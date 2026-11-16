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Цветелина Пенкова: Ще представим българския успех в съхранението на енергия в Европейския парламент

Цветелина Пенкова: Ще представим българския успех в съхранението на енергия в Европейския парламент

16 Ноември, 2026 11:34 474

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  • брюксел

Евродепутатът Цветелина Пенкова организира конференция в Брюксел, на която европейските институции и индустрията ще обсъдят енергийното бъдеще на Европа

Цветелина Пенкова: Ще представим българския успех в съхранението на енергия в Европейския парламент - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

На 18-и ноември в Европейския парламент в Брюксел ще се проведе конференция на високо равнище на тема „Енергийното бъдеще на Европа: Свързаност, гъвкавост, сигурност“. Събитието е организирано по инициатива на евродепутата от БСП и Групата на социалистите и демократите Цветелина Пенкова, която е и заместник-председател на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика (ITRE) и президент на Европейския енергиен форум (EEF).

Конференцията ще събере представители на европейските институции, мрежовите оператори и индустрията, сред които заместник-председателя на Европейската комисия Тереса Рибера, Йоахим Белке – ръководител в Генерална дирекция „Енергетика“ на Европейската комисия, Франсоа Бонд – ръководител в Агенцията на ЕС за сътрудничество между енергийните регулатори (ACER), зам.-председателя на Международната федерация на индустриалните потребители на енергия в Европа (IFIEC Europe) Петер Клаес, представители на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и членове на Европейския парламент и Комисията по промишленост, изследвания и енергетика.

Участие от България ще вземат Кирил Георгиев, изпълнителен директор на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) и Димитър Зарчев от ръководството на ЕСО, Иво Прокопиев – основател и главен изпълнителен директор на Renalfa Solarpro Group, главният изпълнителен директор на „Електрохолд България“ Георги Миков, и Юлиан Попов – бивш министър на околната среда и водите.

Основен акцент в дискусиите ще бъдат модернизацията на европейската енергийна инфраструктура, развитието на трансграничната свързаност и нарастващата роля на системите за съхранение на енергия.

Програмата е разделена на два основни панела. Първият, „Свързана Европа: TEN-E и инфраструктурата за сигурно и достъпно енергийно бъдеще“, ще бъде посветен на модернизацията на европейските енергийни мрежи и развитието на трансграничната свързаност с цел повишаване на енергийната сигурност на Европейския съюз и осигуряване на по-достъпни цени на електроенергията. Дискусията ще се проведе в контекста на междуинституционалните преговори по Регламента за електропреносните мрежи (TEN-E), който Цветелина Пенкова преговаря от страна на Европейския парламент.

Вторият панел, „Напредъкът на България в съхранението на енергия“, ще постави страната ни във фокуса на европейската дискусия. Тази година България се превърна в европейски лидер по отношение на интегрирането и оперирането на системи за съхранение на електроенергия. Благодарение на България електрозахранването на Югоизточна Европа не беше прекъснато, въпреки сериозния риск, породен от ниските нива на р. Дунав. Участниците ще обсъдят българския опит и ролята на батериите за изграждането на по-гъвкава и устойчива европейска енергийна система.

Конференhttp://https://www.socialistsanddemocrats.euцията в Брюксел предшества международен форум, който Цветелина Пенкова организира през декември в Народното събрание, посветен на ролята на България в новата енергийна свързаност на Европа и резултатите от преговорите по Регламента за електропреносните мрежи.

За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в
ЕП: https://www.socialistsanddemocrats.eu


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