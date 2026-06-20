Архимандрит Никанор разкри от Библията: Няма такова нещо като “сатанински Запад” и “свещена война”

Архимандрит Никанор, игумен на Църногорския манастир „Св. св. Козма и Дамян“, се разграничи категорично от действията на руския патриарх Кирил в ефира на NOVA NEWS. В предаването „Офанзива“ българският духовник заяви, че наложените международни санкции срещу главата на Руската православна църква са изцяло персонални и изрази възмущение от руската военна пропаганда, която противоречи на християнските ценности и руши доверието в храма.

Българският игумен разясни, че международните рестрикции спрямо руския патриарх не са насочени срещу институцията или вярващите, а представляват лична отговорност за неговите политически позиции. Никанор направи ясен паралел с наказателното право в гражданския живот, където всеки отговаря единствено за собствените си дела.

„Нямам отношение, достъп и възможност да ползвам именията, резиденциите, яхтата, частния самолет и банковите сметки на патриарх Кирил. Няма как да сме едно семейство с него“, обяви архимандрит Никанор. Той допълни, че е недопустимо грешките и личните избори на конкретен духовен лидер да се пренасят върху цялата християнска общност.

По време на разговора игуменът на Църногорския манастир критикува остро проповедите на патриарх Кирил, оправдаващи военните действия в Украйна. Според него понятия като „сатанински Запад“ и „свещена война“ нямат никакво място в православното учение.

„Това няма да откриете нито в Евангелието, нито при светите отци. Няма такова нещо като “сатанински Запад” и “свещена война” в християнството“, категоричен бе Никанор. Той определи подобни обществени нагласи като опасна форма на „идеопоклонство“, при което хората спират да търсят спасение от Бога, а очакват Владимир Путин и Русия да решат проблемите им.

Особен акцент в коментара на духовника бе поставен върху емблематичния случай със снимка на патриарх Кирил, разпространена от Московската патриаршия. На оригиналния кадър се вижда луксозен часовник от марката „Breguet“ на стойност десетки хиляди евро, който впоследствие е дигитално заличен при препубликуване на изображението.

Според архимандрит Никанор именно този непохватен опит за манипулация е нанесъл най-тежките щети върху духовния авторитет на руската църква. Той подчерта, че обществото има естествено очакване за скромност от своите пастири. „Хората не реагират толкова на самия факт, колкото на опита той да бъде скрит и после да се обяснява. Когато говорим за духовен авторитет, очакването е за скромност. А когато публичният образ показва обратното, неизбежно се появява съмнение и дистанция“, обобщи българският духовник.