Пловдивска гимназия въведе изкуствения интелект като предмет

Езикова гимназия „Иван Вазов“ в Пловдив въведе изкуствения интелект като учебен предмет от тази учебна година. Иновацията е реализирана по програмата за иновативни училища и е одобрена от Министерството на образованието и науката. Гимназията е представена като единственото училище в страната, което преподава изкуствения интелект като отделен предмет, съобщи БНТ.
Около 230 осмокласници от шест езикови паралелки изучават „Глобални комуникации и изкуствен интелект“. Обучението е на български език, няма учебник, а уроците се провеждат основно с електронни устройства. Предметът е задължителен и е включен в учебната програма на учениците през следващите три години.
Заместник-директорът Тодор Атанасов посочва, че часовете няма да се ограничават до използването на технологични инструменти. „Говорим за изкуствения интелект, за технологии, но няма да разчитаме само на тях. Разчитаме и на творческо писане“, казва той.
Учениците ще работят със сюжети от популярната литература, филми и сериали, като чрез изкуствения интелект ще променят развитието на познати истории. Целта е да се проследи как едно събитие би се развило при различни обстоятелства.
В часовете се обсъждат ситуации от ежедневието, а учениците се учат да мислят критично и да проверяват информацията. Сред задачите е разпознаването на фалшиви новини и преценката как да се постъпи при съмнително съдържание.
„Как да различаваме фейк нюз от реални новини, когато видим някаква информация, какви ще са следващите ни действия, дали ще проверим достоверността, дали ще я споделим или ще ѝ повярваме“, обяснява осмокласничката Габриела Шумкова.
Учениците вече използват изкуствения интелект и при подготовката си по други предмети. Шумкова разказва, че инструментите ѝ помагат да получи кратък план или обяснение, когато не разбира даден материал. Петър Цветков посочва, че чрез тях може да създава схеми и изображения, които улесняват представянето на неща, невидими в реална среда.
За Ива Арабаджийска обучението е свързано с начина, по който младите хора общуват и учат. Тя отбелязва, че нейното поколение използва социални мрежи и електронни устройства ежедневно и ще прилага изкуствения интелект и занапред.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 авантгард
И няма не искам, няма недей!
07:48 12.10.2026
2 Бързо да преписват демек..
07:55 12.10.2026
3 Мими Кучева
07:57 12.10.2026
4 Троян
08:01 12.10.2026
5 Шат жипити
08:05 12.10.2026
6 Ето нещо което изглежда добро
Коментиран от #9, #11
08:16 12.10.2026
7 Тик-Ток
08:18 12.10.2026
8 Ами
08:25 12.10.2026
9 Емил
До коментар #6 от "Ето нещо което изглежда добро":Не мога да разбера какво общо има вероучението и ИИ за да ги сравнявате?
ИИ е технология и инструмент като всеки друг инструмент който използваме, а вероучението е морална категория и има вероятност, макар и малка децата да си направят изводи, кое е добро и кое е лошо и да им се покаже (ако се води както трябва вероучението), какви норми пак морални естествено е добре да се спазват!
Има място и за двете в училище.
Коментиран от #12
08:30 12.10.2026
10 Сандо
08:34 12.10.2026
11 Минусите давате ли си сметка че
До коментар #6 от "Ето нещо което изглежда добро":Изучаването на вероучение в училищата ще доведе до още по голямо Разделение на обществото и до етническа ескалация.
08:54 12.10.2026
12 Нищо не сравнявам
До коментар #9 от "Емил":Просто вземам повод и Предупреждавам . Предупреждавах и за еврото. Не преди една а още преди две години. Ето до къде стигнахме до инфлация и до дългова спирала. Трябва да се протестира преди а не след нещо лошо.
08:58 12.10.2026
13 от пусто в празно
Чудесно ще пасне към предметите интернет, телевизия и градски транспорт към специалността Асрономия и плетки на една кука.
Глупости които звучат само интересно. Колко бяха? Информационно обшество, дигитално дъра бъра, интернет базирано това или интернет базирано онова...
30 години по-късно казват че лиспват шофьори, ватмани, машинисти, кранисти, заварчици, шлосери, инжинери и пр. Не лиспвали хора напълнени с пропаганда и надъхани с реклами какво да си купят, инсталират и къде да инвестират и харчат.
Изкуствения интелект е инструмент, който може да се приложи в различни сфери. Те тия сдери са предметите, а инструментът си е инструмент.
Такъв предмет може да го измисли само комсомолска секретарка която ходи по чужбина да се "обучава" на канва, облак и майкрософт срещу милиони от вашите пари, естествено.
09:01 12.10.2026
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