Пулев: Гарантирам, че българите ще имат най-ниските цени на горивата в Европа

Вместо да говорим конструктивно, от опозицията си направиха „сглобката на стероиди” и изопачават фактите, а дори боравят с лъжи. Това заяви пред бТВ Александър Пулев, вицепремиер и министър на икономиката, инвестициите и индустрията.
„Има геополитически процеси извън контрола на българското правителство и държава. Към момента ситуацията е такава: намираме се в най-суровата криза в енергетиката в историята на човечеството. Можем активно да следим ситуацията ида прокарваме мерки, които са обосновани, съгласувани с Европа и не противоречат на пазарните принципи. Целият набор от мерки – 300 млн. евро, са насочени към всички български потребители, просто вътре има богата палитра мерки, които градират – част от тях са насочени към най-бедните. Останалите мерки са активни и ще имат позитивно влияние върху всички български потребители“, категоричен е той.
По думите му лошата новина е, че голяма част от добивната енергийна инфраструктура е разрушена: „Процесът по възстановяване ще отнеме доста време и инвестиции. Несигурност ще има 6 до 12 месеца след края на конфликта между САЩ и Иран. Гарантирам, че българите ще имат най-ниските цени на горивата в Европа.“
На въпрос ще останем ли без горива тази зима, вицепремиерът уточни: „Лукойл” се управлява качествено, интелигентно и качествено. Работи вече почти на 100% натоварване на мощностите. Очакваме светкавичната проверка, активирана от страна на КЗК, в рафинерията за провеждането на ценообразуването. Провел съм разговор с особения търговски управител, той ще предостави пълно съдействие.“
По думите му в 21-ви век в ЕС България не може да национализира чуждестранни активи.
„Моделът „Радев” е да води диалог със стратегическите партньори, да уважава частната собственост, независимо руска, американска или великобританска е тя. Ако има съгласие между купувач и продавач, държавата ще осигури цялата административна процедура и подкрепа това да се случи, в интерес на българските потребители. Това е моделът „Радев” – прозрачно, интелигентно, коректно поведение, без да се нарушава конституционният ред на страната“, подчерта Пулев.
„Вярвам в пазарната икономика, аз съм човек от частния сектор. Справедливата стойност не е твърд, регулационно наложен таван на цените. Тя е препоръчителна цена на база обективна информация“, обърна внимание той.
„Натискът на веригите върху българските потребители и производители – има сигнали до нас, които ясно казват, че всички производители, участващи в „Кошница с грижа“, са поучавали натиск от търговските обекти. Веригите ще водят този разговор с КЗП и КЗК. Това е заплаха за тези, които не спазват закона“, допълни още вицепремиерът.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Ротшилд
21:10 04.10.2026
4 Много лажат тия Радевци бре!
До коментар #1 от "Разкарай се крадлив мафиот":Ха ха тия управляващи много обичат да лажат! Той и Радев каза е е намали цените с 15 процента и после каза, ИЗЛЪГАХ ВИ, НЕ СЪМ КАЗВАЛ ТАКОВА НЕЩО. ИЗПЕЧЕНИ ЛЪЖЦИ СТЕ! По делата ти съдете.
Коментиран от #31
21:17 04.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Георги
Коментиран от #30
21:17 04.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Тоя е хитъъър ама оняааааа
До коментар #2 от "Кина":Шефа на лукоойл е пъъъълен НЕКАДЪРНИК......
21:19 04.10.2026
9 ПУЛЕВ ЛИ СИ НУЛЕВ ЛИ СИ
21:19 04.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Пешо
21:21 04.10.2026
12 Ужас, какво оттовачеенай ниска
Каква е покупателната способност
21:21 04.10.2026
13 Анонимен
Коментиран от #23
21:22 04.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Тодор Живков
21:24 04.10.2026
16 ПУЛЕВ ЛИ СИ НУЛЕВ ЛИ СИ
21:24 04.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 стига стари дъвки
21:26 04.10.2026
19 аахахахааа..
21:27 04.10.2026
20 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
21:27 04.10.2026
21 За тъп ни мисли тоя
21:30 04.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Защото
До коментар #13 от "Анонимен":Казастан не е завладян от руска агентура. Нефтената им промишленост не е руска.
21:32 04.10.2026
24 УдоМача
21:39 04.10.2026
25 !!!?
21:41 04.10.2026
26 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
21:43 04.10.2026
27 И с какво
21:49 04.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 пульо
22:01 04.10.2026
30 така гарантират
До коментар #6 от "Георги":руските подтлоги
22:04 04.10.2026
31 Радев, не лъжи!
До коментар #4 от "Много лажат тия Радевци бре!":При 5 пъти по-високи заплати в ЕС, при 5% по евтино гориво в България, значи всъщност е 100 пъти по-скъпо горивото за българите.
Коментиран от #39
22:05 04.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Бай Кольо ментата
Гарантирал бил….
22:11 04.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Няма смисъл да се пише тук
22:15 04.10.2026
36 Слави Василев с Поршето
22:17 04.10.2026
37 тоя червен пабирог
22:17 04.10.2026
38 Радев
22:21 04.10.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Перо
22:52 04.10.2026