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Цветелина Пенкова от Париж: България и Франция могат да задълбочат сътрудничеството си в ядрено-енергийния сектор

Цветелина Пенкова от Париж: България и Франция могат да задълбочат сътрудничеството си в ядрено-енергийния сектор

31 Октомври, 2026 11:44 431

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Евродепутатът Цветелина Пенкова бе избрана за представителя на България  в Програмата за бъдещи лидери на френското външно министерство

Цветелина Пенкова от Париж: България и Франция могат да задълбочат сътрудничеството си в ядрено-енергийния сектор - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Енергийната сигурност и икономическата конкурентоспособност на Европейския съюз бяха основните акценти на посещението на Цветелина Пенкова, евродепутат от БСП и Групата на социалистите и демократите в Европейския парламент, във Франция. Пенкова беше избрана за българския представител в Програмата за бъдещи лидери (PIPA) на френското Министерство на Европа и външните работи.

Визитата включваше срещи с представители на френското правителство, водещи компании от ядрената индустрия, Централната банка на Франция и Френския регулатор на финансовите пазари. Основните теми бяха бъдещето на европейската енергетика, реиндустриализацията на Европа и развитието на Съюза на спестяванията и инвестициите.

Ядрената енергетика – стратегическа индустрия за Европа

В рамките на програмата българският евродепутат разговоря с ръководни фигури на водещи компании в областта на ядрената енергетика. По време на срещите беше обсъден френският модел, който обхваща цялата производствена и технологична верига – от производството и рециклирането на гориво, през разработването на технологии и оборудване до изграждането и експлоатацията на самите централи. Пенкова подчерта стратегическото значение на този капацитет за енергийната сигурност и технологичната независимост на Европейския съюз.

С представители на Orano бяха обсъдени съвременните технологии за преработка на отработено ядрено гориво и повторно използване на извлечените материали. Компанията е сред водещите участници в световния ядрен горивен цикъл, като дейността ѝ обхваща добива и обогатяването на уран, рециклирането на гориво и управлението на ядрени материали. „Тази експертиза представлява интерес и за България, включително от гледна точка на бъдещи възможности за развитие на съвместни проекти“, уточни Пенкова.

Евродепутатът се срещна и с представители на компании, част от EDF Group – държавния оператор на всички ядрени централи във Франция. Специално внимание беше отделено на дългогодишния партньор на българската АЕЦ „Козлодуй“ - Framatome. Компанията разработва и произвежда ядрено гориво, реакторно оборудване и системи за управление и безопасност. Освен срещите с нейното ръководство, Пенкова посети и производствената площадка в Роман-сюр-Изер, където се произвежда ядрено гориво. Тя се запозна и с производството на Arabelle Solutions в Белфор, чиито турбини и технологии са част от над 50% от ядрените реактори в света. А по време на среща с разгледани и перспективите пред малките модулни реактори.

България разполага с дългогодишен опит, квалифицирани специалисти и утвърдени традиции в ядрената енергетика. Това е сериозна основа, върху която можем да развиваме нови партньорства с водещите европейски компании“, посочи Цветелина Пенкова.

Тя припомни, че България и Франция са сред държавите, които отстояха признаването на ядрената енергетика за стратегическа за Европа и осигуряването на финансиране за нея от бюджета на ЕС. „Убедена съм, че ни предстоят още успешни съвместни инициативи в областта“, допълни Пенкова.

Повече инвестиции за българските предприятия

Друг основен акцент от визитата на Пeнкова бяха срещите в Централна банка на Франция (Banque de France) и Френския регулатор на финансовите пазари (AMF). Сред темите на разговорите беше развитието на Съюза на спестяванията и инвестициите – инициатива, чрез която ЕС се стреми да насочи повече частни инвестиции към европейската икономика. Обсъдени бяха възможностите за преодоляване на разпокъсаността на европейските капиталови пазари, подобряване на достъпа на предприятията до финансиране и създаване на повече възможности за гражданите доброволно да инвестират своите спестявания при ясни правила и надеждна защита.

За мен е особено важно ползите от Съюза на спестяванията и инвестициите да достигнат до всички държави членки, включително България, а не капиталът да се концентрира единствено в големите финансови центрове. Българските предприятия трябва да имат по-добър достъп до средства, с които да модернизират производствата си, да внедряват нови технологии и да бъдат по-конкурентоспособни на европейския и световния пазар“, заяви Пенкова.

България и Франция – партньори по стратегическите приоритети на ЕС

В рамките на програмата Пенкова проведе и поредица от срещи във френското Министерство на Европа и външните работи с представители, отговарящи за европейските въпроси, стратегическите технологии, енергетиката, индустриалната политика и вътрешния пазар.

Сред обсъжданите теми бяха повишаването на конкурентоспособността на европейската индустрия, развитието на стратегическите производства и енергийната независимост.

България и Франция имат сериозен потенциал да задълбочат сътрудничеството си в области, които са определящи за бъдещето на Европа – ядрената енергетика, новите технологии, индустриалното развитие и инвестициите”, заключи Пенкова.

За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП: https://www.socialistsanddemocrats.eu


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