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Иван Ангелов: Мирните преговори за Украйна може да започнат от България
  Тема: Украйна

Иван Ангелов: Мирните преговори за Украйна може да започнат от България

10 Октомври, 2026 12:12 910 46

  • иван ангелов-
  • мирни преговори-
  • украйна-
  • русия-
  • кирилo буданов

Заместник-председателят на парламента определи срещата на Кирило Буданов с Румен Радев като дипломатически знак

Иван Ангелов: Мирните преговори за Украйна може да започнат от България - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Трайните преговори за мир в Украйна може да започнат от България. Това заяви заместник-председателят на Народното събрание и депутат от „Прогресивна България“ Иван Ангелов в ефира на NOVA.

По думите му посещението на Кирило Буданов в София е дипломатически знак. Срещата между началника на кабинета на украинския президент и премиера Румен Радев е проведена на 8 октомври по искане на украинската страна и при засилени мерки за сигурност. Основна тема са били възможностите за установяване на траен мир в Украйна.

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„Не искам да избързвам с крайни твърдения, но е факт, че тази среща беше проведена по искане на украинската страна и основната тема на разговора е бил мирът“, каза Ангелов.

Според публикуваната информация Кирило Буданов е представил вижданията на украинската страна за възможностите за мирно уреждане на конфликта. Не са съобщавани конкретни договорености, решение за домакинство на преговори или срокове за започването им. Ангелов обаче допусна, че България може да има ключова роля и именно от София да стартират бъдещи разговори между Киев и Москва.

Ангелов призова за дипломатическо решение

Заместник-председателят на парламента заяви, че войната трябва да бъде прекратена по дипломатически път, а на масата за преговори трябва да бъдат взети предвид аргументите и на двете страни.

„Не знам доколко е изтощена Русия, доколко Украйна, но Европа също е изтощена от тази война“, заяви Иван Ангелов.

Той посочи, че конфликтът се отразява върху цените на енергоносителите и горивата, а последиците се пренасят и върху останалите стоки. По думите му войната засилва и напрежението между държавите.

Изказването му идва на фона на потвърдената от Министерския съвет среща между Румен Радев и Кирило Буданов. Правителствената информация посочва, че разговорът е бил проведен конфиденциално по съображения за сигурност, а украинският представител е изложил вижданията на страната си за постигане на мир в Украйна.

Коментар за ударените кораби

Ангелов коментира и инцидента с двата търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Той заяви, че към момента няма доказателства за произхода на дроновете, тъй като не са открити отломки или други следи.

„И Украйна, и Русия отрекоха да са техни дроновете. Нямаме доказателства, няма отломки, няма следи“, каза депутатът. По официални данни българските власти са провели спасителна операция след атаките.

Източници: nova.bg, eurocom.bg, novini.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Само питам

    23 3 Отговор
    Какви преговори бе , нали укрите настъпват и били си върнали нам колко си територия ?!!

    Коментиран от #11, #26

    12:15 10.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Сюндюк

    8 2 Отговор
    Снимката показва орел до фекалии..! Протестите в ЕС започнаха.!

    Коментиран от #10, #13

    12:19 10.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Айляк

    13 2 Отговор
    Кво, хвърляте партенка, за да скриете истинската причина поради която Буданов беше тихичко в България?
    Не ви вярвам, царули.
    Само измествате центъра, заради двата потопени кораба.
    Щом правителството онемява, а след това ръси глупости, значи друга е играта.

    12:21 10.10.2026

  • 10 Даааа

    9 1 Отговор

    До коментар #6 от "Сюндюк":

    Орел с черен колан до фашист с бЕло ...

    12:22 10.10.2026

  • 11 Пич

    5 4 Отговор

    До коментар #1 от "Само питам":

    Браво колега! Значи - нашите командоси може да отфърчат да гепят Путин от Москва, за да подписва тук капитулацията!!!
    В Каспичан, за да е унизително!!!
    Само, самолет да намерим да работи...

    Коментиран от #17

    12:23 10.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Днес в брюксел

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "Сюндюк":

    Има голям протест

    Коментиран от #14

    12:25 10.10.2026

  • 14 То и

    3 1 Отговор

    До коментар #13 от "Днес в брюксел":

    у нас наближават

    Коментиран от #30

    12:27 10.10.2026

  • 15 5151

    8 2 Отговор
    От близо 40 години слушам как България може да бъде какво ли не. Досега е непотребен остров който всички заобикалят.

    12:27 10.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Феичка

    4 1 Отговор

    До коментар #11 от "Пич":

    Фенка съм на хумора Ви, липсвахте! Смях се, като се сетих, че ще бъде наречен Каспичанския мирен договор.

    Коментиран от #20

    12:30 10.10.2026

  • 18 Путя- Путин- Путистия

    3 3 Отговор
    За кого то война, а за кого то мать родна!

    Коментиран от #21

    12:31 10.10.2026

  • 19 Перемоха

    3 2 Отговор
    Руснаците са набрали укрите като кадънски гащи. Трепят ги с хиляди на ден. Тъкмо голямото колело на валяка се е завъртяло и мачка, как очаквате да го спрат за преговори? Няма да има преговори. Само мачкане ще има до последната укра.

    12:38 10.10.2026

  • 20 Пич

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "Феичка":

    Благодаря!

    12:38 10.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Румен Радев

    5 2 Отговор
    щял да лети до Москва, да хване Путин за ухото да го изведе от бункера и да го докара в България на масата за преговори и всеки път Путин като заговори за печенеги, косатки, Радев ще го плющи зад врата.

    Коментиран от #29

    12:39 10.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Блатна подлога

    1 2 Отговор
    Викат ме на Орлов мост да посрещам блатната чума!

    12:41 10.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Румен Радев

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Само питам":

    Значи е време за преговори!

    12:42 10.10.2026

  • 27 ААААА

    1 2 Отговор
    Другарю Ангелов,
    Нищо и никога няма да започнте от най-корумпираната държава в Европа. Вашите видения нямат реална основа. Визитата на украинеца и темата на разговори е тайна и странно защо не се коментира. Едни твърдят, че визитата е свързана с натиск да се приеме, че ударите по търговските кораби не са от Украйна. По същата логика може да се твърди, че визитата е свързана с доказателства, че ударите не са от Украйна. Колкото до Вашите видения за дипломатични усилия вземете полет или влак до Москва за да участвате в тези усилия и да се види кой изобщо ще Ви удостои с внимание. Един унгарец опита това и сега никой не си спомня за него. Едно е да искаш, друго е да можеш, трето е да трябва. Г-н Тръмп силно иска да спечели междинните избори и сключва сделка с Русия за горива, а в същото време бие тъпан за тежки санкции срещу Русия. Толкова ли Ви е трудно да разберете, че от такива като Вас нищо не зависи и никой не Ви взема на сериозно. Единствено ставате за фон на обща снимка.

    12:42 10.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 ЕДГАР КЕЙСИ

    3 0 Отговор
    ИВАН АНГЕЛОВ ГОВОРИ "ГЛУПОСТИ НА ТЪРКАЛЕТА" ....................... КАТО НЯМА КАКВО ДА КАЖЕ И ХОП ИЗ ТЪРСИ НЯКОЯ ГЛУПОСТ ..................... ФАКТ !

    12:48 10.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Доротея

    4 1 Отговор
    Те вече започнаха! България от три дни е дипломатически хъб! Президента Радев изрече еретични думи, които много се надяват някой друг да изрече, за да не ги обвинят в пристрастие към Маша Захаровна! И в Украйна се надяват, но никой не иска да изглежда като предател! Работата се раздвижи, Зеленски е пътник за рая или ада - метафорично! Буданов урежда изгнанието му тук, в Полша и другаде, а вие коментирате защо гастролира! След което отиде на доклад при Ди Ванс, приятеля на Зеленски! Но Тръмп е импулсивен тип и утре може да наложи санкции и се откаже от дизел, но му предстоят избори и ще сваля цените по всички невъзможни нестандартни способи!!!

    Коментиран от #41

    12:52 10.10.2026

  • 39 С ТРИЕНЕ

    2 0 Отговор
    НЯМА ДА ПРОМЕНИТЕ МНЕНИЕТО НА ХОРАТА.
    ТОВА ДА ВИ Е ЯСНО.

    12:59 10.10.2026

  • 40 РЕАЛИСТ

    2 0 Отговор
    ВЕРОЯТНО ДРОНОВЕТЕ СА НАШИ ///

    Коментиран от #45

    13:00 10.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Констатация

    1 1 Отговор
    """"""Иван Ангелов: Мирните преговори за Украйна може да започнат от България""""" ------- Селски "мокри сънища"!!!! -)))))

    13:02 10.10.2026

  • 45 Така е

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "РЕАЛИСТ":

    Да се пазят укрия и Русия,че сме голяма сила.

    13:03 10.10.2026

  • 46 Чума

    1 0 Отговор
    Пачему да не започнат от България! Само България, като изключим двете страдащи страни искрено иска там да спрат да се бият! Другите, особено западняците са от чужди по чужди и си гледат интереса! Същото е със саудити, турци и какви ли не, които се хилят мазно, а работят подмолно! На лицето мазна усмивка, в ръката нож, в другата пищов! Нима Малта е по голяма от България, но там Горбачов подписа исторически решения, благодарение на които станахме демокрация и се сдобихме с желани стоки!

    13:10 10.10.2026

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