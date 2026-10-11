Автомобил се запали близо до училище в Пловдив

Лек автомобил се запали в близост до ОУ „Алеко Константинов“ в Пловдив. Инцидентът е станал на улица „Св. Наум“, където паркираната кола е била обхваната от пламъци в предната си част.

Заради високата температура гумите на автомобила се спукали, като това предизвикало силни гърмежи. По информация на NOVA огънят не се е разпространил към други паркирани автомобили и няма пострадали хора.

На място е пристигнал екип на Първа районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Пловдив. Огнеборците са потушили пожара.

По първоначални данни най-вероятната причина за инцидента е техническа неизправност. Няма данни за умишлен палеж или за задържани лица.

Източници: nova.bg