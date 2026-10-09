Румен Овчаров: Не мисля, че Русия ще удари България, няма логика

Чии са дроновете, ударили двата кораба в икономическата зона на Черно море е най-скандалният и най-жълтият въпрос. Според мен по-сериозно е, че след решението на КСНС България влезе в голямата политика и слез изказването на президента пред ООН, че иска преговори за сигурността в Черно море. Това каза в интервю пред БНР Румен Овчаров, бивш енергиен министър.
Според него целият КСНС е бил за водене на преговори между шестте държави за сигурността в Черно море и "ме кара да мисля, че България прави сериозна крачка в политиката":
"Външният министър на Германия се срещна с руския. Украинският идва в България и това е, което направи нашия КСНС - има резултат. И Украйна се включва в търсене на мирно решение. Тази първосигнална реакция и политика, която продължаваме да водим вече 5 години, от 24 февруари 2022 г. – кой е агресорът? Инфантилен въпрос! Защото не се търсят причините, а се въртим. Но руснаците вървят стъпка по стъпка напред, а Украйна какво е вече, някаква квазитеритория?", посочи той.
Овчаров припомни, че от ситуацията е изключително сериозна, защото в средата на септември застрахователите в Лондон почти три пъти са увеличили застраховките, обявени са за зони с военен риск - крайбрежието на Украйна и Азовско море.
"Като че ли без риск са само териториалните води на Румъния, България и Грузия. За мен има един знак, че Буданов преди да замине за САЩ идва в България и очевидно иска да знае какво е предприел българския президент относно постигане на мир в Черно море. Не мисля, че Русия ще удари България. Няма логика да удари Турски или Балкански поток, още по-малко да удари руски активи в "Нефтохим". Друг е въпросът, че ескалацията в Черно море носи тежки проблеми, преди всичко за самата Украйна. Защото на практика няма морски транспорт, доставки на оръжие и износ", ако на практика е спрял още повече като имаме предвид нивото на река Дунав", коментира Румен Овчаров.
Той направи уговорката, че не е член на никакъв ИК и "говоря изцяло от свое име, без да защитавам кандидатури".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 ТАМПЛИЕРКАТА И МАСОНА
15:44 09.10.2026
3 в кратце
Коментиран от #12
15:44 09.10.2026
4 Европеец
..
Коментиран от #9
15:45 09.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този крадец
15:47 09.10.2026
7 Даката
Коментиран от #51
15:48 09.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Че те
До коментар #4 от "Европеец":Провокират постоянно България!
15:49 09.10.2026
10 Овчо Магнитски,
Коментиран от #26
15:50 09.10.2026
11 Много Известен Съветски Актьор
15:51 09.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 НЕ Е ПРЕСТАВАЛА ОЩЕ ОТ 1944Г.
15:53 09.10.2026
14 Николай
15:55 09.10.2026
15 Успокои сЯ
15:55 09.10.2026
16 Че тя
15:56 09.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Емигрант
15:58 09.10.2026
19 сбруя
15:58 09.10.2026
20 Николай
15:59 09.10.2026
21 Николай
Хиляди са националните предатели, които продават отечеството си за московско злато, брилянти и американски долари
Антон Тодоров
След Солунското примирие от 29 септември 1918 г. в България е установена френско-английски окупационен режим. Тайните служби на Съветска Русия (военното и външнополитическото разузнаване) незабавно започват разузнавателна дейност за разкриване намеренията на командването на Антантата в България. Тази задача изисква създаването и разгръщането на разузнавателна мрежа в страната. Най-нетърпеливите "кандидат-шпиони" са от малобройната група български военнопленици, които са разпръснати в различни градове на Русия. Още в края на 1917-началото на 1918 г. част от тях създават т.н. кръжок "Революция", от чието име в Москва пристига група от няколко човека, водени от Георги Михайлов Добрев (псевд. Железов) от с. Байкал, Плевенско. Част от тях по-късно се присъединяват към Червената армия и току-що създадените структури на военното и външнополитическото разузнаване на Съветска Русия. През май 1918 г. при ЦК на РКП(б) се създава федерация на чуждестранните комунистически групи. На 16 май южнославянската комунистическа емигрантска група, в коята влизат и български представители решава да стане секция на РКП(б) под името РКП(б) — група на българи, сърби, хървати и словенци. На 15 октомври българите се отделят и създават самостоятелна група. По този начин се оформя
16:00 09.10.2026
22 Николай
16:01 09.10.2026
23 Тотален
16:01 09.10.2026
24 Николай
През май 1919 г. председателят на Централното бюро на българските комунистически групи в Съветска Русия Стоян Джоров изпраща в България Христо Боев и Стефан Шарков. Двамата пристигат след много рисковано плаване през изключително бурното Черно море и акостират северно от Варна. Във Варна се срещат със съветските агенти Димитър Кондов (варненски градоначалник) и Димитър Попов. След това през Провадия се добират до София и предават на ръководството на БРСДП (т.с.) болшевишка литература и писма от московската цитадела на световната революция. Но най-важният товар, който носят са "експроприирани от руската буржоазия ценности за материално подпомагане мероприятията на ЦК на БКП", както пише в спомените си Радослав Габровски, аген
16:02 09.10.2026
25 Николай
След заседанието на Изпълнителния комитет диктаторът Владимир Ленин се среща с Яков Рейх и му казва:
"Вземете колкото може повече пари, изпращайте отчети за свършеното и, ако е възможно и вестници, и въобще, правете това, което налага обстановката. Само правете нещо!". И написал бележка до Ганецки, който завеждал секретната партийна каса, която била в лично разпореждане на Ленин, и който се разпореждал с нея, без да дава отчет някому. Яков Рейх дава уникално описание на срещата си с Ганецки"
"Познавах Ганецки от доста години и той ме прие като стар познат другар. Даде ми 2 млн. в чужда валута – немска и шведска. След това ме заведе в съкровищницата на партийната каса. Там навсякъде имаше всевъзможни съкровища: скъпоценни камъни, изтръгнати от колиета и бижута лежаха на цели камари на пода, някой явно се беше опитвал да ги сортира, но не беше довършил работата си. На входа на съкровщницата имаше сандък, пълен с пръстен
16:02 09.10.2026
26 Емигрант
До коментар #10 от "Овчо Магнитски,":Този не се интересува колко ттябва да е срамежлив, тук СРАМ трябва имат медиите, че му дават думата, затова казвам постоянно, че БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИИ СА ПРЕСТЪПНИЦИ ПОД КОНТРОЛА НА КОРУПЦИЯТА И ЕДИНСТВЕНОТО КОЕТО ПРЕСЛЕДВАТ НЕ Е ДЕМОКРАЦИЯТA, А ПАРИТЕ !
16:02 09.10.2026
27 Николай
16:03 09.10.2026
28 Николай
16:03 09.10.2026
29 Николай
16:04 09.10.2026
30 Николай
През май 1922 г. под контрола на компартията в България се създава организацията за репартриране на руски емигранти, основно от белогвардейските среди, с наименоване "Съюз за завръщане в Родината" ("Совнарод"). Борис Иванов (псевд. "Борис Краснославски") от резидентурата на Разузнавателното управление на Щаба на Червената армия, Борис Шпак, руски офицер-белоемигрант, който сътрудничи на съветското разузнаване и пристигналият от Берлин за координиране работата на резидентурите на съветското военно разузнаване в България Семьон Фирин (Пупко), активно използват тази организация и успяват да вербуват за нейн
16:04 09.10.2026
31 Николай
16:05 09.10.2026
32 Николай
16:05 09.10.2026
33 Стенли
Коментиран от #46, #52
16:06 09.10.2026
34 Николай
Хърватският журналист Йое Матошич описва най-кратко този пъклен акт с думите на един от своите събеседници в България, където пристига ден след атентата – на 17 април 1925 г.:
"Атентатът е дело на руския болшевизъм и неговите агенти, които се намират на Балканите…А ако има някои местни гадове и изроди, то те са плащани с чуждо злато и морално подпомогнато отляво и дясно. Така нареченият български комунизъм е дело на озлобени емигранти, които смятат, че болшевизма може да се наложи на гърба на българския селянин и да го третират като животно." Отявлен съветски агент е бил варненският Димитър Кондов (30 декември 1919 г. – 23 май 1921 г.). Като секретар на варненската организация на БКП той е в основата на изграждането и ръководството на нелегалния канал Варна-СССР за прехвърляне на терористи-нелегали от цяла Средна и Западна Европа, на оръжие, взривни материали, нелег
16:06 09.10.2026
35 Николай
16:07 09.10.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Николай
16:07 09.10.2026
38 Николай
Коментиран от #48
16:08 09.10.2026
39 Николай
16:08 09.10.2026
40 Николай
"Ти Анечка, знаеш какъв краен славянофил не от вчера съм бил...Когато стана германо-руския пакт, аз бях луд от радост, че се разбраха тия сили и ние ще бъдем тяхното галено дете." Дори и днес един от най-хубавите столични паркове носи опозореното име на този национален предател. Иначе от сутрин до вечер се питаме, защо сме на края на света и много далеч встрани. Ето, заради това, заради срамното и недостижимо самоунижаване с актове като горния.
Другият съветски агент Стефан Богданов се залавя с ентусиазъм да изпълни поръчаната му от съветското военно разузнаване задача и сформира три разузнавателни групи - в София, Варна и Пловдив. Варненската група се нарича "Пан”, съставена е от 12 души, а нейн шеф е инженерът Васил Попов. Събират сведения за строителството и реконструкцията на шосейната и ж.п. мрежа, за военно-укрепителната линия, координати на важни обекти като складове и рафинерии за бензин, седалища и разстановки на войскови части с техния брой и род войска. Така
16:09 09.10.2026
41 Николай
Иван Ковачев, с псевдоним "Козин" донася за летището Пейнерджик (дн. Чайка) край Варна, както и сведения за пристигналия от Германия ферибот, предназначен за Русе. Георги Ефтимов, с псевдоним "Трегер", донася сведения за започналото преустройство на гара Кардам и за военната база край Созопол. Въпреки, че са разкрити през 1942 г., никой от тях не е екзекутиран, а се отървават с различни по размер присъди. Относително меките присъди могат да бъдат обяснени с това, че началникът на военно – съдебния отдел на Министерството на войната по това време е споменатия вече ген. Никифор Никифоров, който самият е съветски шпионин в групата "Боевой". След 9 септември повечето от тях стават висша номенклатура на режима - Петър Петров става зам.-министър на електрификацията и зам.-председател на ОНС-Варна, Георги Георгиев е директор на различни предприятия, Иван Ковачев е секретар на ОК на БКП-Варна, Христо Павлов става председател на ОНС-В. Търново и посланик в Монголия, а Георги Рибаров-председател на Контролната комисия към ОК на БКП-В. Търново.
16:10 09.10.2026
42 Николай
Коментиран от #47
16:11 09.10.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 За Македонията
До коментар #33 от "Стенли":Това лошо нещо, което направи Русия, винаги ще се говори и пише. Как Русия осакати българския дух и народа!
16:15 09.10.2026
47 Господине
До коментар #42 от "Николай":Трябва да отворите сайт, на който да я има информацията. То тя трябва и в историята да е описана, ако това е вярно. Но такъв къртовски труд, не мисля, че някой ще си изсмуква от палците, това изглежда да е вярно. България е била предварително подложена на идеологически удари и подготвяна да за падне под съветска окупация.
Коментиран от #49
16:18 09.10.2026
48 Емигрант
До коментар #38 от "Николай":Браво ! Изнесъл си ИСТИНАТА, но едва ли тук простолюдието, безмозъчните русофили и умопобърканите копейкови хаптали ще ти повярват, ако българинът след турското робство не беше премнал през болшевишкото днес България би била на нивото примерно на Италия или която и да е западна република, уви България е избрала пътя на болшевизмът, "демек" пътят на упадъка на човешкия разум !
Коментиран от #50
16:20 09.10.2026
49 Николай
До коментар #47 от "Господине":Изследвани са архиви и документи от Антон Тодоров. Цитирам неговите открития за Руско-Съветската диверсионна дейност. И дейноста на Коминтерна за заличаването на българската държава и идентичност.
16:26 09.10.2026
50 Николай
До коментар #48 от "Емигрант":Антон Тодоров е изнесъл истината. Аз само я публикувам за да чете народа и да знае кой му е брата и кой му забива нож в гърба.
16:28 09.10.2026
51 Знае
До коментар #7 от "Даката":Ми то и сега цялото НАТО се е стоварило на главата на Русия в Украйна. И...Русия бие цялато НАТО . Само България си подари цялата бронетехника и ПВО на Украйна. Всички български заводи за боеприпаси бълват денонощно боеприпаси за Украйна . 40 процента от дизелът в Украйна се внася от България. Ами с какво зариват останалите държави членки на НАТО??? Кой им плаща контрактите и заплатите на вербуваните от цял свят наемници в Украйна? Колко намиращи се на редовна служба натовски генерали , висши офицери и военни и военни специалисти загинаха в Украйна? Мине , не мине седмица и четем за загинали при лавина , катастрафирали, удавени ... натовски офицери за да се маскира причината за смъртта им в Украйна ...
16:33 09.10.2026
52 Емигрант
До коментар #33 от "Стенли":Само като прочетох накрая, че даваш пример с Костадинов за отстояване на българския интерес и веднага разбрах, че ти си просто една марионетка на безумието ! Костадинов и български интерес, Боже, Боже какво падение на мисълта ???? Да ти НАПОМНЯ и друго, не тази болшевишка Русия ни освобождава от робство, а царят на Русия организира походът срещу турските поробители като привлича войски от Финландия, Полша, Румъния, Украйна, като руснаците участвали във войната са само офицери и генерали, обикновените руски войници участници са колкото пръстите на ръцете и краката ми, болшевишка Русия изтрепа царската фамилия която ни освободи и си приписа заслугите на себе си, тези диви същества Ленин, Сталин и следващите пещерняци до днешния Путин доказват, че са престъпници и агресори ! Така, чe да го духхат всички червени тумори, да си набутат измислената история в тъмната си точка отзад !
16:35 09.10.2026