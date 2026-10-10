SkyNews за лагера в "Камчия": Парче Русия в сърцето на НАТО

"Парче Русия в сърцето на НАТО" - така е озаглавен материал на SkyNews за руския комплекс в курорта "Камчия", който се намира на 25 км от Варна.
Журналистът Айвър Бенет описва лагера като "миниград", притежаван от правителството на Москва в България.
"Има много неща, които очаквате да намерите на крайбрежието на Черно море в България. Но малко парче от Русия не е едно от тях", казва той за "умниния град", подчертавайки, че Москва е придобила земята през 2018 година.
В "малкия град" Бенет показва супермаркета на комплекса, спортната зала и училището, пред което изненадващо се издига и британски флаг.
"Вътре в нашата страна имаме територия, която е контролирана от руснаците. Всички хибридни и шпионски дейности може да минават през това парче земя. Не знаем какво правят те там, може да имаме само съмнения, познавайки колко е развит шпионажа в Русия", казва пред SkyNews бившият външен министър на България Надежда Нейнски.
Как "Камчия" стана руска територия
Кметството на Москва получи собственост върху лагера още по времето на кабинета на Сергей Станишев на цена, която е много под пазарната.
През 2019 г. руският външен министър Сергей Лавров обяви "Камчия" за "идеален модел на руската мека сила" и за потенциален център за прокарване на руски интереси в Европа.
Комплексът беше спрял да работи след руската инвазия в Украйна, но разследване на "Свободна точка" показа, че детските лагери са били подновени и то с обучения, брандирани като партньорство с "Оксфордски образователен център".
Източник: www.dnes.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 бушприт
Коментиран от #61
15:50 10.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Смахнат
До коментар #1 от "Мара Джамбазовата Патка":Не е ли азиатска бе🤣🤣
15:52 10.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
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7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 АГАТ а Кристи
А Боко, дето прерязва лентичката - ПРЪВ КОМУНЯГА !
Коментиран от #17
15:54 10.10.2026
9 оня с коня
15:54 10.10.2026
10 !!!?
15:55 10.10.2026
11 Гост
Коментиран от #31
15:55 10.10.2026
12 глоги
Коментиран от #18
15:55 10.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Гост
До коментар #6 от "Вън от България":А наглите турски такива?
Коментиран от #24
15:56 10.10.2026
15 az СВО Победа 81
Лондон пак плете интриги.
Те англичаните друго не могат....
Коментиран от #62
15:57 10.10.2026
16 ма ДУРО
До коментар #1 от "Мара Джамбазовата Патка":И на слона е най-големия !
Но явно не го усещаш ...
Тогава - два слонски !
15:57 10.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Хайде
До коментар #6 от "Вън от България":заминавай !
15:58 10.10.2026
20 Синя София
15:58 10.10.2026
21 Салавьов
Коментиран от #26
15:58 10.10.2026
22 Гост
До коментар #5 от "Русия европейска държава?":3 960 000 кв км от Русия са в Европа. Колкото 35 Българии.
Коментиран от #30, #34
15:59 10.10.2026
23 ?????
И кво да прави държавата?
Да го конфискува по стар европейски обичай?
15:59 10.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Факти
15:59 10.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 АГАТ а Кристи
До коментар #17 от "хаха":Като ти чета коментара - ПРАВ СИ 🤣
16:00 10.10.2026
28 Анонимен
Коментиран от #47
16:01 10.10.2026
29 Питам
Коментиран от #45
16:01 10.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Някой
До коментар #11 от "Гост":Нямаш идея къде се намираш в пространството, нали?
Коментиран от #44
16:02 10.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Гост
16:04 10.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Удри
16:09 10.10.2026
37 мехмед
Коментиран от #40, #52, #53
16:09 10.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Сергей Дмитриевичь Станишев
16:12 10.10.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Ами
До коментар #38 от "Гост":Процент ислямско население в Германия 8%
Процент ислямско население в Русия 17%
Седни си.
Коментиран от #49, #54
16:13 10.10.2026
42 Калоян
До коментар #5 от "Русия европейска държава?":А ти география да си учил ?
Европейската част на Русия се равнява на 93 % от територията на ЕС-а.Демонстрирайки невежество не те прави оригинален.
Коментиран от #64
16:14 10.10.2026
43 Гражданин
16:16 10.10.2026
44 Пише
До коментар #31 от "Някой":За каквото му плащат.
16:18 10.10.2026
45 Миме
До коментар #29 от "Питам":А какво беше това " украйна "? да не би да е разновидност на външните кенефи щот така звучи
16:19 10.10.2026
46 Един хеликоптер
Коментиран от #50, #57
16:20 10.10.2026
47 Има ли
До коментар #28 от "Анонимен":шпиони?
16:21 10.10.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 гост
До коментар #41 от "Ами":За осемте процента си в голяма грешка, в пъти повече са и агресивни. Самите германци говорят за предстоящ етнически конфликт.
16:24 10.10.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Гост
До коментар #41 от "Ами":Благодаря, че доказваш твърдението ми.
16:25 10.10.2026
55 ХА ХА ХА
16:25 10.10.2026
56 Сатана Z
Коментиран от #58
16:26 10.10.2026
57 Гост
До коментар #46 от "Един хеликоптер":А вие на рейсовете и към анаватан.
16:27 10.10.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Гост
16:28 10.10.2026
60 Дондуковци
16:29 10.10.2026
61 Ние ли сме
До коментар #2 от "бушприт":сърцето на Нато?
Пак добре, можеше да ни нарекат на някоя друга част на тялото.
16:29 10.10.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Злите копейки
16:32 10.10.2026
64 Ходил ли си на даскало.
До коментар #42 от "Калоян":Европа е до Перм и Урал.На изток е Азия ,Русия държи 20-30% от Европа.
16:32 10.10.2026
65 хмм
16:32 10.10.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 В Камчия
16:34 10.10.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Троян
16:45 10.10.2026