Пулев: Гарантирам, че българите ще имат най-ниските цени на горивата в Европа

Вместо да говорим конструктивно, от опозицията си направиха „сглобката на стероиди” и изопачават фактите, а дори боравят с лъжи. Това заяви пред бТВ Александър Пулев, вицепремиер и министър на икономиката, инвестициите и индустрията.

„Има геополитически процеси извън контрола на българското правителство и държава. Към момента ситуацията е такава: намираме се в най-суровата криза в енергетиката в историята на човечеството. Можем активно да следим ситуацията ида прокарваме мерки, които са обосновани, съгласувани с Европа и не противоречат на пазарните принципи. Целият набор от мерки – 300 млн. евро, са насочени към всички български потребители, просто вътре има богата палитра мерки, които градират – част от тях са насочени към най-бедните. Останалите мерки са активни и ще имат позитивно влияние върху всички български потребители“, категоричен е той.

По думите му лошата новина е, че голяма част от добивната енергийна инфраструктура е разрушена: „Процесът по възстановяване ще отнеме доста време и инвестиции. Несигурност ще има 6 до 12 месеца след края на конфликта между САЩ и Иран. Гарантирам, че българите ще имат най-ниските цени на горивата в Европа.“

На въпрос ще останем ли без горива тази зима, вицепремиерът уточни: „Лукойл” се управлява качествено, интелигентно и качествено. Работи вече почти на 100% натоварване на мощностите. Очакваме светкавичната проверка, активирана от страна на КЗК, в рафинерията за провеждането на ценообразуването. Провел съм разговор с особения търговски управител, той ще предостави пълно съдействие.“

По думите му в 21-ви век в ЕС България не може да национализира чуждестранни активи.

„Моделът „Радев” е да води диалог със стратегическите партньори, да уважава частната собственост, независимо руска, американска или великобританска е тя. Ако има съгласие между купувач и продавач, държавата ще осигури цялата административна процедура и подкрепа това да се случи, в интерес на българските потребители. Това е моделът „Радев” – прозрачно, интелигентно, коректно поведение, без да се нарушава конституционният ред на страната“, подчерта Пулев.

„Вярвам в пазарната икономика, аз съм човек от частния сектор. Справедливата стойност не е твърд, регулационно наложен таван на цените. Тя е препоръчителна цена на база обективна информация“, обърна внимание той.

„Натискът на веригите върху българските потребители и производители – има сигнали до нас, които ясно казват, че всички производители, участващи в „Кошница с грижа“, са поучавали натиск от търговските обекти. Веригите ще водят този разговор с КЗП и КЗК. Това е заплаха за тези, които не спазват закона“, допълни още вицепремиерът.