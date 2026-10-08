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Жена загина при челен сблъсък в Карловско
  Тема: Трафик

Жена загина при челен сблъсък в Карловско

8 Октомври, 2026 16:24 706 6

  • катастрофа-
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  • климент-
  • пътен инцидент

Катастрофата е станала между селата Каравелово и Климент

Жена загина при челен сблъсък в Карловско - 1
Снимка: shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

83-годишна жена загина при челен сблъсък между лек автомобил и микробус на пътя между карловските села Каравелово и Климент. Четирима души са пострадали. Сигналът за катастрофата е подаден около 11:30 часа на телефон 112.

По предварителни данни, публикувани от NOVA, 61-годишният водач на лекия автомобил е навлязъл в лентата за насрещно движение и се е ударил челно в микробуса. Загиналата е пътувала в автомобила.

Водачът и 75-годишен пътник от лекия автомобил са транспортирани в болница. Медицинска помощ се оказва и на 41-годишната шофьорка на микробуса и на нейния 32-годишен спътник.

Местопроизшествието е обезопасено от полицейски служители, а движението в района се отклонява по обходни маршрути. Причините и обстоятелствата около инцидента се изясняват.


Карлово / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Милчо Лаков

    3 0 Отговор
    Тия карат като зомбита и то по празни,междуселищни пътища .Как се навлиза в насрещното без причина.Лошото е,че загиват невинни.

    16:43 08.10.2026

  • 2 Юрист

    2 2 Отговор
    На всички с по ниско образование от магистър незабавно да им се отнемат книжките!

    Коментиран от #4, #5, #6

    16:47 08.10.2026

  • 3 значи !

    1 0 Отговор
    Е успял !

    Да Го Уцели !

    17:42 08.10.2026

  • 4 А На Юристите !

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Юрист":

    Дипломите !

    17:43 08.10.2026

  • 5 Ти Ли Ще Караш ?

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Юрист":

    Фадромата ?

    17:44 08.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

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