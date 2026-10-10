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Гаджев: НАТО трябваше да обсъди ударите в Черно море
  Тема: Украйна

Гаджев: НАТО трябваше да обсъди ударите в Черно море

10 Октомври, 2026 19:23 419 19

  • христо гаджев-
  • нато-
  • черно море-
  • търговски кораби-
  • дронове

Депутатът настоява за разговори с Румъния и Турция и за по-силно съюзническо присъствие в зоната. КСНС прие друг подход, без да препоръча задействане на член 4 от договора на НАТО

Гаджев: НАТО трябваше да обсъди ударите в Черно море - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

България е трябвало още през тази седмица да задейства консултации в НАТО заради ударите по търговски кораби в Черно море. Това заяви депутатът от ГЕРБ-СДС и член на парламентарната комисия по отбрана Христо Гаджев.

„Това, което смятам, че трябваше да се направи, е още тази седмица да се задействат консултации в НАТО. Още тази седмица трябваше да има разговори с румънците и с турците за засилване на мерките за ранно предупреждение и за наблюдение в Черно море“, каза Гаджев пред NOVA NEWS.

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По думите му е необходимо и по-силно присъствие на съюзнически кораби за охрана и наблюдение. Гаджев посочи, че България, Румъния и Турция вече разполагат с противоминна морска група, създадена за повишаване на сигурността и за защита на търговския поток.

Той заяви, че използването на повече средства за ранно предупреждение, включително авиационни способности, може да помогне за гарантиране на свободното корабоплаване. Според Гаджев присъствието на кораби на НАТО би намалило риска от нови атаки, тъй като нито украинската, нито руската страна биха рискували да изпращат дронове в района.

Произходът на атаките остава предмет на проверка

Инцидентите станаха на 6 октомври в изключителната икономическа зона на България. Един търговски кораб потъна, а друг беше повреден и на борда му избухна пожар. При спасителната операция бяха включени екипи на Военноморските и Военновъздушните сили.

Украинският президент Володимир Зеленски обвини Русия за атаките, но българските власти не са обявили официално установен извършител. Необходимо е да бъдат открити останки от използваните средства или да бъде поета отговорност, заяви тогава министърът на отбраната Димитър Стоянов.

Гаджев критикува и решението да не бъде извършено незабавно дълбоководно проучване на потъналия кораб. По думите му такъв оглед би могъл да даде данни за причината за потъването и за използваното оръжие.

КСНС не препоръча задействане на член 4

След инцидентите президентът Илияна Йотова свика Консултативния съвет за национална сигурност. Съветът настоя за проверка на произхода на дроновете и определи ударите по корабите като грубо нарушение на международното право.

КСНС подкрепи спешни консултации с Румъния и Турция за общи действия и за гарантиране на безопасността на корабоплаването. Прието беше още България да използва възможностите си като член на НАТО и Европейския съюз, включително за засилване на въздушното и морското наблюдение.

Йотова обаче заяви, че задействането на консултации по член 4 от договора на НАТО на този етап би било непродуктивно. По думите ѝ подобни инциденти се обсъждат в рамките на Северноатлантическия съвет и това не би довело до нови мерки.

Източници: nova.bg, bnrnews.bg, investor.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 НАТО няма да защити България!

    1 6 Отговор
    Те прекрасно знаят, че сме "Троянският кон" на Путин!
    Питайте Радев!

    Коментиран от #2, #4

    19:27 10.10.2026

  • 2 Ха,ха

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "НАТО няма да защити България!":

    Ама те и руснаците заплашват, великите големи сили ни заплашват,толко могат🤣🤣😂

    19:31 10.10.2026

  • 3 Кой сте вие господин гаджев

    10 0 Отговор
    НАТО мълчи и не обсъжда ударите в Черно море а вие като първа сила сте готов да вземете отношение и говорите. Трябва да ви изберем за министър-председател или президент защото сте вие по-наполист дори и от урси и Кая взети заедно. За останалите розавинка вие не взимам отношенив

    Коментиран от #16

    19:32 10.10.2026

  • 4 Гробар

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "НАТО няма да защити България!":

    Нато неможе да те защити нито от Мечока, нито от Султана. Затова трябва да сме приятели с тях, за да просперираме.

    Коментиран от #9

    19:32 10.10.2026

  • 5 Сандо

    8 0 Отговор
    Няма ли на-после да се намери някоя сила да ги озапти тия откачалки?Да отиват на фронта,стига са ни разваляли държавата и народа!

    Коментиран от #10

    19:33 10.10.2026

  • 6 Ха,ха

    4 0 Отговор
    Бизнесменчетата са си делкат нафтата🤣🤣

    19:34 10.10.2026

  • 7 виктория

    8 0 Отговор
    и тоя плосък мозък съветва нато!!!

    19:35 10.10.2026

  • 8 Заточен заяден

    6 0 Отговор
    Акъл на кого дава

    19:36 10.10.2026

  • 9 Европеец

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Гробар":

    Много верен и точен коментар..... И само съм съгласен..... Добрите отношения с Русия и Турция са гаранция за сигурността на бг територията..... Даването на пари за оръжия е глупава работа в тая не мотива и дълго спирала......

    19:37 10.10.2026

  • 10 Европеец

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Сандо":

    Няма кой да с пари засега тия вредни откачалки за бг територията..... Аз ще се гласувам за възраждане на изборите сега и дано да успеем да възстановим държава и държавност.....

    19:39 10.10.2026

  • 11 Добре е

    2 0 Отговор
    хора, които са служили в казарма да коментират.

    19:40 10.10.2026

  • 12 НАТО добре знае

    4 0 Отговор
    И затова си трае! И вие знаете, ама ви изнася да ляляте.

    19:40 10.10.2026

  • 13 Сандо

    4 0 Отговор
    И докога ще ни засипвате с мнения на тая малка продажна част от българското общество,извоювала сисъвсем правилно оценката"психодесни"?

    19:41 10.10.2026

  • 14 5151

    3 0 Отговор
    Кой е този Гаджев? Какво работи?

    19:43 10.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Забелязъл

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Кой сте вие господин гаджев":

    Много са нагли всички партии от опозицията, тръгнали да обвиняват Радев за охраната на нашата част от Черно море, но човекът им го каза "От 5 години рева постоянно за закупуване на анти дрон системи за охрана " но тия дето сега с цялата си наглост обвиняват него истината е че не поръчваха системите когато бяха на власт щото да им останат повече парички за крадене.

    19:48 10.10.2026

  • 17 Констатация

    1 0 Отговор
    Популизъм за вътрешно електорално ползване и нищо повече, ако например утре изчезнем като държава, нашите западни партньори дори няма да забележат "събитието", ето това сме ние за тях!!!

    19:49 10.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Мхм

    0 0 Отговор
    Гаджев, мани ги изтърканите опорки за ударите в Черно море. Кажи сега дали Баце отглежда пес за Путин?

    20:04 10.10.2026

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