Пловдивска гимназия въведе изкуствения интелект като предмет

Езикова гимназия „Иван Вазов“ в Пловдив въведе изкуствения интелект като учебен предмет от тази учебна година. Иновацията е реализирана по програмата за иновативни училища и е одобрена от Министерството на образованието и науката. Гимназията е представена като единственото училище в страната, което преподава изкуствения интелект като отделен предмет, съобщи БНТ.

Около 230 осмокласници от шест езикови паралелки изучават „Глобални комуникации и изкуствен интелект“. Обучението е на български език, няма учебник, а уроците се провеждат основно с електронни устройства. Предметът е задължителен и е включен в учебната програма на учениците през следващите три години.

Заместник-директорът Тодор Атанасов посочва, че часовете няма да се ограничават до използването на технологични инструменти. „Говорим за изкуствения интелект, за технологии, но няма да разчитаме само на тях. Разчитаме и на творческо писане“, казва той.

Учениците ще работят със сюжети от популярната литература, филми и сериали, като чрез изкуствения интелект ще променят развитието на познати истории. Целта е да се проследи как едно събитие би се развило при различни обстоятелства.

В часовете се обсъждат ситуации от ежедневието, а учениците се учат да мислят критично и да проверяват информацията. Сред задачите е разпознаването на фалшиви новини и преценката как да се постъпи при съмнително съдържание.

„Как да различаваме фейк нюз от реални новини, когато видим някаква информация, какви ще са следващите ни действия, дали ще проверим достоверността, дали ще я споделим или ще ѝ повярваме“, обяснява осмокласничката Габриела Шумкова.

Учениците вече използват изкуствения интелект и при подготовката си по други предмети. Шумкова разказва, че инструментите ѝ помагат да получи кратък план или обяснение, когато не разбира даден материал. Петър Цветков посочва, че чрез тях може да създава схеми и изображения, които улесняват представянето на неща, невидими в реална среда.

За Ива Арабаджийска обучението е свързано с начина, по който младите хора общуват и учат. Тя отбелязва, че нейното поколение използва социални мрежи и електронни устройства ежедневно и ще прилага изкуствения интелект и занапред.