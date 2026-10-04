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Пулев: Гарантирам, че българите ще имат най-ниските цени на горивата в Европа

Пулев: Гарантирам, че българите ще имат най-ниските цени на горивата в Европа

4 Октомври, 2026 21:05 926 40

  • александър пулев-
  • цени-
  • горива-
  • мерки

Вярвам в пазарната икономика, аз съм човек от частния сектор. Справедливата стойност не е твърд, регулационно наложен таван на цените. Тя е препоръчителна цена на база обективна информация

Пулев: Гарантирам, че българите ще имат най-ниските цени на горивата в Европа - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Вместо да говорим конструктивно, от опозицията си направиха „сглобката на стероиди” и изопачават фактите, а дори боравят с лъжи. Това заяви пред бТВ Александър Пулев, вицепремиер и министър на икономиката, инвестициите и индустрията.

„Има геополитически процеси извън контрола на българското правителство и държава. Към момента ситуацията е такава: намираме се в най-суровата криза в енергетиката в историята на човечеството. Можем активно да следим ситуацията ида прокарваме мерки, които са обосновани, съгласувани с Европа и не противоречат на пазарните принципи. Целият набор от мерки – 300 млн. евро, са насочени към всички български потребители, просто вътре има богата палитра мерки, които градират – част от тях са насочени към най-бедните. Останалите мерки са активни и ще имат позитивно влияние върху всички български потребители“, категоричен е той.

По думите му лошата новина е, че голяма част от добивната енергийна инфраструктура е разрушена: „Процесът по възстановяване ще отнеме доста време и инвестиции. Несигурност ще има 6 до 12 месеца след края на конфликта между САЩ и Иран. Гарантирам, че българите ще имат най-ниските цени на горивата в Европа.“

На въпрос ще останем ли без горива тази зима, вицепремиерът уточни: „Лукойл” се управлява качествено, интелигентно и качествено. Работи вече почти на 100% натоварване на мощностите. Очакваме светкавичната проверка, активирана от страна на КЗК, в рафинерията за провеждането на ценообразуването. Провел съм разговор с особения търговски управител, той ще предостави пълно съдействие.“

По думите му в 21-ви век в ЕС България не може да национализира чуждестранни активи.

„Моделът „Радев” е да води диалог със стратегическите партньори, да уважава частната собственост, независимо руска, американска или великобританска е тя. Ако има съгласие между купувач и продавач, държавата ще осигури цялата административна процедура и подкрепа това да се случи, в интерес на българските потребители. Това е моделът „Радев” – прозрачно, интелигентно, коректно поведение, без да се нарушава конституционният ред на страната“, подчерта Пулев.

„Вярвам в пазарната икономика, аз съм човек от частния сектор. Справедливата стойност не е твърд, регулационно наложен таван на цените. Тя е препоръчителна цена на база обективна информация“, обърна внимание той.

„Натискът на веригите върху българските потребители и производители – има сигнали до нас, които ясно казват, че всички производители, участващи в „Кошница с грижа“, са поучавали натиск от търговските обекти. Веригите ще водят този разговор с КЗП и КЗК. Това е заплаха за тези, които не спазват закона“, допълни още вицепремиерът.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Ротшилд

    7 2 Отговор
    Четете нашите свободни медии. Които са и независими.

    21:10 04.10.2026

  • 4 Много лажат тия Радевци бре!

    12 2 Отговор

    До коментар #1 от "Разкарай се крадлив мафиот":

    Ха ха тия управляващи много обичат да лажат! Той и Радев каза е е намали цените с 15 процента и после каза, ИЗЛЪГАХ ВИ, НЕ СЪМ КАЗВАЛ ТАКОВА НЕЩО. ИЗПЕЧЕНИ ЛЪЖЦИ СТЕ! По делата ти съдете.

    Коментиран от #31

    21:17 04.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Георги

    13 2 Отговор
    гарантирал?! как гарантираш? иначе какво? нека позная, ще си събереш багажа и по островите. а не, чакай, това бяха други. най обичам да гарантира някой нешо без да носи реални последствия.

    Коментиран от #30

    21:17 04.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Тоя е хитъъър ама оняааааа

    7 2 Отговор

    До коментар #2 от "Кина":

    Шефа на лукоойл е пъъъълен НЕКАДЪРНИК......

    21:19 04.10.2026

  • 9 ПУЛЕВ ЛИ СИ НУЛЕВ ЛИ СИ

    16 2 Отговор
    Лукойл” произвежда повече гориво, отколкото ние можем да консумираме, складовете преливат ТИ СИ ПЪЛЕН ИЗМАМНИК, СКЛАДОВЕТЕ ПЪЛНИ ЦЕНИТЕ ВИСОКИ А ТИ НИ ГОВОРИШ ЗА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА, МАХАИ СЕ ИЗМЕТ, БОКЛУК ТАКЪВ, ЛИЗАЧ СИ И НИЩО ДРУГО

    21:19 04.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Пешо

    8 1 Отговор
    Чакам отговор на въпроса - как се разпределя разликата между цената на едро на 60 л бензин плюс 60 л. дизел от 150 евро - от изхода на лукойл до цената на бензиностанцията. От тях 75 са ДДС и акциз. Въпроса ми е за останалите 75 евро или 150 лв за всеки 120 л. гориво. Кой ги взема? Това са 750 евро за 1000 л и 7500 за 10 000 л. Смятам, че една бензиностанция в София поне толкова продава на ден. Минимум. Това са 7500 евро на ден, или към 225 000 евро на месец, а най-вероятно доста повече. Само от една бензиностанция.

    21:21 04.10.2026

  • 12 Ужас, какво оттовачеенай ниска

    9 1 Отговор
    Колко литра гориво може да си купи с една минимална работна заплата един германец и колко един българин
    Каква е покупателната способност

    21:21 04.10.2026

  • 13 Анонимен

    9 1 Отговор
    Защо цените в Лукойл България се конкурират с европейските, като в Европа се ползва скъпия сорт Брент. Лукойл внася евтиния казахстански сорт КЕВСО, който е идентичен на сорт Уралс. В Казахстан А95 е 0,63 € за литър.

    Коментиран от #23

    21:22 04.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Тодор Живков

    10 1 Отговор
    Гаранция от комунист :)))

    21:24 04.10.2026

  • 16 ПУЛЕВ ЛИ СИ НУЛЕВ ЛИ СИ

    9 1 Отговор
    „Не мога да намеря връзка между това, че отпушихме износа на горива, и растежа на цените у нас. В страната „Лукойл” произвежда повече гориво, отколкото ние можем да консумираме. То се съхранява в складовете на компанията, но разбирам, че те вече преливат и трябва някъде да се дистрибутира, иначе ще блокира рафинерията“, обясни той.ПАЛЯЧО ЛИ СИ, ВИЖ ФАКТИТЕ БЕ ИЗМАМНИК

    21:24 04.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 стига стари дъвки

    2 1 Отговор
    Дори и да се случи не това е основното в живота. В крайна сметка само преди век и без петролни продукти хората са живеели нормално. Да, днес живота е коренно различен от преди век, но в крайна сметка никой не може да избяга от себе си. Не можеш да бъдеш повече човек от преди век или повече.

    21:26 04.10.2026

  • 19 аахахахааа..

    3 1 Отговор
    Тоя и-диот не може да направи разлика между покупка и национализация а станал министъра на икономиката. Няма такава държава!

    21:27 04.10.2026

  • 20 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 1 Отговор
    И без твоите гаранции българите имаме най-ниските .... заплати в ЕсеС ‼️

    21:27 04.10.2026

  • 21 За тъп ни мисли тоя

    4 0 Отговор
    "Най-ниски" не означава "ниски".

    21:30 04.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Защото

    4 1 Отговор

    До коментар #13 от "Анонимен":

    Казастан не е завладян от руска агентура. Нефтената им промишленост не е руска.

    21:32 04.10.2026

  • 24 УдоМача

    2 0 Отговор
    "На въпрос ще останем ли без горива тази зима, вицепремиерът уточни: „Лукойл” се управлява качествено, интелигентно и качествено. Работи вече почти на 100% натоварване на мощностите. Очакваме светкавичната проверка, активирана от страна на КЗК, в рафинерията за провеждането на ценообразуването. Провел съм разговор с особения търговски управител, той ще предостави пълно съдействие.“ - толкова обичам размитите отговори на конкретни въпроси... Те потвърждават опасението в конкретния въпрос!

    21:39 04.10.2026

  • 25 !!!?

    2 1 Отговор
    Този да не е адвокат на Мистър Кеш...защо той ни обяснява "Моделът на Радев" на Мистър Кеш !!!?

    21:41 04.10.2026

  • 26 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    3 2 Отговор
    А ЗАПЛАТИТЕ??? НАЙ НИСКИ ЛИ ЩЕ СА ?

    21:43 04.10.2026

  • 27 И с какво

    6 0 Отговор
    гарантираш , бе ? С лъжи и празни приказки , на които няма кой да вярва !

    21:49 04.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 пульо

    3 0 Отговор
    и най ниските доходи в Света!!!

    22:01 04.10.2026

  • 30 така гарантират

    3 2 Отговор

    До коментар #6 от "Георги":

    руските подтлоги

    22:04 04.10.2026

  • 31 Радев, не лъжи!

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Много лажат тия Радевци бре!":

    При 5 пъти по-високи заплати в ЕС, при 5% по евтино гориво в България, значи всъщност е 100 пъти по-скъпо горивото за българите.

    Коментиран от #39

    22:05 04.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Бай Кольо ментата

    2 0 Отговор
    Тоз и той…. Надъхан помемон.
    Гарантирал бил….

    22:11 04.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Няма смисъл да се пише тук

    2 0 Отговор
    Белината чисти всичко

    22:15 04.10.2026

  • 36 Слави Василев с Поршето

    1 0 Отговор
    И аз гарантирам, ще си намаля свръхпечалбите от търговията с горива.

    22:17 04.10.2026

  • 37 тоя червен пабирог

    1 0 Отговор
    да обясни защо цените са европейски в България а доходите по-зле от цялия свят а не само празни приказки и угояване за него и ближните му и геноцид за всички останали???

    22:17 04.10.2026

  • 38 Радев

    0 1 Отговор
    Правителството обеща справедливи цени, а не ниски. Четене и слушане с разбиране трябва.

    22:21 04.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Перо

    2 0 Отговор
    Тоя министър е пълно недоразумение!

    22:52 04.10.2026

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