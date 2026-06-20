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Архимандрит Никанор разкри от Библията: Няма такова нещо като “сатанински Запад” и “свещена война”

Архимандрит Никанор разкри от Библията: Няма такова нещо като “сатанински Запад” и “свещена война”

20 Юни, 2026 19:44 925 78

  • архимандрит никанор-
  • библия-
  • руска агресия-
  • руски геноцид-
  • русия-
  • путин-
  • геноцин

Това няма да откриете нито в Евангелието, нито при светите отци

Архимандрит Никанор разкри от Библията: Няма такова нещо като “сатанински Запад” и “свещена война” - 1
Снимка: Нова телевизия
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Архимандрит Никанор, игумен на Църногорския манастир „Св. св. Козма и Дамян“, се разграничи категорично от действията на руския патриарх Кирил в ефира на NOVA NEWS. В предаването „Офанзива“ българският духовник заяви, че наложените международни санкции срещу главата на Руската православна църква са изцяло персонални и изрази възмущение от руската военна пропаганда, която противоречи на християнските ценности и руши доверието в храма.

Българският игумен разясни, че международните рестрикции спрямо руския патриарх не са насочени срещу институцията или вярващите, а представляват лична отговорност за неговите политически позиции. Никанор направи ясен паралел с наказателното право в гражданския живот, където всеки отговаря единствено за собствените си дела.

„Нямам отношение, достъп и възможност да ползвам именията, резиденциите, яхтата, частния самолет и банковите сметки на патриарх Кирил. Няма как да сме едно семейство с него“, обяви архимандрит Никанор. Той допълни, че е недопустимо грешките и личните избори на конкретен духовен лидер да се пренасят върху цялата християнска общност.

По време на разговора игуменът на Църногорския манастир критикува остро проповедите на патриарх Кирил, оправдаващи военните действия в Украйна. Според него понятия като „сатанински Запад“ и „свещена война“ нямат никакво място в православното учение.

„Това няма да откриете нито в Евангелието, нито при светите отци. Няма такова нещо като “сатанински Запад” и “свещена война” в християнството“, категоричен бе Никанор. Той определи подобни обществени нагласи като опасна форма на „идеопоклонство“, при което хората спират да търсят спасение от Бога, а очакват Владимир Путин и Русия да решат проблемите им.

Особен акцент в коментара на духовника бе поставен върху емблематичния случай със снимка на патриарх Кирил, разпространена от Московската патриаршия. На оригиналния кадър се вижда луксозен часовник от марката „Breguet“ на стойност десетки хиляди евро, който впоследствие е дигитално заличен при препубликуване на изображението.

Според архимандрит Никанор именно този непохватен опит за манипулация е нанесъл най-тежките щети върху духовния авторитет на руската църква. Той подчерта, че обществото има естествено очакване за скромност от своите пастири. „Хората не реагират толкова на самия факт, колкото на опита той да бъде скрит и после да се обяснява. Когато говорим за духовен авторитет, очакването е за скромност. А когато публичният образ показва обратното, неизбежно се появява съмнение и дистанция“, обобщи българският духовник.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абсолютно !

    12 6 Отговор
    Както и "благородна лъжа" . Лъжата е лъжа !

    Коментиран от #61

    19:49 20.06.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    11 10 Отговор
    сигурен съм ,че повечето ни свещенослужители , и руски и всякакви чужди , не са чели библията до край! аз се отказах в ,,Царства,,

    19:50 20.06.2026

  • 3 Името му

    20 8 Отговор
    е сатана. Дори, като игумен не може да го скрие.

    19:51 20.06.2026

  • 4 ТОВА ОТЧЕ

    28 17 Отговор
    Е продал вярата.

    19:51 20.06.2026

  • 5 Сталин е нашия бог

    6 19 Отговор
    Сталин е нашия бог

    Коментиран от #10

    19:51 20.06.2026

  • 6 Монаха Тък

    22 16 Отговор
    Дедо попе, ти кажи върна ли милионите, които изтегли от КТБ?
    Може ли Божи чиляк такива дела да твори!

    19:52 20.06.2026

  • 7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    21 13 Отговор
    И В БИБЛИЯТА И В КОРАНА
    Е ПИСАНО ЧЕ ЩЕ ИМА БИТКА ПРИ АРМАГЕДОН
    МЕЖДУ ДОБРОТО И ЗЛОТО
    ......
    И ИСУС ( ИСА ИБН МАРИЯМ ) ЩЕ ВОДИ СИЛИТЕ ГОСПОДНИ
    .....
    ВОЙНАТА МЕЖДУ ДОБРОТО И ЗЛОТО ПРОДЪЛЖАВА ВЕЧЕ ПОВЕЧЕ ОТ 2000 ГОДИНИ
    ..
    АКО ТОЯ ПОП НЕ ГО Е ОСЪЗНАЛ, МЯСТОТО МУ НЕ Е В ЦЪРКВАТА - НИТО ПРАВОСЛАВНАТА НИТО КАТОЛИЧЕСКАТА:)

    19:53 20.06.2026

  • 8 Отец Афанасий

    17 11 Отговор
    Мъжеложци чревоугодници в раса изпълзяха да бълват жлъч и сеят раздор. Господ ще ги накаже.

    19:53 20.06.2026

  • 9 ПРЕЖИВЯЛ ПРЕХОДА

    26 5 Отговор
    На времето Фори светулката почти направи разкол в църквата само за да го пратят да служи в Америка. Беше истински СДС предател.

    19:54 20.06.2026

  • 10 СВО 1 577 дни РЕЗИЛ

    14 2 Отговор

    До коментар #5 от "Сталин е нашия бог":

    Атеистите нямат бог и вяра.

    19:55 20.06.2026

  • 11 Червен кхмер

    13 18 Отговор
    Сатанидтите са в Кремъл заедно с полк.Гундяев заемащ и длъжност глава на РПЦ, която по престъпен начин поддържа избиването на милиони православни християни.
    РПЦ е свързана с нацистите от Кремълската банда и Кирил-Гундяев е също престъпник.
    Позор за нашия зелен чорап Румен Решетников.

    19:55 20.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Архимандрит разкрил

    5 8 Отговор
    Че се е олял с ракия и направил нови разкрития , чаша гроздова-разкритие, чаша сливова-2 разкрития.

    19:55 20.06.2026

  • 14 Маринов

    16 10 Отговор
    Браво! Намерихте си човека. Новият Фори светулката. И този никому непознат игумен се освети - зар никой не беше чувал за него, а сега го и коментираме. Не зная до колко в БПЦ се движи информация за имотното състояние на Кирил, но нашият се изказва "компетентно". Е, ще получи шоколадче от когото трябва и ще се оглежда за още.

    Коментиран от #18, #46

    19:56 20.06.2026

  • 15 Православен

    11 6 Отговор
    ФАКТ!
    Истината е ,че ху йло е АНТИ ХРИСТА!
    Кр ъво лок!
    Заради него загин аха Мил иони ! Милиони изб ягаха от своите домове! Милиони семейства загу биха свои те де ца!
    АНАТ ЕМА..ХУ.. ЙЛО!

    Коментиран от #36

    19:57 20.06.2026

  • 16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    13 6 Отговор
    ПАТРИАРХА ДА ГО ПРАТИ НА КУРСОВЕ
    ВЪВ СВЕТА ГОРА
    .... ДА СВАЛИ МАЛКО КИЛАТА ПОПЧЕТО
    .. ТАМ Е КАЗАРМЕНА ДИСЦИПЛИНА И ИСТИНСКИ ИМ СА МОНАСИТЕ

    19:58 20.06.2026

  • 17 Малиии

    10 12 Отговор
    Колко много неверници се изсипаха да защитават неверника Кирил и руските терористи.

    19:59 20.06.2026

  • 18 Така е ..педрила

    8 8 Отговор

    До коментар #14 от "Маринов":

    Киро попа КГБето е истински "християнин"!
    Педофила Цаливащ КУ РАна рамАзан и доносник от КГБ е..верващ Християнин, да?
    Прид урак!!
    Хехехе

    20:00 20.06.2026

  • 19 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    8 4 Отговор
    БПЦ Е МНОГО РАЗПУСНАТА
    ......
    АКО ПОП СЕ ИЗЦЕПИ ТАКА В КАТОЛИЧЕСКАТА,
    ЩЕ ПИШЕ 2 СЕДМИЦИ ОБЯСНЕНИЯ НА ПАПАТА

    20:01 20.06.2026

  • 20 Е, разбира се,

    9 7 Отговор
    Той, тоя архимандрит е жив сатанаил - уж зарязал финансовите борси, а всъщност, решил да отвори църковна такава!

    20:01 20.06.2026

  • 21 1488

    2 9 Отговор
    ми то няма такова нещо като “бог”, “божий син”, "ад и рай" и дьржава Израел измислила ги

    и Украйна нема

    20:02 20.06.2026

  • 22 az СВО Победа 81

    10 7 Отговор
    Разбирам, че и Никанор е избрал да служи на грешния господар!

    Не на Белия Цар, а на Принца.... и ще отговаря за деянията си...., а мисирката водещ няма да я коментирам.

    Коментиран от #28

    20:02 20.06.2026

  • 23 к0к0рч0 💋🍌

    6 3 Отговор
    и трети пол нема
    и четвърти нема

    20:03 20.06.2026

  • 24 1488

    6 0 Отговор
    то и македонци нема

    20:03 20.06.2026

  • 25 АС СЕЛЯМ АЛЕЙКУМ москалья

    6 4 Отговор
    И копейки!
    Опиняйте килимчето и ДУ парата нагоре оти стана време за Вечерната! Мюизинина веке вие от минарето!
    АЛЛ АХ и У йло АК БАР

    20:04 20.06.2026

  • 26 стоян георгиев

    7 3 Отговор
    Край! Убедихте ме! До сега бях на страната на Русия, ама след като този телевизионен поп блесна в ефира на независимата нова тв изпаднах в катарзис 😂

    Коментиран от #34

    20:05 20.06.2026

  • 27 Софиянец

    7 5 Отговор
    Тоя "свещеник" освети ли прайда в София или не се е просветил чак до там 🤭

    Коментиран от #31

    20:06 20.06.2026

  • 28 Тебе как ще те ши ба м

    3 6 Отговор

    До коментар #22 от "az СВО Победа 81":

    Руска ма з на у ру с ои йо.

    20:06 20.06.2026

  • 29 Факт

    6 7 Отговор
    Браво! Това е истински божи човек! Такъв трябваше да е нашият патриарх, с не онзи със злобната физиономия... Сатанаил ли беше?

    Коментиран от #73

    20:07 20.06.2026

  • 30 Хихихи

    3 5 Отговор
    Товя не е ли кирчо петков с брада?

    20:07 20.06.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Варненец

    5 3 Отговор
    Този е от листите на ппдб-лите 😁

    20:08 20.06.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Истината

    4 2 Отговор
    То и содомити няма в библията ама миналата седмица цял парад имаха!

    20:09 20.06.2026

  • 36 Възраждане

    5 3 Отговор

    До коментар #15 от "Православен":

    ФАКТ!
    Пу ткин е масов убиец и педофил издирван от закона

    20:10 20.06.2026

  • 37 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    0 1 Отговор
    НОВА ТВ ( ВИВАКОМ)
    - ШОФЬОРА НА УБО СПАС РУСЕВ - СЪВЕТНИК НА СИМО - ОТ СКАНДАЛА С ЯХТАТА КРАЙ МОНАКО
    - БОСНЕНСКИЯ МАФИОТ ДРАГАН ЧОЛАК
    - И ПРИНЦ КИРО САКС КОБУРГ :)
    ........
    КОЙ ВЕ В ТАЗ РОБСКА ЛЮЛКА ЛЮЛЕЕ ?

    20:10 20.06.2026

  • 38 Чи ки йо не до клатена

    1 2 Отговор

    До коментар #33 от "Софиянец":

    Твойта щом е млада ше я ши бам в ау с пуха после ти ще го два каш х у р в о.

    20:10 20.06.2026

  • 39 стоян георгиев

    3 3 Отговор

    До коментар #34 от "Ти гледал ли си":

    Гледал съм как киифското гестапо бие монаси и пали църкви!

    20:10 20.06.2026

  • 40 Цв. Василев

    3 2 Отговор
    Ето този или това ми дължи 500 000 кредит от КТБ и не ги връща, да не се прави на девица, не е!

    20:10 20.06.2026

  • 41 ЯВНО НИКАНОР СЕ БОРИ

    5 1 Отговор
    За кариера в гръцката църква. Не е първия предател на българската вяра.

    Коментиран от #47, #75

    20:11 20.06.2026

  • 42 az СВО Победа 81

    6 1 Отговор
    За да разберете по-добре що за "божи" служител е тоя псевдодуховник:

    Роден в София през 1975 година със светско име Христо Мишков. Завършва Международни икономически отношения. Работи като финансов анализатор, брокер и дилър на ценни книжа на NASDAQ в София. работи в едно от най-големите инвестиционни дружества „Карол“, търгува с акции на Уолстрийт.

    Служи в манастир „Св. св. безсребърници и чудотворци Козма и Дамян“ в село Гигинци (Софийска епархия), на който е игумен. По негово време манастирът се развива забележително, с помощта на централната власт в лицето на Бойко Борисов, на Цветан Василев, когото изографисват (2012) в манастира като ктитор и първи епитроп заедно с жена му и др.

    През 2023 г. се обявява в подкрепа на експулсираните руски шпиони от Руската църква в София – предстоятеля на Руската православна църква в София архимандрит Вассиан и още двама свещенослужители в храма.

    В знак на несъгласие с избора на Даниил за български патриарх, архимандрит Никанор заявява, че напуска Българската православна църква и че „моят патриарх от днес се казва Вартоломей I“. Подава молба до новоизбрания патриарх да бъде освободен като игумен на Гигинския манастир и като клирик на Софийската епархия и на Българската църква, но по-късно я оттегля.

    Господ го е белязъл още от раждането му с... името му "Мишков" .... 🤣

    Коментиран от #44

    20:12 20.06.2026

  • 43 Ма з ни руски ъръбари

    0 2 Отговор
    Семката ви едногънкова ше ......ба.Немс такова племе като бълг не до кла тен русофил.

    20:12 20.06.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Швейк

    0 0 Отговор
    Всички свещеници благославят армията на своята страна.
    Четете Швейк!

    20:14 20.06.2026

  • 46 От Белград

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Маринов":

    Как не известен?
    Този е кредитен милионер и не връща и стотинка.

    20:14 20.06.2026

  • 47 Какво общо има

    0 3 Отговор

    До коментар #41 от "ЯВНО НИКАНОР СЕ БОРИ":

    Бълг вяра с Руското КГБ да те питам тебе бе.Мър шо

    Коментиран от #49

    20:14 20.06.2026

  • 48 Кико

    2 1 Отговор
    Хомосексуалист, знаем ги тия "свещенници" дето баят по телевизията!

    Коментиран от #59

    20:15 20.06.2026

  • 49 МЪЛЧИ ПРЪДЛЬО

    2 0 Отговор

    До коментар #47 от "Какво общо има":

    Подлога.

    20:15 20.06.2026

  • 50 този е типичен безбожник и сатанист

    3 0 Отговор
    срам и позор е да заема духовна длъжност по скоро е да се изгори както неговите хора в средновековието са горили вещици без причина но този си го заслужава заради разделението към което призовава , слабите общества се създават от такива като този които под външно стимулиране разделят обществото , разделеното общество лесно се владее и управлява

    Коментиран от #54

    20:16 20.06.2026

  • 51 Хихихи

    2 0 Отговор
    Под расото Тагаренко му шушне какво да говори 😂 всички са доволни

    20:16 20.06.2026

  • 52 Русофилска Г ну с на Па п л а ч

    1 2 Отговор
    Взимайте си партакешите и газ към блатото,там лично руския кгб патриарх ще ви разказва каква гордост е да мре ш за ка Путин.

    20:16 20.06.2026

  • 53 Хуку

    2 0 Отговор
    Нима двуличието заля и Българското Духовенство . Боже пази България

    Коментиран от #56

    20:17 20.06.2026

  • 54 Тихо бре

    1 1 Отговор

    До коментар #50 от "този е типичен безбожник и сатанист":

    Пр да тел ска пап ла ч.Заминавай за Блатария.

    20:17 20.06.2026

  • 55 Любо Жечев

    1 0 Отговор
    Духовник евроатлантик! Заиби!

    Коментиран от #58

    20:18 20.06.2026

  • 56 Ти си фен

    0 1 Отговор

    До коментар #53 от "Хуку":

    На Кг б ли бе .Тъ по пи тек.

    20:18 20.06.2026

  • 57 Сандо

    1 1 Отговор
    То в Библията няма и нито за континет Америка,нито за американци,нито дори за англосакси,ама те си съществуват.Така,че тоя слуга на Дявола да не се прави на божи тарикат,че в Ада пъка от продажни попове.

    20:18 20.06.2026

  • 58 Къффф е Кидяев бе

    0 1 Отговор

    До коментар #55 от "Любо Жечев":

    Я кажи.

    20:18 20.06.2026

  • 59 За КГБ Гун дяев ли

    1 1 Отговор

    До коментар #48 от "Кико":

    Думаш? Виждал ли си на видео как вовка му подарява Бели рози и се целуват страстно?
    ;))

    Коментиран от #64

    20:18 20.06.2026

  • 60 откъде накъде тази гръцка подлога

    1 1 Отговор
    се меси в българските дела

    Коментиран от #66

    20:19 20.06.2026

  • 61 Дядо ви

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Абсолютно !":

    Този човек беше изгонен от нашия манастир на Света Гора с полиция и има забрана да стъпва там. За другите му (предишни и последващи) подвизи няма да ни стигне мястото да пишем. Може би не е съвсем с главата. Как го търпи още патриарха не е ясно.

    Коментиран от #69

    20:19 20.06.2026

  • 62 Няма по предателска Па п ла п

    1 1 Отговор
    От бълг.Русофил нема по предателско едног ънково създание

    20:20 20.06.2026

  • 63 Плд

    1 1 Отговор
    Никанор е правоверен евроатлантици! Междудругото Цветан Василев каза,че Никанор не е върнал кредита от 300к след удара по КТБ!

    20:20 20.06.2026

  • 64 Хихихи

    1 2 Отговор

    До коментар #59 от "За КГБ Гун дяев ли":

    Ти няква укра ли си? Българския ти е много зле, нищо не се разбира! Вече и тролове няма като харата 😂

    20:20 20.06.2026

  • 65 Чип

    0 0 Отговор
    Дядо попе, разкажи за печата на Дявола, на всички ли ще ни имплантират чип или само на западняците?

    20:20 20.06.2026

  • 66 Тихо бре

    0 3 Отговор

    До коментар #60 от "откъде накъде тази гръцка подлога":

    Мър льо.

    20:20 20.06.2026

  • 67 Търново

    0 2 Отговор
    На тоя ако му сипеш една чашка ще пее квото му кажеш, а ако му вържеш и една козичка .... 😂

    20:22 20.06.2026

  • 68 Румен Радев е национален предател!

    2 1 Отговор
    ШПИОНИТЕ нямат вероизповедание. Ползват църквата на РОБОТОдателите си.
    Рундьо кРадев е бил член на БКП от 1984г.до 1990г.и делегат на XIV-ят конгрес на БКП!Като атеист-комунист,бил ли е християнин,или после се покръсти?

    20:22 20.06.2026

  • 69 А Руския кгб Патриарх

    1 1 Отговор

    До коментар #61 от "Дядо ви":

    Трябва да бъде изгонен от Църквата ,но докато проповядва войната на ка Путин и се цункат няма да падне от някоя тераса.

    20:22 20.06.2026

  • 70 ПАИСИЙ /ИВАН ВАЗОВ/

    1 0 Отговор
    Тежко вам безумни овци заблудени
    Със гръцка отрова що сте напоени.

    20:23 20.06.2026

  • 71 Как ми се

    2 1 Отговор
    Ши ба т русофилчета.Едни такива ма ло ум ни и недо кла тени и руски незнаещи даже.

    20:23 20.06.2026

  • 72 Сатана Z

    2 1 Отговор
    Дясната ръка на КГБ попа, учи миряните от блатата как се...разглобява автомат Калашников по време на.."литургия"?!?!?
    И че е най - голямото прегрешение на "християните" е ако НЕ СА готови да загинат за.. Фюрера ПЕ дал?!?

    20:24 20.06.2026

  • 73 Дядо ви

    1 1 Отговор

    До коментар #29 от "Факт":

    Вашия бог го видяхме на откриването на олимпийските игри във Франция, и на закриването също... владетелят на мухите.

    20:25 20.06.2026

  • 74 Питанка

    0 2 Отговор
    С какво ни превъзхождат италианците,
    та гласуват и избират бойната Джорджа Мелони, а ние - селския тарикат радеф... ?
    Липсата на епоха, наречена Просвещение и 45 год. кървав болшевишки режим.

    20:26 20.06.2026

  • 75 Дядо ви

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "ЯВНО НИКАНОР СЕ БОРИ":

    Неее, не в гръцката а при фанариотите.

    20:27 20.06.2026

  • 76 И тоя антихрист чете....

    1 0 Отговор
    Чете като дявола евангелието...

    20:28 20.06.2026

  • 77 Гетлост

    0 0 Отговор
    Я си върви на .... архимандрит Никой!

    20:28 20.06.2026

  • 78 Даа ...

    0 0 Отговор
    След като вече се е преструвал, че не разбира от авиация, проценти, икономика, военно дело, и вероятно наистина не разбира от международно право, култура и особено от морал, Румен Радев сега се направи, че му липсват основни познания и по история.
    Каквото и да говори настоящият ни премиер, няма пряка историческа или същностна връзка между съвременните санкции на ЕС и кръстоносните войни. Те са съвсем различни по своята същност, механизми и цели.

    20:28 20.06.2026

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