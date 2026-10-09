Новини
България »
Румен Овчаров: Не мисля, че Русия ще удари България, няма логика

Румен Овчаров: Не мисля, че Русия ще удари България, няма логика

9 Октомври, 2026 15:41 668 52

  • румен овчаров-
  • русия-
  • нападение-
  • българия

Според него целият КСНС е бил за водене на преговори между шестте държави за сигурността в Черно море и "ме кара да мисля, че България прави сериозна крачка в политиката"

Румен Овчаров: Не мисля, че Русия ще удари България, няма логика - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Чии са дроновете, ударили двата кораба в икономическата зона на Черно море е най-скандалният и най-жълтият въпрос. Според мен по-сериозно е, че след решението на КСНС България влезе в голямата политика и слез изказването на президента пред ООН, че иска преговори за сигурността в Черно море. Това каза в интервю пред БНР Румен Овчаров, бивш енергиен министър.

Според него целият КСНС е бил за водене на преговори между шестте държави за сигурността в Черно море и "ме кара да мисля, че България прави сериозна крачка в политиката":

"Външният министър на Германия се срещна с руския. Украинският идва в България и това е, което направи нашия КСНС - има резултат. И Украйна се включва в търсене на мирно решение. Тази първосигнална реакция и политика, която продължаваме да водим вече 5 години, от 24 февруари 2022 г. – кой е агресорът? Инфантилен въпрос! Защото не се търсят причините, а се въртим. Но руснаците вървят стъпка по стъпка напред, а Украйна какво е вече, някаква квазитеритория?", посочи той.

Овчаров припомни, че от ситуацията е изключително сериозна, защото в средата на септември застрахователите в Лондон почти три пъти са увеличили застраховките, обявени са за зони с военен риск - крайбрежието на Украйна и Азовско море.

"Като че ли без риск са само териториалните води на Румъния, България и Грузия. За мен има един знак, че Буданов преди да замине за САЩ идва в България и очевидно иска да знае какво е предприел българския президент относно постигане на мир в Черно море. Не мисля, че Русия ще удари България. Няма логика да удари Турски или Балкански поток, още по-малко да удари руски активи в "Нефтохим". Друг е въпросът, че ескалацията в Черно море носи тежки проблеми, преди всичко за самата Украйна. Защото на практика няма морски транспорт, доставки на оръжие и износ", ако на практика е спрял още повече като имаме предвид нивото на река Дунав", коментира Румен Овчаров.

Той направи уговорката, че не е член на никакъв ИК и "говоря изцяло от свое име, без да защитавам кандидатури".


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ТАМПЛИЕРКАТА И МАСОНА

    10 1 Отговор
    Защо тогава ни вкарват във тази война?

    15:44 09.10.2026

  • 3 в кратце

    3 4 Отговор
    Искаме при нас да дойдат готини рускини и да им удряме целувки до сутринта!

    Коментиран от #12

    15:44 09.10.2026

  • 4 Европеец

    8 5 Отговор
    Заглавието е вярно..... Ако не ги провокираме с някоя глупост ,няма логика да ни ударят... От руснаците не могат да спят само соросоидите....
    ..

    Коментиран от #9

    15:45 09.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този крадец

    5 3 Отговор
    Колко джипа е получил? И други подаръци за семейството?

    15:47 09.10.2026

  • 7 Даката

    6 6 Отговор
    Жална и майка на русия, след това цялото НАТО ще и се стовари на главата.

    Коментиран от #51

    15:48 09.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Че те

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Европеец":

    Провокират постоянно България!

    15:49 09.10.2026

  • 10 Овчо Магнитски,

    6 2 Отговор
    срам нямаш!

    Коментиран от #26

    15:50 09.10.2026

  • 11 Много Известен Съветски Актьор

    6 2 Отговор
    Е го и тоя, мазен кремълски парцал. Нищо няма да занесеш в гробищата Р.Овч. Ковчег с джобове и катафалка с ремарке няма. Алчен комуняга. Нещо е е издал багажа и наглата му усмивка е изчезнала. Бог си знае работата.

    15:51 09.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 НЕ Е ПРЕСТАВАЛА ОЩЕ ОТ 1944Г.

    6 4 Отговор
    РУСИЯ НИ Е УДАРИЛА ЯКО ОЩЕ ПРЕДИ 10 Г. С МУНЧО И ЙОТОВА!

    15:53 09.10.2026

  • 14 Николай

    7 3 Отговор
    Те вече удрят България. Повече от 70 години ни тъпче руския ботуш. А от 2013 насам ни удря с палежи, опити за убийства, намеса в изборите и тн.

    15:55 09.10.2026

  • 15 Успокои сЯ

    4 2 Отговор
    Добре, че е точно тоя, та да ни успокои, че господарите му няма да ни поробят пак...продажници...

    15:55 09.10.2026

  • 16 Че тя

    3 2 Отговор
    си я удря от 44 година!

    15:56 09.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Емигрант

    3 2 Отговор
    Много беше ВАЖНО да се чуе мнението на корупционер обявен в списъкът "Магнитски" за опасен и със забрана да посещава САЩ и Великобритания ! Ето какво представлява в България престъпната журналистика публикува мнения на световно известни престъпници и провалени български бивши политици известни с измами и кражби в особенно големи размери ! Как да стане българинът уважаван и с достойнство пред света като тези престъпни медии представят за коментар и съвет само известни български крадци и измамници ?

    15:58 09.10.2026

  • 19 сбруя

    1 0 Отговор
    Ако русия удари българия,то това ще е през двадесет и втори век и ще я удари с хранителни продукти,морски.

    15:58 09.10.2026

  • 20 Николай

    6 3 Отговор
    И преди, но най-вече cлед Руско-турската война и осуетяването на идеята за Задунайска губерния, Русия постоянно играе изключително зловеща роля за България. - Русия е против Съединението и насъсква султана да си вземе обратно Източна Румелия- Русия подтиква и е на страната на Сърбия, когато тя напада България- Русия е на страната на Сърбия , Гърция и Румъния и през Междусъюзническата война- Русия напада България и през 1916 година нейни войски нахлуват в Добруджа- Русия организира септеврийския метеж през 1923 г., взел хиляди жертви - Русия стои зад най-страшния атентат в историята на България в църквата "Света Неделя" през 1925 година- Русия напада и окупира България през септември 1944 г., въпреки че нито един български войник не се е сражавал на Източния фронт- Руски инструктори ръководят изтребването на българския политически и интелектуален елит през страшните дни на 1944-1945 година- Русия създава така наречената македонска нация и принуждава хиляди българи да се отричат от род и родина - Русия откъсна за цели 45 години България от Европа от света, в резултат на което и до днес не можем да наваксаме изоставането- Русия ограби и продължава нагло да ограбва България

    15:59 09.10.2026

  • 21 Николай

    4 3 Отговор
    Съветският шпионаж и терористична дейност в България в периода 1919-1944 гг.
    Хиляди са националните предатели, които продават отечеството си за московско злато, брилянти и американски долари
    Антон Тодоров
    След Солунското примирие от 29 септември 1918 г. в България е установена френско-английски окупационен режим. Тайните служби на Съветска Русия (военното и външнополитическото разузнаване) незабавно започват разузнавателна дейност за разкриване намеренията на командването на Антантата в България. Тази задача изисква създаването и разгръщането на разузнавателна мрежа в страната. Най-нетърпеливите "кандидат-шпиони" са от малобройната група български военнопленици, които са разпръснати в различни градове на Русия. Още в края на 1917-началото на 1918 г. част от тях създават т.н. кръжок "Революция", от чието име в Москва пристига група от няколко човека, водени от Георги Михайлов Добрев (псевд. Железов) от с. Байкал, Плевенско. Част от тях по-късно се присъединяват към Червената армия и току-що създадените структури на военното и външнополитическото разузнаване на Съветска Русия. През май 1918 г. при ЦК на РКП(б) се създава федерация на чуждестранните комунистически групи. На 16 май южнославянската комунистическа емигрантска група, в коята влизат и български представители решава да стане секция на РКП(б) под името РКП(б) — група на българи, сърби, хървати и словенци. На 15 октомври българите се отделят и създават самостоятелна група. По този начин се оформя

    16:00 09.10.2026

  • 22 Николай

    3 3 Отговор
    Един от първите, които поставят началото на националпредателската деност в полза на болшевишките тайни служби в България е Григор Чочев, които още през 1918 г. установява и поддържа нелегалния партиен канал между Варна и Одеса, по който се пренася оръжие (пушки, картечници, пистолети и бомби), взривни материали и нелегална литература. Това е човекът, който без умора и с безкрайно разрушителна фантазия работи срещу отечеството ни и неговото легитимно публично управление. Групата на Чочев старателно изучава крайбрежието на Черно море, работата на граничните постове, движението на военно-морски кораби на Антантата, добиват и щателно разучават картата за разположението на минните полета, създават петнадесет тайни склада за оръжие и литература. Като куриери по този канал действат агентът на международни отдел на Коминтерна (разузнаването на Коминтерна) Боян Папанчев, сътрудникът на Разведупр на РККА (военното разузнаване) Жечо Гюмюшев, Енчо Атанасов. Изградена е цяла партийна флотилия, в която имало пет моторни лодки и един кораб.

    16:01 09.10.2026

  • 23 Тотален

    3 3 Отговор
    руски възпитаник!

    16:01 09.10.2026

  • 24 Николай

    3 2 Отговор
    Свои хора комунистическата база във Варна е имала в морската полиция, в митницата, в градската администрация, в пристанището и в щаба на руската емиграция. Дейността на базата е координирана от ръководителя на аналогичната база в Истанбул Никола Трайчев (с фалшиви имена Давид Давидов) и от софийските резиденти на съветското военно разузнаване Христо Боев Петашев и Борис Иванов. В неговата разузнавателно-диверсионна група са също така и Тодор Димов от Варна, дядо Димитър (македонски комита, участник в убийството на един от румънските министър-председатели), Атанас Ненов, Христо Ненчев от Пирдоп, Димитър Димчев, Неделчо Георгиев от Поморие, Марко Личев, Кольо Капчозов, Михал Илиев (Капуза), Димитър Гюнчев, хлебарят Александър Димитров.
    През май 1919 г. председателят на Централното бюро на българските комунистически групи в Съветска Русия Стоян Джоров изпраща в България Христо Боев и Стефан Шарков. Двамата пристигат след много рисковано плаване през изключително бурното Черно море и акостират северно от Варна. Във Варна се срещат със съветските агенти Димитър Кондов (варненски градоначалник) и Димитър Попов. След това през Провадия се добират до София и предават на ръководството на БРСДП (т.с.) болшевишка литература и писма от московската цитадела на световната революция. Но най-важният товар, който носят са "експроприирани от руската буржоазия ценности за материално подпомагане мероприятията на ЦК на БКП", както пише в спомените си Радослав Габровски, аген

    16:02 09.10.2026

  • 25 Николай

    2 2 Отговор
    Впрочем, същите криминални бандити като тези, които са окупирали властта в Съветска Русия през есента на 1917 г. Интересни свидетелства за бандитския характер на болшевишките вождове дава в своите спомени Яков Самуилович Рейх (с псевд. Томас), известен коминтерновски функционер. Роден през 1886 г. в Галиция (Австро-Унгарската империя), той се издига завеждащ контактите на Москва с комунистическите движения в Централна и Западна Европа. През септември 1919 г. ИК на Коминтерна взема решение за създаването на Западноевропейско бюро в Берлин.
    След заседанието на Изпълнителния комитет диктаторът Владимир Ленин се среща с Яков Рейх и му казва:
    "Вземете колкото може повече пари, изпращайте отчети за свършеното и, ако е възможно и вестници, и въобще, правете това, което налага обстановката. Само правете нещо!". И написал бележка до Ганецки, който завеждал секретната партийна каса, която била в лично разпореждане на Ленин, и който се разпореждал с нея, без да дава отчет някому. Яков Рейх дава уникално описание на срещата си с Ганецки"
    "Познавах Ганецки от доста години и той ме прие като стар познат другар. Даде ми 2 млн. в чужда валута – немска и шведска. След това ме заведе в съкровищницата на партийната каса. Там навсякъде имаше всевъзможни съкровища: скъпоценни камъни, изтръгнати от колиета и бижута лежаха на цели камари на пода, някой явно се беше опитвал да ги сортира, но не беше довършил работата си. На входа на съкровщницата имаше сандък, пълен с пръстен

    16:02 09.10.2026

  • 26 Емигрант

    3 2 Отговор

    До коментар #10 от "Овчо Магнитски,":

    Този не се интересува колко ттябва да е срамежлив, тук СРАМ трябва имат медиите, че му дават думата, затова казвам постоянно, че БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИИ СА ПРЕСТЪПНИЦИ ПОД КОНТРОЛА НА КОРУПЦИЯТА И ЕДИНСТВЕНОТО КОЕТО ПРЕСЛЕДВАТ НЕ Е ДЕМОКРАЦИЯТA, А ПАРИТЕ !

    16:02 09.10.2026

  • 27 Николай

    2 2 Отговор
    От 1920 г. в софийскато пощенско-телеграфна станция действа разузнавателна група, която нелегално предава информация на Коминтерна и военното разузнаване на Съветска Русия. Станцията представлявала промеждутъчен пункт за свръзка между Франция и Полша с радиостанциите на ген. Врангел в Севастопол. Сътрудници на разузнаването на Коминтерна са началника на софийската станция Антон Слоневский и седем негови сътрудници, сред които и вербуваният впоследствие от ГРУ Николай Янков (псевд. Яблин). Сътрудничеството на Коминтерна с военното и външнополиитческото разузнаване на Съветска Русия е регламентирано с Инструкция от 8 август 1921 г., подписана за РУ на РККА – Арвид Янович Зейбот, за ВЧК – Йосиф Станиславович Уншлихт, за Коминтерна – Осип Аронович Пятницки и Григорий Евсеевич Зиновиев. През пролетта на 1921 г. Христо Боев става кадрови служител на Разведупр на РККА (военното разузнаване) и започва да работи под ръководството на Ян Берзин –зам.-началник на Регистрационното управление на Червената армия, впоследствие на Разведупр на РККА и впоследствие началник на ГРУ до 1937 г.

    16:03 09.10.2026

  • 28 Николай

    2 2 Отговор
    На Боев е възложено да създаде нелегална разузнавателна организация в България. В началото на април 1920 г. Христо Боев осигурява пътуването с лодка до Съветите на първия български представител в Коминтерна - Иван Недялков (псевд. "Шаблин"). Същата година организира пътуването на делегацията на БРП (к) за Втория конгрес на Коминтерна. Лодката, в която Боев пътува с Георги Димитров и Васил Коларов, е спряна от румънските власти, тримата са арестувани и престояват един месец във румънски военен затвор, откъдето отново са освободени. За да поддържа конспиративни контакти с комунистически функционери в Турция и Гърция той дори се главява за огняр на кораба "Фердинанд". През август 1921 г. той отново идва в България, с псевдоним "Фьодор Русев". На 10 януари 1922 г. сключва брак с австрийската комунистка Йозефа Колб Енгелберг и заради нея приема католицизма. За кратко време Христо Боев създава резидентура с широки разклонения, която запова да събира информация от висши правителствени източници, от партийни функционери, парламентаристи, офицери, както и агенти сред белогвардейската емиграция. Христо Боев и Никола Трайчев създават дружеството за мореплаване и търговия "Матеев, Кремаков и сие" в Бургас, което им служи за прикритие. Купуват от Истанбул френски кораб, клас "Vedette", който получава името "Иван Вазов". Малкоизвестен факт е, че на 19 януари 1922 г. цар Борис ІІІ нарежда ремонта на кораба на болшевишките предатели да се изпълни безплатно във военния ар

    16:03 09.10.2026

  • 29 Николай

    2 2 Отговор
    Всичко това царят прави като един вид подкрепа за двамата "предприемачи", които всъщност са едни от най-коварните съветски агенти в Царство България. Така царят, без да подозира, помага на комунистите и това няма да бъде единственият подобен случай. След септемврийския комунистически метеж 1923 г. "дружеството” преустановява дейността си и "партийната яхта” е продадена. През август 1919 г. от Одеса за България е изпратена нова разузнавателна група на съветското военно разузнаване, което по това време се нарича Регистрационно управление на Полевия щаб на Революционния Военен съвет на Републиката (Региструпра ПШ РВСР). В нея влизат Койчо Касапов (псевд. Иванов), Георги Портнов (псевд. Петров), Ради Брезов. През пролетта на 1920 г. към тях се присъединява Стоян Джоров (псевд. Жорж и Атаман). Той е роден на 23 ноеври 1878 г. в с. Горна Василица, Ихтиманско. Член на БРСДП (Българската социал-демократическа партия) от 1903, а на РСДРП (Руската социал-демократическа партия) – от 1908 г. Докато е емигрант във Франция, установява контакт с Надежда Крупская и под прикритието на професията си (художник-декоратор), той се превръща в един от най-ценните конспиратори на руските болшевики доста преди октомврийския преврат. Председател на московската българска комунистическа група и организатор на Революционния комитет на Южна Добруджа (основно ползван за решаване на разузнавателни задачи на съветското разузнаване), създаден по инициатива на Кръстьо Раковски, който по тов

    16:04 09.10.2026

  • 30 Николай

    3 2 Отговор
    През 1919 г. Стоян Джоров е назначен на изключително високата длъжност резидент на Регистрационното управление на РККА (военното разузнаване) в България. Доживява до преврата на 9 септември 1944 г., макар че има издадена смъртна присъда. Койчо Касапов е роден на 12 септември 1891 г. в с. Зелениково, Пловдивско. Участник в октомврийския преврат в Русия, организатор и ръководител на българската комунистическа група в Луганск. Резидент на съветското военно разузнаване в България и Румъния, член на Революционния комитет на Южна Добруджа. Също доживява до деветосептемврийския преврат и умира през 1957 г. в Пловдив. Георги Михайлов Портнов е бесарабски българин, роден в българската колония Долу-Кой в Измайловски окръг (уезд) на Бесарабска губерния. Идва в България по линия на Революционния комитет на Южна Добруджа, централата на който била разположена в Одеса.
    През май 1922 г. под контрола на компартията в България се създава организацията за репартриране на руски емигранти, основно от белогвардейските среди, с наименоване "Съюз за завръщане в Родината" ("Совнарод"). Борис Иванов (псевд. "Борис Краснославски") от резидентурата на Разузнавателното управление на Щаба на Червената армия, Борис Шпак, руски офицер-белоемигрант, който сътрудничи на съветското разузнаване и пристигналият от Берлин за координиране работата на резидентурите на съветското военно разузнаване в България Семьон Фирин (Пупко), активно използват тази организация и успяват да вербуват за нейн

    16:04 09.10.2026

  • 31 Николай

    2 2 Отговор
    За да ръководи Военната организация на БКП, в България е изпратен военният терорист, офицерът от Разузнавателеното управление на РККА Михаил Малхазович Чхеидзе, а по канала през Черно море, който Христо Боев и другите съветски агенти изграждат, са пренесени около 800 пушки, 500 револвера, 500 ръчни гранати, 150 кг взрив. В България пристига още един специалист-килър от кадрите на РУ на РККА – Христофор Салнин ("Осип"), с латвийско-украински произход. Подвизавал се в началото на 20-те като съветски агент в Далечния изток (през 1926-1929 г. е резидент в Китай, под имената на американския гражданин Кристофър Лаубърг). През 1923 г. прехвърлен в Германия, където изгражда нелегалната военна организация на компартията там, както и със създаването на червени терористични отряди в Тюрингия и мрежа от военни складове и нелегални оръжейни бази. С поредната пратка оръжие е изпратен през 1924 г. в България. Четири месеца участва в терористичният партизански отряд на Никола Янчев в Южна България, където водят боевете с правителствените войски.

    16:05 09.10.2026

  • 32 Николай

    2 2 Отговор
    Кристапс Салнин ("Осип") е инструктор и към терористичния отряд на Янко Андонов, който действа по същото време в Сливенско. Отрядът се занимава основно с участие в канали за доставка на оръжие, терористични бойни акции срещу органите на властта в района и диверсии по жп линиите и телеграфните връзки. През януари 1925 г. Янко Андонов е назначен за ръководител на Военната организация (ВО)на Сливенския окръжен комитет на компартията и Кристапс Салнин ("Осип") става инструктор към ВО. След като терористичните отряди са разгромени от българските власти, "Осип" се прехвърля в Турция и оттам се връща в Съветите. Михаил Чхеидзе и Кристапс Салнин ("Осип") са двамата масови килъри от ГРУ, пряко отговорни за подготовката на атентата в църквата "Свети Крал" ("Света Неделя") на 16 април 1925 г. и доставката от Виена на взрива. Авиаторът Асен Йорданов Агов осигурява детонаторите за този сатанински комунистически атентат. Ето какво пише в официалната биография на левия земеделец Асен Агов, издадена по време на комунистическия режим преди 1989:

    16:05 09.10.2026

  • 33 Стенли

    2 2 Отговор
    Много е прав , макар че през годините са минали много сложни отношения с Русия и със СССР , от това руснаците , да , обстрелват , Варна , до това същия този град (макар и в рамките на 2,3 години) да носи името на съветския диктатор , Сталин , но едно не може да се отрече , че без руско турската война от 1877 г България едва ли щеше да да я има , на политическата карта на света , като независима държава , можем само да гадаем , ако тогава Руската империя , не беше започнала война с османската империя , или беше загубила войната , какво щеше да се случи с тази територия , дали щяхме да се освободим , след 50,60 години , или да бъдем някаква автономия както източна Румелия , кой знае 🤔,и накрая да завърша , макар отношенията на България и Русия , да са минавали през много периоди , от това да воюваме едни срещу други , до това да им бъдем най близки отношения , едно е сигурно ние нямаме полза да бъдем врагове с Руската федерация , както нямаме полза да се врагове със САЩ или с Турция , а както казва Костадинов , да отстояваме преди всичко българския интерес 🇧🇬

    Коментиран от #46, #52

    16:06 09.10.2026

  • 34 Николай

    2 2 Отговор
    "Организира нелегална група в летище Божурище. На 12.09.1923 г. е арестуван. Освободен е през ноември 1923 г. и се включва активно в работата на Единния фронт. В дома му са заседавали ръководителите на военния отдел на ЦК на БКП. Разпространява в-к "Войнишки глас”- комунистически вестник за пропаганда сред военните. Той рекрутира съселянина си Иван Паунов за работа във Военния център. Същият убива прокурорът Димчев, проф. Никола Милев и комуниста-предател Кузинчев, след които атентати намира винаги убежище в дома на Агов. Поддържа връзки с военни и особено с такива от Пловдивския гарнизон".
    Хърватският журналист Йое Матошич описва най-кратко този пъклен акт с думите на един от своите събеседници в България, където пристига ден след атентата – на 17 април 1925 г.:
    "Атентатът е дело на руския болшевизъм и неговите агенти, които се намират на Балканите…А ако има някои местни гадове и изроди, то те са плащани с чуждо злато и морално подпомогнато отляво и дясно. Така нареченият български комунизъм е дело на озлобени емигранти, които смятат, че болшевизма може да се наложи на гърба на българския селянин и да го третират като животно." Отявлен съветски агент е бил варненският Димитър Кондов (30 декември 1919 г. – 23 май 1921 г.). Като секретар на варненската организация на БКП той е в основата на изграждането и ръководството на нелегалния канал Варна-СССР за прехвърляне на терористи-нелегали от цяла Средна и Западна Европа, на оръжие, взривни материали, нелег

    16:06 09.10.2026

  • 35 Николай

    2 2 Отговор
    В началото на 20 век Антон Прудкин е работил за царската охранка - от ноември 1902 г. до 1914 г. с малки прекъсвания и превербования, под псевдонимите "Озеров" и "Такварян". В своите мемоари "Записките на моряка" Прудкин лъже безогледно, докато се опитва да отхвърля обвиненията още тогава, че е бил агент на имперската Охранка. Документалната истина, която откриваме в архивните масиви на руския Държавен военен архив (РГВА) е, че той е получавал от 300 франка на месец в началото до 420 франка, след като разгръща доносническия си талант напълно. Донасял е за анархисти, арменски дашнаци и македонски комити. Имперска Русия готви през 1915-16 г. десант за окупация на Проливите и един от основните агенти на имперското военно разузнаване – Антон Прудкин – предава на руския вицеконсул в Бургас Удинцов подробен план на отбраната на Босфора. Откъде го е получил ли? От българския военен аташе по това време в Истанбул полк. Тодор Марков. Паралелно с това шпионира отбраната на Варна и Бургас, за което уведомява руското имперско военно-морско разузнаване. По време на управлението на Ал. Стамболийски Антон Прудкин е градоначалник на София. През март 1920 г. лично подготвя терористичен акт, по време на лекцията "Положението в болшевишка Русия” на белогвардейския публицист и писател Пьотр Рис, при който загиват няколко души, вкл. български прокурор. Съветският шпионин Кръстьо Белев твърди, че точно по онова време А. Прудкин е имал специални заслуги към Съветския съюз (вкл

    16:07 09.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Николай

    3 1 Отговор
    Освен изброените и описани дотук сътрудници на съветското разузнаване, през 20-те години за ГРУ работи (като заместник-резидент) известният писател-хуморист и издател на списание "Маскарад" Тома Измирлиев , брат на заклетия левичар Христо Смирненски. Тома Измирлиев е вербуван от Радослав Габровски през есента на 1921 г. Журналистическата му дейност е била удобно прикритие, а многобройните му контакти давали възможност той от своя страна да вербува разузнавателна мрежа. И братът на Христо Смирненски изобщо не си губи времето: вербува поручика от 2-а велосипедна дружина в София Радослав Цветков, чичо си запасния поручик Иван Филков от Русе, запасния майор Иван Станчев от Кюстендил, Георги Арнаудов (който по нареждане на Христо Боев напуска компартията и се внедрява в младежката организация на Демократическата партия), актьора Цено Кандов, келнерът Иван Ганчев. Тома Измирлиев изпълнявал ролята на свръзка и с агенти, вербувани за разузнавателната мрежа от Христо Боев.

    16:07 09.10.2026

  • 38 Николай

    2 1 Отговор
    Започвам с името на запасния майор от гвардията Христо Ботев. Да, името не е случайно, това е синът на ген. Кирил Ботев и племенник на поета Христо Ботев. За съветското военно разузнаване работи и Николай Гаврилов, отговорник за комунистическата мрежа в 1-ви и 6-ти пехотни полкове, също поручик Иван Подстриганов. Сред националните предатели е бил и запасният майор Иван Николаев, бивше военно аташе в щабовете на ген. Деникин и ген. Врангел, доверено лице на министър-председателя Александър Стамболийски, който често изпълнявал деликатни мисии в чужбина (вкл. по присвояването от Стамболийски на публични средства и препирането им извън България). Сътрудници на резидентурата са и Карло Луканов, Петър Коларов, Георги Зуйбаров (адвокат и общински съветник в Самоков), Димитър Гичев, Христо Генчев, Боян Папанчев, Пенка Атанасова, Тодор Димов.

    Коментиран от #48

    16:08 09.10.2026

  • 39 Николай

    2 2 Отговор
    През 30-те и 40-те години на миналия век на територията на България действа гъста и многолюдна мрежа от съветска агентура. По-голямата част от нея е организирана в разузнавателни групи, повече от дузина на брой. Най-активните са групата на Aлекcaндъp Пеев (пс. "Боевой"); групата на Бениамин Дубавицки (псевд. "Орлов"); групата нa Bacил Попов (псевд. "Пaн"); гpупaтa нa генеpaл Владимир Зaимов (псевд. "Азорски"); гpупaтa нa Гиню Cтойнов (псевд. "Дpо"); гpупaтa нa Eлефтеp Apнaудов (псевд. "Aлюp"); гpупaтa нa Кaпpиел Кaпpиелов; гpупaтa нa Кpъcтьо Белев (псевд. "Aвгуcт"); гpупaтa нa Пaвел Шaтев (псевд. "Коcтa"); резидентурата "Вагон Ли-Кук" на Пантелей Сидеров; гpупaтa нa Cемьон Побеpежник (псевд. "Bолгa"); групата на Софка Делянова (псевд. "Эдноу"); гpупaтa нa Cтефaн Богдaнов (псевд. "Apбaтов").

    16:08 09.10.2026

  • 40 Николай

    2 2 Отговор
    Забележете годината, когато Стефан Богданов е натоварен от ГРУ да създаде разузнавателна група – 1939 г. Съветите и националсоциалистическа Германия през тази година стават най-близките съюзници и на практика започват Втората световна война. За кого са работили тогава тези национални предатели, докато сътрудничат на болшевиките, ерго на нацистите? Реторичен въпрос. Само ще Ви припомня един много красноречив абзац от предсмъртното писмо на ген. Вл. Заимов до неговата съпруга. Там той пише:
    "Ти Анечка, знаеш какъв краен славянофил не от вчера съм бил...Когато стана германо-руския пакт, аз бях луд от радост, че се разбраха тия сили и ние ще бъдем тяхното галено дете." Дори и днес един от най-хубавите столични паркове носи опозореното име на този национален предател. Иначе от сутрин до вечер се питаме, защо сме на края на света и много далеч встрани. Ето, заради това, заради срамното и недостижимо самоунижаване с актове като горния.
    Другият съветски агент Стефан Богданов се залавя с ентусиазъм да изпълни поръчаната му от съветското военно разузнаване задача и сформира три разузнавателни групи - в София, Варна и Пловдив. Варненската група се нарича "Пан”, съставена е от 12 души, а нейн шеф е инженерът Васил Попов. Събират сведения за строителството и реконструкцията на шосейната и ж.п. мрежа, за военно-укрепителната линия, координати на важни обекти като складове и рафинерии за бензин, седалища и разстановки на войскови части с техния брой и род войска. Така

    16:09 09.10.2026

  • 41 Николай

    2 2 Отговор
    Така например, Христо Павлов, с псевдоним "Дуб" донася сведения за мобилизационните планове на Военното окръжие в Свищов, Георги Рибаров, псевдоним "Поран" - за петролните складове в района на Велико Търново и околността. Нейчо Йорданов, "Дол" информира за петролните складове в Русе и Гюргево, както и за корабостроителните предприятия в Олтеница.
    Иван Ковачев, с псевдоним "Козин" донася за летището Пейнерджик (дн. Чайка) край Варна, както и сведения за пристигналия от Германия ферибот, предназначен за Русе. Георги Ефтимов, с псевдоним "Трегер", донася сведения за започналото преустройство на гара Кардам и за военната база край Созопол. Въпреки, че са разкрити през 1942 г., никой от тях не е екзекутиран, а се отървават с различни по размер присъди. Относително меките присъди могат да бъдат обяснени с това, че началникът на военно – съдебния отдел на Министерството на войната по това време е споменатия вече ген. Никифор Никифоров, който самият е съветски шпионин в групата "Боевой". След 9 септември повечето от тях стават висша номенклатура на режима - Петър Петров става зам.-министър на електрификацията и зам.-председател на ОНС-Варна, Георги Георгиев е директор на различни предприятия, Иван Ковачев е секретар на ОК на БКП-Варна, Христо Павлов става председател на ОНС-В. Търново и посланик в Монголия, а Георги Рибаров-председател на Контролната комисия към ОК на БКП-В. Търново.

    16:10 09.10.2026

  • 42 Николай

    2 2 Отговор
    Заместник-резидент на съветското разузнаване е Любомир Пентиев. Неговата дъщеря Искра Пентиева е втората съпруга на бившия външен министър Виктор Вълков (сключват брак години след смъртта на Пентиев през 1970 г.). Пентиев е роден на 25 май 1910 г. в Разград, жител на град София. След задържането на Стефан Богданов, от ноември 1942 г. до юни 1944 година е ръководител на разузнавателната организация. Успял е да привлече редица офицери от царската армия за сътрудници на съветското военно разузнаване, от които е получавал исканите му от Центъра разузнавателни сведения. Заместник-ръководител на групата на Пинтиев е инженер Стоян Петров Шарланджиев, роден на 15 май 1915 г. в село Горни Порой, Демирхисарско в Гърция, Активно е работил за събиране на разузнавателни сведения и за привличане на нови сътрдници, а от м. юни до 9 септември 1944 г. е бил ръководител на разузнавателната организация на мястото на Пинтиев след задържането на последния. Една от основните му задачи за т.н. "особен период" е укриване на съветските служители от съветската легация в София в случай на завземане на легацията.

    Коментиран от #47

    16:11 09.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 За Македонията

    0 2 Отговор

    До коментар #33 от "Стенли":

    Това лошо нещо, което направи Русия, винаги ще се говори и пише. Как Русия осакати българския дух и народа!

    16:15 09.10.2026

  • 47 Господине

    1 2 Отговор

    До коментар #42 от "Николай":

    Трябва да отворите сайт, на който да я има информацията. То тя трябва и в историята да е описана, ако това е вярно. Но такъв къртовски труд, не мисля, че някой ще си изсмуква от палците, това изглежда да е вярно. България е била предварително подложена на идеологически удари и подготвяна да за падне под съветска окупация.

    Коментиран от #49

    16:18 09.10.2026

  • 48 Емигрант

    3 2 Отговор

    До коментар #38 от "Николай":

    Браво ! Изнесъл си ИСТИНАТА, но едва ли тук простолюдието, безмозъчните русофили и умопобърканите копейкови хаптали ще ти повярват, ако българинът след турското робство не беше премнал през болшевишкото днес България би била на нивото примерно на Италия или която и да е западна република, уви България е избрала пътя на болшевизмът, "демек" пътят на упадъка на човешкия разум !

    Коментиран от #50

    16:20 09.10.2026

  • 49 Николай

    1 0 Отговор

    До коментар #47 от "Господине":

    Изследвани са архиви и документи от Антон Тодоров. Цитирам неговите открития за Руско-Съветската диверсионна дейност. И дейноста на Коминтерна за заличаването на българската държава и идентичност.

    16:26 09.10.2026

  • 50 Николай

    1 0 Отговор

    До коментар #48 от "Емигрант":

    Антон Тодоров е изнесъл истината. Аз само я публикувам за да чете народа и да знае кой му е брата и кой му забива нож в гърба.

    16:28 09.10.2026

  • 51 Знае

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Даката":

    Ми то и сега цялото НАТО се е стоварило на главата на Русия в Украйна. И...Русия бие цялато НАТО . Само България си подари цялата бронетехника и ПВО на Украйна. Всички български заводи за боеприпаси бълват денонощно боеприпаси за Украйна . 40 процента от дизелът в Украйна се внася от България. Ами с какво зариват останалите държави членки на НАТО??? Кой им плаща контрактите и заплатите на вербуваните от цял свят наемници в Украйна? Колко намиращи се на редовна служба натовски генерали , висши офицери и военни и военни специалисти загинаха в Украйна? Мине , не мине седмица и четем за загинали при лавина , катастрафирали, удавени ... натовски офицери за да се маскира причината за смъртта им в Украйна ...

    16:33 09.10.2026

  • 52 Емигрант

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Стенли":

    Само като прочетох накрая, че даваш пример с Костадинов за отстояване на българския интерес и веднага разбрах, че ти си просто една марионетка на безумието ! Костадинов и български интерес, Боже, Боже какво падение на мисълта ???? Да ти НАПОМНЯ и друго, не тази болшевишка Русия ни освобождава от робство, а царят на Русия организира походът срещу турските поробители като привлича войски от Финландия, Полша, Румъния, Украйна, като руснаците участвали във войната са само офицери и генерали, обикновените руски войници участници са колкото пръстите на ръцете и краката ми, болшевишка Русия изтрепа царската фамилия която ни освободи и си приписа заслугите на себе си, тези диви същества Ленин, Сталин и следващите пещерняци до днешния Путин доказват, че са престъпници и агресори ! Така, чe да го духхат всички червени тумори, да си набутат измислената история в тъмната си точка отзад !

    16:35 09.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове