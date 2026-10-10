Иван Ангелов: Мирните преговори за Украйна може да започнат от България

Трайните преговори за мир в Украйна може да започнат от България. Това заяви заместник-председателят на Народното събрание и депутат от „Прогресивна България“ Иван Ангелов в ефира на NOVA.

По думите му посещението на Кирило Буданов в София е дипломатически знак. Срещата между началника на кабинета на украинския президент и премиера Румен Радев е проведена на 8 октомври по искане на украинската страна и при засилени мерки за сигурност. Основна тема са били възможностите за установяване на траен мир в Украйна.

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„Не искам да избързвам с крайни твърдения, но е факт, че тази среща беше проведена по искане на украинската страна и основната тема на разговора е бил мирът“, каза Ангелов.

Според публикуваната информация Кирило Буданов е представил вижданията на украинската страна за възможностите за мирно уреждане на конфликта. Не са съобщавани конкретни договорености, решение за домакинство на преговори или срокове за започването им. Ангелов обаче допусна, че България може да има ключова роля и именно от София да стартират бъдещи разговори между Киев и Москва.

Ангелов призова за дипломатическо решение

Заместник-председателят на парламента заяви, че войната трябва да бъде прекратена по дипломатически път, а на масата за преговори трябва да бъдат взети предвид аргументите и на двете страни.

„Не знам доколко е изтощена Русия, доколко Украйна, но Европа също е изтощена от тази война“, заяви Иван Ангелов.

Той посочи, че конфликтът се отразява върху цените на енергоносителите и горивата, а последиците се пренасят и върху останалите стоки. По думите му войната засилва и напрежението между държавите.

Изказването му идва на фона на потвърдената от Министерския съвет среща между Румен Радев и Кирило Буданов. Правителствената информация посочва, че разговорът е бил проведен конфиденциално по съображения за сигурност, а украинският представител е изложил вижданията на страната си за постигане на мир в Украйна.

Коментар за ударените кораби

Ангелов коментира и инцидента с двата търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Той заяви, че към момента няма доказателства за произхода на дроновете, тъй като не са открити отломки или други следи.

„И Украйна, и Русия отрекоха да са техни дроновете. Нямаме доказателства, няма отломки, няма следи“, каза депутатът. По официални данни българските власти са провели спасителна операция след атаките.

Източници: nova.bg, eurocom.bg, novini.bg