духовник заяви, че наложените международни санкции срещу главата на Руската православна църква са изцяло персонални и изрази възмущение от руската военна пропаганда, която противоречи на християнските ценности и руши доверието в храма.
Българският игумен разясни, че международните рестрикции спрямо руския патриарх не са насочени срещу институцията или вярващите, а представляват лична отговорност за неговите политически позиции. Никанор направи ясен паралел с наказателното право в гражданския живот, където всеки отговаря единствено за собствените си дела.
„Нямам отношение, достъп и възможност да ползвам именията, резиденциите, яхтата, частния самолет и банковите сметки на патриарх Кирил. Няма как да сме едно семейство с него“, обяви архимандрит Никанор. Той допълни, че е недопустимо грешките и личните избори на конкретен духовен лидер да се пренасят върху цялата християнска общност.
По време на разговора игуменът на Църногорския манастир критикува остро проповедите на патриарх Кирил, оправдаващи военните действия в Украйна. Според него понятия като „сатанински Запад“ и „свещена война“ нямат никакво място в православното учение.
„Това няма да откриете нито в Евангелието, нито при светите отци. Няма такова нещо като “сатанински Запад” и “свещена война” в християнството“, категоричен бе Никанор. Той определи подобни обществени нагласи като опасна форма на „идеопоклонство“, при което хората спират да търсят спасение от Бога, а очакват Владимир Путин и Русия да решат проблемите им.
Особен акцент в коментара на духовника бе поставен върху емблематичния случай със снимка на патриарх Кирил, разпространена от Московската патриаршия. На оригиналния кадър се вижда луксозен часовник от марката „Breguet“ на стойност десетки хиляди евро, който впоследствие е дигитално заличен при препубликуване на изображението.
Според архимандрит Никанор именно този непохватен опит за манипулация е нанесъл най-тежките щети върху духовния авторитет на руската църква. Той подчерта, че обществото има естествено очакване за скромност от своите пастири. „Хората не реагират толкова на самия факт, колкото на опита той да бъде скрит и после да се обяснява. Когато говорим за духовен авторитет, очакването е за скромност. А когато публичният образ показва обратното, неизбежно се появява съмнение и дистанция“, обобщи българският духовник.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Абсолютно !
Коментиран от #61
19:49 20.06.2026
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
19:50 20.06.2026
3 Името му
19:51 20.06.2026
4 ТОВА ОТЧЕ
19:51 20.06.2026
5 Сталин е нашия бог
Коментиран от #10
19:51 20.06.2026
6 Монаха Тък
Може ли Божи чиляк такива дела да твори!
19:52 20.06.2026
7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
Е ПИСАНО ЧЕ ЩЕ ИМА БИТКА ПРИ АРМАГЕДОН
МЕЖДУ ДОБРОТО И ЗЛОТО
......
И ИСУС ( ИСА ИБН МАРИЯМ ) ЩЕ ВОДИ СИЛИТЕ ГОСПОДНИ
.....
ВОЙНАТА МЕЖДУ ДОБРОТО И ЗЛОТО ПРОДЪЛЖАВА ВЕЧЕ ПОВЕЧЕ ОТ 2000 ГОДИНИ
..
АКО ТОЯ ПОП НЕ ГО Е ОСЪЗНАЛ, МЯСТОТО МУ НЕ Е В ЦЪРКВАТА - НИТО ПРАВОСЛАВНАТА НИТО КАТОЛИЧЕСКАТА:)
19:53 20.06.2026
8 Отец Афанасий
19:53 20.06.2026
9 ПРЕЖИВЯЛ ПРЕХОДА
19:54 20.06.2026
10 СВО 1 577 дни РЕЗИЛ
До коментар #5 от "Сталин е нашия бог":Атеистите нямат бог и вяра.
19:55 20.06.2026
11 Червен кхмер
РПЦ е свързана с нацистите от Кремълската банда и Кирил-Гундяев е също престъпник.
Позор за нашия зелен чорап Румен Решетников.
19:55 20.06.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Архимандрит разкрил
19:55 20.06.2026
14 Маринов
Коментиран от #18, #46
19:56 20.06.2026
15 Православен
Истината е ,че ху йло е АНТИ ХРИСТА!
Кр ъво лок!
Заради него загин аха Мил иони ! Милиони изб ягаха от своите домове! Милиони семейства загу биха свои те де ца!
АНАТ ЕМА..ХУ.. ЙЛО!
Коментиран от #36
19:57 20.06.2026
16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ВЪВ СВЕТА ГОРА
.... ДА СВАЛИ МАЛКО КИЛАТА ПОПЧЕТО
.. ТАМ Е КАЗАРМЕНА ДИСЦИПЛИНА И ИСТИНСКИ ИМ СА МОНАСИТЕ
19:58 20.06.2026
17 Малиии
19:59 20.06.2026
18 Така е ..педрила
До коментар #14 от "Маринов":Киро попа КГБето е истински "християнин"!
Педофила Цаливащ КУ РАна рамАзан и доносник от КГБ е..верващ Християнин, да?
Прид урак!!
Хехехе
20:00 20.06.2026
19 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
......
АКО ПОП СЕ ИЗЦЕПИ ТАКА В КАТОЛИЧЕСКАТА,
ЩЕ ПИШЕ 2 СЕДМИЦИ ОБЯСНЕНИЯ НА ПАПАТА
20:01 20.06.2026
20 Е, разбира се,
20:01 20.06.2026
21 1488
и Украйна нема
20:02 20.06.2026
22 az СВО Победа 81
Не на Белия Цар, а на Принца.... и ще отговаря за деянията си...., а мисирката водещ няма да я коментирам.
Коментиран от #28
20:02 20.06.2026
23 к0к0рч0 💋🍌
и четвърти нема
20:03 20.06.2026
24 1488
20:03 20.06.2026
25 АС СЕЛЯМ АЛЕЙКУМ москалья
Опиняйте килимчето и ДУ парата нагоре оти стана време за Вечерната! Мюизинина веке вие от минарето!
АЛЛ АХ и У йло АК БАР
20:04 20.06.2026
26 стоян георгиев
Коментиран от #34
20:05 20.06.2026
27 Софиянец
Коментиран от #31
20:06 20.06.2026
28 Тебе как ще те ши ба м
До коментар #22 от "az СВО Победа 81":Руска ма з на у ру с ои йо.
20:06 20.06.2026
29 Факт
Коментиран от #73
20:07 20.06.2026
30 Хихихи
20:07 20.06.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Варненец
20:08 20.06.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Истината
20:09 20.06.2026
36 Възраждане
До коментар #15 от "Православен":ФАКТ!
Пу ткин е масов убиец и педофил издирван от закона
20:10 20.06.2026
37 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
- ШОФЬОРА НА УБО СПАС РУСЕВ - СЪВЕТНИК НА СИМО - ОТ СКАНДАЛА С ЯХТАТА КРАЙ МОНАКО
- БОСНЕНСКИЯ МАФИОТ ДРАГАН ЧОЛАК
- И ПРИНЦ КИРО САКС КОБУРГ :)
........
КОЙ ВЕ В ТАЗ РОБСКА ЛЮЛКА ЛЮЛЕЕ ?
20:10 20.06.2026
38 Чи ки йо не до клатена
До коментар #33 от "Софиянец":Твойта щом е млада ше я ши бам в ау с пуха после ти ще го два каш х у р в о.
20:10 20.06.2026
39 стоян георгиев
До коментар #34 от "Ти гледал ли си":Гледал съм как киифското гестапо бие монаси и пали църкви!
20:10 20.06.2026
40 Цв. Василев
20:10 20.06.2026
41 ЯВНО НИКАНОР СЕ БОРИ
Коментиран от #47, #75
20:11 20.06.2026
42 az СВО Победа 81
Роден в София през 1975 година със светско име Христо Мишков. Завършва Международни икономически отношения. Работи като финансов анализатор, брокер и дилър на ценни книжа на NASDAQ в София. работи в едно от най-големите инвестиционни дружества „Карол“, търгува с акции на Уолстрийт.
Служи в манастир „Св. св. безсребърници и чудотворци Козма и Дамян“ в село Гигинци (Софийска епархия), на който е игумен. По негово време манастирът се развива забележително, с помощта на централната власт в лицето на Бойко Борисов, на Цветан Василев, когото изографисват (2012) в манастира като ктитор и първи епитроп заедно с жена му и др.
През 2023 г. се обявява в подкрепа на експулсираните руски шпиони от Руската църква в София – предстоятеля на Руската православна църква в София архимандрит Вассиан и още двама свещенослужители в храма.
В знак на несъгласие с избора на Даниил за български патриарх, архимандрит Никанор заявява, че напуска Българската православна църква и че „моят патриарх от днес се казва Вартоломей I“. Подава молба до новоизбрания патриарх да бъде освободен като игумен на Гигинския манастир и като клирик на Софийската епархия и на Българската църква, но по-късно я оттегля.
Господ го е белязъл още от раждането му с... името му "Мишков" .... 🤣
Коментиран от #44
20:12 20.06.2026
43 Ма з ни руски ъръбари
20:12 20.06.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Швейк
Четете Швейк!
20:14 20.06.2026
46 От Белград
До коментар #14 от "Маринов":Как не известен?
Този е кредитен милионер и не връща и стотинка.
20:14 20.06.2026
47 Какво общо има
До коментар #41 от "ЯВНО НИКАНОР СЕ БОРИ":Бълг вяра с Руското КГБ да те питам тебе бе.Мър шо
Коментиран от #49
20:14 20.06.2026
48 Кико
Коментиран от #59
20:15 20.06.2026
49 МЪЛЧИ ПРЪДЛЬО
До коментар #47 от "Какво общо има":Подлога.
20:15 20.06.2026
50 този е типичен безбожник и сатанист
Коментиран от #54
20:16 20.06.2026
51 Хихихи
20:16 20.06.2026
52 Русофилска Г ну с на Па п л а ч
20:16 20.06.2026
53 Хуку
Коментиран от #56
20:17 20.06.2026
54 Тихо бре
До коментар #50 от "този е типичен безбожник и сатанист":Пр да тел ска пап ла ч.Заминавай за Блатария.
20:17 20.06.2026
55 Любо Жечев
Коментиран от #58
20:18 20.06.2026
56 Ти си фен
До коментар #53 от "Хуку":На Кг б ли бе .Тъ по пи тек.
20:18 20.06.2026
57 Сандо
20:18 20.06.2026
58 Къффф е Кидяев бе
До коментар #55 от "Любо Жечев":Я кажи.
20:18 20.06.2026
59 За КГБ Гун дяев ли
До коментар #48 от "Кико":Думаш? Виждал ли си на видео как вовка му подарява Бели рози и се целуват страстно?
;))
Коментиран от #64
20:18 20.06.2026
60 откъде накъде тази гръцка подлога
Коментиран от #66
20:19 20.06.2026
61 Дядо ви
До коментар #1 от "Абсолютно !":Този човек беше изгонен от нашия манастир на Света Гора с полиция и има забрана да стъпва там. За другите му (предишни и последващи) подвизи няма да ни стигне мястото да пишем. Може би не е съвсем с главата. Как го търпи още патриарха не е ясно.
Коментиран от #69
20:19 20.06.2026
62 Няма по предателска Па п ла п
20:20 20.06.2026
63 Плд
20:20 20.06.2026
64 Хихихи
До коментар #59 от "За КГБ Гун дяев ли":Ти няква укра ли си? Българския ти е много зле, нищо не се разбира! Вече и тролове няма като харата 😂
20:20 20.06.2026
65 Чип
20:20 20.06.2026
66 Тихо бре
До коментар #60 от "откъде накъде тази гръцка подлога":Мър льо.
20:20 20.06.2026
67 Търново
20:22 20.06.2026
68 Румен Радев е национален предател!
Рундьо кРадев е бил член на БКП от 1984г.до 1990г.и делегат на XIV-ят конгрес на БКП!Като атеист-комунист,бил ли е християнин,или после се покръсти?
20:22 20.06.2026
69 А Руския кгб Патриарх
До коментар #61 от "Дядо ви":Трябва да бъде изгонен от Църквата ,но докато проповядва войната на ка Путин и се цункат няма да падне от някоя тераса.
20:22 20.06.2026
70 ПАИСИЙ /ИВАН ВАЗОВ/
Със гръцка отрова що сте напоени.
20:23 20.06.2026
71 Как ми се
20:23 20.06.2026
72 Сатана Z
И че е най - голямото прегрешение на "християните" е ако НЕ СА готови да загинат за.. Фюрера ПЕ дал?!?
20:24 20.06.2026
73 Дядо ви
До коментар #29 от "Факт":Вашия бог го видяхме на откриването на олимпийските игри във Франция, и на закриването също... владетелят на мухите.
20:25 20.06.2026
74 Питанка
та гласуват и избират бойната Джорджа Мелони, а ние - селския тарикат радеф... ?
Липсата на епоха, наречена Просвещение и 45 год. кървав болшевишки режим.
20:26 20.06.2026
75 Дядо ви
До коментар #41 от "ЯВНО НИКАНОР СЕ БОРИ":Неее, не в гръцката а при фанариотите.
20:27 20.06.2026
76 И тоя антихрист чете....
20:28 20.06.2026
77 Гетлост
20:28 20.06.2026
78 Даа ...
Каквото и да говори настоящият ни премиер, няма пряка историческа или същностна връзка между съвременните санкции на ЕС и кръстоносните войни. Те са съвсем различни по своята същност, механизми и цели.
20:28 20.06.2026