Жена загина при челен сблъсък в Карловско

83-годишна жена загина при челен сблъсък между лек автомобил и микробус на пътя между карловските села Каравелово и Климент. Четирима души са пострадали. Сигналът за катастрофата е подаден около 11:30 часа на телефон 112.
По предварителни данни, публикувани от NOVA, 61-годишният водач на лекия автомобил е навлязъл в лентата за насрещно движение и се е ударил челно в микробуса. Загиналата е пътувала в автомобила.
Водачът и 75-годишен пътник от лекия автомобил са транспортирани в болница. Медицинска помощ се оказва и на 41-годишната шофьорка на микробуса и на нейния 32-годишен спътник.
Местопроизшествието е обезопасено от полицейски служители, а движението в района се отклонява по обходни маршрути. Причините и обстоятелствата около инцидента се изясняват.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Милчо Лаков
16:43 08.10.2026
2 Юрист
Коментиран от #4, #5, #6
16:47 08.10.2026
3 значи !
Да Го Уцели !
17:42 08.10.2026
4 А На Юристите !
До коментар #2 от "Юрист":Дипломите !
17:43 08.10.2026
5 Ти Ли Ще Караш ?
До коментар #2 от "Юрист":Фадромата ?
17:44 08.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.