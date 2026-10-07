Александър Томов обеща 10-12 млрд. евро инвестиции за 5 години

Кандидатът за президент Александър Томов заяви, че България трябва да си постави по-високи икономически цели и да ускори значително растежа си. В предаването „Лице в лице“ по bTV той представи икономически модел, който по думите му включва шест проекта и инвестиции между 10 и 12 млрд. евро за пет години.

Томов каза, че държавният глава трябва да има активна роля при определянето на посоката за развитие на страната, а не да остава в сянката на изпълнителната власт.

„Президентът трябва да посочи посоката“, заяви Александър Томов.

Кандидатът обвърза решението си да се включи в президентската надпревара с оценката си за развитието на страната след членството ѝ в Европейския съюз. По думите му България е на последно място по 32 от общо 33 показателя.

Томов заяви, че за 30 години страната е загубила 26% от населението си и предупреди за опасността да остане „тежка периферия на Европа“. Според него целта трябва да бъде България да достигне поне нивото на Чехия и Полша в рамките на около пет години.

Той посочи, че предложеният модел предвижда многомилиардни инвестиции, промени в законите и мерки за повишаване на производителността и основните икономически показатели.

Критика към ролята на президента

Томов заяви, че президентът не трябва да бъде „сянка на премиера“. Той се определи като един от създателите на Конституцията и каза, че замисълът е бил България да има силен президент в парламентарна република.

Кандидатът посочи, че през 2023 г. не е имало заседания на Консултативния съвет за национална сигурност. Той добави, че за 35 години е имало един референдум при правомощие на президента да свиква национално допитване.

Томов коментира и очакванията за икономическия растеж. Според него, ако растежът остане 2,5%, България ще продължи да бъде най-бедната държава и след пет години. Затова по думите му президентът „не може да спи и да чака“, а трябва да задава посоката на развитие.