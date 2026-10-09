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МС: Кирило Буданов сам не пожела публичност за визита си
  Тема: Украйна

МС: Кирило Буданов сам не пожела публичност за визита си

9 Октомври, 2026 14:08 1 445 53

  • кирило буданов-
  • румен радев-
  • украйна

Войната в Украйна е била основната тема

МС: Кирило Буданов сам не пожела публичност за визита си - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Във връзка с постъпили медийни запитвания Ви уведомяваме, че посещението на началника на кабинета на президента на Украйна - Кирило Буданов в София е по негова молба при пълна конфиденциалност поради мерки за сигурност.

Това съобщиха от правителствената пресслужба.

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По време на срещата си с премиера Румен Радев на 8 октомври, Кирило Буданов е споделил вижданията на украинската страна за възможностите за постигане на мирно решение на войната в Украйна.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европеец

    56 11 Отговор
    Министър-председателя явно е преговарял с явен терорист....

    Коментиран от #4

    14:13 09.10.2026

  • 2 Дякон Унуфрий Араллампиев

    54 7 Отговор
    Така си и знаех Нещо много ценно е потънало с кораба

    Коментиран от #27

    14:14 09.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Европеец

    35 12 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    Министър-председателя е преговарял тайно с терорист..... Радев, Радев.... Скоро очаквам агитките да скандират ти си позор оставка и затвор.....

    14:16 09.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ШЕФА

    17 19 Отговор
    Този фашист след потопените кораби явно има повече достойнство от Румен Кеша и Йотова Масонката ,които го рекламират,явно се гордеят че посрещат един терорист !

    14:22 09.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Последния Софиянец

    32 7 Отговор
    Потапя кораби в наши води.Не му трябва публичност.

    14:23 09.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 оня с коня

    29 5 Отговор
    сега нащи военни ще влизат да вадят ценния товар от потъналия кораб

    14:23 09.10.2026

  • 14 оня с коня

    5 12 Отговор
    време е вече АЕЦ-а да гръмнеИyнищoжи тоя скапан и продaжeн ганювски ГEH

    14:24 09.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Всъщност

    8 0 Отговор

    До коментар #6 от "МакедонецЪТ":

    Ралин не казваш такова нещо . Не че има значение какво е казвал .
    Втория цитат ? Какво искаш да кажеш ? В сегашна Македония би било : Какъв си ти ? Албанец , циганин или турчин .

    14:24 09.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Недоверчив

    29 3 Отговор
    Лъжат ни за всичко. Лъгаха ни преди, лъжат мини сега. За нищо не вярвам на управляващите. Виждам и усещам, че става все по- зле и по- зле.

    14:26 09.10.2026

  • 22 ЦСКА Москва

    36 5 Отговор
    Усещате ли каква тишина настъпи относно потъналите кораби,и това е така защото от първият час се знаеше че са украинците,но няма как да го признаят,защото са жалки подлоги и нац.предатели.

    14:27 09.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Боруна Лом

    8 1 Отговор

    До коментар #2 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    СЕГА ЩЕ ГО ВАДЯТ С ПОДВОДНИЦИ

    14:32 09.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Недопустимо е

    25 3 Отговор
    Да се крие такава визита. Международните отношения не са концерт по желание

    Коментиран от #38

    14:34 09.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Хи хи

    25 5 Отговор
    Досега зеленото жуже просеше пари от който може, а сега и дясната му ръка тръгнала да проси !! Марш на фронта да ни пазите от Путин !!!!

    14:36 09.10.2026

  • 32 ту-туу

    9 4 Отговор
    предайте го на путин

    14:39 09.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Голямо

    16 0 Отговор
    съобщение изфабрикуваха , няма що ! А чуждите медии знаеха .

    14:42 09.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 МАЙ ДОСТА АЗОФЦИ

    15 2 Отговор
    Са на дъното на Черно море.

    Коментиран от #41

    14:44 09.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Иванич

    10 4 Отговор
    Буданов изкомандорил Радев! Колко жалко!

    14:46 09.10.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 УжасТ

    9 1 Отговор

    До коментар #37 от "МАЙ ДОСТА АЗОФЦИ":

    Или по-зле : старата смяна западни инструктори се е прибирала .

    14:49 09.10.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 🦉🦉🦉🦉

    12 0 Отговор
    Истинската журналистика трябва да вади на показ това, което властта иска да скрие-
    другото е платен ПиАр ❗

    14:51 09.10.2026

  • 45 Сатана Z

    11 3 Отговор
    Кирчо Буданов е издирван от Русийската прокуратура за тероризъм.,което прави режимът в София спонсор на терористи.Голяма реклама

    14:52 09.10.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Огнян

    4 2 Отговор
    Пак ще просят,то друго могат ли?

    14:59 09.10.2026

  • 50 Зеления

    3 1 Отговор
    След визитата на Буданов, нещо млъкнаха и Мирчевци, Денковци, Асен Василевци, Пеевски, Тагаревски и т.н., нещо не искат повече да се изпраща нота на Русия.
    Усетиха че Буданов е дошъл да замазва положението

    15:00 09.10.2026

  • 51 Смър на еврастите и атлантидите

    2 2 Отговор
    Смър на украйна и всеки който я подкрепя

    15:03 09.10.2026

  • 52 Трябвало е

    0 0 Отговор
    да изхвърли Будалото !

    15:05 09.10.2026

  • 53 Цвете

    1 0 Отговор
    НИКОГА ЕДИН ЕВРОПЕЕЦ УВАЖАВАЩ СЕБЕ СИ, НЕ БИ РЕАГИРАЛ ,КАТО НОМЕР 1. 🔎🛳🇧🇬🇧🇬🛳🔎👎✈️🤫🤔

    15:06 09.10.2026

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