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Ивайло Мирчев: България да задейства член 4 от НАТО
  Тема: Украйна

Ивайло Мирчев: България да задейства член 4 от НАТО

7 Октомври, 2026 09:49 834 34

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Призивът идва след атаката с дронове срещу два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона на Черно море

Ивайло Мирчев: България да задейства член 4 от НАТО - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

България трябва да поиска консултации със съюзниците от НАТО по член 4 след атаката с дронове срещу два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона в Черно море. За това призова пред "Евронюз" съпредседателят на „Да, България“ и депутат от „Демократична България“ Ивайло Мирчев.

„България не трябва да чака удар по територията ни и още по-тежък случай с жертви, за да поиска консултации в НАТО по член 4“, заяви Мирчев. По думите му президентът Румен Радев преднамерено смесва член 4 и член 5 от Северноатлантическия договор.

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„Член 5 е за колективна отбрана при въоръжено нападение, а член 4 е за консултации, когато една държава смята, че сигурността ѝ е застрашена“, посочи Мирчев.

Атаката е станала на около 70 морски мили от Бяла

Двата кораба са били атакувани през нощта на 6 октомври с въздушни и морски дронове в изключителната икономическа зона на България, на около 70 морски мили източно от Бяла. Единият плавателен съд е потънал, а на борда на втория е избухнал пожар.

Всички 18 души от екипажа на горящия кораб са били спасени. Има тежко пострадали моряци. Към момента българските власти не са посочили официално коя страна стои зад атаката.

Премиерът Румен Радев определи нападението като „абсолютно недопустимо“ и свика среща с представители на институциите. По думите му България е провела спасителна операция в района на инцидента.

Предстоят консултации на ниво национална сигурност

Президентът Илияна Йотова свика заседание на Консултативния съвет за национална сигурност на 7 октомври от 13:00 часа. Очаква се на него да бъдат обсъдени рисковете за сигурността на страната и реакцията след атаката в Черно море.

Мирчев посочи като примери Полша, която е поискала консултации по член 4 след навлизане на руски дронове на нейна територия, и Естония, която е използвала процедурата след нарушение на въздушното ѝ пространство от руски изтребители.

Задействането на член 4 не означава автоматично прилагане на колективна военна отбрана. То дава възможност на държавата членка официално да постави въпроса пред Северноатлантическия съвет и да обсъди със съюзниците мерки за защита и ограничаване на риска.

Източници: bta.bg, nova.bg, bntnews.bg, Евронюз


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе

    30 2 Отговор
    Сфирчев, бегай да копаш окопи край Крушари, че русняците идат.

    09:50 07.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Абе да бе

    24 0 Отговор
    Я, това на снимката Мирчеф ли е?

    Коментиран от #32

    09:52 07.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 честен ционист

    20 0 Отговор
    Така Ганчо навремето обяви война на САЩ и на Великобритания едновременно и после меси питите.

    09:53 07.10.2026

  • 8 Трол

    9 1 Отговор
    Трябва да се задействат всички възможни членове на НАТО.

    Коментиран от #15

    09:53 07.10.2026

  • 9 Зевс

    25 0 Отговор
    И срещу кого ще го задействаме, ако моряците не лъжат и експлозията е била подводна то трябва да е срещу Украйна, понеже само те активно използват подводни дронове.

    09:54 07.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Българин

    3 21 Отговор
    Гумен Радев е прокси на Путин.

    09:55 07.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Ти си

    21 1 Отговор
    Някой зорлен се опутва да ни натика в чужд военен конфликт !
    До сега нито , Полша , Румъния, Германия , Швеция, Финландия и дори балтийските държави не са искали това а тук у нас някой изтерясва ...

    09:56 07.10.2026

  • 14 ....кпо/ошп/

    18 1 Отговор
    ".. България да задейства член 4 от НАТО "" - за тоя да се задействат санитарите ...

    09:56 07.10.2026

  • 15 Ми членовете умрели, бе!

    16 1 Отговор

    До коментар #8 от "Трол":

    Как да задействат умрелите членове? Туй е въпросът.

    09:56 07.10.2026

  • 16 Факти

    19 1 Отговор
    ама този не е Мирчев, а Георг Георгиев от ГЕРБ. Събудете се!

    Коментиран от #22, #29

    09:57 07.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Крокодила Гена

    7 0 Отговор
    А четвърти член работи ли!? Ако не да търсят друг!

    10:00 07.10.2026

  • 20 007 лиценз ту кил

    12 0 Отговор
    Педроханците обичат да задействат членове.

    10:00 07.10.2026

  • 21 Истинските виновници

    11 0 Отговор
    Опасността за нас идва от десетилетните агресивни действия на САЩ/НАТО. Всичко започна с агресията на САЩ/НАТО над Сърбия през 1999 г. без резолюция на ООН. Тогава международното право умря и в момента, в който Примаков обърна самолета над Атлантика, беше ясно, че еднополюсният свят е мит и че Третата световна война е въпрос на време. Другото е ала-бала за нискообразовани и слабоинтелигентни люде.

    10:00 07.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Стеф

    10 0 Отговор
    Това, не е ли снимката на един галф.н от ГЕРБ?

    10:03 07.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Герак Митко

    9 0 Отговор
    Говорете със Зеленски да прекрати провокациите в наши води.

    10:05 07.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 фцяесе

    9 0 Отговор
    Мирчо селяндурина от ПП и ДБ педофили, да не ни занимава с лъжите си ами да вади гумената лодка и с Ристю демокрацията и гейрал ниско да ходят да спасяват моряците. Без доказателства и без експертиза тези глупаци от ПП и ДБ педофили и ГЕРБ разбойници раздават присъди и сочат виновните. Слава на Господ Иисус Христос всеки българин ги вижда. Искат да вкарат и България в кошарата на фашистите и да ядем бой от Русия.

    10:06 07.10.2026

  • 29 и тоя и оня все леви резби са

    7 0 Отговор

    До коментар #16 от "Факти":

    все едни и същи боклуци са няма разлика

    10:08 07.10.2026

  • 30 Луд Скайуокър

    8 0 Отговор

    До коментар #24 от "14/88":

    Ти ли ще го биеш тоя Путин?

    10:09 07.10.2026

  • 31 Като разносвачи на пици са дроновете

    5 0 Отговор
    Тоя изпаднал на паважа с главата надол пак прави смешки на народа. Ама и той ако е лицето и мозъка на десницата....Устата няма връзка с мозъка, а срам и очи за какво са му на него...

    10:21 07.10.2026

  • 32 Ами не

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Абе да бе":

    Не, георг е на снимката. Дали е мирчев или георг - все тая. Едно и също лялят до безкрай...

    10:33 07.10.2026

  • 33 Баце ЕООД

    2 0 Отговор
    Тия глупаци искат да ни пратят н война.

    10:43 07.10.2026

  • 34 Мирчов

    0 0 Отговор
    е мноооооого умен. Слушайте го и ще напълнеете.

    10:45 07.10.2026

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