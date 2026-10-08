Новини
България »
Цветелина Пенкова: България показа как чистата енергия и новите технологии могат да намалят цените на тока

Цветелина Пенкова: България показа как чистата енергия и новите технологии могат да намалят цените на тока

8 Октомври, 2026 10:27 324

  • цветелина пенкова-
  • страсбург-
  • ядрена енергетика

Включването на рекорден брой батерии към енергийната ни система намали цените на тока с близо 40%, посочи българският евродепутат по време на пленарното заседание на Европейския парламент в Страсбург

Цветелина Пенкова: България показа как чистата енергия и новите технологии могат да намалят цените на тока - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

България показа как чистата енергия и новите технологии могат да доведат до по-ниски цени на електроенергията и да създават условия за икономически растеж.Това заяви евродепутатът от БСП и Групата на социалистите и демократите Цветелина Пенкова по време на дебат в пленарната зала на Европейския парламент в Страсбург, посветен на чистата енергия в европейските политики.

За европейската индустрия цената на електроенергията определя дали ще има нови инвестиции, или затворени производства. Развитието на чиста енергия, която включва ВЕИ мощности и ядрена енергетика, трябва да носи реално конкурентно предимство“, отбеляза тя.

Пенкова даде за пример България, където системите за съхранение запазват евтината слънчева енергия за вечерните часове, когато търсенето расте и електроенергията поскъпва. „Включването на рекорден брой батерии към енергийната ни система намали цените на тока с близо 40% през летните месеци в региона ни. Българският опит доказва, че чистата енергия и новите технологии създават условия за икономически растеж“, подчерта евродепутатът.

Според Пенкова, която е основен преговарящ от страна на Европейския парламент по Регламента за електропреносните мрежи, следващата стъпка е този потенциал да бъде подкрепен с модерна енергийна инфраструктура и по-добра свързаност между държавите членки на Европейския съюз. Целта ѝ е законодателството да бъде окончателно договорено и прието до края на годината и да постави основата за по-ефективно планирана и свързана европейска електропреносна мрежа.

Нашата задача е да гарантираме ниски цени, но това да не е сезонно явление, а трайно предимство за европейската индустрия и гражданите“, заключи Цветелина Пенкова.

За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП: https://www.socialistsanddemocrats.eu


Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google

Подобни новини


Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове