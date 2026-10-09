МС: Кирило Буданов сам не пожела публичност за визита си

Във връзка с постъпили медийни запитвания Ви уведомяваме, че посещението на началника на кабинета на президента на Украйна - Кирило Буданов в София е по негова молба при пълна конфиденциалност поради мерки за сигурност.

Това съобщиха от правителствената пресслужба.

Още новини от Украйна

По време на срещата си с премиера Румен Радев на 8 октомври, Кирило Буданов е споделил вижданията на украинската страна за възможностите за постигане на мирно решение на войната в Украйна.