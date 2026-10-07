Александър Томов обеща 10-12 млрд. евро инвестиции за 5 години

Кандидатът за президент Александър Томов заяви, че България трябва да си постави по-високи икономически цели и да ускори значително растежа си. В предаването „Лице в лице“ по bTV той представи икономически модел, който по думите му включва шест проекта и инвестиции между 10 и 12 млрд. евро за пет години.
Томов каза, че държавният глава трябва да има активна роля при определянето на посоката за развитие на страната, а не да остава в сянката на изпълнителната власт.„Президентът трябва да посочи посоката“, заяви Александър Томов.
Кандидатът обвърза решението си да се включи в президентската надпревара с оценката си за развитието на страната след членството ѝ в Европейския съюз. По думите му България е на последно място по 32 от общо 33 показателя.
Томов заяви, че за 30 години страната е загубила 26% от населението си и предупреди за опасността да остане „тежка периферия на Европа“. Според него целта трябва да бъде България да достигне поне нивото на Чехия и Полша в рамките на около пет години.
Той посочи, че предложеният модел предвижда многомилиардни инвестиции, промени в законите и мерки за повишаване на производителността и основните икономически показатели.
Критика към ролята на президента
Томов заяви, че президентът не трябва да бъде „сянка на премиера“. Той се определи като един от създателите на Конституцията и каза, че замисълът е бил България да има силен президент в парламентарна република.
Кандидатът посочи, че през 2023 г. не е имало заседания на Консултативния съвет за национална сигурност. Той добави, че за 35 години е имало един референдум при правомощие на президента да свиква национално допитване.
Томов коментира и очакванията за икономическия растеж. Според него, ако растежът остане 2,5%, България ще продължи да бъде най-бедната държава и след пет години. Затова по думите му президентът „не може да спи и да чака“, а трябва да задава посоката на развитие.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кина
Коментиран от #12
18:54 07.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Верваме
18:55 07.10.2026
4 Симо
18:55 07.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Просто човек
18:57 07.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 СПОМЕН
19:00 07.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 В Чий ?
19:08 07.10.2026
14 ИндираГанди
Коментиран от #15
19:13 07.10.2026
15 Скайданс
До коментар #14 от "ИндираГанди":След сливането на Уорнър и Парамаунт, има шансове и за Лупи.
19:15 07.10.2026
16 Сийка
19:16 07.10.2026
17 Лупи
19:18 07.10.2026
18 Той
19:20 07.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Е това са
Да се надцакват кой колко повече инвестиции може да привлече.
19:24 07.10.2026
21 1111
Коментиран от #26
19:27 07.10.2026
22 Павел Пенев
19:27 07.10.2026
23 Да, да
Коментиран от #32
19:29 07.10.2026
24 Ееееее тоя
Коментиран от #30
19:32 07.10.2026
25 Голем смех
19:34 07.10.2026
26 2222
До коментар #21 от "1111":По-добре да го вземат в АПИ и го разхождат покрай ,,инфраструктурата" ,че от бурянаци,клонаци и храсталаци ни банкет,ни асфалт се вижда...
19:39 07.10.2026
27 Гост
19:39 07.10.2026
28 хахахаха
19:40 07.10.2026
29 Лдфхл
19:40 07.10.2026
30 Ха,ха
До коментар #24 от "Ееееее тоя":Кой бе,тия ли,Божеее🤣😂😂
19:41 07.10.2026
31 ШЕФА
19:43 07.10.2026
32 Оня под Коня
До коментар #23 от "Да, да":Да два пъти ЦСКА, да Кремиковци, но да му Дадем четвърти шанс, ЗАЩОТО ТОЗИ ПЪТ ЩЕ БЪДЕ ДРУГО! ДРУГИТЕ МОГАТ ДА МЕЧТАЯТ ЗА КАПАЦИТЕТА, ВОЗМОЖНОСТИТЕ, ЗА ПОТЕНЦИАЛА НА ДОБРИЯТ ВЪЛК ЛУПИ!
19:46 07.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 А бе
19:51 07.10.2026
35 Лупииииии
19:53 07.10.2026