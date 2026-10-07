Ивайло Мирчев: България да задейства член 4 от НАТО

България трябва да поиска консултации със съюзниците от НАТО по член 4 след атаката с дронове срещу два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона в Черно море. За това призова пред "Евронюз" съпредседателят на „Да, България“ и депутат от „Демократична България“ Ивайло Мирчев.
„България не трябва да чака удар по територията ни и още по-тежък случай с жертви, за да поиска консултации в НАТО по член 4“, заяви Мирчев. По думите му президентът Румен Радев преднамерено смесва член 4 и член 5 от Северноатлантическия договор.
„Член 5 е за колективна отбрана при въоръжено нападение, а член 4 е за консултации, когато една държава смята, че сигурността ѝ е застрашена“, посочи Мирчев.
Атаката е станала на около 70 морски мили от Бяла
Двата кораба са били атакувани през нощта на 6 октомври с въздушни и морски дронове в изключителната икономическа зона на България, на около 70 морски мили източно от Бяла. Единият плавателен съд е потънал, а на борда на втория е избухнал пожар.
Всички 18 души от екипажа на горящия кораб са били спасени. Има тежко пострадали моряци. Към момента българските власти не са посочили официално коя страна стои зад атаката.
Премиерът Румен Радев определи нападението като „абсолютно недопустимо“ и свика среща с представители на институциите. По думите му България е провела спасителна операция в района на инцидента.
Предстоят консултации на ниво национална сигурност
Президентът Илияна Йотова свика заседание на Консултативния съвет за национална сигурност на 7 октомври от 13:00 часа. Очаква се на него да бъдат обсъдени рисковете за сигурността на страната и реакцията след атаката в Черно море.
Мирчев посочи като примери Полша, която е поискала консултации по член 4 след навлизане на руски дронове на нейна територия, и Естония, която е използвала процедурата след нарушение на въздушното ѝ пространство от руски изтребители.
Задействането на член 4 не означава автоматично прилагане на колективна военна отбрана. То дава възможност на държавата членка официално да постави въпроса пред Северноатлантическия съвет и да обсъди със съюзниците мерки за защита и ограничаване на риска.
Източници: bta.bg, nova.bg, bntnews.bg, Евронюз
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Абе
09:50 07.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
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4 Абе да бе
Коментиран от #32
09:52 07.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 честен ционист
09:53 07.10.2026
8 Трол
Коментиран от #15
09:53 07.10.2026
9 Зевс
09:54 07.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Българин
09:55 07.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Ти си
До сега нито , Полша , Румъния, Германия , Швеция, Финландия и дори балтийските държави не са искали това а тук у нас някой изтерясва ...
09:56 07.10.2026
14 ....кпо/ошп/
09:56 07.10.2026
15 Ми членовете умрели, бе!
До коментар #8 от "Трол":Как да задействат умрелите членове? Туй е въпросът.
09:56 07.10.2026
16 Факти
Коментиран от #22, #29
09:57 07.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Крокодила Гена
10:00 07.10.2026
20 007 лиценз ту кил
10:00 07.10.2026
21 Истинските виновници
10:00 07.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Стеф
10:03 07.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Герак Митко
10:05 07.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 фцяесе
10:06 07.10.2026
29 и тоя и оня все леви резби са
До коментар #16 от "Факти":все едни и същи боклуци са няма разлика
10:08 07.10.2026
30 Луд Скайуокър
До коментар #24 от "14/88":Ти ли ще го биеш тоя Путин?
10:09 07.10.2026
31 Като разносвачи на пици са дроновете
10:21 07.10.2026
32 Ами не
До коментар #4 от "Абе да бе":Не, георг е на снимката. Дали е мирчев или георг - все тая. Едно и също лялят до безкрай...
10:33 07.10.2026
33 Баце ЕООД
10:43 07.10.2026
34 Мирчов
10:45 07.10.2026