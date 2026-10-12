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Пловдивска гимназия въведе изкуствения интелект като предмет
  Тема: IT ИНДУСТРИЯ

Пловдивска гимназия въведе изкуствения интелект като предмет

12 Октомври, 2026 07:40 873 15

  • изкуствен интелект-
  • образование-
  • пловдив-
  • ег иван вазов-
  • иновативни училища

Около 230 осмокласници изучават „Глобални комуникации и изкуствен интелект“

Пловдивска гимназия въведе изкуствения интелект като предмет - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Езикова гимназия „Иван Вазов“ в Пловдив въведе изкуствения интелект като учебен предмет от тази учебна година. Иновацията е реализирана по програмата за иновативни училища и е одобрена от Министерството на образованието и науката. Гимназията е представена като единственото училище в страната, което преподава изкуствения интелект като отделен предмет, съобщи БНТ.

Около 230 осмокласници от шест езикови паралелки изучават „Глобални комуникации и изкуствен интелект“. Обучението е на български език, няма учебник, а уроците се провеждат основно с електронни устройства. Предметът е задължителен и е включен в учебната програма на учениците през следващите три години.

Заместник-директорът Тодор Атанасов посочва, че часовете няма да се ограничават до използването на технологични инструменти. „Говорим за изкуствения интелект, за технологии, но няма да разчитаме само на тях. Разчитаме и на творческо писане“, казва той.

Учениците ще работят със сюжети от популярната литература, филми и сериали, като чрез изкуствения интелект ще променят развитието на познати истории. Целта е да се проследи как едно събитие би се развило при различни обстоятелства.

В часовете се обсъждат ситуации от ежедневието, а учениците се учат да мислят критично и да проверяват информацията. Сред задачите е разпознаването на фалшиви новини и преценката как да се постъпи при съмнително съдържание.

„Как да различаваме фейк нюз от реални новини, когато видим някаква информация, какви ще са следващите ни действия, дали ще проверим достоверността, дали ще я споделим или ще ѝ повярваме“, обяснява осмокласничката Габриела Шумкова.

Учениците вече използват изкуствения интелект и при подготовката си по други предмети. Шумкова разказва, че инструментите ѝ помагат да получи кратък план или обяснение, когато не разбира даден материал. Петър Цветков посочва, че чрез тях може да създава схеми и изображения, които улесняват представянето на неща, невидими в реална среда.

За Ива Арабаджийска обучението е свързано с начина, по който младите хора общуват и учат. Тя отбелязва, че нейното поколение използва социални мрежи и електронни устройства ежедневно и ще прилага изкуствения интелект и занапред.


Пловдив / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 авантгард

    10 2 Отговор
    Скоро Ентелектът ще замени самите Очители.....
    И няма не искам, няма недей!

    07:48 12.10.2026

  • 2 Бързо да преписват демек..

    6 2 Отговор
    И на какво ще ги научи...как става бързото преписване на чужди мисли....някой да ги научи да си връзват обувките сами ще е по полезно .

    07:55 12.10.2026

  • 3 Мими Кучева

    1 3 Отговор
    Ми това е логично.То Пеевски и Борисов са извънземни.🐽🐞🐽

    07:57 12.10.2026

  • 4 Троян

    8 2 Отговор
    По тоя начин даскалята си вкарват автогол. Като станат излишни ще им светне но ще бъде късно.

    08:01 12.10.2026

  • 5 Шат жипити

    5 0 Отговор
    Още преди компютърната ера си имаше подобен предмет математическа лингвистика, обаче не е за осмокласници, а за университета.

    08:05 12.10.2026

  • 6 Ето нещо което изглежда добро

    3 7 Отговор
    За разлика от Вероучението което е много неправилна идея и не трябва да се допуска в Бг училища.

    Коментиран от #9, #11

    08:16 12.10.2026

  • 7 Тик-Ток

    6 0 Отговор
    Значи да забравят за естествен интелект децата ,продължава дебилизацията и разрухата в държавата

    08:18 12.10.2026

  • 8 Ами

    3 0 Отговор
    като няма вече естествен !

    08:25 12.10.2026

  • 9 Емил

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ето нещо което изглежда добро":

    Не мога да разбера какво общо има вероучението и ИИ за да ги сравнявате?
    ИИ е технология и инструмент като всеки друг инструмент който използваме, а вероучението е морална категория и има вероятност, макар и малка децата да си направят изводи, кое е добро и кое е лошо и да им се покаже (ако се води както трябва вероучението), какви норми пак морални естествено е добре да се спазват!
    Има място и за двете в училище.

    Коментиран от #12

    08:30 12.10.2026

  • 10 Сандо

    2 0 Отговор
    Вчера си говорихме с един приятел и той ми каза,че братовчед му е донесъл да сее дрян с подробни инструкции от ИИ.Та после обсъждахме дали човечеството има бъдеще.

    08:34 12.10.2026

  • 11 Минусите давате ли си сметка че

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Ето нещо което изглежда добро":

    Изучаването на вероучение в училищата ще доведе до още по голямо Разделение на обществото и до етническа ескалация.

    08:54 12.10.2026

  • 12 Нищо не сравнявам

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Емил":

    Просто вземам повод и Предупреждавам . Предупреждавах и за еврото. Не преди една а още преди две години. Ето до къде стигнахме до инфлация и до дългова спирала. Трябва да се протестира преди а не след нещо лошо.

    08:58 12.10.2026

  • 13 от пусто в празно

    4 0 Отговор
    Поредното празнословие и безсмислица.
    Чудесно ще пасне към предметите интернет, телевизия и градски транспорт към специалността Асрономия и плетки на една кука.

    Глупости които звучат само интересно. Колко бяха? Информационно обшество, дигитално дъра бъра, интернет базирано това или интернет базирано онова...
    30 години по-късно казват че лиспват шофьори, ватмани, машинисти, кранисти, заварчици, шлосери, инжинери и пр. Не лиспвали хора напълнени с пропаганда и надъхани с реклами какво да си купят, инсталират и къде да инвестират и харчат.

    Изкуствения интелект е инструмент, който може да се приложи в различни сфери. Те тия сдери са предметите, а инструментът си е инструмент.

    Такъв предмет може да го измисли само комсомолска секретарка която ходи по чужбина да се "обучава" на канва, облак и майкрософт срещу милиони от вашите пари, естествено.

    09:01 12.10.2026

  • 14 ДЪРТ ДАСКАЛ

    2 0 Отговор
    При липса на естествен интелект изкуствения произвежда ИДИОТИ!

    09:18 12.10.2026

  • 15 Фейк - либераст

    1 0 Отговор
    Колко ли пари ще има за крадене от политиците като образованието се ликвидира! Децата като станат по на 10 години да им трансплантират по един чип с ИИ в кратуната и кой метач, кой адвокат, а нашите - естествено политици!

    09:22 12.10.2026

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