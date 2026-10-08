Жечо Станков: Предлагаме акцизът върху бензина и дизела да бъде намален с до 22 евроцента, както и ставката на ДДС

Предлагаме акцизът върху бензина и дизела да бъде намален с до 22 евроцента, както и ставката на ДДС. Това заяви бившият енергиен министър Жечо Станков на брифинг в Народното събрание, предаде репортер на ФОКУС.
Той отчете, че цените на горивата в България са достигнали безпрецедентни стойности през август и септември и посочи, че страната ни трябва да действа по модела на държави като Испания, Полша и Хърватия.
"Цените на горивата през август и септември достигнаха до най-високите си нива в историята, което води до изключително голяма инфлация и дълбоко бъркане в джоба на всеки български гражданин. В тази посока проучихме всички европейски практики и предложихме решение, което да даде шанс правителството да предприеме мерки - това ще намали цената на горивата, но ще задуши инфлацията. Цената бензина и дизела не отива само през резервоара на домакинствата, а отива в земеделието, в храните, в стоките, услугите", каза още той.
От своя страна депутатът Александър Иванов заяви, че мерките, предложени от кабинета "Радев", не дават ефект.
"В България това наше предложение би дало конкретно отражение с 40 евроцента надолу цената на най-масови бензин А95 и с 43 евроцента намаление на цената на дизела за крайните потребители. Предлагаме двукомпонентна мярка - намаление до 22 евроцента на литър, временна мярка чрез нотификация на акциза и временно намаляване на ставката на горивата на 9%", каза още Иванов.
От ГЕРБ обясниха още, че всички опозиционни партии в енергийна комисия са подкрепили предложението. И допълниха, че предложението е било отхвърлено на заседанието на икономическа комисия, проведено вчера.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кина
11:51 08.10.2026
2 Каква дълбика мисъл
11:52 08.10.2026
3 ои8уйхътгрф
ДДС-то може да се намали на 5% до края на годината, загубите за бюджета няма да са големи...
И НЕ, ако намалят ДДС-то цените в магазина НЯМА ДА ПАДНАТ- на транспортните фирми им се възстановява ДДС-то за гориво
11:53 08.10.2026
4 вие го предлагате
11:55 08.10.2026
5 оня с коня
11:56 08.10.2026
6 Папагала
11:57 08.10.2026
7 Махайте акциза
Коментиран от #8
12:02 08.10.2026
8 е да де
До коментар #7 от "Махайте акциза":ама то приходите на държавата са от този акциз. За да работи държавата и трябват тези приходи. Ако не ги осигури, ще тегли нови заеми, докато и дават банките. После аз и ти заедно ще ги връщаме, заедно с лихвите. Искаш ли това?
12:11 08.10.2026
9 И ти си
12:16 08.10.2026
10 Факти
12:25 08.10.2026
11 То добре
13:08 08.10.2026