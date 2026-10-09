Пожар се разраства край вилната зона на Изворище

Голям пожар избухна край вилната зона на бургаското село Изворище. Огънят е в непосредствена близост до жилищни имоти и продължава да се разраства, съобщи Нова тв.
На място са изпратени четири екипа на пожарната служба, както и екипи на полицията. По информация на БГНЕС, цитирана от NOVA, към момента няма данни за пострадали хора или нанесени щети по къщите.
Причината за пожара и размерът на засегнатата площ все още не са уточнени. Гасителните действия продължават.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Kaлпазанин
Коментиран от #3
16:23 09.10.2026
2 назидателно
16:41 09.10.2026
3 Така е
До коментар #1 от "Kaлпазанин":това е повече 20 години. Всичко се знае, но чичо МИТКО иска много пари за да разпише. Догодина пак ще горят сухите треви. Това е винаги след сезона.
16:58 09.10.2026