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Цветелина Пенкова: Не очаквам недостиг на електроенергия в България през зимните месеци

Цветелина Пенкова: Не очаквам недостиг на електроенергия в България през зимните месеци

10 Октомври, 2026 11:18 522

  • цветелина пенкова-
  • енергетика

"Не очаквам да имаме недостиг и не виждам причина за поскъпване на сметките за ток през следващите месеци в нашата страна.“, заяви евродепутатът

Цветелина Пенкова: Не очаквам недостиг на електроенергия в България през зимните месеци - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

България има стабилна енергийна система, тъй като голяма част от електроенергията ни е от местно производство – ядрени мощности, въглищни централи и възобновяеми източници, съчетани със системи за съхранение. Не очаквам да имаме недостиг и не виждам причина за поскъпване на сметките за ток през следващите месеци в нашата страна.“ Това заяви евродепутатът от БСП и Групата на социалистите и демократите в Европейския парламент Цветелина Пенкова в предаването „Преди всички“ на БНР по повод обсъжданите от Европейската комисия мерки за пестене на енергия.

Пенкова подчерта, че темата за по-ефективното използване на енергията не е нова. Тя припомни, че още през 2022 г., след началото на войната в Украйна и последвалата енергийна криза, Европейският съюз е предприел действия за намаляване на потреблението и зависимостта от вносни енергийни ресурси. По думите ѝ на този етап обсъжданите мерки остават препоръчителни, като Европейската комисия все още не е представила конкретните си предложения.

Евродепутатът посочи, че България е сред по-добре подготвените държави благодарение на предприетите през последните години мерки. Сред тях са диверсификацията на доставките чрез интерконектора с Гърция и договорените количества природен газ от Азербайджан, както и въвеждането в експлоатация на значителни мощности за съхранение на електроенергия.

Не съм притеснена за нашия регион и за България, тъй като след първоначалните шокове преди четири години се взеха много мерки в тази посока“, заяви Пенкова. Според нея призивите за пестене са насочени предимно към държавите с по-голяма зависимост от природен газ, където ниските нива на запълняемост на газохранилищата могат да доведат до сериозни затруднения през зимата.

По отношение на домакинствата Пенкова подчерта, че целта на европейските политики не е ограничаване на нормалното потребление, а по-ефективното използване на енергията. Тя припомни работата си по европейската Директива за енергийните характеристики на сградите, която предвижда инвестиции в саниране, модернизация и по-ефективни системи за отопление и охлаждане. „Това е в посока да защитим домакинствата, като не налагаме намаляване на това, което те потребяват, а използването му по по-ефективен начин“, обясни Пенкова.

Евродепутатът обърна внимание и на енергоинтензивната индустрия, която по думите ѝ ще остане изключена от голяма част от изискванията за пестене на енергията заради спецификата на производствата си. „Тези предприятия са ключови за нашата индустриална база и ще бъдат изведени като стратегически за европейската икономика“, подчерта Пенкова.

По думите ѝ сред обсъжданите на европейско ниво възможности са и временни тавани на цените на горивата, но окончателни решения все още няма. „Тези разговори се водят паралелно и с министерствата на енергетиката и икономиката във всяка държава членка. Такива решения никога не се взимат едностранно Брюксел, а само след обсъждания и съгласие в националните власти“, каза още Цветелина Пенкова.

За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП: https://www.socialistsanddemocrats.eu


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