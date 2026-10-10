Иван Ангелов: Мирните преговори за Украйна може да започнат от България

Трайните преговори за мир в Украйна може да започнат от България. Това заяви заместник-председателят на Народното събрание и депутат от „Прогресивна България“ Иван Ангелов в ефира на NOVA.
По думите му посещението на Кирило Буданов в София е дипломатически знак. Срещата между началника на кабинета на украинския президент и премиера Румен Радев е проведена на 8 октомври по искане на украинската страна и при засилени мерки за сигурност. Основна тема са били възможностите за установяване на траен мир в Украйна.
„Не искам да избързвам с крайни твърдения, но е факт, че тази среща беше проведена по искане на украинската страна и основната тема на разговора е бил мирът“, каза Ангелов.
Според публикуваната информация Кирило Буданов е представил вижданията на украинската страна за възможностите за мирно уреждане на конфликта. Не са съобщавани конкретни договорености, решение за домакинство на преговори или срокове за започването им. Ангелов обаче допусна, че България може да има ключова роля и именно от София да стартират бъдещи разговори между Киев и Москва.
Ангелов призова за дипломатическо решение
Заместник-председателят на парламента заяви, че войната трябва да бъде прекратена по дипломатически път, а на масата за преговори трябва да бъдат взети предвид аргументите и на двете страни.„Не знам доколко е изтощена Русия, доколко Украйна, но Европа също е изтощена от тази война“, заяви Иван Ангелов.
Той посочи, че конфликтът се отразява върху цените на енергоносителите и горивата, а последиците се пренасят и върху останалите стоки. По думите му войната засилва и напрежението между държавите.
Изказването му идва на фона на потвърдената от Министерския съвет среща между Румен Радев и Кирило Буданов. Правителствената информация посочва, че разговорът е бил проведен конфиденциално по съображения за сигурност, а украинският представител е изложил вижданията на страната си за постигане на мир в Украйна.
Коментар за ударените кораби
Ангелов коментира и инцидента с двата търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Той заяви, че към момента няма доказателства за произхода на дроновете, тъй като не са открити отломки или други следи.
„И Украйна, и Русия отрекоха да са техни дроновете. Нямаме доказателства, няма отломки, няма следи“, каза депутатът. По официални данни българските власти са провели спасителна операция след атаките.
Източници: nova.bg, eurocom.bg, novini.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Само питам
Коментиран от #11, #26
12:15 10.10.2026
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6 Сюндюк
Коментиран от #10, #13
12:19 10.10.2026
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9 Айляк
Не ви вярвам, царули.
Само измествате центъра, заради двата потопени кораба.
Щом правителството онемява, а след това ръси глупости, значи друга е играта.
12:21 10.10.2026
10 Даааа
До коментар #6 от "Сюндюк":Орел с черен колан до фашист с бЕло ...
12:22 10.10.2026
11 Пич
До коментар #1 от "Само питам":Браво колега! Значи - нашите командоси може да отфърчат да гепят Путин от Москва, за да подписва тук капитулацията!!!
В Каспичан, за да е унизително!!!
Само, самолет да намерим да работи...
Коментиран от #17
12:23 10.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Днес в брюксел
До коментар #6 от "Сюндюк":Има голям протест
Коментиран от #14
12:25 10.10.2026
14 То и
До коментар #13 от "Днес в брюксел":у нас наближават
Коментиран от #30
12:27 10.10.2026
15 5151
12:27 10.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Феичка
До коментар #11 от "Пич":Фенка съм на хумора Ви, липсвахте! Смях се, като се сетих, че ще бъде наречен Каспичанския мирен договор.
Коментиран от #20
12:30 10.10.2026
18 Путя- Путин- Путистия
Коментиран от #21
12:31 10.10.2026
19 Перемоха
12:38 10.10.2026
20 Пич
До коментар #17 от "Феичка":Благодаря!
12:38 10.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Румен Радев
Коментиран от #29
12:39 10.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Блатна подлога
12:41 10.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Румен Радев
До коментар #1 от "Само питам":Значи е време за преговори!
12:42 10.10.2026
27 ААААА
Нищо и никога няма да започнте от най-корумпираната държава в Европа. Вашите видения нямат реална основа. Визитата на украинеца и темата на разговори е тайна и странно защо не се коментира. Едни твърдят, че визитата е свързана с натиск да се приеме, че ударите по търговските кораби не са от Украйна. По същата логика може да се твърди, че визитата е свързана с доказателства, че ударите не са от Украйна. Колкото до Вашите видения за дипломатични усилия вземете полет или влак до Москва за да участвате в тези усилия и да се види кой изобщо ще Ви удостои с внимание. Един унгарец опита това и сега никой не си спомня за него. Едно е да искаш, друго е да можеш, трето е да трябва. Г-н Тръмп силно иска да спечели междинните избори и сключва сделка с Русия за горива, а в същото време бие тъпан за тежки санкции срещу Русия. Толкова ли Ви е трудно да разберете, че от такива като Вас нищо не зависи и никой не Ви взема на сериозно. Единствено ставате за фон на обща снимка.
12:42 10.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
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33 ЕДГАР КЕЙСИ
12:48 10.10.2026
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38 Доротея
Коментиран от #41
12:52 10.10.2026
39 С ТРИЕНЕ
ТОВА ДА ВИ Е ЯСНО.
12:59 10.10.2026
40 РЕАЛИСТ
Коментиран от #45
13:00 10.10.2026
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44 Констатация
13:02 10.10.2026
45 Така е
До коментар #40 от "РЕАЛИСТ":Да се пазят укрия и Русия,че сме голяма сила.
13:03 10.10.2026
46 Чума
13:10 10.10.2026