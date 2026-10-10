Гаджев: НАТО трябваше да обсъди ударите в Черно море

България е трябвало още през тази седмица да задейства консултации в НАТО заради ударите по търговски кораби в Черно море. Това заяви депутатът от ГЕРБ-СДС и член на парламентарната комисия по отбрана Христо Гаджев.

„Това, което смятам, че трябваше да се направи, е още тази седмица да се задействат консултации в НАТО. Още тази седмица трябваше да има разговори с румънците и с турците за засилване на мерките за ранно предупреждение и за наблюдение в Черно море“, каза Гаджев пред NOVA NEWS.

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По думите му е необходимо и по-силно присъствие на съюзнически кораби за охрана и наблюдение. Гаджев посочи, че България, Румъния и Турция вече разполагат с противоминна морска група, създадена за повишаване на сигурността и за защита на търговския поток.

Той заяви, че използването на повече средства за ранно предупреждение, включително авиационни способности, може да помогне за гарантиране на свободното корабоплаване. Според Гаджев присъствието на кораби на НАТО би намалило риска от нови атаки, тъй като нито украинската, нито руската страна биха рискували да изпращат дронове в района.

Произходът на атаките остава предмет на проверка

Инцидентите станаха на 6 октомври в изключителната икономическа зона на България. Един търговски кораб потъна, а друг беше повреден и на борда му избухна пожар. При спасителната операция бяха включени екипи на Военноморските и Военновъздушните сили.

Украинският президент Володимир Зеленски обвини Русия за атаките, но българските власти не са обявили официално установен извършител. Необходимо е да бъдат открити останки от използваните средства или да бъде поета отговорност, заяви тогава министърът на отбраната Димитър Стоянов.

Гаджев критикува и решението да не бъде извършено незабавно дълбоководно проучване на потъналия кораб. По думите му такъв оглед би могъл да даде данни за причината за потъването и за използваното оръжие.

КСНС не препоръча задействане на член 4

След инцидентите президентът Илияна Йотова свика Консултативния съвет за национална сигурност. Съветът настоя за проверка на произхода на дроновете и определи ударите по корабите като грубо нарушение на международното право.

КСНС подкрепи спешни консултации с Румъния и Турция за общи действия и за гарантиране на безопасността на корабоплаването. Прието беше още България да използва възможностите си като член на НАТО и Европейския съюз, включително за засилване на въздушното и морското наблюдение.

Йотова обаче заяви, че задействането на консултации по член 4 от договора на НАТО на този етап би било непродуктивно. По думите ѝ подобни инциденти се обсъждат в рамките на Северноатлантическия съвет и това не би довело до нови мерки.

Източници: nova.bg, bnrnews.bg, investor.bg