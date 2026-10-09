Пожар се разраства край вилната зона на Изворище

Голям пожар избухна край вилната зона на бургаското село Изворище. Огънят е в непосредствена близост до жилищни имоти и продължава да се разраства, съобщи Нова тв.

На място са изпратени четири екипа на пожарната служба, както и екипи на полицията. По информация на БГНЕС, цитирана от NOVA, към момента няма данни за пострадали хора или нанесени щети по къщите.

Причината за пожара и размерът на засегнатата площ все още не са уточнени. Гасителните действия продължават.