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Радев свиква среща с институциите заради инцидента в икономическата зона на България в Черно море

Радев свиква среща с институциите заради инцидента в икономическата зона на България в Черно море

6 Октомври, 2026 09:35 924 38

  • румен радев-
  • дронове-
  • черно море

Премиерът ще направи изявление за медиите

Радев свиква среща с институциите заради инцидента в икономическата зона на България в Черно море - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Министър-председателят Румен Радев свиква днес среща с представители на институциите във връзка с поразените от дронове два кораба в българската икономическа зона в Черно море. Участие ще вземат представители на Министерството на отбраната, на Министерството на вътрешните работи, на Министерството на транспорта, на околната среда и водите, на президентската институция и на службите за сигурност.

Премиерът Румен Радев ще направи изявление за медиите в началото на срещата в 11:15 часа.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    19 3 Отговор
    Интересно...!!!
    Ако е Русия - ясно!!!
    Но ако е Украйна - какво ли изявление ще направи...?!

    Коментиран от #7, #13

    09:36 06.10.2026

  • 2 Последния Софиянец

    15 5 Отговор
    Войната дойде и у нас.Стягайте мешките за фронта

    Коментиран от #11

    09:37 06.10.2026

  • 3 Зевс

    10 8 Отговор
    Задействаме член пети от договора за НАТО срещу Украйна?

    Коментиран от #9

    09:39 06.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 оня с коня

    15 5 Отговор
    зеленски и окраайна ни бомбят, ние мълчим и превеждаме по една месечна заплата за златни тоалетни

    кое не е ясно?

    09:40 06.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 пиленце

    5 1 Отговор
    Не бива кораби да потъват в морската зона на България,защото от тях изтичат сумалък нечистотии,които не са водно-разтворими. Металът на потъналите кораби впоследствие ръждясва и още повече замърсява морските води. Ходенето на плаж се обезмисля.Тежките ,потънали кораби са и пълни с вода,която още ги утежнява. Те не се изваждат от морето и с години замърсяват околната среда.

    09:41 06.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Да не са плавали

    5 1 Отговор
    Не знаят ли че война има. То аман от самоубийци

    09:42 06.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Кораба

    11 1 Отговор
    С картофи ли е бил ? Че много картофено стана напоследък.

    09:43 06.10.2026

  • 13 кир пич

    6 8 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    много ви е тесен мирогледа,какво щял да каже един зелен чорап,мунчо тряббва да бъде демонтиран!

    09:44 06.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 натка патка

    4 1 Отговор
    Аз чета "инвеститорите" само такива ми се привиждат напоследък.

    Коментиран от #26

    09:48 06.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Радев да обясни

    6 0 Отговор
    имаме ли радари, които да засекат ниско летящи обекти над морето до 200 мили = 370 км. от брега , колкото е българската ИИЗ.

    Коментиран от #22

    09:51 06.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 ДА ТИ ОБЯСНЯ

    3 2 Отговор

    До коментар #20 от "Радев да обясни":

    Нямаме. Питай многознайкото от Банкя защо....

    09:53 06.10.2026

  • 23 няма ли човек с топки във власта?

    4 2 Отговор
    Какъв инцидент имате Плячка сама дошла.Просто прибирате кораба и го закотвяте като милиционер автомобил на наказателен паркинг и всеки ден му начисляватеу задължения.накрая го прибирате и го одържавявате.какъв е проблема та свиквате и общо събрание?

    Коментиран от #31

    09:54 06.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Оуууу !

    2 1 Отговор
    Оууу !

    09:55 06.10.2026

  • 26 Бутат Се !

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "натка патка":

    На Опашка !

    Коментиран от #27

    09:57 06.10.2026

  • 27 Че и Комисион !

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "Бутат Се !":

    Ще Ми Плащат !

    09:58 06.10.2026

  • 28 Мишел

    5 5 Отговор
    България имаще приета програма за модернизиране - закупуване на модерни 3 Д радарни комплекси с голяма далекобойност + брегови ракетни комплекси за ПВО , интегрирани в НАТО с радарно насочване от АУАКС и т.н.

    Но откак Радев дойде на власт много програми за армията и флота бяха спрени и не се знае съдбата на тези ПВО системи каква е.

    09:58 06.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Рундьо

    2 0 Отговор
    сам ще се наниже на "нечий"!

    10:21 06.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Оставка

    4 1 Отговор
    Приятелски руски дробове, както каза един фатмак.

    10:28 06.10.2026

  • 35 ШЕФА

    2 0 Отговор
    Срещата ще се проведе на Пампорово в пет звезден хотел,и след три дена яли пили и се веселили с парите на гласоподавателя който ги направи милиардери с гласовете си ще кажат че Русия е виновна и остро осъждат техните действия хахаа.

    10:31 06.10.2026

  • 36 Зъл пес

    2 1 Отговор
    Румбата е като патка в кълчища.Уж военен но май главата му не вдева нищо.

    10:34 06.10.2026

  • 37 Ще искаме на масата за преговор

    1 0 Отговор
    Радев ще ги арестува ли виновните?Само губят времето и парите на хората.

    10:36 06.10.2026

  • 38 Сийка

    1 0 Отговор
    Никой ли не попита моряците - от кое пристанище отплавахте???

    10:36 06.10.2026

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