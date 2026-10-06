Авария спря топлата вода в шест микрорайона на „Люлин“

Авария по топлопреносната мрежа остави без топла вода абонатите на „Топлофикация София“ в шест микрорайона на столичния квартал „Люлин“ – 1, 2, 7, 8, 9 и 10. Прекъсването засяга всички сгради в посочените райони.

По данни на „Топлофикация София“ спирането е започнало в различни часове. В „Люлин“ 7 и 10 топлоподаването е прекъснато в 23:25 часа на 5 октомври, в 8 и 9 микрорайон – в 00:45 часа на 6 октомври, а в 1 и 2 микрорайон – в 1:00 часа.

Възстановяването е планирано за 7 октомври

Очакваното възстановяване на услугата е насрочено за 4:30 часа на 7 октомври. В съобщението на дружеството е посочено: „Очаквано възстановяване на 07 октомври 2026, 04:30“.

БТА също информира за посочения срок. До приключването на аварийните дейности жителите на шестте микрорайона ще останат без топла вода, като конкретният час за възстановяване зависи от отстраняването на повредата.

Източници: novini.bg