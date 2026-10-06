Радев свиква среща с институциите заради инцидента в икономическата зона на България в Черно море

Министър-председателят Румен Радев свиква днес среща с представители на институциите във връзка с поразените от дронове два кораба в българската икономическа зона в Черно море. Участие ще вземат представители на Министерството на отбраната, на Министерството на вътрешните работи, на Министерството на транспорта, на околната среда и водите, на президентската институция и на службите за сигурност.
Премиерът Румен Радев ще направи изявление за медиите в началото на срещата в 11:15 часа.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Ако е Русия - ясно!!!
Но ако е Украйна - какво ли изявление ще направи...?!
Коментиран от #7, #13
09:36 06.10.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #11
09:37 06.10.2026
3 Зевс
Коментиран от #9
09:39 06.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 оня с коня
кое не е ясно?
09:40 06.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 пиленце
09:41 06.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Да не са плавали
09:42 06.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Кораба
09:43 06.10.2026
13 кир пич
До коментар #1 от "Пич":много ви е тесен мирогледа,какво щял да каже един зелен чорап,мунчо тряббва да бъде демонтиран!
09:44 06.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 натка патка
Коментиран от #26
09:48 06.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Радев да обясни
Коментиран от #22
09:51 06.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 ДА ТИ ОБЯСНЯ
До коментар #20 от "Радев да обясни":Нямаме. Питай многознайкото от Банкя защо....
09:53 06.10.2026
23 няма ли човек с топки във власта?
Коментиран от #31
09:54 06.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Оуууу !
09:55 06.10.2026
26 Бутат Се !
До коментар #17 от "натка патка":На Опашка !
Коментиран от #27
09:57 06.10.2026
27 Че и Комисион !
До коментар #26 от "Бутат Се !":Ще Ми Плащат !
09:58 06.10.2026
28 Мишел
Но откак Радев дойде на власт много програми за армията и флота бяха спрени и не се знае съдбата на тези ПВО системи каква е.
09:58 06.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Рундьо
10:21 06.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Оставка
10:28 06.10.2026
35 ШЕФА
10:31 06.10.2026
36 Зъл пес
10:34 06.10.2026
37 Ще искаме на масата за преговор
10:36 06.10.2026
38 Сийка
10:36 06.10.2026