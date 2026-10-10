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SkyNews за лагера в "Камчия": Парче Русия в сърцето на НАТО

SkyNews за лагера в "Камчия": Парче Русия в сърцето на НАТО

10 Октомври, 2026 15:47 1 331 69

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  • руска заплаха

Журналистът Айвър Бенет описва лагера като "миниград", притежаван от правителството на Москва

SkyNews за лагера в "Камчия": Парче Русия в сърцето на НАТО - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

"Парче Русия в сърцето на НАТО" - така е озаглавен материал на SkyNews за руския комплекс в курорта "Камчия", който се намира на 25 км от Варна.

Журналистът Айвър Бенет описва лагера като "миниград", притежаван от правителството на Москва в България.

"Има много неща, които очаквате да намерите на крайбрежието на Черно море в България. Но малко парче от Русия не е едно от тях", казва той за "умниния град", подчертавайки, че Москва е придобила земята през 2018 година.

В "малкия град" Бенет показва супермаркета на комплекса, спортната зала и училището, пред което изненадващо се издига и британски флаг.

"Вътре в нашата страна имаме територия, която е контролирана от руснаците. Всички хибридни и шпионски дейности може да минават през това парче земя. Не знаем какво правят те там, може да имаме само съмнения, познавайки колко е развит шпионажа в Русия", казва пред SkyNews бившият външен министър на България Надежда Нейнски.

Как "Камчия" стана руска територия

Кметството на Москва получи собственост върху лагера още по времето на кабинета на Сергей Станишев на цена, която е много под пазарната.

През 2019 г. руският външен министър Сергей Лавров обяви "Камчия" за "идеален модел на руската мека сила" и за потенциален център за прокарване на руски интереси в Европа.

Комплексът беше спрял да работи след руската инвазия в Украйна, но разследване на "Свободна точка" показа, че детските лагери са били подновени и то с обучения, брандирани като партньорство с "Оксфордски образователен център".

Източник: www.dnes.bg


Варна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 бушприт

    9 6 Отговор
    Парче от Русия е в сърцето на НАТО.

    Коментиран от #61

    15:50 10.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Смахнат

    5 7 Отговор

    До коментар #1 от "Мара Джамбазовата Патка":

    Не е ли азиатска бе🤣🤣

    15:52 10.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 АГАТ а Кристи

    17 14 Отговор
    Комунягитееее, комунягите !
    А Боко, дето прерязва лентичката - ПРЪВ КОМУНЯГА !

    Коментиран от #17

    15:54 10.10.2026

  • 9 оня с коня

    23 6 Отговор
    Куриозът е че Украинецът Станишев продава/ПОДАРЯВА/ Българска Земя на Руснаци

    15:54 10.10.2026

  • 10 !!!?

    10 22 Отговор
    Камчия - дъщерна територия на лагера ГУЛАГ в "суверенна" България...!!!?

    15:55 10.10.2026

  • 11 Гост

    49 13 Отговор
    Украинците си построиха квартал в Баба Алино, но Русия имала пет бунгала на Камчия и вече голям проблем.

    Коментиран от #31

    15:55 10.10.2026

  • 12 глоги

    19 6 Отговор
    бившАТА външНА министърКА на България- Надежда Нейнски.

    Коментиран от #18

    15:55 10.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Гост

    16 3 Отговор

    До коментар #6 от "Вън от България":

    А наглите турски такива?

    Коментиран от #24

    15:56 10.10.2026

  • 15 az СВО Победа 81

    30 8 Отговор
    Накратко:

    Лондон пак плете интриги.
    Те англичаните друго не могат....

    Коментиран от #62

    15:57 10.10.2026

  • 16 ма ДУРО

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "Мара Джамбазовата Патка":

    И на слона е най-големия !
    Но явно не го усещаш ...
    Тогава - два слонски !

    15:57 10.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Хайде

    6 3 Отговор

    До коментар #6 от "Вън от България":

    заминавай !

    15:58 10.10.2026

  • 20 Синя София

    15 15 Отговор
    Не е парче,цяла България е руска колония

    15:58 10.10.2026

  • 21 Салавьов

    12 19 Отговор
    Там чорапа и капейкин получават задачки.

    Коментиран от #26

    15:58 10.10.2026

  • 22 Гост

    22 3 Отговор

    До коментар #5 от "Русия европейска държава?":

    3 960 000 кв км от Русия са в Европа. Колкото 35 Българии.

    Коментиран от #30, #34

    15:59 10.10.2026

  • 23 ?????

    15 1 Отговор
    Ха ха.
    И кво да прави държавата?
    Да го конфискува по стар европейски обичай?

    15:59 10.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Факти

    25 2 Отговор
    SkyNews за лагера в "Баба Алино": Парче Украина в сърцето на НАТО

    15:59 10.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 АГАТ а Кристи

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "хаха":

    Като ти чета коментара - ПРАВ СИ 🤣

    16:00 10.10.2026

  • 28 Анонимен

    23 3 Отговор
    То и Баба Алино е парче Украйна в сърцето на България,но не виждам това да притеснява някой.

    Коментиран от #47

    16:01 10.10.2026

  • 29 Питам

    6 6 Отговор
    Русофилите в България БЪЛГАРИ ли са? Варна българска ли е ? Черноморската граница българска ли е ? В Украйна има ли украинци.

    Коментиран от #45

    16:01 10.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Някой

    3 8 Отговор

    До коментар #11 от "Гост":

    Нямаш идея къде се намираш в пространството, нали?

    Коментиран от #44

    16:02 10.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Гост

    21 4 Отговор
    Германия е вече ислямско населена, но големият проблем на атлантЪците е, че няколко семейства руснаци почиват на Камчия.

    16:04 10.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Удри

    5 7 Отговор
    Събаряй.

    16:09 10.10.2026

  • 37 мехмед

    5 6 Отговор
    По добре ислямски центар да направим там

    Коментиран от #40, #52, #53

    16:09 10.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Сергей Дмитриевичь Станишев

    4 3 Отговор
    Каквото можах,направих срещу Болхариа

    16:12 10.10.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Ами

    4 12 Отговор

    До коментар #38 от "Гост":

    Процент ислямско население в Германия 8%
    Процент ислямско население в Русия 17%
    Седни си.

    Коментиран от #49, #54

    16:13 10.10.2026

  • 42 Калоян

    11 4 Отговор

    До коментар #5 от "Русия европейска държава?":

    А ти география да си учил ?
    Европейската част на Русия се равнява на 93 % от територията на ЕС-а.Демонстрирайки невежество не те прави оригинален.

    Коментиран от #64

    16:14 10.10.2026

  • 43 Гражданин

    2 9 Отговор
    Конфискация в полза на държавата!

    16:16 10.10.2026

  • 44 Пише

    2 1 Отговор

    До коментар #31 от "Някой":

    За каквото му плащат.

    16:18 10.10.2026

  • 45 Миме

    3 3 Отговор

    До коментар #29 от "Питам":

    А какво беше това " украйна "? да не би да е разновидност на външните кенефи щот така звучи

    16:19 10.10.2026

  • 46 Един хеликоптер

    3 5 Отговор
    да вземе Альоша и да го пусна на Камчия!

    Коментиран от #50, #57

    16:20 10.10.2026

  • 47 Има ли

    0 1 Отговор

    До коментар #28 от "Анонимен":

    шпиони?

    16:21 10.10.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 гост

    4 2 Отговор

    До коментар #41 от "Ами":

    За осемте процента си в голяма грешка, в пъти повече са и агресивни. Самите германци говорят за предстоящ етнически конфликт.

    16:24 10.10.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Гост

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "Ами":

    Благодаря, че доказваш твърдението ми.

    16:25 10.10.2026

  • 55 ХА ХА ХА

    2 2 Отговор
    ИМПЕРИАЛИСТИТЕ ЕКСПЛОАТИРАТ ЦЕЛИ КОНТИНЕНТИ . ТА КАМЧИЯ СЕ ВЗЕХА.

    16:25 10.10.2026

  • 56 Сатана Z

    3 2 Отговор
    А украинският терористичен лагер в Баба Алино какво е?

    Коментиран от #58

    16:26 10.10.2026

  • 57 Гост

    3 1 Отговор

    До коментар #46 от "Един хеликоптер":

    А вие на рейсовете и към анаватан.

    16:27 10.10.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Гост

    3 1 Отговор
    Единствено султанските депешари реват против руските туристи в България.

    16:28 10.10.2026

  • 60 Дондуковци

    0 1 Отговор
    лявото и дясното...

    16:29 10.10.2026

  • 61 Ние ли сме

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "бушприт":

    сърцето на Нато?
    Пак добре, можеше да ни нарекат на някоя друга част на тялото.

    16:29 10.10.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Злите копейки

    1 0 Отговор
    са се разположили като жаба върху камчийска лилия, като пингвин върху фолклендските острови и като Хонг Конг в Китай.

    16:32 10.10.2026

  • 64 Ходил ли си на даскало.

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "Калоян":

    Европа е до Перм и Урал.На изток е Азия ,Русия държи 20-30% от Европа.

    16:32 10.10.2026

  • 65 хмм

    4 2 Отговор
    За разлика от всички черноморски комплекси в страната, Камчия е единствения, който запази природата си непокътната. Нищо общо няма със Слънчев бряг, Златни пясъци или Баба Алино. Може би тази красота дължи запазването си именно на руснаците. А Нейнски вероятно иска да ни накара да си мислим, че в детския лагер се възпитават бъдещи руски шпиони, сякаш на руснаците са им нужни шпиони за да разберат какво се случва в България. Аман от болни русофоби!

    16:32 10.10.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 В Камчия

    0 0 Отговор
    много активни тук!

    16:34 10.10.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Троян

    0 0 Отговор
    Треньорът по спортно ориентиране ни водеше редовно там. Целият отбор през пролетните ваканции без пари. Но беше по бай Тошово време. Младоста не може да се върне за съжаление.

    16:45 10.10.2026

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