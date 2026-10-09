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НС прие на първо четене промени за акциите с повече гласове

НС прие на първо четене промени за акциите с повече гласове

9 Октомври, 2026 10:48 621 0

  • народно събрание-
  • ценни книжа-
  • акции с повече гласове-
  • капиталов пазар-
  • малки и средни предприятия

Дружествата ще могат да набират капитал чрез многостранни системи за търговия, без собствениците им да губят контрол върху управлението

НС прие на първо четене промени за акциите с повече гласове - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Законопроектът, внесен от Министерския съвет, създава правила за дружествата с акции с право на повече от един глас и позволява техните акции да бъдат допускани до търговия на многостранна система за търговия.

Промените са свързани с европейската Директива (ЕС) 2024/2810, която държавите членки трябва да въведат в националното си законодателство до 5 декември 2026 г. В бюджетната комисия законопроектът беше одобрен на 1 октомври с 18 гласа „за“, без „против“ и с един „въздържал се“.

Какво се променя за дружествата

Акциите с повече гласове дават възможност на собствениците на компании да привличат нов капитал чрез нови акционери, като същевременно запазват по-силен контрол върху управлението. Министерският съвет определя механизма като начин дружествата да набират финансиране, без основателите им да се отказват от управленската си визия.

Предвижда се дружествата с такава структура да могат да бъдат допускани до многостранни системи за търговия, включително до пазари за растеж на малки и средни предприятия. Това отваря възможност за компании, които не са листвани на регулиран пазар, да получат достъп до инвеститори при запазване на засилените права на определени акции.

Решенията за въвеждане или промяна на структурата с акции с повече гласове ще трябва да бъдат одобрявани с квалифицирано мнозинство от най-малко две трети от всеки клас акции, представен на общото събрание. Решението трябва да бъде взето преди дружеството да поиска допускане на акциите си до търговия на многостранна система.

Изисквания за прозрачност

Законопроектът въвежда и допълнителни задължения за оповестяване. Дружествата ще трябва да публикуват информация за ограниченията при прехвърлянето на акциите и при упражняването на правото на глас.

Ще се обявява и самоличността на притежателите на акции с повече гласове, които контролират над 5 процента от правата на глас, когато тази информация е известна на дружеството. Данните ще се включват в проспекта или в документа за допускане до търговия, както и в годишния финансов отчет, ако не са били публикувани по-рано или са настъпили промени.

След приемането на първо четене законопроектът трябва да премине през процедурата за предложения между двете гласувания и да бъде разгледан отново в пленарната зала.

Източници: bta.bg


София / България
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