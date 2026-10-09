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Пожар се разраства край вилната зона на Изворище

Пожар се разраства край вилната зона на Изворище

9 Октомври, 2026 16:20 622 3

  • пожар-
  • изворище-
  • бургаско-
  • пожарна служба-
  • вилна зона

Огънят е в непосредствена близост до жилищни имоти

Пожар се разраства край вилната зона на Изворище - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Голям пожар избухна край вилната зона на бургаското село Изворище. Огънят е в непосредствена близост до жилищни имоти и продължава да се разраства, съобщи Нова тв.

На място са изпратени четири екипа на пожарната служба, както и екипи на полицията. По информация на БГНЕС, цитирана от NOVA, към момента няма данни за пострадали хора или нанесени щети по къщите.

Причината за пожара и размерът на засегнатата площ все още не са уточнени. Гасителните действия продължават.


Бургас / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Kaлпазанин

    4 0 Отговор
    То там всяка година си има пожар ,вено някой иска да изгони хората и да сложи фотоволтаици

    Коментиран от #3

    16:23 09.10.2026

  • 2 назидателно

    4 0 Отговор
    Пожарите ги палят умишлено и трябма брутални присъди за такива!

    16:41 09.10.2026

  • 3 Така е

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Kaлпазанин":

    това е повече 20 години. Всичко се знае, но чичо МИТКО иска много пари за да разпише. Догодина пак ще горят сухите треви. Това е винаги след сезона.

    16:58 09.10.2026

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