МС: Кирило Буданов сам не пожела публичност за визита си

Във връзка с постъпили медийни запитвания Ви уведомяваме, че посещението на началника на кабинета на президента на Украйна - Кирило Буданов в София е по негова молба при пълна конфиденциалност поради мерки за сигурност.
Това съобщиха от правителствената пресслужба.
По време на срещата си с премиера Румен Радев на 8 октомври, Кирило Буданов е споделил вижданията на украинската страна за възможностите за постигане на мирно решение на войната в Украйна.
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 18 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Европеец
Коментиран от #4
14:13 09.10.2026
2 Дякон Унуфрий Араллампиев
Коментиран от #27
14:14 09.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Европеец
До коментар #1 от "Европеец":Министър-председателя е преговарял тайно с терорист..... Радев, Радев.... Скоро очаквам агитките да скандират ти си позор оставка и затвор.....
14:16 09.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 ШЕФА
14:22 09.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Последния Софиянец
14:23 09.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 оня с коня
14:23 09.10.2026
14 оня с коня
14:24 09.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Всъщност
До коментар #6 от "МакедонецЪТ":Ралин не казваш такова нещо . Не че има значение какво е казвал .
Втория цитат ? Какво искаш да кажеш ? В сегашна Македония би било : Какъв си ти ? Албанец , циганин или турчин .
14:24 09.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Недоверчив
14:26 09.10.2026
22 ЦСКА Москва
14:27 09.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Боруна Лом
До коментар #2 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":СЕГА ЩЕ ГО ВАДЯТ С ПОДВОДНИЦИ
14:32 09.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Недопустимо е
Коментиран от #38
14:34 09.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Хи хи
14:36 09.10.2026
32 ту-туу
14:39 09.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Голямо
14:42 09.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 МАЙ ДОСТА АЗОФЦИ
Коментиран от #41
14:44 09.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Иванич
14:46 09.10.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 УжасТ
До коментар #37 от "МАЙ ДОСТА АЗОФЦИ":Или по-зле : старата смяна западни инструктори се е прибирала .
14:49 09.10.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 🦉🦉🦉🦉
другото е платен ПиАр ❗
14:51 09.10.2026
45 Сатана Z
14:52 09.10.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Огнян
14:59 09.10.2026
50 Зеления
Усетиха че Буданов е дошъл да замазва положението
15:00 09.10.2026
51 Смър на еврастите и атлантидите
15:03 09.10.2026
52 Трябвало е
15:05 09.10.2026
53 Цвете
15:06 09.10.2026