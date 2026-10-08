Жечо Станков: Предлагаме акцизът върху бензина и дизела да бъде намален с до 22 евроцента, както и ставката на ДДС

Предлагаме акцизът върху бензина и дизела да бъде намален с до 22 евроцента, както и ставката на ДДС. Това заяви бившият енергиен министър Жечо Станков на брифинг в Народното събрание, предаде репортер на ФОКУС.

Той отчете, че цените на горивата в България са достигнали безпрецедентни стойности през август и септември и посочи, че страната ни трябва да действа по модела на държави като Испания, Полша и Хърватия.

"Цените на горивата през август и септември достигнаха до най-високите си нива в историята, което води до изключително голяма инфлация и дълбоко бъркане в джоба на всеки български гражданин. В тази посока проучихме всички европейски практики и предложихме решение, което да даде шанс правителството да предприеме мерки - това ще намали цената на горивата, но ще задуши инфлацията. Цената бензина и дизела не отива само през резервоара на домакинствата, а отива в земеделието, в храните, в стоките, услугите", каза още той.

От своя страна депутатът Александър Иванов заяви, че мерките, предложени от кабинета "Радев", не дават ефект.

"В България това наше предложение би дало конкретно отражение с 40 евроцента надолу цената на най-масови бензин А95 и с 43 евроцента намаление на цената на дизела за крайните потребители. Предлагаме двукомпонентна мярка - намаление до 22 евроцента на литър, временна мярка чрез нотификация на акциза и временно намаляване на ставката на горивата на 9%", каза още Иванов.

От ГЕРБ обясниха още, че всички опозиционни партии в енергийна комисия са подкрепили предложението. И допълниха, че предложението е било отхвърлено на заседанието на икономическа комисия, проведено вчера.