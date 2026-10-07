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Александър Томов обеща 10-12 млрд. евро инвестиции за 5 години
  Тема: Избори

Александър Томов обеща 10-12 млрд. евро инвестиции за 5 години

7 Октомври, 2026 18:52 884 35

  • александър томов-
  • президентски избори-
  • икономически растеж-
  • инвестиции-
  • българия

Кандидатът за президент заяви, че държавният глава трябва активно да задава посоката за развитие на България

Александър Томов обеща 10-12 млрд. евро инвестиции за 5 години - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Кандидатът за президент Александър Томов заяви, че България трябва да си постави по-високи икономически цели и да ускори значително растежа си. В предаването „Лице в лице“ по bTV той представи икономически модел, който по думите му включва шест проекта и инвестиции между 10 и 12 млрд. евро за пет години.

Томов каза, че държавният глава трябва да има активна роля при определянето на посоката за развитие на страната, а не да остава в сянката на изпълнителната власт.

„Президентът трябва да посочи посоката“, заяви Александър Томов.

Кандидатът обвърза решението си да се включи в президентската надпревара с оценката си за развитието на страната след членството ѝ в Европейския съюз. По думите му България е на последно място по 32 от общо 33 показателя.

Томов заяви, че за 30 години страната е загубила 26% от населението си и предупреди за опасността да остане „тежка периферия на Европа“. Според него целта трябва да бъде България да достигне поне нивото на Чехия и Полша в рамките на около пет години.

Той посочи, че предложеният модел предвижда многомилиардни инвестиции, промени в законите и мерки за повишаване на производителността и основните икономически показатели.

Критика към ролята на президента

Томов заяви, че президентът не трябва да бъде „сянка на премиера“. Той се определи като един от създателите на Конституцията и каза, че замисълът е бил България да има силен президент в парламентарна република.

Кандидатът посочи, че през 2023 г. не е имало заседания на Консултативния съвет за национална сигурност. Той добави, че за 35 години е имало един референдум при правомощие на президента да свиква национално допитване.

Томов коментира и очакванията за икономическия растеж. Според него, ако растежът остане 2,5%, България ще продължи да бъде най-бедната държава и след пет години. Затова по думите му президентът „не може да спи и да чака“, а трябва да задава посоката на развитие.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кина

    26 0 Отговор
    Учудвам се как феновете на ЦСКА оставиха този червей жив..! Ограби и вкара клуба в дълг за цял живот..!

    Коментиран от #12

    18:54 07.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Верваме

    16 1 Отговор
    За неговия джоб.

    18:55 07.10.2026

  • 4 Симо

    16 1 Отговор
    Направо му повярвах хаха

    18:55 07.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Просто човек

    6 1 Отговор
    Вече НЕ е смешно, 2026 сме…

    18:57 07.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 СПОМЕН

    4 5 Отговор
    Социализма свършва тогава когато свършат чуждите пари - Маргарет Тачър !!!

    19:00 07.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 В Чий ?

    3 0 Отговор
    Джоб ?

    19:08 07.10.2026

  • 14 ИндираГанди

    4 0 Отговор
    Ще залеем България с инвестиции ,,но кой ще гласува за Лупи

    Коментиран от #15

    19:13 07.10.2026

  • 15 Скайданс

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "ИндираГанди":

    След сливането на Уорнър и Парамаунт, има шансове и за Лупи.

    19:15 07.10.2026

  • 16 Сийка

    4 0 Отговор
    Въртят му се в чутурата не инвестиции, а 5% комисионни при 10 млрд. - това са 500 млн

    19:16 07.10.2026

  • 17 Лупи

    2 0 Отговор
    Продължавам делото на Жорж Ганчев Петрушев-да доя балъцитееее

    19:18 07.10.2026

  • 18 Той

    5 0 Отговор
    така си обещава !

    19:20 07.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Е това са

    1 0 Отговор
    Предизборни теми.
    Да се надцакват кой колко повече инвестиции може да привлече.

    19:24 07.10.2026

  • 21 1111

    4 0 Отговор
    Аве, тоя, Добрият Вълк Лупи трябва да го водите по нивите и лозята да мине, щото отдето мине, трева не никне.

    Коментиран от #26

    19:27 07.10.2026

  • 22 Павел Пенев

    6 0 Отговор
    След като оплячкоса Прамот Митал, Томов не може да вкара в страната инвестиция от 1 долар. Да не напомняме какво направи и с ЦСКА,лъжец и измамник- кандидат за президент. И другите 27 двойки са същите.

    19:27 07.10.2026

  • 23 Да, да

    6 0 Отговор
    Смятайте Лупи колко е огладнял, за 20 хил. евро за участие в кампанията, от които може да открадне част от тях, говори пълни глупости за идиоти. Сигурно още се намират.

    Коментиран от #32

    19:29 07.10.2026

  • 24 Ееееее тоя

    5 0 Отговор
    Лъжата За нищо я нЕма , как викаше деда ми.

    Коментиран от #30

    19:32 07.10.2026

  • 25 Голем смех

    2 0 Отговор
    Сетих се за вица де ашлак копанара на една сватба обещал колата с двата вола ,като дар...дето ги нямал:)))

    19:34 07.10.2026

  • 26 2222

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "1111":

    По-добре да го вземат в АПИ и го разхождат покрай ,,инфраструктурата" ,че от бурянаци,клонаци и храсталаци ни банкет,ни асфалт се вижда...

    19:39 07.10.2026

  • 27 Гост

    3 0 Отговор
    Каквото Сашко ти обещае, друг не може да ти го даде...хахахха

    19:39 07.10.2026

  • 28 хахахаха

    4 0 Отговор
    Лупи по скоро ще открадне толкова хахахаха.

    19:40 07.10.2026

  • 29 Лдфхл

    0 0 Отговор
    Ма то открадне да разпределим баницата немаше време

    19:40 07.10.2026

  • 30 Ха,ха

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Ееееее тоя":

    Кой бе,тия ли,Божеее🤣😂😂

    19:41 07.10.2026

  • 31 ШЕФА

    3 0 Отговор
    Лупи обеща че ще открадне 10-12 млрд. за пет години.Той обра милиардер индиец за една година,а за пет нищо не може да го спре да ограби цялата държава. Сто процентов лъжец и крадец,но без присъда !

    19:43 07.10.2026

  • 32 Оня под Коня

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Да, да":

    Да два пъти ЦСКА, да Кремиковци, но да му Дадем четвърти шанс, ЗАЩОТО ТОЗИ ПЪТ ЩЕ БЪДЕ ДРУГО! ДРУГИТЕ МОГАТ ДА МЕЧТАЯТ ЗА КАПАЦИТЕТА, ВОЗМОЖНОСТИТЕ, ЗА ПОТЕНЦИАЛА НА ДОБРИЯТ ВЪЛК ЛУПИ!

    19:46 07.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 А бе

    0 0 Отговор
    Тоя как не се умори толкова години да обещава благини... Добрият вълк Лупи.🤣

    19:51 07.10.2026

  • 35 Лупииииии

    0 0 Отговор
    Наддаванията да започнат....сега .. ха-ха ха .... измамници!!!

    19:53 07.10.2026

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