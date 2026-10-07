Ивайло Мирчев: България да задейства член 4 от НАТО

България трябва да поиска консултации със съюзниците от НАТО по член 4 след атаката с дронове срещу два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона в Черно море. За това призова пред "Евронюз" съпредседателят на „Да, България“ и депутат от „Демократична България“ Ивайло Мирчев.

„България не трябва да чака удар по територията ни и още по-тежък случай с жертви, за да поиска консултации в НАТО по член 4“, заяви Мирчев. По думите му президентът Румен Радев преднамерено смесва член 4 и член 5 от Северноатлантическия договор.

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„Член 5 е за колективна отбрана при въоръжено нападение, а член 4 е за консултации, когато една държава смята, че сигурността ѝ е застрашена“, посочи Мирчев.

Атаката е станала на около 70 морски мили от Бяла

Двата кораба са били атакувани през нощта на 6 октомври с въздушни и морски дронове в изключителната икономическа зона на България, на около 70 морски мили източно от Бяла. Единият плавателен съд е потънал, а на борда на втория е избухнал пожар.

Всички 18 души от екипажа на горящия кораб са били спасени. Има тежко пострадали моряци. Към момента българските власти не са посочили официално коя страна стои зад атаката.

Премиерът Румен Радев определи нападението като „абсолютно недопустимо“ и свика среща с представители на институциите. По думите му България е провела спасителна операция в района на инцидента.

Предстоят консултации на ниво национална сигурност

Президентът Илияна Йотова свика заседание на Консултативния съвет за национална сигурност на 7 октомври от 13:00 часа. Очаква се на него да бъдат обсъдени рисковете за сигурността на страната и реакцията след атаката в Черно море.

Мирчев посочи като примери Полша, която е поискала консултации по член 4 след навлизане на руски дронове на нейна територия, и Естония, която е използвала процедурата след нарушение на въздушното ѝ пространство от руски изтребители.

Задействането на член 4 не означава автоматично прилагане на колективна военна отбрана. То дава възможност на държавата членка официално да постави въпроса пред Северноатлантическия съвет и да обсъди със съюзниците мерки за защита и ограничаване на риска.

Източници: bta.bg, nova.bg, bntnews.bg, Евронюз