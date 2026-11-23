София е подготвена за зимното почистване с 170 снегорина, над 400 проверени автомобила и специализирана техника и повече от 23 000 тона смеси за обработка на заледени и замръзнали участъци. Осигурени са и над 5 тона пясък за пътищата към Витоша.
Подготовката е започнала още през октомври, съобщи заместник-кметът по екология Николай Неделков. При снеговалеж машините ще бъдат разпределяни от 50 предварително определени стоянки, за да започнат по-бързо работа.„Подготовката за зимното почистване на София започна още през октомври. Проверени са готовността на почистващите фирми и наличната техника, а при снеговалеж в града ще действат 50 предварително определени стоянки, от които машините да могат по-бързо да започнат работа“, заяви Николай Неделков.
Директорът на Столичния инспекторат Павлин Коджахристов уточни, че от проверените над 400 автомобила и специализирана техника 170 са снегорини.
Приоритет са улиците с градски транспорт
Почистването ще започва от улиците, по които се движи масовият градски транспорт. След тях ще се обработват междуградските пътища от общинската пътна мрежа, а след това и вътрешнокварталните улици.
По-трудни за обработка са участъците в районите с планински релеф, сред които Банкя, Овча купел и Панчарево. По думите на Николай Неделков се очаква първите снеговалежи да бъдат именно там.
По-високи санкции за почистващите фирми
Столичният инспекторат предупреждава, че при неизпълнение на задълженията санкциите за фирмите ще бъдат максимални. В новите договори глобите са увеличени значително.
Санкцията за непочистена спирка вече е 1500 евро при досегашни 500 лева. За непочистен сняг около дърво глобата е 700 евро.
Източници: nova.bg
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