София е подготвена за зимното почистване с 170 снегорина, над 400 проверени автомобила и специализирана техника и повече от 23 000 тона смеси за обработка на заледени и замръзнали участъци. Осигурени са и над 5 тона пясък за пътищата към Витоша.

Подготовката е започнала още през октомври, съобщи заместник-кметът по екология Николай Неделков. При снеговалеж машините ще бъдат разпределяни от 50 предварително определени стоянки, за да започнат по-бързо работа.

„Подготовката за зимното почистване на София започна още през октомври. Проверени са готовността на почистващите фирми и наличната техника, а при снеговалеж в града ще действат 50 предварително определени стоянки, от които машините да могат по-бързо да започнат работа“, заяви Николай Неделков.

Директорът на Столичния инспекторат Павлин Коджахристов уточни, че от проверените над 400 автомобила и специализирана техника 170 са снегорини.

Приоритет са улиците с градски транспорт

„Проверихме повече от 400 автомобила и специализирана техника, от които 170 са снегорини“, съобщи Павлин Коджахристов.

Почистването ще започва от улиците, по които се движи масовият градски транспорт. След тях ще се обработват междуградските пътища от общинската пътна мрежа, а след това и вътрешнокварталните улици.

По-трудни за обработка са участъците в районите с планински релеф, сред които Банкя, Овча купел и Панчарево. По думите на Николай Неделков се очаква първите снеговалежи да бъдат именно там.

По-високи санкции за почистващите фирми

Столичният инспекторат предупреждава, че при неизпълнение на задълженията санкциите за фирмите ще бъдат максимални. В новите договори глобите са увеличени значително.

Санкцията за непочистена спирка вече е 1500 евро при досегашни 500 лева. За непочистен сняг около дърво глобата е 700 евро.

Източници: nova.bg