Жена загина при челен сблъсък в Карловско

83-годишна жена загина при челен сблъсък между лек автомобил и микробус на пътя между карловските села Каравелово и Климент. Четирима души са пострадали. Сигналът за катастрофата е подаден около 11:30 часа на телефон 112.

По предварителни данни, публикувани от NOVA, 61-годишният водач на лекия автомобил е навлязъл в лентата за насрещно движение и се е ударил челно в микробуса. Загиналата е пътувала в автомобила.

Водачът и 75-годишен пътник от лекия автомобил са транспортирани в болница. Медицинска помощ се оказва и на 41-годишната шофьорка на микробуса и на нейния 32-годишен спътник.

Местопроизшествието е обезопасено от полицейски служители, а движението в района се отклонява по обходни маршрути. Причините и обстоятелствата около инцидента се изясняват.